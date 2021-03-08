Американские ученые предупреждают об опасности трех новых штаммов коронавируса: могут приводить к повторному заражению и повышенной смертности
Американские врачи и исследователи настаивают на необходимости соблюдать меры защиты от коронавируса, поскольку недавно обнаруженные штаммы могут нести особую опасность.
Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
Тревогу медиков вызывают три новых штамма, которые обнаружили в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии.
Мутация вируса, которую впервые обнаружили в Бразилии и назвали P.1, уже зафиксирована в шести американских штатах и Японии. Эту разновидность подтвердили у многих людей, которые уже выздоровели от коронавируса, поэтому существует риск, что она может приводить к повторному заражению благодаря устойчивости к антителам.
"Другую разновидность коронавируса - B.1.526 - нашли сначала в Нью-Йорке и прилегающих штатах. Как и бразильская мутация, этот штамм, подозревают ученые, может оказаться более устойчивым к определенному курсу лечения и вакцинации", - говорится в сообщении.
Калифорнийский штамм, который называют B.1.427 или B.1.429, по предварительным выводам, может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или смертности. В частности, с распространением этого вида связывают сложную ситуацию в отделениях интенсивной терапии штата.
Если эти штаммы окажутся более заразными и устойчивыми к вакцинам, это может откатить назад весь прогресс в борьбе против пандемии, предостерегает директор американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски.
В то же время, указывают исследователи, несмотря на то, что новые мутации делают вакцины менее эффективными, прививки остаются чрезвычайно важным средством защиты от коронавируса.
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Про якихось цапів і собак марить....
Терміново ковтай бояру, бо дупу підірве.
з віросум а то і унеможливлює її.
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Надто багато питань і всі без відповіді(((
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смертність лише в 10 разів вища грипу...
хтось та виживе..
95,611,973
Cases which had an outcome:
93,005,401 (97%)
Recovered / Discharged
2,606,572 (3%)
Deaths
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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радянському союзі
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ДЯКУЄМО ЗА ІНФУ - БРЕЩІТЬ І НАДАЛІ ЯК ТАМ КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ ПРОСТОРИ
ВЕЛИКОГО СЕНАТУ
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