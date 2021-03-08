РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4414 посетителей онлайн
Новости
9 382 35

Бывший глава "Нефтегаздобычи" Семинский выводил из компании деньги и через собственные фирмы-прокладки, - СМИ

Бывший глава

Экс-топ-менеджер добывающей компании "Нефтегаздобыча" Олег Семинский в период руководства компанией активно выводил из нее деньги через подконтрольные ему фирмы-прокладки и уклонялся от уплаты налогов.

 Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на слова Николая Рудьковского.

"В разговоре с "РБК-Украина" Рудьковский как один из акционеров компании в тот период не скрывает претензий к топ-менеджеру компании, который, по его словам, активно промышлял выведением денег через фирмы-прокладки, уклонением от уплаты налогов и подобными вещами", - говорится в статье.

"РБК-Украина" также опубликовало аудиозапись разговора между Рудьковским и Семинским, подтверждающую причастность последнего к схемам воровства денег из "Нефтегаздобычи".

Согласно официальной отечности, на конец 2012 года – последнего года перед увольнением Семинского - долг "Нефтегаздобычи" перед государственным бюджетом составлял 64 млн грн.

Схемы с использованием подконтрольных Семинскому фирм-прокладок привели к тому, что в 2012 году "Нефтегаздобыча" стала убыточной компанией и оказалась на грани банкротства.

Ранее сообщалось, что Семинский руководил компанией "Нефтегаздобыча" с 2003 по 2013 год. Последние годы компания стремительно накапливала долги и снижала добычу по 15-20% ежегодно. В 2019 году Семинский получил мандат народного депутата.

Автор: 

налоги (3238) Рудьковский (340) махинации (581) Нефтегаздобыча (16) Семинский Олег (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Типичная подготовка до "прихватизации" Ахметовым.
Сначала загоняют в долги, потом пропадает руководство, и о-па на белом ишачке появляется "эффективный собственник", которого буквально умоляют забрать себе "убыточное" предприятие.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:22
+8
Як лише людина поступила в чергову партію, вона що відразу стала святою, чи дияволом ? Та порахувати скільки партій поміняла політична еліта України і бог запутається. А так відправити на каторжні галери обох. Не помилимося.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:22
+4
Как неожиданно! Им зарплаты надо еще больше, что бы не воровали. Покажите мне хоть одного вора переставшего воровать , из-за высокой зарплаты.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як лише людина поступила в чергову партію, вона що відразу стала святою, чи дияволом ? Та порахувати скільки партій поміняла політична еліта України і бог запутається. А так відправити на каторжні галери обох. Не помилимося.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:22 Ответить
Типичная подготовка до "прихватизации" Ахметовым.
Сначала загоняют в долги, потом пропадает руководство, и о-па на белом ишачке появляется "эффективный собственник", которого буквально умоляют забрать себе "убыточное" предприятие.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:22 Ответить
В этом и есть преимущество частной собственности. Все эффективные менеджеры это проблема собственника, а не бюджета.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:33 Ответить
В условиях Украины ,это проблема государства. Разорили ,украли ,спрятали налоги.
показать весь комментарий
08.03.2021 11:05 Ответить
"Нафтогазвидобування" була заснована в 1999 році Рудьковським у партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000 - 50%-ва частка Порошенко в проекті перейшла Нестору Шуфричу.
В цій компанії ніколи не було і найменшої частки, яка б належала державі.
показать весь комментарий
08.03.2021 13:52 Ответить
Зарплата ж маленька, ось і краде.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:24 Ответить
Звісно, недарма від Семінського чесна людина Рудьковський вимагав 200 лямів зєлєні. Були ж певні підрахунки та зобовьязання по розподілу накраденої здобичі.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:25 Ответить
Может наоборот? Ворюга пробрался в загончик Осла и пробует реализовать свое положение.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:27 Ответить
"А был ли мальчик?") Похищали его или сам прятался? Какой идиот будет держать несколько лет в плену, чтобы потом выпустить?
показать весь комментарий
08.03.2021 11:33 Ответить
Шота я не удивлен. Зесвинарчуки у Осла под носом промышлюят. Наживаются на крови. Мародеры.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:26 Ответить
Удивить зескот сложно! Трудно представить удивленного осла.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:44 Ответить
Як на счет свинарчуков?
показать весь комментарий
08.03.2021 10:47 Ответить
Факты в студию !Насколько я знаю ему принесли извинения за то что оболгали.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:55 Ответить
Никто ничего не приносил , решение подольского суда отменено 9 декабря ....
показать весь комментарий
08.03.2021 15:02 Ответить
"Новое литцо" для зебобикоов.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:28 Ответить
Все,кто в этом котле варится ворюги.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:30 Ответить
Совсем не по теме. Случайно попался анекдот в сети к 8 марта :

Квіти не найпрактичніший подарунок на 8 Березня. Постоять пару днів, а далі в смітник. Інша справа свиняча голова. Це і суп, і холодець, і просто красиво.

показать весь комментарий
08.03.2021 10:36 Ответить
как я понимаю, все *эффективные* собственники тупо крадут наперегонки сами у себя и пока их не прижмут, ходят друг к другу в гости на чай)
показать весь комментарий
08.03.2021 10:41 Ответить
Он воровал не у себя ,а у нас ! Читай внимательней.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:43 Ответить
я нормально читал, то что он не платил налоги - типично для собственников, но они крысили деньги друг у друга на ура....
показать весь комментарий
08.03.2021 10:44 Ответить
Возможно и так ,но я понял по другому. Не важно...
показать весь комментарий
08.03.2021 10:49 Ответить
Как неожиданно! Им зарплаты надо еще больше, что бы не воровали. Покажите мне хоть одного вора переставшего воровать , из-за высокой зарплаты.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:41 Ответить
Про що я і писав декілька днів тому. Приїзд Рудьковського в Україну призведе не до його арешту, а до купи скандалів. Невіглас Зєлєнскій, прийнявши сторону Семінського, ще раз показав, що державою керувати - це не його. Розумний і далекоглядний політик не приймає ні чию сторону в таких випадках, а в ідеалі - взагалі не лізе у бізнесові і напівкримінчоьні розбірки одіозних постатей. Зєлєнскій це робить регулярно. Нагадаю, що він це робить з двох пичин: фінансової вигоди, як тут, чи рейтингових здобутків, як у випадку позасудового призначення винним Антоненка. І щ найголовніше - відсутність політичного нюху не дає Зєлєнскому отримати з таких речей дивіденди. Навпаки - самі провали. Рудьковський лише почав. Тому буде цікаво.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:44 Ответить
Пойду с Нострадамусом сверю !
показать весь комментарий
08.03.2021 10:47 Ответить
Краще з "Цензором". 😊
показать весь комментарий
08.03.2021 11:24 Ответить
такі посадять цигана, кувиркався кувиркався, а зараз буде відпочивати років шість там де був Луценко. Щасливої дороги.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:47 Ответить
посадить обоих, пока не отдадут наворованное.. P.S. и остальных зе-поросят до кучi.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:51 Ответить
А вип камера на Мальдивах?
показать весь комментарий
08.03.2021 10:56 Ответить
да, как только декларации о доходах заполнят и справки предоставят . с 1991 года, по Конституции. - почему нет?
показать весь комментарий
08.03.2021 11:56 Ответить
Настоящий слуга VS Настоящего социалиста. Кто наиболее грязный из них? Ставлю на обоих: "слуги" и социалисты - исключительная мерзость. Зебобики, а вы как думаете?
показать весь комментарий
08.03.2021 11:07 Ответить
І зєлєбобіки, і соціалісти використовуючи одну ідеології, що ґрунтується на популізмі. Причому у популізму зжлєбоби сміливо дадуть іору соціалістами.
показать весь комментарий
08.03.2021 11:27 Ответить
Можна тільки уявити: скільки відкриється невідомого і злочинного, як тільки прищемити хвіст хоч одному "господарю життя" в недалекому минулому. Ми чекаємо з нетерпінням !!!
показать весь комментарий
08.03.2021 12:28 Ответить
Посадить двоих в одну камеру. Выжившему червонец
показать весь комментарий
08.03.2021 12:38 Ответить
Жадность депутата "Слуги народа" Семинского, который пользуясь моментом, хочет отхватить кусок бизнеса Рудьковского, может серьезно отразится и на Зеленском, давшему на это свою санкцию.
Размеры махинаций самого Семинского таковы, что неразборчивый и жадный Зеленский влезет в дико коррупционное дело в разгар нарастающих проблем.
показать весь комментарий
08.03.2021 21:52 Ответить
В сложившейся ситуации,Рудьковского, необходимо на 100% использовать в качестве "полезного идиота",чтобы впоследствии выйти на ОПГ. Ну а потом накатанная схема,СУД-ШТРАФ и на свободу с чистой совестью...
показать весь комментарий
09.03.2021 06:39 Ответить
 
 