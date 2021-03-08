Бывший глава "Нефтегаздобычи" Семинский выводил из компании деньги и через собственные фирмы-прокладки, - СМИ

Экс-топ-менеджер добывающей компании "Нефтегаздобыча" Олег Семинский в период руководства компанией активно выводил из нее деньги через подконтрольные ему фирмы-прокладки и уклонялся от уплаты налогов.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на слова Николая Рудьковского.

"В разговоре с "РБК-Украина" Рудьковский как один из акционеров компании в тот период не скрывает претензий к топ-менеджеру компании, который, по его словам, активно промышлял выведением денег через фирмы-прокладки, уклонением от уплаты налогов и подобными вещами", - говорится в статье.

"РБК-Украина" также опубликовало аудиозапись разговора между Рудьковским и Семинским, подтверждающую причастность последнего к схемам воровства денег из "Нефтегаздобычи".

Согласно официальной отечности, на конец 2012 года – последнего года перед увольнением Семинского - долг "Нефтегаздобычи" перед государственным бюджетом составлял 64 млн грн.

Схемы с использованием подконтрольных Семинскому фирм-прокладок привели к тому, что в 2012 году "Нефтегаздобыча" стала убыточной компанией и оказалась на грани банкротства.

Ранее сообщалось, что Семинский руководил компанией "Нефтегаздобыча" с 2003 по 2013 год. Последние годы компания стремительно накапливала долги и снижала добычу по 15-20% ежегодно. В 2019 году Семинский получил мандат народного депутата.