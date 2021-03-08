После введения санкций США против Коломойского вещание медиагруппы "1+1 Media" должно также стать предметом рассмотрения СНБО, - Костинский
Владимир Зеленский должен продемонстрировать последовательность своей политики противодействия российскому и олигархическому влиянию на Украину
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Сергей Костинский, который был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2015-2020 годах.
"Врагам - закон. Друзьям - ?" Применение США санкций против Игоря Коломойского и членов его семьи создает окно возможностей для украинского государства по очистке госаппарата и парламента от людей, находящихся, по данным прессы, в орбите олигарха.
Владимир Зеленский должен продемонстрировать последовательность своей политики противодействия российскому и олигархическому влиянию на Украину.
1. Против Игоря Коломойского должны быть, наконец-то, открыты уголовные дела.
Надеюсь, кстати, что против Виктора Медведчука и его окружения, которые попали под так называемые санкции СНБО, также, наконец-то, будут открыты уголовные производства.
Поскольку именно уголовное преследование исключает российских агентов и олигархов из политического процесса, а не решение СНБО.
2. Должны быть исключены из парламентской фракции "Слуга народа" народные депутаты, которые входят в группу Игоря Коломойского.
3. Должны быть немедленно уволкены топовые менеджеры в органах власти, которые, в частности, отвечают за информационную политику и регулирование медиа.
Украинское общество, в первую очередь, должно требовать увольнения Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который на протяжении 2008-2019 годов возглавлял группу каналов "1 + 1 Media".
По моему личному мнению, именно под руководством Александра Ткаченко телеканал "1 + 1" занимался политическим медиакилерством в интересах своих владельцев.
Думаю, такой человек точно не имеет морального права представлять украинскую культуру и внедрять информационную политику на государственном уровне.
3. Должны быть окончательно уволены члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые в прошлом работали в "Студии 1 + 1" и на сегодня составляют половину членов этого регуляторного органа.
Речь идет об Ольге Герасимьюк, Олеге Черныше, Юрие Зиневиче и Елене Ницко.
Показательно, что в июле исполнится уже 7 лет, как Ольга Герасимьюк и Олег Черныш занимают свои должности. Тогда как по закону срок полномочий члена Национального совета составляет лишь 5 лет.
Думаю, за продлением полномочий этих членов Национального совета стоит бывший глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Напомню, именно Ольга Герасимьюк и Олег Черныш в 2018 году, по моему мнению, сделали все возможное, чтобы Национальный совет не смог вовремя получить информацию о конечных бенефициарах "1 + 1 Media".
Я не сторонник концепции прекращения вещания телеканалов через решение СНБО. Для этого, на мой взгляд, существуют более надежные правовые методы, которые гарантируют остановку вещания токсичных медиа.
Но курс, избранный Владимиром Зеленским, не может быть выборочным и непоследовательным.
Прекращение вещания телеканалов, которые имели прямое или косвенное отношение к Виктору Медведчуку, таких как 112 Украина, NewsOne, ZIK и Первый Независимый предусматривает аналогичный подход в отношении других активов, к которым имеют прямое отношение подсанкционные олигархи.
Таким образом, вещание медиагруппы "1 + 1 Media", в которую входят телеканалы 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Плюсплюс, Бигуди, УНИАН, 1 + 1 International, а также несколько региональных компаний, должно также стать, по логике, предметом рассмотрения СНБО.
Основанием для такого рассмотрения является наличие Оксаны Марченко и Игоря Коломойского в структуре собственности медиа.
Иначе применения санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и их окружения, и, соответственно, прекращения вещания телеканалов, которые находятся в их орбите, будут выглядеть избирательной практикой, вызванной обычными политическими играми", - заявил Костинский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Читатели несколько раз нас спрашивали, почему мы критикуем команду Зеленского? Мол, есть ведь другие политические силы, почему же от нас достается именно им? Ответ весьма прост. Потому что, они власть. Тематика нашей страницы: тайны и теневые стороны процессов происходящих на Печерском холме. Т.е., в правительственном квартале украинской столицы. Сейчас его плотно занимает команда Зеленского. Естественно, тема наших исследований - они. Мы вообще стараемся держаться подальше от каких-либо политических предпочтений. Украинская власть для нас интересна в первую очередь как объект исследования.
Что же касается так называемой «команды Зеленского» (никакой команды на самом деле там нет, это очевидно), то тут видимо дает о себе знать разочарование наблюдателя. Ну, примерно, как когда ожидаешь увидеть цветок папоротника, а видишь обычный огурец.
Признаемся, проект «Владимир Зеленский» поначалу нас сильно заинтриговал. Ситуация когда главой государства избирают человека не из системы и без какого-либо политического прошлого - без преувеличения, такого не было нигде на постсоветстком пространстве. Даже Гавел и Валенса имели какой-то опыт в политике, тут же был полностью чистый лист. Человек «селф-мейд» и экс-продюсер телеканала «Интер» - с одной стороны, и человек совершенно без политического прошлого с другой. Без связей, но и свободный от обязательств.
Мы точно знали, что в условиях Украины от позиции лидера зависит очень многое. Мы ожидали увидеть, как Зеленский берет на себя ответственность, как он методом проб и ошибок формирует свою собственную команду, как к подбору людей он будет подходить с позиций их эффективности, а не предыдущих заслуг. Да, мы знали о прежних связях Зеленского с Хорошковским и Коломойским. Мы знали так же, что Коломойский до самого второго тура президентских выборов не верил в победу Зеленского. Андрей Богдан не соврал, Коломойский был лишь одним из инвесторов проекта, реальными двигателями которого были Богдан и Разумков.
И что же мы увидели в результате? Ничего. Вообще. Ноль.
Мы увидели картину полного самоустранения президента от власти. Сначала - замену «вечно вредного» Богдана на «вечно угодливого» Ермака. После - концентрацию в руках Ермака всей власти в стране.
Вокруг Зеленского уже не осталось людей, которым верит он лично - они или убраны (как Трофимов), или приняли правила игры и теперь рассказывают президенту то, что велит Ермак (как Баканов.
Мы видим картину того, как Офис президента занят лишь двумя вещами - самообогащением и поддержанием комфортной для первого лица температуры в теплой ванне, в которую первое лицо погружено. Примеров тому мы уже привели немало.
Что все это значит? Во-первых, выражение «новые лица» уже становится издевательским мэмом, таким же, как было «покращеня» при Януковиче. Очевидно, прецедент Зеленского на десятилетия убьет возможность массового прихода во власть полностью новых людей. Прийти они смогут только через структуры уже существующих партий - ступенька за ступенькой. Во-вторых, давайте скажем честно. Мы имеем дело с еще одной олигархической властью. С властью, которая обслуживает олигархов так, как не обслуживал их ни один украинский президент. Собственно, а почему мы должны в этих условиях вообще сочувствовать команде «Слуги народа» и ее номинальному лидеру?
Что же дальше? К чему придет Украина? На этот вопрос мы отвечать не будем. Удержимся от прогнозов - раскачивание власти снизу сейчас Украине не грозит. А до следующих выборов еще очень много времени. В украинской политике на три месяца делать прогноз - дело неблагодарное. Реальность все равно превзойдет все ожидания. А на несколько лет…
Этим-то украинская политика нам интересна.
А у меня «попутный» «вопрос на засыпку»/для самостоятельного решения/для ответа самому себе - если США ввели санкции против Медведчука, ещё при президентстве Порошенко, а сейчас против Коломойского, но за период президентства Порошенко, то когда можно (и можно ли вообще) ожидать аналогичных санкций от США против самого Порошенко?...
...«Робимо ставки, шановні пані та панове!»
(Ну,«десь так!»)