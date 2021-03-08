После введения санкций США против Коломойского вещание медиагруппы "1+1 Media" должно также стать предметом рассмотрения СНБО, - Костинский

Владимир Зеленский должен продемонстрировать последовательность своей политики противодействия российскому и олигархическому влиянию на Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Сергей Костинский, который был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2015-2020 годах.

"Врагам - закон. Друзьям - ?" Применение США санкций против Игоря Коломойского и членов его семьи создает окно возможностей для украинского государства по очистке госаппарата и парламента от людей, находящихся, по данным прессы, в орбите олигарха.

Владимир Зеленский должен продемонстрировать последовательность своей политики противодействия российскому и олигархическому влиянию на Украину.

1. Против Игоря Коломойского должны быть, наконец-то, открыты уголовные дела.

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Надеюсь, кстати, что против Виктора Медведчука и его окружения, которые попали под так называемые санкции СНБО, также, наконец-то, будут открыты уголовные производства.

Поскольку именно уголовное преследование исключает российских агентов и олигархов из политического процесса, а не решение СНБО.

2. Должны быть исключены из парламентской фракции "Слуга народа" народные депутаты, которые входят в группу Игоря Коломойского.

3. Должны быть немедленно уволкены топовые менеджеры в органах власти, которые, в частности, отвечают за информационную политику и регулирование медиа.

Украинское общество, в первую очередь, должно требовать увольнения Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который на протяжении 2008-2019 годов возглавлял группу каналов "1 + 1 Media".

По моему личному мнению, именно под руководством Александра Ткаченко телеканал "1 + 1" занимался политическим медиакилерством в интересах своих владельцев.

Думаю, такой человек точно не имеет морального права представлять украинскую культуру и внедрять информационную политику на государственном уровне.

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3. Должны быть окончательно уволены члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые в прошлом работали в "Студии 1 + 1" и на сегодня составляют половину членов этого регуляторного органа.

Речь идет об Ольге Герасимьюк, Олеге Черныше, Юрие Зиневиче и Елене Ницко.

Показательно, что в июле исполнится уже 7 лет, как Ольга Герасимьюк и Олег Черныш занимают свои должности. Тогда как по закону срок полномочий члена Национального совета составляет лишь 5 лет.

Думаю, за продлением полномочий этих членов Национального совета стоит бывший глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Напомню, именно Ольга Герасимьюк и Олег Черныш в 2018 году, по моему мнению, сделали все возможное, чтобы Национальный совет не смог вовремя получить информацию о конечных бенефициарах "1 + 1 Media".

Я не сторонник концепции прекращения вещания телеканалов через решение СНБО. Для этого, на мой взгляд, существуют более надежные правовые методы, которые гарантируют остановку вещания токсичных медиа.

Но курс, избранный Владимиром Зеленским, не может быть выборочным и непоследовательным.

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Прекращение вещания телеканалов, которые имели прямое или косвенное отношение к Виктору Медведчуку, таких как 112 Украина, NewsOne, ZIK и Первый Независимый предусматривает аналогичный подход в отношении других активов, к которым имеют прямое отношение подсанкционные олигархи.

Таким образом, вещание медиагруппы "1 + 1 Media", в которую входят телеканалы 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Плюсплюс, Бигуди, УНИАН, 1 + 1 International, а также несколько региональных компаний, должно также стать, по логике, предметом рассмотрения СНБО.

Основанием для такого рассмотрения является наличие Оксаны Марченко и Игоря Коломойского в структуре собственности медиа.

Иначе применения санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и их окружения, и, соответственно, прекращения вещания телеканалов, которые находятся в их орбите, будут выглядеть избирательной практикой, вызванной обычными политическими играми", - заявил Костинский.







