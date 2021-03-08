На Буковине COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети. Пациенты поступают тяжелые: реанимационные отделения заполнены на 100%, - ОГА
В Черновицкой области COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и маленькие дети, сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олег Черный.
"Большая часть пациентов в возрастной группе 30-40 лет. Есть много маленьких детей, которые поступают в областную детскую больницу. Их число увеличилось", - рассказал Черный в эфире "Украина24" в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Директор департамента сообщил, что согласно с клинической картиной среди категории заболевших возраста 30-40 лет зафиксирован британский штамм нового коронавируса, несмотря на отсутствие официальных данных.
Он отметил, что ситуация в области под контролем, хоть и стабильно сложная, поскольку больные поступают также на выходных и не ощущается снижения госпитализаций, хотя обычно на выходных их число уменьшается.
"На сегодняшний день у нас (на Буковине. – Ред.) развернуты 2 162 кровати. Загруженность госпитальных баз составляет около 60%, но есть ряд баз, где наполненность 100%. Пациенты поступают достаточно тяжелые. Им нужна дотация кислорода, поэтому реанимационные отделения четырех типов госпитальных баз заполнены на 100%", - рассказал Черный.
Он добавил, что внедрение карантина "выходного дня" и локдауна было эффективным и выразил надежду на результативность введенных ограничений для "красной зоны".
Черный отметил, что в области продолжают вакцинировать первую группу риска, а именно медработников.
"Вакцинация у нас продолжается. Нет выходных, выездные бригады работают. Вакцинируют сейчас медработников, которые предоставляют помощь больным коронавирусом", - сказал он.
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В общем, все с тобой ясно. Ищи собеседников среди себе подобных... С троллями общаться у меня желания никакого нет.
Ну, а переклади на Цензорі завжди такі кумедні
цирк и клоуни
More than 21 million people in the UK have received at least one dose of a coronavirus vaccine - part of the biggest inoculation programme the country has ever launched.
Among the more than 3 million people in France who had received their first dose of the Covid vaccine on March 3rd, 1,771,246 had also gotten their second and final dose.
смотря как и кто рисует статистику
писали шо тока шоп наложили в больницу - надо выложить 125к.
и главное - все такие правослабненькие, но если бабла нет, то - подыхайте доро.гой товарищ, сцарствие вам чудесное(жлоб проклятый )
Зупиняйте до біса виробництво і продаж алкоголю та тютюнових виробів, і врятуєте 15 мільйонів життів, що помирають щороку на планеті від їх вживання.
Тоді хай зупиняють до біса виробництво і продаж алкоголю та тютюнових виробів, і таким чином врятують 15 мільйонів життів, що помирають щороку на планеті від їх вживання.
Може Чернівці наважаться запустити в себе лазерну терапію?
Чи слухають лише пустого Стєпашку?..