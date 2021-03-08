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Новости Коронавирус и карантин
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На Буковине COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети. Пациенты поступают тяжелые: реанимационные отделения заполнены на 100%, - ОГА

На Буковине COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети. Пациенты поступают тяжелые: реанимационные отделения заполнены на 100%, - ОГА

В Черновицкой области COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и маленькие дети, сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олег Черный.

"Большая часть пациентов в возрастной группе 30-40 лет. Есть много маленьких детей, которые поступают в областную детскую больницу. Их число увеличилось", - рассказал Черный в эфире "Украина24" в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Директор департамента сообщил, что согласно с клинической картиной среди категории заболевших возраста 30-40 лет зафиксирован британский штамм нового коронавируса, несмотря на отсутствие официальных данных.

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Он отметил, что ситуация в области под контролем, хоть и стабильно сложная, поскольку больные поступают также на выходных и не ощущается снижения госпитализаций, хотя обычно на выходных их число уменьшается.

"На сегодняшний день у нас (на Буковине. – Ред.) развернуты 2 162 кровати. Загруженность госпитальных баз составляет около 60%, но есть ряд баз, где наполненность 100%. Пациенты поступают достаточно тяжелые. Им нужна дотация кислорода, поэтому реанимационные отделения четырех типов госпитальных баз заполнены на 100%", - рассказал Черный.

Он добавил, что внедрение карантина "выходного дня" и локдауна было эффективным и выразил надежду на результативность введенных ограничений для "красной зоны".

Черный отметил, что в области продолжают вакцинировать первую группу риска, а именно медработников.

"Вакцинация у нас продолжается. Нет выходных, выездные бригады работают. Вакцинируют сейчас медработников, которые предоставляют помощь больным коронавирусом", - сказал он.

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А вы карпатские курорты и дальше не закрывайте. Толи еще будет
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08.03.2021 10:52
+3
Цензор, исправьте. Предлог "на" в сочетании с болезнями не используется. Должно быть "Covid-19 чаще стали болеть", а не "на Covid-19 чаще стали болеть".
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08.03.2021 11:02
+3
за кого голосовали то и получили
цирк и клоуни
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08.03.2021 12:33
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Тэкс. Еще и Буковину нужно закрывать.
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08.03.2021 10:50 Ответить
Так она и так в "красной зоне".
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08.03.2021 13:29 Ответить
А вы карпатские курорты и дальше не закрывайте. Толи еще будет
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08.03.2021 10:52 Ответить
Цензор, исправьте. Предлог "на" в сочетании с болезнями не используется. Должно быть "Covid-19 чаще стали болеть", а не "на Covid-19 чаще стали болеть".
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08.03.2021 11:02 Ответить
"заболел на рак" или "заболел раком"?
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08.03.2021 11:58 Ответить
См. выше
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08.03.2021 12:49 Ответить
Твоя проблема в том, что ты кацап. Для гражданина Украины фраза "на Covid-19 чаще стали болеть" звучит совершенно нормально.
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08.03.2021 16:42 Ответить
Для безграмотного гражданина, коим ты безусловно являешься, - да. Для всех остальных это очевидная ошибка. И, кстати говоря, украинским я владею немного лучше вышиванковых патриотов.
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08.03.2021 17:53 Ответить
Угу, бритты до сих пор американский английский не переносят Но США на их неудовольствие насрали, и правильно сделали. Я полагаю, русский в Украине будет существовать еще довольно долго. Но будет отличаться от мАсковской фени, то, что мы видим сейчас есть начало процесса. Начало, но русскую ***** в Украине уже отличают по лексике.
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08.03.2021 18:56 Ответить
Понятно. Т.е. чем хуже, тем лучше. Потом можно будет и в школах те же правила (точнее, их отсутствие) учить. А чего? Агрессивное и невежественное быдло - это же так круто...
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08.03.2021 20:12 Ответить
"Агрессивное невежественное быдло" - это ты про себя и своих корешей из донбабве. А язык, он меняется. Это естественно, во-первых, и хорошо во вторых. Поскольку русский в Украине тяготеет к украинскому, т.е., считай, к древнерусскому, и удаляется от имперских наречий.
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08.03.2021 22:19 Ответить
Естественно про тебя и тебе подобных. Ибо так отреагировать на совершенно естественное замечание (адресованное другому человеку) относительно заголовка статьи в РУССКОЯЗЫЧНОЙ версии сайта мог только глубоко невежественный и недалекий человек. При этом свою ограниченность и безграмотность он прикрывает псевдопатриотизмом. Да еще и общается на русском при этом. Верх маразма... Кстати, журналисты Цезора исправили ошибку, показав себя людьми адекватными и воспитанными. Чего о тебе никак не скажешь.

В общем, все с тобой ясно. Ищи собеседников среди себе подобных... С троллями общаться у меня желания никакого нет.
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08.03.2021 22:50 Ответить
Я знал, что сказать тебе нечего
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08.03.2021 22:52 Ответить
На останок літ його прикувало до постілі раком.
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08.03.2021 23:54 Ответить
російською мовою - так, вірно. Але якщо це був переклад з рідної мови?
Ну, а переклади на Цензорі завжди такі кумедні
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08.03.2021 15:07 Ответить
Ми ж говоримо про текст, написаний російською?
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08.03.2021 15:29 Ответить
Не "мы", а ты, кацапчик (с). Русский на своей прародине - в Украине - давно уже не тот язык, которым ботает русня. И это прекрасно.
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08.03.2021 16:51 Ответить
Когда это все закончится
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08.03.2021 11:07 Ответить
Закінчиться тоді, коли ми перестанемо бути дикунами.
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08.03.2021 11:40 Ответить
Начинает третья или какая-то там волна, это уже очевидно. В супермаркетах смотрю -все в масках, вчера с детской тренировки попросила уйти одного папашу, который кашлял , а тренеры, кто обязаны были это сделать, просто отвернулись . Иногда мы пренебрегаем безопасностью, но не тотально. Израиль уже объявил себя страной, победившей корону. Но мы не Израиль. Если опять закроемся - это капец , малый и средний бизнес итак уже мёртвы
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08.03.2021 11:57 Ответить
за кого голосовали то и получили
цирк и клоуни
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08.03.2021 12:33 Ответить
Даже более благополучные страны не могут справиться с пандемией. Та же Британия находится в поисках решения , а его нет. Есть ситуации, когда страна должна быть консолидирована - это именно тот случай, а вы продолжаете свои песни про 'клоунов и цирк'. Какую почву оставил порошенко для цирка, как вы говорите? Была шикарная медицина, хорошие больницы, которые разрушил злой клоун? Нет, ничего этого , к сожалению, не было. И бесплатная медицина была разве что в Феофании. Сейчас есть хоть какие-то проблески социальной заботы , что бы было , если бы - эти сказки мы слышим уже 30 лет. Посмотрите на другие страны, которые за это время смогли пройти достойный путь, где появились дороги, больницы, где дети получают конкурентноспособное образование
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08.03.2021 12:51 Ответить
в Британиий все хорошо
More than 21 million people in the UK have received at least one dose of a coronavirus vaccine - part of the biggest inoculation programme the country has ever launched.
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08.03.2021 13:04 Ответить
Отлично, рада за них. Про Францию теперь расскажите
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08.03.2021 13:16 Ответить
French Prime Minister Jean Castex has vowed to speed up the country's Covid-19 vaccine programme, including pharmacies in the mass-vaccination campaign that will aim to have 30 million people fully vaccinated by summer. Here's a look at the calendar and when you can expect to get the injection.

Among the more than 3 million people in France who had received their first dose of the Covid vaccine on March 3rd, 1,771,246 had also gotten their second and final dose.
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08.03.2021 13:57 Ответить
Вы пишите про вакцинацию, а я пишу про количество заболевших и умерших, которых, несмотря на все принимаемые в этих странах меры, в разы больше, чем у нас
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08.03.2021 14:07 Ответить
в северной кореи вообще нет заболевших на короновирус
смотря как и кто рисует статистику
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08.03.2021 16:02 Ответить
.. просветите о проблесках социальной заботы ???!!! Это где? Где пенсии подняли на 100 грн... а цены взлетели на 20 процентов? Там где средства для борьбы с пандемией пустили на дороги... Там ..где позорно плетёмся с вакцинацией по 910 прививок в сутки? Пора уже клоуну перестать платить войскам на передовой и вооружать и обеспечивать армию, что он уже медленно и делает. И в других странах на пост президента не избирают откровенного дурачка и непрофессионала. Поэтому у них и дороги и школы и больницы.... А у нас цирк... с клоуном во главе и откровенно тупой труппе...
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08.03.2021 14:11 Ответить
И кто Вам сказал....Уважаемая..что мы пренебрегаем безопасностью...Но НЕ ТОТАЛЬНО!!!??? Именно мы..как государство и как народ в самой большой массе откровенно плюёт на все противоэпидемиологические требования и законы!!! Если я сейчас на улице!!!! в Турции вижу человека без маски..НА УЛИЦЕ!!! ..то это реальный инопланетянин!!! А неделю назад в древнем городе Коростень увидеть на улице человека В МАСКЕ.... точно инопланетянин! Массово уже не носят маски в магазинах..автобусах... МАССОВО!! Надоело им... !!! Никто уже не обрабатывает руки антисептиком... Плюют на всё...Малый и средний бизнес говорите мертвы?! Так а кто виноват в том, что быдло родилось быдлом и своим поведением уничтожает всё? Выбрали идиоты идиота... и придерживаться законов ни идиот ни идиоты не собираются... А вы говорите..не тотально!!!))))))
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08.03.2021 13:58 Ответить
На улицах в масках не ходят, это правда. А зачем на улице ходить в маске? В транспорте общественном не езжу. В других общественных местах в закрытом помещении хожу в маске , и люди тоже ходят в масках- нечего здесь наговаривать.
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08.03.2021 14:05 Ответить
да Вы что!!?? Он дурные турки..немцы... поляки..британцы.... На улицах в масках...а умная народная масса украинская задаёт вопрос...зачем в маске на улицах ходить? Дурная Турция с комендантским часом... дурные норвежцы, что решили носить аж по две маски одновременно... поляки дурные, что узаконили носить маски на улице. Австралия дурная..что штрафует безбожно нарушителей! А наша умная...благодаря идиотам..Украина первое место по уму занимает...снизу и по всем показателям.)))) Первое по идиотизму населения.... тут без сомнений!!! Вы оказывается в общественном транспорте не ездите... и значит ничего не знаете, как тысячи людей с открытыми носярами или масками под рылом (иначе не назвать).. ездят в автобусах. Так кто привёл страну к откровенному коллапсу в борьбе с пандемией!? Правильно!!! Правительство идиотов с большинством идиотского населения. Может просветите... сколько народца даже не обращалось в медучреждения и тихонько переболели... заражая других? А таких к официальной статистике плюс 200 процентов.
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08.03.2021 14:23 Ответить
То есть все, что делают турки и другие , мы должны принимать, как такое, что необходимо повторять? Маску носить на улице- чистой воды идиотизм. Я могу повторить это сто раз. Называть идиотским населением своих сограждан просто хамство. 'Правительство идиотов', как вы говорите, сдерживает пандемию при очень плачевных исходных в виде отсутствия медицины и денег. Конечно , правильно всех закрыть на карантин, в это время раздать по млн долларов каждому, уколоть всех хорошей вакциной , но где взять на все это деньги? Вы, раздающие налево и направо ярлыки, требующие невозможного, на минуточку забыли, кто воровал и грабил страну все 30 лет. В стране строятся дороги, а вы из каждого утюга критикуете это , задалбывая фразами из методичек про 'закатали в асфальт' . Всепропало зрадо студио клепает фейки, развернуло кампанию против вакцин ковидшилд, которые хорошие для Далай ламы, но 'г' из уст очень влиятельных в прошлом политиков. Я не знаю, что вы хотите, могу только догадываться, но ваши действия деструктивны , ваши слова несправедливы и просто подлые
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08.03.2021 16:13 Ответить
Ну кто спорит..что мнение медиков многих развитых стран называют идиотизмом особо **развитые** страны.... в число которых входит и наша многострадальная Украина!!! Пример не Турции..а цивилизованных стран для Вас не пример. У нас свой путь...Дурной путь...в никуда!!!И как назвать население ...что пошло голосовать за обыкновенного тупого клоуна, который и двух слов связать не может!? Вы то хоть раз читали..сказанное этим дурачком? Попробуйте прочитать и осознать... Осознать не получится!!! Отсутствие исходных данных говорите?! Да их минимум... Ну так зачем было брать деньги и пускать их в пропасть..а не обеспечить хоть какое то повышение медицинского минимума...? Почему не участвовали в программе разработки вакцины и остались за бортом? И кто воровал 30 лет? Если Вы позволяете правительству воровать ... значит Вы участники.!! Вас это 30 лет устраивало? Устраивало!! Молчали? Молчали!! И что сейчас происходит... что народ не хочет вакцинироваться? 910 прививок за день!!! Это что..работа правительства? Или Вы не знаете..что количество заболевших и умерших от ковида в Украине в разы больше?! И сейчас Вы открыто содействуете врагам Украины. Чего ж молчите о деле вагнеровцев? Или не видите паники в рядах зелёной швали? Ну это уже следующее... И не критиковать зенелоха и его стадо надо...А сносить и как можно быстрее!! Но сметуны попрятались...)))
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08.03.2021 19:22 Ответить
В 2022 ЛІТОМ.
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08.03.2021 11:40 Ответить
Это очень нескоро
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08.03.2021 11:51 Ответить
тебе могу сказать точно - ты хочешь это услышать...?
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08.03.2021 11:41 Ответить
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/221699-u-chernivcyakh-yaki-u-chervoniy-zoni-na-kvitkovomu-rynku-utvorylasya-tolkuchka-video.html У Чернівцях, які у «червоній зоні», на квітковому ринку утворилася «товкучка»
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08.03.2021 11:44 Ответить
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08.03.2021 15:15 Ответить
Де відео або фото?
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08.03.2021 11:18 Ответить
а что вы хотели?турбазы забиты по всей области-заразу везут со всей страны-персонал весь переболел- а главное карманы набить побольше-
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08.03.2021 11:50 Ответить
румыны пусть помогают.
писали шо тока шоп наложили в больницу - надо выложить 125к.

и главное - все такие правослабненькие, но если бабла нет, то - подыхайте доро.гой товарищ, сцарствие вам чудесное(жлоб проклятый )
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08.03.2021 12:00 Ответить
Увидеть Буковель - и умереть))
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08.03.2021 16:24 Ответить
Нам розповідають, що в боротьбі з ковідом важливе кожне життя і будь-які заходи для досягнення цієї мети виправдані..
Зупиняйте до біса виробництво і продаж алкоголю та тютюнових виробів, і врятуєте 15 мільйонів життів, що помирають щороку на планеті від їх вживання.
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08.03.2021 17:21 Ответить
Безвідповідальне відношення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих - це наша національна риса.
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08.03.2021 17:27 Ответить
Нам розповідають, що в боротьбі з ковідом важливе кожне життя, і будь-які заходи для досягнення цієї мети виправдані. Штрафувати, арештовувати, палками бити, закривати вдома, обмежувати право на підприємницьку діяльність та інші Конституційні права.
Тоді хай зупиняють до біса виробництво і продаж алкоголю та тютюнових виробів, і таким чином врятують 15 мільйонів життів, що помирають щороку на планеті від їх вживання.
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08.03.2021 17:52 Ответить
Чи носила ти маску до 2020 року? Чи чхала на здоров'я оточуючих грипом, ГРВІ, туберкульозною паличкою тощо?
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08.03.2021 17:53 Ответить
Тю, за то гарант на лыжиках покатался, когда большая часть Украины на локдауне «сосала».
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08.03.2021 18:11 Ответить
Пацієнтів в Україні взагалі нема, є лише хворі;
Може Чернівці наважаться запустити в себе лазерну терапію?
Чи слухають лише пустого Стєпашку?..
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08.03.2021 19:25 Ответить
 
 