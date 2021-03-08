ДТП с автобусом в Польше: 24 гражданина Украины остаются в больницах, 9 из них в тяжелом состоянии
В больницах остаются 24 гражданина Украины, которые получили травмы в результате ДТП с украинским автобусом в Польше. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 7 часов 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находятся 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - отмечают в ГСЧС.
Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.
Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.
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https://inpoland.net.pl/novosti/pasazhirka-avtobusu-shho-potrapiv-u-dtp-u-polshhi-rozpovila-pro-avariyu-pereviznika-ta-likuvannya/
З її слів, люди в крові, з уламками скла почали відходити від шоку. Почали просити ліки. На них не звертали жодної уваги. Медична допомога надавалася неквапливо. Її чоловік з відкритим переломом пролежав у коридорі біля 4 годин. Марія потрапила до палати біля 11 години. Зараз її чоловік знаходиться у Пшемишлі, а вона направлена у Ярослав. Психологічна допомога не надавалася.
На сайті з відгуками про перевізників люди скаржилися на жахливі умови, хамство і відсутність компенсації за скасування рейсів
Власником автобуса, який потрапив у смертельну автотрощу з українцями в Польщі, є тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик.
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з посиланням на https://tsn.ua/********/nesterpni-umovi-i-hami-vodiyi-na-pereviznika-chiy-avtobus-potrapiv-u-dtp-u-polschi-pisali-negativni-vidguki-1739860.html ТСН .
Цю інформацію перевізник сам підтвердив у коментарі виданню https://zaxid.net/*********************************************************************** Zaxid.net .
На онлайн-сервісі з пошуку і придбання квитків на автобус Busfor, зазначається, що перевізник "Стецик Тарас Володимирович" ФОП здійснює https://busfor.ua/uk/carrier/stetsik-taras-volodymyrovich рейси у 54 міжнародних напрямках у країні.
Про перевізника написано чимало негативних відгуків на https://infobus.eu/ua/bus/carrier/info-7917 сайті Infobus, а його рейтинг на ресурсі становить 2,44 з п'яти зірок. Судячи з відгуків, найбільше люди скаржилися на погані умови перевезення і обслуговування, раптові скасування рейсів без компенсації грошей за квитки та хамське ставлення з боку водіїв.
"Водії хами, 80 людей в автобусі, усі пасажири без масок, жодне соціальної дистанції і повне ігнорування карантинних норм, незважаючи на вказане в квитку місце 16 - сиділа на 73, страшна задуха, зупинки лише на 10хв… Як люди їдуть через всю Україну і за кордон не розумію, Просто "скотовозка", нічого не пристосовано для тривалих переїздів. Не рекомендую взагалі категорично нікому", - написала користувачка Катерина.