ДТП с автобусом в Польше: 24 гражданина Украины остаются в больницах, 9 из них в тяжелом состоянии

В больницах остаются 24 гражданина Украины, которые получили травмы в результате ДТП с украинским автобусом в Польше. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 часов 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находятся 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - отмечают в ГСЧС.

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Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

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Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.