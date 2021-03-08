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Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб.

Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб.

Проект по разработке радиостанций секретной связи для Минобороны РФ, на который из бюджета было выделено 18,5 млрд рублей, обернулся "распилом" оборонного заказа и хищениями на сумму, близкую к "пропажам" на космодроме "Восточный".

Вместо собственного производства радиостанций "Азарт-П1", которые декларировались как российская разработка, созданная исключительно на отечественной элементной базе, чиновники и военные закупили почти готовые системы в Китае, сэкономив и затем похитив 6,7 миллиарда рублей. Как сообщает "Коммерсант", такие показания в ходе расследования уголовного дела дал один из обвиняемых - бывший замначальника Генштаба-начальник главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, радиостанции, которые в 2013 году начали поступать в войска, в практически готовом виде приобретались в КНР, а в России происходила лишь финальная сборка с установкой некоторых комплектующих.

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При этом официально утверждалось, что продукция разработана предприятием "Ангстрем" - крупнейшим hi-tech проектом России начала 2010х, который на деньги ВЭБа запустил бывший министр связи Леонид Рейман.

Завод "Ангстрема" в Зеленограде должен был производить микрочипы и привлек госкредит на 1 млрд долларов, но в 2019 году был признан банкротом. За 10 лет компания не внесла ни одного платежа по займу.

"Как стало известно "Ъ", в уголовном деле о предполагаемых махинациях на 6,7 млрд руб. при поставках в вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 "Азарт" изменился не только следственный орган, но и направление расследования. Если до сих пор главным обвиняемым являлся бывший замначальника Генштаба—начальник главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, то теперь следствие заинтересовалось производителем "Азартов". Произошло это после того, как свидетели дали показания о возможном сговоре между военными и коммерсантами, а также о значительных поставках комплектующих для раций из-за границы", - пишет издание.

При этом состав следственной группы был увеличен в два раза. Если раньше в нее входило порядка десяти следователей и несколько оперативников, то теперь резонансным расследованием занимается два десятка одних только следователей.

Следует отметить, что само уголовное дело было возбуждено в 2019 году по результатам назначенного следствием исследования, которое пришло к выводу о завышении почти в полтора раза стоимости раций, поставляемых в войска.

Автор: 

армия РФ (19035) воровство (662) коррупция (8554) россия (95352) Минобороны рф (923)


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Топ комментарии
+53
Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 6207
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08.03.2021 11:39
+31
Мордва, заберите свою радиостанцию Моторола, закопанную в украинской земле.
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08.03.2021 11:42
+25
Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 8443
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08.03.2021 11:42
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Страница 2 из 2
Вы не понимаете на сколько мы уже отстаём от русни во всех областях экономики, и на сколько этот разрыв увеличивается с каждым днём. Иначе не были бы так благодушны.
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08.03.2021 13:48 Ответить
Именно сейчас за их экономику взялись с особой тщательностью.
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08.03.2021 21:10 Ответить
Правда не совсем понятно как те Эльбрусы использовать в качестве ЦП. У тех что знаю - несколько другая архитектура. Это скорее процессор обработки сигналов. Такой, по моему, скорее подойдёт для видеокарты.
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08.03.2021 12:14 Ответить
Там есть режим эмуляции х86, разумеется тормозной. Но как понимаю они настроены писать программы именно под архитектуру Эльбруса.
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08.03.2021 12:19 Ответить
и куда её потом втыкать ?
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08.03.2021 13:43 Ответить
ну хорошо жы...чего тут обсужать?
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08.03.2021 11:58 Ответить
По ссылке на "Коммерсант" нет ничего про закупленные "готовые системы в Китае", ни про какой завод в Зеленограде. Кажется большую часть новости Цензор просто выдумал.
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08.03.2021 11:58 Ответить
Вы точно статью на "Коммерсанте" читали или "по диагонали"? Цитата прямо оттуда: "По его версии, это могло быть связано с тем, что в интересующий следствие период радиостанции фактически в готовом виде закупались в Китае, а с добавлением некоторых комплектующих дособирались в России, что позволяло существенно экономить на производстве."
Специально для таких, как Вы там выделено крупным шрифтом: "По данным источника "Ъ", в ходе этих обысков были изъяты документы, свидетельствующие о партнерстве НПО «Ангстрем» с десятками компаний из Юго-Восточной Азии и Европы, являющихся поставщиками разнообразных комплектующих."
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08.03.2021 13:00 Ответить
Не гони, у тебя из серии : - смотрю в книгу вижу фигу?
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09.03.2021 00:47 Ответить
почему расследуют? мало откатили?
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08.03.2021 11:59 Ответить
Или кому-то недокатили.))
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09.03.2021 02:51 Ответить
https://twitter.com/Krychek5 Krychek

У совкодрочеров сегодня отдельный повод для праздника. 71 год назад обезьяна получила гранату.

Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 6860
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08.03.2021 12:06 Ответить
Зате ж як зкріпно!
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08.03.2021 12:25 Ответить
у лаптей не дня без приколов
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08.03.2021 12:08 Ответить
Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 448
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08.03.2021 12:09 Ответить
Секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою: розслідується розкрадання 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 7937 Красавец Киев до большевистских Крыс членина Сралина
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08.03.2021 12:14 Ответить
Фото из Архива моего деда
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08.03.2021 12:17 Ответить
Электрические провода видите на столбаХ? лампочки чЛенина были в Киеве задолго до пролетарятской ливарюции
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08.03.2021 12:21 Ответить
лампочки вообще были задолго до членина и к нему никаким боком не относятся. Ну разве что членин сделал так чтоб голожопые кацапы лампочки увидели после октябрьскаго переварота. И кацапы видели эти лампочки-у членина в кабинете и в пролетариата в кабинетах.
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08.03.2021 16:16 Ответить
И кстати план ГОЭЛРО был разработан ещё при царе-батюшке. Как и проект московского метрополитена.
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08.03.2021 21:27 Ответить
Схоже, на расії завелися свинарчуки. Криндик москаликам - швидкий і невідворотний .
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08.03.2021 12:24 Ответить
Застой Брежнева превратился в Отстой Путлера из питерской подворотни....типа улицы разбитых фонарей
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08.03.2021 12:28 Ответить
Зашибательская новость. Министерство защиты Эрефии закупает радиостанции на АлиЭкспресс..
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08.03.2021 12:30 Ответить
Україні потрібно підживлювати всіма засобами такі процеси в Росії.
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08.03.2021 12:36 Ответить
А название-то распила какое придумали - Азарт. Эх, есть ещё творческие личности !
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08.03.2021 12:47 Ответить
Всю Российскую Армию,Военно-Морской Флот и Военно-Космические Войска поздравляю с праздником 8-го Марта.Совет Вам да любовь!
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08.03.2021 12:50 Ответить
колись головний менеджер Чубайс хвастався, що вони зробили російський ноутбук повністю з місцевих комплектуючих -зважили, аж 9.5 кг. Сміявся навіть путін з медведевим. А ще у 80 французи отримали шпигуна в СВР (тоді ПГУ), то він повідомив, що розвідка вкрала практично все нове за кордоном, але через свою рукожопість впровадила 20 відсотків, і то 80 на рівні зразківтак після цього заглохло.Все в них, як колись писав В.Суворов - це "кирпичи", поган1 копії чудових речей.
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08.03.2021 13:14 Ответить
Секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою: розслідується розкрадання 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 8138
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08.03.2021 14:58 Ответить
Что там радиостанции- вся кацапия является китайской подделкой
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08.03.2021 15:42 Ответить
найліпший наш союзник це корупція в стані ворога.
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08.03.2021 15:50 Ответить
Короче, за расшифровкой переговоров между радиостанцями Р-187-П1 "Азарт" надо обращаться к китайцам.
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08.03.2021 16:04 Ответить
Воровство на запаребрике-духовная скрепа...
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08.03.2021 16:25 Ответить
Секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою: розслідується розкрадання 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 9940
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08.03.2021 16:27 Ответить
Voice of America on the air!
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08.03.2021 19:31 Ответить
Я с таким же выражением лица слушал ВВС ....
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09.03.2021 04:11 Ответить
Як у нас кажуть:
"Свій до свого по своє".
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08.03.2021 16:59 Ответить
молодцы, так держать!
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08.03.2021 17:23 Ответить
Как думаете почему эта информация появиласьв наших СМИ?Это нас народ подводят к тому что подумаеш наше оборонное ведомство украло сотни миллионов,вон в кацапии воруют миллиардами.
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08.03.2021 18:33 Ответить
Я так понимаю, всё "сверхновое" и "сверхмощное" вооружение для своей недоармии кремлёвская крыса покупает на распродаже у китайских артелей? И этим вторсырьём угрожает мировому порядку? Тогда понятно, почему у мокшанской "сверхдержавы" ничего не взлетает, ничего не приземляется без взрыва и разрушений, ничего не плавает , а быстро идёт на дно.... Уверен, кацапы и свой "Спутник" замесили и сварили из химических отходов и списанных химреактивов китайских химпредприятий....
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08.03.2021 19:50 Ответить
Та і йух з ними!
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08.03.2021 20:08 Ответить
Мелькали в инете интересные мысли:
1. Для изучения вирусов их искусственно "адаптируют" вместо хлопотнлетучих мышей к дугим лабораторным животным - собакам, мышам ...
2. Пожар ("задымление") в новосибирской секретной вирусной лаборатории "Вектор".
3. Военные игры в Ухане с участием российских военных спортсменов.
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08.03.2021 20:14 Ответить
4. Появление вакцины "Вектор". Тот кто создаеннт боевой вирус должен обезопасить своих военных от него. Возможно вакцина уже была давно НО то, что приемлемо для военных (побочные явления) может быть недопустимо для гражданских.
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08.03.2021 20:18 Ответить
И это только по радиостанциям. Можно только догадываться о тотальном масштабе воровства..
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08.03.2021 21:29 Ответить
Интересно, а то, что элементная база китайская и изготовлены они фактически в китае влияет как-то на качество связи? Потому, что у нас насколько я понимаю так и вообще вся электроника импортная и нам в этом направлении вообще хвастаться нечем.
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08.03.2021 23:53 Ответить
Китай из полуколхоза превратился в сверх державу... Это показывает что коммунизм коммунизму рознь....
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09.03.2021 04:13 Ответить
в китае уже давным давно нет коммунизма
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09.03.2021 07:55 Ответить
От коммунизма в Китае осталось только название, там по факту давно капитализм.
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09.03.2021 14:12 Ответить
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