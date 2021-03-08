Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб.

Проект по разработке радиостанций секретной связи для Минобороны РФ, на который из бюджета было выделено 18,5 млрд рублей, обернулся "распилом" оборонного заказа и хищениями на сумму, близкую к "пропажам" на космодроме "Восточный".

Вместо собственного производства радиостанций "Азарт-П1", которые декларировались как российская разработка, созданная исключительно на отечественной элементной базе, чиновники и военные закупили почти готовые системы в Китае, сэкономив и затем похитив 6,7 миллиарда рублей. Как сообщает "Коммерсант", такие показания в ходе расследования уголовного дела дал один из обвиняемых - бывший замначальника Генштаба-начальник главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, радиостанции, которые в 2013 году начали поступать в войска, в практически готовом виде приобретались в КНР, а в России происходила лишь финальная сборка с установкой некоторых комплектующих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве. ВИДЕО

При этом официально утверждалось, что продукция разработана предприятием "Ангстрем" - крупнейшим hi-tech проектом России начала 2010х, который на деньги ВЭБа запустил бывший министр связи Леонид Рейман.

Завод "Ангстрема" в Зеленограде должен был производить микрочипы и привлек госкредит на 1 млрд долларов, но в 2019 году был признан банкротом. За 10 лет компания не внесла ни одного платежа по займу.

"Как стало известно "Ъ", в уголовном деле о предполагаемых махинациях на 6,7 млрд руб. при поставках в вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 "Азарт" изменился не только следственный орган, но и направление расследования. Если до сих пор главным обвиняемым являлся бывший замначальника Генштаба—начальник главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, то теперь следствие заинтересовалось производителем "Азартов". Произошло это после того, как свидетели дали показания о возможном сговоре между военными и коммерсантами, а также о значительных поставках комплектующих для раций из-за границы", - пишет издание.

При этом состав следственной группы был увеличен в два раза. Если раньше в нее входило порядка десяти следователей и несколько оперативников, то теперь резонансным расследованием занимается два десятка одних только следователей.

Следует отметить, что само уголовное дело было возбуждено в 2019 году по результатам назначенного следствием исследования, которое пришло к выводу о завышении почти в полтора раза стоимости раций, поставляемых в войска.