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Новости Коронавирус и карантин
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На Закарпатье критическая ситуация с COVID-19: в конце недели область может столкнуться с коллапсом медицинской системы, - ОГА (обновлено)

На Закарпатье критическая ситуация с COVID-19: в конце недели область может столкнуться с коллапсом медицинской системы, - ОГА (обновлено)

Ситуация с коронавирусом на Закарпатье на сегодня более чем критическая. Там ежедневно от COVID-19 умирает по 12 человек.

Об этом на брифинге заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, за минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Также поступает много больных в возрасте 35-45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе. Все палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.

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"Такая ситуация должна побуждать закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений", - подчеркнул Поляк.

Ситуация с коронавирусом в Закарпатской области настолько тяжелая, что в конце недели регион может столкнуться с коллапсом медицинской системы. На сегодня уже наблюдается дефицит кислородных баллонов в больницах, заявил главврач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына.

По его словам, в этой больнице на сегодня 120 пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии. Причем половина из них должна лежать в реанимации.

"А в самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит до 16:00 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?", - отметил Яцына.

Он также призвал людей с COVID не выходить из дома.

"Мне все равно, верите ли вы в этот недуг! Мы с моими коллегами опираемся на доказательную медицину. И каждый день сталкиваемся со смертью. Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​- это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели у нас будет иметь коллапс", добавил Юрий Яцына.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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Продолжаем большую стройку,выделяем из ковидного фонда миллиарды на строительство дорог.
ЗЕпридурки наголосовали.
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08.03.2021 12:04 Ответить
Буковель! Зебіли! Смерті людей!

Захистимо Україну від недоумків!



Приходьмо завтра до дому зрадника кому не байдуже майбутнє України та його особисте здоров*я.

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08.03.2021 12:11 Ответить
а краще розбомбіть буковель ..
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08.03.2021 12:56 Ответить
как раз возраст буковельских экстремалов...
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08.03.2021 12:12 Ответить
точно , плять , і всі вони живуть на Закарпатті..
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08.03.2021 12:58 Ответить
На Закарпатті критична ситуація з COVID-19: щодня помирає по 12 осіб, смертність фіксується серед пацієнтів віком 35-45 років, - головлікар обллікарні Поляк - Цензор.НЕТ 2656
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08.03.2021 12:16 Ответить
Это бампер, который советовал лечить коронавирус пивом корона?
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08.03.2021 12:22 Ответить
Вируса нет, гуляем закарпатцы!
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08.03.2021 13:04 Ответить
 
 