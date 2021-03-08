На Закарпатье критическая ситуация с COVID-19: в конце недели область может столкнуться с коллапсом медицинской системы, - ОГА (обновлено)
Ситуация с коронавирусом на Закарпатье на сегодня более чем критическая. Там ежедневно от COVID-19 умирает по 12 человек.
Об этом на брифинге заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, за минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Также поступает много больных в возрасте 35-45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе. Все палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.
"Такая ситуация должна побуждать закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений", - подчеркнул Поляк.
Ситуация с коронавирусом в Закарпатской области настолько тяжелая, что в конце недели регион может столкнуться с коллапсом медицинской системы. На сегодня уже наблюдается дефицит кислородных баллонов в больницах, заявил главврач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына.
По его словам, в этой больнице на сегодня 120 пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии. Причем половина из них должна лежать в реанимации.
"А в самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит до 16:00 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?", - отметил Яцына.
Он также призвал людей с COVID не выходить из дома.
"Мне все равно, верите ли вы в этот недуг! Мы с моими коллегами опираемся на доказательную медицину. И каждый день сталкиваемся со смертью. Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию - это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели у нас будет иметь коллапс", добавил Юрий Яцына.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЕпридурки наголосовали.
Захистимо Україну від недоумків!
Приходьмо завтра до дому зрадника кому не байдуже майбутнє України та його особисте здоров*я.