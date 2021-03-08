Саакашвили: "На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства". ВИДЕО
Ежегодно украинская экономика теряет миллиарды долларов, которые могли бы попасть в бюджет страны
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.
В эфире он показал инфографику, на которой приведены убытки в разных отраслях:
$6 млрд – "скрутка" ПДВ и конвертации;
$6 млрд – зарплаты в конвертах;
$6 млрд – убытки госпредприятий;
$6 млрд – офшоры;
$5 млрд – незаконное использование недр;
$3 млрд – коррупция на таможне;
$3 млрд – госзакупки;
$1 млрд – подакцизные товары;
$250 млн – лесная отрасль;
$500 млн – "спящие" лицензии на добычу недр;
$500 млн – теневая аренда земли.
"Эти цифры взяты не с потолка. Это результат года нашей работы по многим направлениям реформ. Более того, в прямом эфире у Савика Шустера эти цифры подтвердили руководители всех главных финансовых ведомств. Никто наши данные не только не оспаривал, но наоборот говорили, что реальные цифры ещё больше. То есть фактически все признают, что я прав", - написал он в Facebook.
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И шо будем делать, Михо, с тобою они делится то собираются?
Чинуші крадуть, а ти нічого і не робиш, хоча можливості маєш.
Ото тільки звиздить заради свого рейтингу і ніякої користі не приносить.
Балабол.
"Ай-яй-йя... А кто это зделал?!.."
не совпадение.
вот это ихнее "карслон-хинкальщик-кокаинщик-галстук съел".
Тепер плюються. Забули вже свій екстаз.
06.03.2021 IBIGDAN
1) латання дірок, усунення можливостей у законах та процедурах.
2) посадки, звільнення, не надовго але всіх
3) виховання, реклама.
Но зато чиновники и олигархи Украины купаются в роскоши которая не соответствует их заслугам,труду,образованию. Порадуемся за чиновников и олигархов и поскорбим об Украине-деградирующему и умирающему государству. Я не чиновник и не олигарх и мне жаль себя и Украину
<******* нужно просто НА, без всяких БУ-БУ-БУ !
Стільки ********* і нічого не зробити за той час, який йому відводили в Одесі...
ДОСИТЬ! Нехай уйобує в рашу чи видати Грузії... а там нехай робить економіку.
"Именно сейчас, а не при Барыге воруют 38 миллиардов зелени в год.
А мы, новые и пушистые ЗЕльоные, покрываем это !"
денюжек хватает, чтобы достроить домик в Конча-Заспе? или хватило только на зеленые диаграммы, которые он принес в студию?
https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=******************************************************************************-PD-b6bgvQdr5hJRGG-AjYfqfgbNrm0Rwx6Ibs35L6ZfFR2VCsXQk&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова
За що я люблю телеграмчик, так це приблизно за всьо. Ну і особливо за деякі прикольні канали, на яких можна знайти купу марципанів.
Нарила ще вночі на одному з таких каналів-зливів епічну історію, як міністра інфраструктури Криклія трохи помацали за дупу холодними руками.
Ну як трохи ггг Якщо вже почесноку, то це не трохи, і зовсім не схоже на легкий дружній петинг, радше вже на глибоку пенетрацію.
Бо в мережу красиво злили, як Криклій тусить на вечірці в курячого олігарха Косюка (знайшов з ким, трясця), де шановне панство розширює свідомість і танцює голінькими на столі.
Ну не зовсім голінькіми канєш, на Косюку нпрклд є галстук і штанішки, а от сорочку вже десь на той момент про...в, може кров носом йшла, я хз. Не фуражка і ботфорти, звісно, це би вже було дофіга fashion, але теж непогано, бо схоже пану Криклію такий перфоманс дуже подобається.
В телеграмчику стверджують, що у Косюка разом з Криклієм регулярно відвисають такі видатні політичні діячі як Арахамія, Кисіль, Арістов, член наглядової ради УЗ Аудіцкас, гордий син Грузії батоно Сулугуні там кажуть часто підіймає левел драйву в організмі, ну і ще низка ееее…. яскравих персонажів.
Але на фоточках є тільки голінькій Косюк, ну і спрацьована кредитка Криклія.
Тому щодо всього іншого нічого сказати не можу.
Мені от власне цікаво, що буде цього разу робити Шмигаль? Він бідося ледве після перфомансу з Кадировим відійшов, а тут знову здрасьтє, чергове западло від підлеглих.
Буде знову вимагати пояснень і satisfaction через фейсбук, чи може закатає Криклія десь в асфальт по-тихому? Я би тоді пропонувала Полтавську область, там досі ям до..., ну і мені близько, я би гайнула подивитись.
*Звучить музика з 9 з половиною тижнів*
"АвтоКрАЗ" проходить процедуру банкрутства, проте заявляє, що є економічно активним
Ситуація на одному з найбільших в Україні автомобільних заводів ПрАТ "АвтоКрАЗ" залишається вкрай важкою. Завод, який належить Константину Жеваго, що знаходиться у розшуку та підозрюється у відмиванні грошей і розкраданні 2,5 млрд грн, заборгував працівникам 66,8 млн грн.
Водночас заступник міського голови Кременчука Ольга Усанова заявила: на звернення щодо націоналізації отримано відповідь - наразі це здійснити неможливо.
Слід нагадати, що Володимир Зеленський у березні 2020 року назвав умову виходу з кризи - вихід Жеваго "на зв'язок", бо "коли держава дає гроші підприємству, власник якого знаходиться в розшуку, можуть бути проблеми".
На заводі підкреслюють, що "КрАЗ" залишається економічно активним та може виробляти продукцію, а ліквідація підприємства-боржника не призначалася. Проте поява замовлень, судячи з усього, виглядається доволі примарною.Зокрема, відповідно до листа Міністерства оборони України, завод мав замовлення з 2013 року, але порушував умови контрактів та не постачав продукцію вчасно. Наприклад, "АвтоКрАЗ" мав контракт на сідельні тягачі зі строком передачі до листопада 2020 року. Але на момент закінчення контракту продукція не була виготовлена.
Також від кризи на "КрАЗ" страждають і інші постачальники озброєння до українського війська. Зокрема, як раніше https://defence-ua.com/news/nova_rls_rozvidki_ta_tsilevkazuvannja_mineral_u_nijak_ne_dojide_do_zsu_kraz_zrivaje_postavku_platform-2408.html писав Defense Express , на "Квант-Радіолокація" завершено роботу над ключовими складовими нової мобільної РЛС "Мінерал-У", проте виготовити її повністю неможливо через те, що вона спроектована на шасі "КрАЗ", а завод його не виготовив.
https://defence-ua.com/news/avtokraz_zaborguvav_pratsivnikam_668_mln_grn_zamovlen_nemaje_pro_natsionalizatsiju_mova_ne_jde-3078.html
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Зєлю геть. Дострокові.
1) таможня
2)податкова
3) зарплаты в конвертах
4)офф-шоры
Есть и еще, те что указал, Саакашвили, но эти основные
а от коли вони поступають у кишені митників, а ті палаци будують нікому не потрібні - тоді погано.....
то что 37 млрд долл воруется при Зеленском и он в этом полностью ответственным так как тоже получает часть этих денег