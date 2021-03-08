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Саакашвили: "На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства". ВИДЕО

Ежегодно украинская экономика теряет миллиарды долларов, которые могли бы попасть в бюджет страны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

В эфире он показал инфографику, на которой приведены убытки в разных отраслях:

$6 млрд – "скрутка" ПДВ и конвертации;
$6 млрд – зарплаты в конвертах;
$6 млрд – убытки госпредприятий;
$6 млрд – офшоры;
$5 млрд – незаконное использование недр;
$3 млрд – коррупция на таможне;
$3 млрд – госзакупки;
$1 млрд – подакцизные товары;
$250 млн – лесная отрасль;
$500 млн – "спящие" лицензии на добычу недр;
$500 млн – теневая аренда земли.

"Эти цифры взяты не с потолка. Это результат года нашей работы по многим направлениям реформ. Более того, в прямом эфире у Савика Шустера эти цифры подтвердили руководители всех главных финансовых ведомств. Никто наши данные не только не оспаривал, но наоборот говорили, что реальные цифры ещё больше. То есть фактически все признают, что я прав", - написал он в Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия. ВИДЕО

Автор: 

Саакашвили (3307) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+46
карлсон вернулся)
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08.03.2021 12:10
+41
Зедебіли, вам слово!
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08.03.2021 12:11
+35
И самое гадкое в этом подонке и горном козле, то, что оно родную маму продаст за недорого. Так и хочется его спросить, - а что же ты, кондом использованный, сейчас не бродишь по Киеву и не завываешь, как пейсатый шафер на еврейоской свадьбе, - барИга, барИга? Редчайший негодяй этот Михуил. Редчайший.
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08.03.2021 12:52
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і що з того мудило ти вірмено-грузинське? наХ... на Джорджію, там робитимеш свої реХВорми, що ти тут козел робиш?
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08.03.2021 14:48 Ответить
Это Порошенко продолжает воровать. 80 миллиардов баксов уже украл, теперь, как самый вэлычный лидер современности пришёл, то он обороты сбавил, но продолжает понемногу, по 30 лярдов в год подворовывать. Ничего с ним не могут сделать. Хотя старались очень.Вы кстати в курсе, что Порох на ворованные деньги купил Била Гейтса и тот по его указанию теперь чипирует население Украины? Так что скажите прививкам - ет!
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08.03.2021 14:49 Ответить
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 8677
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08.03.2021 18:56 Ответить
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 4333
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08.03.2021 19:01 Ответить
Маємо великий прогрес, за заявами Міхо в 2015 році Україна втрачала 5 млрд баксів в рік https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/12/151206_saakashvili_dk ось тут в подробицях
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08.03.2021 15:02 Ответить
Mister Саакашвили pustj kommentirujet vne Ukraini.
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08.03.2021 15:13 Ответить
А шо, Мендель и Арестовичу уже не доверяют озвучивать размеры властной коррупции?
И шо будем делать, Михо, с тобою они делится то собираются?
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08.03.2021 15:23 Ответить
Та невже Сракашвіллі виліз...
Чинуші крадуть, а ти нічого і не робиш, хоча можливості маєш.
Ото тільки звиздить заради свого рейтингу і ніякої користі не приносить.
Балабол.
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08.03.2021 15:27 Ответить
Зачем этого дятла в Украине держат? Да и ещё зарплату огромную платят.. Где реформы, Михуил?
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08.03.2021 15:35 Ответить
Та пытались выставить - он через дырку в заборе пролез обратно.
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08.03.2021 15:40 Ответить
На руках заносили дебилы...
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08.03.2021 15:54 Ответить
Реформи вже є -- елітна квартира в Одесі. Молодець!
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08.03.2021 15:43 Ответить
Миша, а напомни-ка нам кто в Украине главный по реформам?
"Ай-яй-йя... А кто это зделал?!.."
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08.03.2021 15:58 Ответить
Вот взять бы этого Карлсона и ткнуть мордой в его же слова что как только уйдёт Порошенко - сразу начнут искоренять коррупцию! Кто ж вам, бл@дям, теперь мешает с коррупцией бороться?
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08.03.2021 16:05 Ответить
ГДЕ ЭТОТ ЗЕЛЕБОБИK ? КИЗДУН
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08.03.2021 22:02 Ответить
аферист-шизофреник который все "знает" но не Х,,,Я не может....
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08.03.2021 16:09 Ответить
аж задыхается, когда пулеметит и поносит на ТВ - когда-нибудь точно задохнется.
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09.03.2021 00:56 Ответить
От клятий Порошенко!!! БарІга!!! Що робить!!! Навіть Святий Бубочка, страстотерпець-потерпілець нічого не може зробити з ти клятим барігой!
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08.03.2021 16:30 Ответить
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 6416
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08.03.2021 19:02 Ответить
БЛА БЛА БЛА, Нефедова за это и убрали.
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08.03.2021 16:38 Ответить
Пусть этот УБЛЮДОК СРАКАШВИЛИ озвучит из каких, обозначенных им коррупционных потоков, он сам берет БАБКИ на строительство своего огромного поместья под Киевом.
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08.03.2021 17:08 Ответить
интересно, что лахта и канхветные боты ненавидят Саакашвили в унисон.
не совпадение.
вот это ихнее "карслон-хинкальщик-кокаинщик-галстук съел".
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08.03.2021 17:13 Ответить
Один з колишніх ідолів-месій населення України. Спали і бачили апатрида президентом України, горлянки готові були перегризти тим, хто казав, що йому Україна не потрібна, лише гроші і влада.
Тепер плюються. Забули вже свій екстаз.
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08.03.2021 17:25 Ответить
Гей, біджо! Та шо, забув, хто тебе й для чого призначив? Ти шо, кусаєш руку, яка годує?
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08.03.2021 17:37 Ответить
Ітого: при Зеленському корупція зросла в 7.4 рази
06.03.2021 IBIGDAN

Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 4676
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08.03.2021 18:02 Ответить
А Гетьманцєв ФОПів стриже і спиртовиків ганяє -- ось де корінь зла !
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08.03.2021 18:12 Ответить
Теж мені,секрет Полішинеля. Як раніше крали,так і зараз крадуть. Тут може допомогти тільки містер Лінч. Без нього вже аж ніяк не обійтись.На жаль...
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08.03.2021 18:12 Ответить
не допоможе. Тільки системна боротьба, із 3х частин.
1) латання дірок, усунення можливостей у законах та процедурах.
2) посадки, звільнення, не надовго але всіх
3) виховання, реклама.
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09.03.2021 01:32 Ответить
Ні,поважний,зараз крадуть,судячі з усього,значно більше,ніж "раніше"
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09.03.2021 10:48 Ответить
Так ЗЕшобла це вже баррігі чи ще ні?
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08.03.2021 18:25 Ответить
так...але поки вони не кишнули ******* - він про це тільки натякає ))))
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08.03.2021 18:54 Ответить
А у Мишки песня одна...... Кругом все! А он когда-то своих прищучил.... Мишка,ты скока месяцев получаешь по 20 000$ (причем, украинских налогоплательщиков!!) И какая от тебя польза? Шо ты нам мозги пудришь воспоминаниями?
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08.03.2021 18:45 Ответить
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 6313
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08.03.2021 19:00 Ответить
Не 37 а 25-что достаточно чтобы за 30 лет сделать страну намного богаче Польши если эти 25 млрд каждый год вкладывать в новые производства.
Но зато чиновники и олигархи Украины купаются в роскоши которая не соответствует их заслугам,труду,образованию. Порадуемся за чиновников и олигархов и поскорбим об Украине-деградирующему и умирающему государству. Я не чиновник и не олигарх и мне жаль себя и Украину
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08.03.2021 19:17 Ответить
Я не пойму он антикоррупционер или председатель совета реформ, он уже больше года получает нехилую зарплату но кроме болтовни толку не видно.
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08.03.2021 19:19 Ответить
и то болтовня 1 раз за 2 месяца на ТВ - а потом тишина, домик строит...
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09.03.2021 00:59 Ответить
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08.03.2021 19:54 Ответить
***** в НАБУ!
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08.03.2021 20:23 Ответить
Ванька,

<******* нужно просто НА, без всяких БУ-БУ-БУ !
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08.03.2021 20:38 Ответить
Иди ты нахер Ваня, ты нам уже *********** выбрал.
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09.03.2021 11:22 Ответить
Я вибачаюсь! АЛЕ, яке воно *********...
Стільки ********* і нічого не зробити за той час, який йому відводили в Одесі...
ДОСИТЬ! Нехай уйобує в рашу чи видати Грузії... а там нехай робить економіку.
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08.03.2021 20:26 Ответить
Миша повтори еще раз:
"Именно сейчас, а не при Барыге воруют 38 миллиардов зелени в год.
А мы, новые и пушистые ЗЕльоные, покрываем это !"
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08.03.2021 20:31 Ответить
Михаил Грузию поднял так что не киздите зря , удивительно сколько у него терпения на промокашку зелебобика который оказался тупо импотентом
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08.03.2021 20:45 Ответить
реформы делал БАндукидзе, у Саака на это мозгов не хватит никогда!
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09.03.2021 01:00 Ответить
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 4340
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08.03.2021 20:49 Ответить
И в результате...Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 2048
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08.03.2021 20:50 Ответить
а во сколько раз выросла зарплата у поносного истерика Саака за 2 года пребывания на посту "реформиста"? а где конкретные фамилии расхитителей-коррупционеров, - Каломойского, Медведчука, Ахметова и проч?
денюжек хватает, чтобы достроить домик в Конча-Заспе? или хватило только на зеленые диаграммы, которые он принес в студию?
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09.03.2021 00:54 Ответить
Фамилий не будет, они же его кореша.

https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=******************************************************************************-PD-b6bgvQdr5hJRGG-AjYfqfgbNrm0Rwx6Ibs35L6ZfFR2VCsXQk&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

За що я люблю телеграмчик, так це приблизно за всьо. Ну і особливо за деякі прикольні канали, на яких можна знайти купу марципанів.

Нарила ще вночі на одному з таких каналів-зливів епічну історію, як міністра інфраструктури Криклія трохи помацали за дупу холодними руками.
Ну як трохи ггг Якщо вже почесноку, то це не трохи, і зовсім не схоже на легкий дружній петинг, радше вже на глибоку пенетрацію.

Бо в мережу красиво злили, як Криклій тусить на вечірці в курячого олігарха Косюка (знайшов з ким, трясця), де шановне панство розширює свідомість і танцює голінькими на столі.
Ну не зовсім голінькіми канєш, на Косюку нпрклд є галстук і штанішки, а от сорочку вже десь на той момент про...в, може кров носом йшла, я хз. Не фуражка і ботфорти, звісно, це би вже було дофіга fashion, але теж непогано, бо схоже пану Криклію такий перфоманс дуже подобається.
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09.03.2021 01:23 Ответить
Я подивилась на фото, які акуратненькі та викохані виходять на цій зірковій тусі доріжки з-під кредитки Приватбанку, і стало мені зрозуміло, що з дорогами України і взагалі з отою вашою всратою інфраструктурою міністру вошкалупитись ніколи.

В телеграмчику стверджують, що у Косюка разом з Криклієм регулярно відвисають такі видатні політичні діячі як Арахамія, Кисіль, Арістов, член наглядової ради УЗ Аудіцкас, гордий син Грузії батоно Сулугуні там кажуть часто підіймає левел драйву в організмі, ну і ще низка ееее…. яскравих персонажів.
Але на фоточках є тільки голінькій Косюк, ну і спрацьована кредитка Криклія.
Тому щодо всього іншого нічого сказати не можу.

Мені от власне цікаво, що буде цього разу робити Шмигаль? Він бідося ледве після перфомансу з Кадировим відійшов, а тут знову здрасьтє, чергове западло від підлеглих.
Буде знову вимагати пояснень і satisfaction через фейсбук, чи може закатає Криклія десь в асфальт по-тихому? Я би тоді пропонувала Полтавську область, там досі ям до..., ну і мені близько, я би гайнула подивитись.

*Звучить музика з 9 з половиною тижнів*
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09.03.2021 01:24 Ответить
"АвтоКрАЗ" заборгував працівникам 66,8 млн грн, замовлень немає, про націоналізацію мова не йде

"АвтоКрАЗ" проходить процедуру банкрутства, проте заявляє, що є економічно активним
Ситуація на одному з найбільших в Україні автомобільних заводів ПрАТ "АвтоКрАЗ" залишається вкрай важкою. Завод, який належить Константину Жеваго, що знаходиться у розшуку та підозрюється у відмиванні грошей і розкраданні 2,5 млрд грн, заборгував працівникам 66,8 млн грн.
Водночас заступник міського голови Кременчука Ольга Усанова заявила: на звернення щодо націоналізації отримано відповідь - наразі це здійснити неможливо.
Слід нагадати, що Володимир Зеленський у березні 2020 року назвав умову виходу з кризи - вихід Жеваго "на зв'язок", бо "коли держава дає гроші підприємству, власник якого знаходиться в розшуку, можуть бути проблеми".
На заводі підкреслюють, що "КрАЗ" залишається економічно активним та може виробляти продукцію, а ліквідація підприємства-боржника не призначалася. Проте поява замовлень, судячи з усього, виглядається доволі примарною.Зокрема, відповідно до листа Міністерства оборони України, завод мав замовлення з 2013 року, але порушував умови контрактів та не постачав продукцію вчасно. Наприклад, "АвтоКрАЗ" мав контракт на сідельні тягачі зі строком передачі до листопада 2020 року. Але на момент закінчення контракту продукція не була виготовлена.

Також від кризи на "КрАЗ" страждають і інші постачальники озброєння до українського війська. Зокрема, як раніше https://defence-ua.com/news/nova_rls_rozvidki_ta_tsilevkazuvannja_mineral_u_nijak_ne_dojide_do_zsu_kraz_zrivaje_postavku_platform-2408.html писав Defense Express , на "Квант-Радіолокація" завершено роботу над ключовими складовими нової мобільної РЛС "Мінерал-У", проте виготовити її повністю неможливо через те, що вона спроектована на шасі "КрАЗ", а завод його не виготовив.

https://defence-ua.com/news/avtokraz_zaborguvav_pratsivnikam_668_mln_grn_zamovlen_nemaje_pro_natsionalizatsiju_mova_ne_jde-3078.html
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08.03.2021 20:54 Ответить
Один кобєлєв отримує в місяць більше, ніж треба "КрАЗ", щоб вийти з кризи.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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08.03.2021 21:02 Ответить
КРАЗ це приватна власність. Нехай власник виводить з кризи, а не краде. А на рахунок Коболєва, то правда.
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09.03.2021 01:02 Ответить
Якщо Приват, то держава втрутилась і націоналізувала. Україні не потрібен власний важковаговик? Націоналізувати!
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09.03.2021 06:53 Ответить
ОСЬ ЩО БУВАЄ КОЛИ КЛОУНИ У ВЛАДІ
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08.03.2021 21:42 Ответить
Нiчого. Скоро повернеться з Лондона жінка третього тисячоліття і один з потужних реформаторів - Юлко Луценко. То такий що корупціонерів пачками в розход пускав, тюрми були переповненi ворюгами
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08.03.2021 21:32 Ответить
Существует 4 коррупционных схемы непоступлений денег в бюджет
1) таможня
2)податкова
3) зарплаты в конвертах
4)офф-шоры
Есть и еще, те что указал, Саакашвили, но эти основные
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08.03.2021 21:37 Ответить
якщо гроші просто "не поступають" то й добре, менше з держскарбниці розкрадуть.
а от коли вони поступають у кишені митників, а ті палаци будують нікому не потрібні - тоді погано.....
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09.03.2021 01:37 Ответить
ЩОСЬ НА МИТНИЦІ МАЛО - ВСЬОГО 3 МЛР. ДОЛАРІВ
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08.03.2021 21:40 Ответить
Так что воровать стали намного больше? А Карлсон на крыше говорил, что теперь во власти только честные, больше не воруют.
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08.03.2021 22:13 Ответить
Значит воруют новые и точно не меньше, а может и больше чем старые.
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08.03.2021 22:36 Ответить
Зарплаты в конвертах 6 млрд дол. Значит у кого то неплохие зарплати, не как у нас по 15 тыс грн, с каких 4 тыс идут на кварплату.
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08.03.2021 22:39 Ответить
Михо! Дави тараканов !
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08.03.2021 23:47 Ответить
Получается, в Украине коррупция на душу населения похлеще, чем в кацапстане. Так если пойдет, вы скоро вымрете вместе с козломордыми и бульбашами.
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08.03.2021 23:49 Ответить
Пока народ как зомби будет идти на избирательные участки и выбирать из представителей олигархата, добра нам не видать. А дело в том, что в бюллетени попадают только представители олигархата через многомиллионный денежный залог. Нигде в мире такого нет. Тем более в ЕС, куда мы так упорно скачем семимильными шагами и еще и нагло требуем, чтобы нас туда взяли.
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09.03.2021 00:58 Ответить
Вибори в Україні - спецоперація. Виприскують в бюлютені різні технічні гриценкі, тягнибоки, кошулинські, ляшкі, смєшкі... і в результаті перемагає клоун. Який на 100% залежний від зовнішніх маніпуляторів.
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09.03.2021 06:58 Ответить
Звичайно,це ж Міхо ,для нас, для українців ось вже 30 років вибирає нам президентів,депутатів -зладіїв і шах раїв або їх лобістів...*****.А тепер совкдрочери вже знають ( в основному "понаехавшиє") що виберуть злофдія бойка...тому то і виїджають на ПМЖ молодь України...
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09.03.2021 08:22 Ответить
Саакашвили если сказал А, то говори уже и Б
то что 37 млрд долл воруется при Зеленском и он в этом полностью ответственным так как тоже получает часть этих денег
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09.03.2021 08:41 Ответить
ого сколько народу не рады прийдешним реформам.
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09.03.2021 08:45 Ответить
Отожрался, козлина, на украинских харчах.
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09.03.2021 09:57 Ответить
А секретарки кажуть, що ГАРАНТ, кращий Презик і борець з корупцією, хоча і вивів її на перше в світі місце!!!, і війде у шкільні підручники, ЯК...,???
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09.03.2021 10:23 Ответить
*********** у Сракусіли покажи як ти можеш проводити реформи крім балачок.Де виконання обіцянок, що як тільки піде Порошенко, то зарплати і пенсії через місяць виростуть у 5 разів? Де робота???
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09.03.2021 10:37 Ответить
Один дибіл водив корову, інший щура....Всі тільки пиз##ь . Де реальний справи від вас дармоїди-депутати і службовці...
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09.03.2021 11:23 Ответить
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