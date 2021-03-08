Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех женщин страны с Международным женским днем.
Поздравление Зеленский опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Я искренне поздравляю всех вас!
Сегодня особый день и особый праздник. Это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол".
Это точно не так.
Прекрасная, умная, мудрая, талантливая, целеустремленная, но точно не слабая.
Сегодня наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Являются одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну, а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабые. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше.
Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас.
Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особые. Ведь такими вы являетесь не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной.
Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности
Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными.
С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!" - заяв.ил Зеленский
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