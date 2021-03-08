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Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности"

Зеленский поздравил женщин с 8 Марта:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех женщин страны с Международным женским днем.

Поздравление Зеленский опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Я искренне поздравляю всех вас!

Сегодня особый день и особый праздник. Это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол".

Это точно не так.

Прекрасная, умная, мудрая, талантливая, целеустремленная, но точно не слабая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фоторепортаж к 8 марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну. ФОТО

Сегодня наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Являются одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну, а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабые. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше.

Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас.

Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особые. Ведь такими вы являетесь не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной.

Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личностиЗеленский поздравил женщин с 8 Марта: Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности 01

Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными.

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С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!" - заяв.ил Зеленский

Автор: 

женщины (884) Зеленский (20210) поздравление (1057) 8 марта (132)


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Топ комментарии
+58
Ну, ты и с женщиной биологический мусор.
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08.03.2021 12:37
+48
Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности" - Цензор.НЕТ 2023
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08.03.2021 12:37
+45
Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности" - Цензор.НЕТ 7101
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08.03.2021 12:42
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Интересно , а Осел в курсе кто в Бостоне 8 марта на демонстрацию вышел . Портовые грузчики без денег когда перестали ходить к проституткам видимо думали совершенно по другому.
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08.03.2021 22:25 Ответить
ну хоть сегодня мог обойтись без наркотиков. не получилось
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08.03.2021 22:41 Ответить
Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности"

Зеля а законопроект Дробовича об отмене Денского дня 8го Марта ты подпишешь?
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09.03.2021 04:53 Ответить
Наилучшие https://moonzori.com/pozdravlenyya-s-dnem-rozhdenyya-zhenshhyne/ поздравления для женщины
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19.04.2021 16:06 Ответить
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