В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 2, выявили 286 новых случаев, - Кличко. КАРТА

286 киевлян заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, умерли 18 заболевших ранее, выздоровели лишь двое, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском - 63, Деснянском - 63 и в Святошинском - 31 случай", - отметил Кличко, передает Цензор.НЕТ.

И общего числа заболевших - 158 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 106 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 12 девочек от трех до 16 лет и 10 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов.