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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 2, выявили 286 новых случаев, - Кличко. КАРТА

В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 2, выявили 286 новых случаев, - Кличко. КАРТА

286 киевлян заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, умерли 18 заболевших ранее, выздоровели лишь двое, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском - 63, Деснянском - 63 и в Святошинском - 31 случай", - отметил Кличко, передает Цензор.НЕТ.

И общего числа заболевших - 158 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 106 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 12 девочек от трех до 16 лет и 10 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов.

В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 2, выявили 286 новых случаев, - Кличко 01

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карантин (16729) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Умерли 18 человек, выздоровели - 2, выявили 286 новых случаев!
Треба писати на транспарантах! Смерть на Ваших руках! Буковель! Зебіли!
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08.03.2021 12:59 Ответить
Верховный суд США отменил всеобщую вакцинацию, признав предлагаемые "вакцины" грандиозным жульничеством, наносящим непоправимый генетический вред тем кто привился. Отверг утверждения Билла Гейтса и поддержал иск его оппонента сенатора Роберта Кеннеди младшего
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08.03.2021 22:56 Ответить
 
 