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Новости Коронавирус и карантин
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Закарпатью грозит коллапс медсистемы, а рестораны и кафе собираются проигнорировать карантин на 8 марта, - глава ОГА Полосков

Закарпатью грозит коллапс медсистемы, а рестораны и кафе собираются проигнорировать карантин на 8 марта, - глава ОГА Полосков

Ситуация с коронавирусом в Закарпатской области крацне тяжелая. В конце недели регион может столкнуться с коллапсом медицинской системы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на брифинге заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

По его словам, несмотря на постоянное увеличение числа коек для больных COVID-19, количество подтвержденных случаев неуклонно растет, как и процент заполненности. В то же время, по оперативным данным, большое количество ресторанов и праздничных залов готовятся и сегодня принимать вечеринки и гостей в нарушение требований карантина.

"Мы не можем допустить дальнейшего роста больных и постепенного введения медицинской системы в коллапс. Обращаюсь к вам с уважением - это нужно остановить!", - добавил Полосков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье критическая ситуация с COVID-19: каждый день умирает по 12 чел., смертность фиксируется среди пациентов в возрасте 35-45 лет, - главврач облбольницы Поляк

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+15
Не мешайте естественному отбору. Пускай погуляют.
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08.03.2021 13:02
+14
Закарпатью грозит коллапс медсистемы, а рестораны и кафе собираются проигнорировать карантин на 8 марта, - глава ОГА Полосков - Цензор.НЕТ 9345
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08.03.2021 13:05
+9
Как не хватает Вятровича и Супрун на всех этих совкоженолюбов.
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08.03.2021 13:09
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Не мешайте естественному отбору. Пускай погуляют.
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08.03.2021 13:02 Ответить
Помирать, так с музьікой.
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08.03.2021 13:02 Ответить
Каков поп ...
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08.03.2021 13:03 Ответить
Закарпатью грозит коллапс медсистемы, а рестораны и кафе собираются проигнорировать карантин на 8 марта, - глава ОГА Полосков - Цензор.НЕТ 9345
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08.03.2021 13:05 Ответить
ЗЕчмо спровокувало нову хвилю заражень.
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08.03.2021 13:09 Ответить
Ну если за бабки не закрывать Бенины курорты -- толи еще будет.
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08.03.2021 13:12 Ответить
А Лєнка занє з ким він фоткається?
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08.03.2021 14:39 Ответить
пачімута здається, якщо медикам не доплачувати за ковід, то захворювання на ковід раптом зникнуть.
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08.03.2021 13:05 Ответить
Это у нас медикам, на западе всем поголовно.Аналогия с Древним Римом -придут ваврвары и все отберут у белых.И стория учит ,что ни чему не учит.
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08.03.2021 14:06 Ответить
Закарпатью грозит коллапс медсистемы, а рестораны и кафе собираются проигнорировать карантин на 8 марта, - глава ОГА Полосков - Цензор.НЕТ 6998
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08.03.2021 13:07 Ответить
Как не хватает Вятровича и Супрун на всех этих совкоженолюбов.
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08.03.2021 13:09 Ответить
Другими словами :
Дайте денех.)
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08.03.2021 13:10 Ответить
Люди в основном везде одинаковые.. Просто власти применяют меры воздействия разные что бы как то бороться с "недопониманием " ситуации населением. Китай к примеру за нарушение карантина вводил наказание вплоть до смертной казни, а в Европе и Сев. Америки такие штрафы ( за подобное) что нашим гражданам пришлось бы только один подобный штраф оплачивать в течении года , а то и больше... А у нас вольница.. по сути анархия.. Народ чуть что начнет все крушить, а власть тихорится от греха подальше ( лишь бы не мешали набивать карманы). Поэтому вот так. Карантин больше показуха, чем на самом деле.. тоже самое будет с вакцинацией.., борьбой с курением в общественных местах, борьба с евробляхами, с вождением в пьяном виде, с кнопкодавством, с коррупцией, "реформы" медицины, судов, полиции, армии и т.д .Скоро леса не хватит на бумажки, которые годны лишь для определенного применения.. ( ну вы поняли)
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08.03.2021 13:13 Ответить
На жаль вся державна машина- суцільний фейк
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08.03.2021 15:24 Ответить
Була б пандемія справжньою, ні які б штрафи не були потрібні.

"Китай к примеру за нарушение карантина вводил наказание вплоть до смертной казни"

Чиста брехня.
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08.03.2021 17:19 Ответить
В Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/a-52344555 нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного, сообщила в четверг, 13 февраля, http://www.bjd.com.cn/a/202002/13/WS5e4512c9e4b009494868065c.html газета Beijing Daily со ссылкой на заявление пекинского суда . Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.
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08.03.2021 18:25 Ответить
посилання не відкривається

тому цей "факт" залишиться у статусі "плітки"
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08.03.2021 20:05 Ответить
Там где человек-катастрофа там,землетряскние,пожары,болезни,вот и Бубочка бедоносец сьездил на Буковель,вы думали вас это не затронет а зря там где оно появляется вероятность беды 100%
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08.03.2021 13:13 Ответить
кстати, оч. интересно подобрать все эти случаи, а потом..... выложить какому-то академику статистики - шоп вычислил шанс шо все это случилось. ну, все вместе до кучи. думаю, будет один к триллиону где-то
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08.03.2021 13:26 Ответить
Брехня.
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08.03.2021 13:15 Ответить
Результат медреформ Зебилов
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08.03.2021 13:15 Ответить
Так і живемо: ремені безпеки в авто пристігаємо для ДАІ, маски одягаємо для охоронців в супермаркетах... А ресторани і кафе то "святе"(((
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08.03.2021 13:18 Ответить
Короче если вы заразился, то возможно шо вас заразил кто-то кто заразился в таких заведениях, поэтому, повернитесь рожей к такому заведению, закройте глаза и бросьте в ту сторону гранату - вероятно заведение не пострадает, ну а если пострадает, то "все в руках Яво Вяличества "Рандома""))
Невзоров как-то сказал.... вроде - вешать на них таблички типо "нам наср..ть на вас, мы гребем бабло", вроде как-то так, но как всегда - метко.
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08.03.2021 13:24 Ответить
Полиция - в боевую готовность. И камеры приготовить - для тех, кто будет оказывать сопростивление.
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08.03.2021 13:25 Ответить
Почему власть жалуется нам на создавшуюся ситуацию А вас для чего назначили на это место ? Почему не наказываете рестораторов и пр. ,которые нарушают правила карантина ? Мы так никогда не вылезем из этого кошмара !
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08.03.2021 13:26 Ответить
Та нехай святкують. Ще не всі антиковідники повиздихали.
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08.03.2021 13:30 Ответить
щас прийдет аквариус и прокукарекает, что все они притворяются, а ковидлу придумали массоны
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08.03.2021 13:30 Ответить
Не прийде аквариус, він вчора докукарікався.
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08.03.2021 16:53 Ответить
Прлосков, треба було критикувати коли твій бос, зелений шут, в Буковелі без маски зажигав разом з толпами людей з усієї Країни.
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08.03.2021 13:36 Ответить
приведите в больницы Закарпатья местных клоунов с этого форума (не помню ники. какой-то игорь и еще несколько придурков) - пусть заболевшим расскажут шо ковид брехня; сразу всем полегчает. и освобождайте больницы.
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08.03.2021 13:47 Ответить
ну проведіть
мені вже рік обіцяють страшну екскурсію в самий епіцентр ковідного пекла
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09.03.2021 04:08 Ответить
ну так возьми да сходи
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09.03.2021 08:58 Ответить
не надо никого упрашивать. пусть ходят без масок, не соблюдают карантин и гуляют массово в кафе. дураки любят учиться на своих ошибках
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08.03.2021 13:48 Ответить
Якби ж страждали лише зебіли..а то ж через 73% страждають і нормальні
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08.03.2021 16:29 Ответить
Знакомые ведут корпоративы. То говорят, что накануне 8 марта откатали целую пачку с толпой народа в каждом. Естессно без масок, 1,5 метра и этого вот всего. А потом все такие - "а как это? как такое получилось?"...
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08.03.2021 14:38 Ответить
маски жодним чином не впливають на поширення вірусів, це як влітку відкрити вікно ввечері і чекати, що комар не залетить

а чому Ви такі уважні до оточуючих не носили маску в 2019 році і розносили різну заразу?
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09.03.2021 04:07 Ответить
Надоели с этим ковидом ппц..
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08.03.2021 14:44 Ответить
закрыть больницы и дохнете там пачками
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08.03.2021 15:33 Ответить
Поки що вмирають лише в лікарня. Щоб хтось помер від ковіду вдома я ще не чув.
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08.03.2021 18:46 Ответить
ну правильно, когда стает очень плохо то все вспоминают 103
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08.03.2021 18:53 Ответить
100 відсотків померлих встигли набрати 103 і їх доставили до лікарні, щоб вони там померли?
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08.03.2021 23:40 Ответить
иди уже в школу да не умничай))))
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09.03.2021 09:37 Ответить
одни шастают по всем морям океанам и горам + за ними еще и спецборты посылают, а другим локдаун? так не бывает. будут бунты и сопротивления пока не будет закон или указ один для всех. у меня есть видео как коммунальная полиия г. Ладыжин общаеться с водителями и принимает посетителей без средств защиты. 5 заявлений в полицию. результат: порушень не виявлено. Вот Вам и закон для всех....кто может раскрутить ето ...лядство звоните, фото, видео скину 0974063019
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08.03.2021 15:34 Ответить
"Закарпаттю загрожує колапс медсистеми"- дятел пробудись ,вже котрий рік ублюдки влаштували колапс цілих країн!
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08.03.2021 15:38 Ответить
Или коронавирус стал более сильным и повысился процент тяжёлых больных, или их тупо стали хуже искать.

Ведь цифры по выявленным заражениям, далеко не на максимумах с начала эпидемии, а нагрузка - растёт. (и не только у вас)
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08.03.2021 15:42 Ответить
Не можешь навести порядок - нафиг с головы ОГА!
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08.03.2021 16:22 Ответить
Як на закріплене в Конституції право на підприємницьку діяльність впливає, хто є головою ОДА?
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08.03.2021 17:18 Ответить
Вот заметте население тестирую не наличие антител,а на оплату вакцины .Привился или не ппривился .В моëм окружжении уже 80% переболели ковидом,а мне и моей жене как-бы всë пофиг,-даже насморком не переболели.
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08.03.2021 16:36 Ответить
Якби не постійна брехня ЗМІ, ніхто б і не знав, що є "пандемія". Зробили чуму з вірусу, 99.8% інфікованих яким виживають (99.95% серед людей, що молодші 70 років).
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08.03.2021 17:17 Ответить
Гроші не пахнуть! (с)
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08.03.2021 18:18 Ответить
 
 