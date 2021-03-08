Закарпатью грозит коллапс медсистемы, а рестораны и кафе собираются проигнорировать карантин на 8 марта, - глава ОГА Полосков
Ситуация с коронавирусом в Закарпатской области крацне тяжелая. В конце недели регион может столкнуться с коллапсом медицинской системы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на брифинге заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.
По его словам, несмотря на постоянное увеличение числа коек для больных COVID-19, количество подтвержденных случаев неуклонно растет, как и процент заполненности. В то же время, по оперативным данным, большое количество ресторанов и праздничных залов готовятся и сегодня принимать вечеринки и гостей в нарушение требований карантина.
"Мы не можем допустить дальнейшего роста больных и постепенного введения медицинской системы в коллапс. Обращаюсь к вам с уважением - это нужно остановить!", - добавил Полосков.
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"Китай к примеру за нарушение карантина вводил наказание вплоть до смертной казни"
Чиста брехня.
тому цей "факт" залишиться у статусі "плітки"
Невзоров как-то сказал.... вроде - вешать на них таблички типо "нам наср..ть на вас, мы гребем бабло", вроде как-то так, но как всегда - метко.
мені вже рік обіцяють страшну екскурсію в самий епіцентр ковідного пекла
а чому Ви такі уважні до оточуючих не носили маску в 2019 році і розносили різну заразу?
Ведь цифры по выявленным заражениям, далеко не на максимумах с начала эпидемии, а нагрузка - растёт. (и не только у вас)