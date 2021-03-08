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Мендель о санкцииях США против Коломойского: "Думаю, что это не конец. Думаю, это начало"

Мендель о санкцииях США против Коломойского:

Санкции, которые Соединенные Штаты Америки недавно ввели против украинского олигарха Игоря Коломойского, – это только начало.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель высказала в интервью интернет-изданию "ГОРДОН".

Как известно, на прошлой неделе Мендель написала колонку для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой отметила, что "Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов до политики и медиа".

Журналист уточнила, стоит ли после этого кому-то из олигархов начинать опасаться.

"Это хороший вопрос, четкий очень, но я не буду на него отвечать четко, потому что будущее никто не пишет. Но еще на своей пресс-конференции 20 мая президент сделал намек на то, что некоторые телеканалы должны бы позаботиться о чистоте своего финансирования и чистоплотности своей журналистики. Это был май 2020 года, а санкции против них ввели в конце января 2021 года. Все это время никто не сидел сложа руки, а искали определенные доказательства. Бесполезно искать инструмент санкций, который нас может подставить под вопрос демократии и свободы слова и не иметь каких-то доказательств, – ответила Мендель. – Смотри, что я имела в виду [в колонке]. Меньше двух лет прошло, у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах – на том, за что должны жить украинцы. Такого не делал никто".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах

Мендель назвала этих людей: кум президента РФ, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.

"По Коломойскому ты имеешь в виду, что ударили Штаты?" – уточнила журналист.

"Нет, почему? Штаты – это пока довольно... Да, санкция определенная, которая является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", – сказала Мендель и напомнила, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка", который ранее принадлежал Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн грн.

Жерналист уточнила, стоил ли ожидать украинских санкций против Коломойского.

"Ну, посмотрим", – сказала Мендель, но не стала отвечать на уточняющие вопросы.

Она не дала прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена США, где против него ведется расследование.

"Посмотрим, – ответила Мендель. – Я же не гадалка... Будет как будет... Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена

Автор: 

Зеленский (20210) олигарх (1027) Мендель (232)


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Топ комментарии
+56
шо это она на 8 марта о концах задумалась?
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08.03.2021 13:26
+49
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 1861
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08.03.2021 13:39
+39
Яка розумна
Ми теж вважаємо, що вас будуть иать і мать.
І до мандель дійде.
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08.03.2021 13:30
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У кінці : "Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця".
Навіть коментувати немає сенсу.
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08.03.2021 14:52 Ответить
Карл, она думает!!! Мозгов нет, а думает!!!
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08.03.2021 14:58 Ответить
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок"
Мендель після стабілізації гривни, зайнялася санкціями)
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08.03.2021 14:59 Ответить
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 7370
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08.03.2021 15:09 Ответить
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 1630
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08.03.2021 15:43 Ответить
Штирлиц сунул руку в карман. "Это конец, а где же пистолет?" -
пронеслось в его мозгу. Пистолет был в другом кармане.
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08.03.2021 15:17 Ответить
Юлічка, в питаннях кінців ви дасте фору любій моделі із пронхабу.
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08.03.2021 15:22 Ответить
Лучше скажи, когда уже твой кабальеро, хоть что-то начнет делать??
Каждый день только и слышу: "Завтра Марио будет грабить банк!"
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08.03.2021 15:27 Ответить
ПОКА УСПІШНО ГРАБЛЯТЬ ТАРИФАМИ.
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08.03.2021 19:52 Ответить
Юлия Мендель думает???
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08.03.2021 15:30 Ответить
Думаю, шо нє мєндєльскоє ето дєло...
Тим паче в такий день, коли на умє у справжніх сєкрєтарш тільки одін конєц:

Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 4019
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08.03.2021 15:31 Ответить
Ушко)))
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08.03.2021 23:09 Ответить
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 778
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10.03.2021 01:18 Ответить
Тут ще одна ющенківська профура є, - Ірина Ваннікова. Виявляється, вона досі очолює партію "Наша Україна", і в той же час працювала на каналі "Ньюс-Ван"...

Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 6427

На сайті Мінюсту держреєстрація "Нашої України":

96.Політична партія «Наша Україна» 22.03.2005 № 115-п.п. Ванникова Ірина Валеріївна
м. Київ, вул. Спаська, 37
33405060https://minjust.gov.ua/m/4561
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09.03.2021 11:53 Ответить
А что токо Мендель? Очко жим жим сцыкотно, тебе ещё вспомнят твое хамство наглость. Просится будешь но простит тебя только запоребрик.
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08.03.2021 15:59 Ответить
А я так думаю ,Украинцам нравиться , как им голову морочат украинцы , Зеленский ,Мендель , Аваков , ну это же Украинская власть ? Не ,ну я на минуту представил как в Кнессете и обычный Петренко ,Бойко ,и Коваленко объясняют ,как жить Израильтянам ,а вы представляете ? Ну я чисто Гипотетически . Это грёбаный стыд для Украины ,все эти просители .😡
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08.03.2021 16:03 Ответить
Недостаток украинцев, что они к власти не рвались и не рвутся. Сам такой. Хочу прожить жизнь без геммороя. Зато рвутся кацапы, евреи, хачи, и др. некоренные. И маємо, що маємо.
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08.03.2021 16:46 Ответить
Правители
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08.03.2021 16:04 Ответить
потомственная Давалка которая двумя твитами укрепляет курс гривны, лечит энурез, заикание и облысение "думает".... ключевое слово "думает"))))
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08.03.2021 16:06 Ответить
Это начало конца эпохи Зе!
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08.03.2021 16:11 Ответить
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 9231
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08.03.2021 16:12 Ответить
Звісно - це лише початок. Від кого з ОПи Зеленського потрапили записи розмови Порошенка з Байденом до Деркача у серпні 2020? Такі документи без дозволу президента або голови його адміністрації ніхто не має права нікому давати. Крім того після оприлюднення тих розмов Венедіктова зразу відкрила провадження проти Порошенка і Байдена. У Трампа були також записи тих розмов, але там не знайшли серйозних фактів для кримінальної справи. А у Вави поспішили, бо хотіли посадити Порошенка і сподівались, що таким чином допоможуть Трампу. Відбувся зашквар. Виграв Байден. Тепер у відповідь на санкції проти Коломойського, Венедіктова сказала, що відкриє справу якщо буде достатньо доказів. Бачите, фактів Деркача їй було достатньо для доказів щоб відкрити справу проти Порошенка і Байдена. А фактів держдепу їй не достатньо щоб відкрити справу проти Коломойського. Це прокурорша, яка вже на всі 300% людина Зеленського.
А на носі вихід розслідування Bellingcat про зрив міжнародної спецоперації по вагнерівцях, яка готувалась за участю український, американських, британських і турецьких спецслужб.
Тому дійсно, це лише початок.
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08.03.2021 16:13 Ответить
всі з нетерпінням чекають.
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08.03.2021 19:10 Ответить
А можно Игорь Валерьича просто через забор посольства США перебросить?
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08.03.2021 16:17 Ответить
нет. "Посмотрим, - ответила Мендель. - Я же не гадалка... Будет как будет... Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца". "каждый украинец" это Беня и за его интересы они будут стоять насмертьИсточник: https://censor.net/ru/n3251994
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08.03.2021 17:28 Ответить
Видать, Мендель спец по концам.
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08.03.2021 16:27 Ответить
ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! В ОП заявили про великі досягнення Зе в борьбі з корупцією . При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала
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08.03.2021 16:36 Ответить
Держдеп США увів санкції проти Каломойського.
Більше того - Держсекретар прямим текстом заявив, що Каломойський - один з НАЙБІЛЬШИХ корупціонерів.
І ЗЕлений блазень мусить реагувати, бо промовчати - не вийде.
Або прищемити свому хазяїну яйки у лещата, або…США затиснуть Вові не тільки яйки.
Оце шпагат, ніхто ще так не сідав на розтяжку)🤣
Тупий клоун, нахрена ж ти лізло у Президенти?
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08.03.2021 16:37 Ответить
Тому що тупий.
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09.03.2021 12:27 Ответить
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 3551
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08.03.2021 16:38 Ответить
"Єто канец!!!" только і змогла промовити Ме-ндель
"Держі рот шіре!" відповів Зе-Вова
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08.03.2021 16:39 Ответить
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09.03.2021 13:20 Ответить
Взагалі інтервью зазвичай дають політикі, бо тим самим вони прояснюють свої погляди і своє бачення розвитку ситуації.
Але то в нормальних країніх і за нормальної влади. В нас же саме секретутка робить політику замість Президента!
Бачили очі, що купували - їжте, аж поки не повилазить!
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08.03.2021 16:40 Ответить
Фу-у-у!!! Пошлячка! - Як можна про таке думати у такі відповідальні моменти?!
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08.03.2021 16:59 Ответить
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 5681
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08.03.2021 17:01 Ответить
початок кінця зелепідарского гівна
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08.03.2021 17:05 Ответить
Як ганебно виглядає ця спроба зебобиків примазатись до роботи США.
Соромно за таких нікчем у владі.
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08.03.2021 17:09 Ответить
Саме цікаве тут те, що якби не отой олігарх Коломойський, то Мендель ніхто ніколи і близько не підпустив би до такої роботи , як висвітлювання діяльності роботи президента України. А зараз вона зі своїм клоуном Вовою здають Коломойського як слотару в ларьку. Вова клоун має як ніхто памятати останні слова які сказав Тарас Бульба своєму сину Андрію коли Андрій його зрадив., і бути обережнішим у висловах. 1+1 для Вови скоро може закритись, і тоді капут клоунському рейтингу.
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08.03.2021 17:14 Ответить
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 3224
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08.03.2021 17:44 Ответить
"Уж ты б,Зин,лучше промолчала бы..." (с)
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08.03.2021 17:45 Ответить
Вы слышите, как в Днепре рычит Бэня?
Это Мендель (!!!) рассказывает ему (!!!) что санкции США только начинаются !
Мендель либо самая смелая, либо самая глупая ... © сеть
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08.03.2021 17:46 Ответить
Мендель!! Это та дура , которая делает три ошибки в двух словах!!
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08.03.2021 18:13 Ответить
Завтра курс гривни подымется....
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08.03.2021 18:13 Ответить
Это - кольцо. а у кольца начала нет и нет конца.
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08.03.2021 18:18 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3486565.html Рівень "секретутка", але аж ніяк не "прес-секретарка" .

Я взагалі вважаю, що феномен Мендель потрібно вивчати на ґрунтовному науковому рівні.
Дізнатися, як можна щоденно факапити, ганьбитися, виставляти ідіотами не тільки себе, а передовсім країну і її президента, і при цьому не просто залишатися на одній з найважливіших державних посад, а ще й потрапити в топ 5 найвпливовіших жінок цієї країни.
Я х/з як так можна. Думаю, що всі ці тренерки-коучині з гендерних питань повинні просто постригтися в монахині, попросити вибачення у жінок, яким вони весь цей час морочили голову, бо всі їхні тренінги то вічний тлєн. Юля Мендель - ось хто має вести реально ефективні заняття з особистісного розвитку! До неї жодній жінці з такими розумовими й професійними даними не вдавалося досягти такої високої посади.
І можна довго сміятися з її ведмедиків брауні, з переплутування Австрії-Австралії, Латвії-Литви, з того, як вона війну й падіння гривні зупиняє двома твітами, але після її останнього міжнародного зашквару в «Твітері» якось уже не до сміху.
Коли прес-секретарка президента твоєї країни по-піжонськи хамить міжнародним експертам, коли міжнародна спільнота каже їй дослівно: «Будьте професійною та майте повагу, яким і має бути представник президента», то хочеться всоте кричати - «Іноземці, зрозумійте, що ми, адекватна частина країни, за цих пришелепуватих не голосуваааали!».
Я вже мовчу про її сімейні фоточки «в халаті» з президентом. Можете уявити таку фотку іншого світового лідера з прес-секретаркою «в халаті»? Поняття дрес-коду, для наших ЗЕлених - взагалі відсутнє.
Я от задумуюся: у чому полягає цей феномен? І підозрюю, що він якраз виліз із сексизму. Виліз із печерних, совкових уявлень ЗЕлених про саме поняття «секретар», а точніше ближче їм - «секретарка». І пофіг, що «прес».
Ключове для них, саме «секретарка» - ну, та, яка варить каву, розгулює по офісу в шкіряній міні-спідниці, фарбує нігті прямо в приймальні, гортаючи каталог «Оріфлейм», збирає плітки, годинами триндить по телефону і періодично відпрошується на бровки і рєснічки. Я підозрюю, що слово «держсекретар» вони сприймають приблизно так само.
І якби в нас була така посада на тому ж рівні важливості, що й у США, то на ній точно б з'явилася така сама Мендель. Вона б зупиняла двома твітами епідемію і падіння зе-рейтингів, і собачилася б із міжнародними експертами у фейсбуці, закидаючи їх картинками із Однокласнікав. А ми б дивилися на цю ідилію, і просто благали про чипування.
Хтось скаже, що я це все придумала, що ніякого сексизму з боку влади тут нема.
Але ви просо згадайте, як Зеленський за неї заступився: «Не дам обіжать дєвочку!» Ось воно!
Ось це і є, в очах ЗЕ, ключова риса Юлі - не те, що вона має відповідати рівню професіонала, який обіймає важливу Державну посаду; не те, що від її комунікації залежить імідж країни і президента в світі, а тільки те, що вона - "ДЄВОЧКА".
Сьогодні подружка уславлювача терористів Гордона, взяла в Юлі інтерв'ю як в однієї з найвпливовіших жінок країни, а Зеленський у своєму привітанні заявив, що без жінок всі чоловіки просто БІОЛОГІЧНІ СТВОРІННЯ.
Підозрюю, що таку геніальну просвітницьку думку йому теж написала Мендель.
Хоча він міг і сам, бо у випадку професіоналізму - вони таки на одному рівні. Ось тут, уже знаєте, справжня гендерна рівність.
Тому з рівністю в нашій країні - все добре.
У нас от тільки з мізками останні два роки - туго.
О. Кирилюк
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08.03.2021 19:21 Ответить
Уберите, наконец, Мендель из публичной плоскости. Сколько она будет позорить и унижать нашу Украину?
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08.03.2021 19:33 Ответить
Какой президент, такой у него Мендель.
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09.03.2021 12:31 Ответить
Готов бросить вызов олигархам, а про Ахметова ни слова. А я сомневаюсь что он ворует меньше чем Беня.
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08.03.2021 19:42 Ответить
"Думаю, что это не конец. Думаю, это начало!"

ПРЕКРАСНЬІЙ ТОСТ!
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08.03.2021 19:45 Ответить
це звісно не той кінець... точніше - ще не той що буде.. однак, скільки менделі не витця все одно прийде до неї КІНЕЦЬ...
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08.03.2021 20:20 Ответить
***... мало задовольнили... досталь! Це вже все.
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08.03.2021 20:50 Ответить
Думаю, що менделіха не здатна думати
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08.03.2021 21:02 Ответить
...мой конец - это чье-то начало...
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08.03.2021 21:17 Ответить
Коли прес-секретарка президента твоєї країни по-піжонськи хамить міжнародним експертам, коли міжнародна спільнота каже їй дослівно: «Будьте професійною та майте повагу, яким і має бути представник президента»,
то хочеться всоте кричати - «Іноземці, зрозумійте, що ми, адекватна частина країни, за цих пришелепкуватих - не голосуваааали!».
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08.03.2021 21:22 Ответить
Странно, она ещё думать умеет, но только вопрос, - а чем думать? С куриными мозгами, это совершенно не возможно.
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08.03.2021 21:47 Ответить
Мендель о санкцииях США против Коломойского: "Думаю, что это не конец, а в концах я разбираюсь, должность у меня такая".
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08.03.2021 22:04 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVqWik8-g6dhoj28148AyYDCLEYv12mJhilt6Jrd1SfswDw-zgTWzx4KrGwvG2m-********-1SqOBRbTTlaVbDD7JuFz-3HEUqRY57MWt_IfjIFhONMAkmzbCdH8zd0Hs&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 6 мин. ·

А передайте кто-то Юлии Мендель, что Левочкин порешал с Офисом Президента и санкции по Фирташу так и не ввели. И теперь Фирташ продолжает снимать стружку с облгазов, а введенные Минэнерго прайскепы на газ защищают его империю от перетока клиентов к другим поставщикам.

Господи, эти люди даже врать складно и одновременно не умеют. Они же делали вид, что никаких санкций по Фирташу и не планировалось и молчали на эту тему.

Ударили они по Фирташу, как же.
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08.03.2021 22:14 Ответить
И молодая не узнает, каков танкиста был конец.
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08.03.2021 23:33 Ответить
Обещать что: "Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов" - это не значит жениться. У Зеленского нет яиц для этого. Дела по роттердаму+ заблокированы - "попутчик революции" себя чувствует прекрасно.
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09.03.2021 01:00 Ответить
"Я говорю о нас - сынах Sinaya; О нас, чей взгляд иным теплом согрет,
Пусть Русский люд ведёт тропа иная -До их славянских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.Счета сохранны, но не свeдены.
Мы отомстим - цветами в изголовьи. Их северной страны.
Когда сотрётся лыковая проба,Когда заглохнет красных криков гул -
Мы встанем у берёзового гроба В почётный караул."
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09.03.2021 06:32 Ответить
Где начало того конца, которым оканчивается начало?
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09.03.2021 06:41 Ответить
Обещали, что будет весело, но, ошиблись кому именно. Злорадство, конечно, вещь нехорошая, но, есть исключения.
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09.03.2021 06:58 Ответить
беги, Ослаблять! беги!
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09.03.2021 07:13 Ответить
Секретарка піклується за нашу державу, каже:- я думаю. Хіба її параша думати???
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09.03.2021 08:16 Ответить
Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок" - Цензор.НЕТ 6449
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09.03.2021 08:42 Ответить
Певно, Семен Глузман дуже зайнятий. Іншого пояснення надмірній активності панянки Мендель я не бачу.
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09.03.2021 10:41 Ответить
"Это хороший вопрос, четкий очень, но я не буду на него отвечать четко, потому что будущее никто не пишет" мама..
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09.03.2021 10:52 Ответить
специалист по концам...обрезным
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24.07.2021 14:45 Ответить
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