Мендель о санкцииях США против Коломойского: "Думаю, что это не конец. Думаю, это начало"
Санкции, которые Соединенные Штаты Америки недавно ввели против украинского олигарха Игоря Коломойского, – это только начало.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель высказала в интервью интернет-изданию "ГОРДОН".
Как известно, на прошлой неделе Мендель написала колонку для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой отметила, что "Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов до политики и медиа".
Журналист уточнила, стоит ли после этого кому-то из олигархов начинать опасаться.
"Это хороший вопрос, четкий очень, но я не буду на него отвечать четко, потому что будущее никто не пишет. Но еще на своей пресс-конференции 20 мая президент сделал намек на то, что некоторые телеканалы должны бы позаботиться о чистоте своего финансирования и чистоплотности своей журналистики. Это был май 2020 года, а санкции против них ввели в конце января 2021 года. Все это время никто не сидел сложа руки, а искали определенные доказательства. Бесполезно искать инструмент санкций, который нас может подставить под вопрос демократии и свободы слова и не иметь каких-то доказательств, – ответила Мендель. – Смотри, что я имела в виду [в колонке]. Меньше двух лет прошло, у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах – на том, за что должны жить украинцы. Такого не делал никто".
Мендель назвала этих людей: кум президента РФ, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.
"По Коломойскому ты имеешь в виду, что ударили Штаты?" – уточнила журналист.
"Нет, почему? Штаты – это пока довольно... Да, санкция определенная, которая является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", – сказала Мендель и напомнила, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка", который ранее принадлежал Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн грн.
Жерналист уточнила, стоил ли ожидать украинских санкций против Коломойского.
"Ну, посмотрим", – сказала Мендель, но не стала отвечать на уточняющие вопросы.
Она не дала прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена США, где против него ведется расследование.
"Посмотрим, – ответила Мендель. – Я же не гадалка... Будет как будет... Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца".
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Навіть коментувати немає сенсу.
Мендель після стабілізації гривни, зайнялася санкціями)
пронеслось в его мозгу. Пистолет был в другом кармане.
Каждый день только и слышу: "Завтра Марио будет грабить банк!"
Тим паче в такий день, коли на умє у справжніх сєкрєтарш тільки одін конєц:
На сайті Мінюсту держреєстрація "Нашої України":
96.Політична партія «Наша Україна» 22.03.2005 № 115-п.п. Ванникова Ірина Валеріївна
м. Київ, вул. Спаська, 37
33405060https://minjust.gov.ua/m/4561
А на носі вихід розслідування Bellingcat про зрив міжнародної спецоперації по вагнерівцях, яка готувалась за участю український, американських, британських і турецьких спецслужб.
Тому дійсно, це лише початок.
Більше того - Держсекретар прямим текстом заявив, що Каломойський - один з НАЙБІЛЬШИХ корупціонерів.
І ЗЕлений блазень мусить реагувати, бо промовчати - не вийде.
Або прищемити свому хазяїну яйки у лещата, або…США затиснуть Вові не тільки яйки.
Оце шпагат, ніхто ще так не сідав на розтяжку)🤣
Тупий клоун, нахрена ж ти лізло у Президенти?
"Держі рот шіре!" відповів Зе-Вова
Але то в нормальних країніх і за нормальної влади. В нас же саме секретутка робить політику замість Президента!
Бачили очі, що купували - їжте, аж поки не повилазить!
Соромно за таких нікчем у владі.
Это Мендель (!!!) рассказывает ему (!!!) что санкции США только начинаются !
Мендель либо самая смелая, либо самая глупая ... © сеть
Я взагалі вважаю, що феномен Мендель потрібно вивчати на ґрунтовному науковому рівні.
Дізнатися, як можна щоденно факапити, ганьбитися, виставляти ідіотами не тільки себе, а передовсім країну і її президента, і при цьому не просто залишатися на одній з найважливіших державних посад, а ще й потрапити в топ 5 найвпливовіших жінок цієї країни.
Я х/з як так можна. Думаю, що всі ці тренерки-коучині з гендерних питань повинні просто постригтися в монахині, попросити вибачення у жінок, яким вони весь цей час морочили голову, бо всі їхні тренінги то вічний тлєн. Юля Мендель - ось хто має вести реально ефективні заняття з особистісного розвитку! До неї жодній жінці з такими розумовими й професійними даними не вдавалося досягти такої високої посади.
І можна довго сміятися з її ведмедиків брауні, з переплутування Австрії-Австралії, Латвії-Литви, з того, як вона війну й падіння гривні зупиняє двома твітами, але після її останнього міжнародного зашквару в «Твітері» якось уже не до сміху.
Коли прес-секретарка президента твоєї країни по-піжонськи хамить міжнародним експертам, коли міжнародна спільнота каже їй дослівно: «Будьте професійною та майте повагу, яким і має бути представник президента», то хочеться всоте кричати - «Іноземці, зрозумійте, що ми, адекватна частина країни, за цих пришелепуватих не голосуваааали!».
Я вже мовчу про її сімейні фоточки «в халаті» з президентом. Можете уявити таку фотку іншого світового лідера з прес-секретаркою «в халаті»? Поняття дрес-коду, для наших ЗЕлених - взагалі відсутнє.
Я от задумуюся: у чому полягає цей феномен? І підозрюю, що він якраз виліз із сексизму. Виліз із печерних, совкових уявлень ЗЕлених про саме поняття «секретар», а точніше ближче їм - «секретарка». І пофіг, що «прес».
Ключове для них, саме «секретарка» - ну, та, яка варить каву, розгулює по офісу в шкіряній міні-спідниці, фарбує нігті прямо в приймальні, гортаючи каталог «Оріфлейм», збирає плітки, годинами триндить по телефону і періодично відпрошується на бровки і рєснічки. Я підозрюю, що слово «держсекретар» вони сприймають приблизно так само.
І якби в нас була така посада на тому ж рівні важливості, що й у США, то на ній точно б з'явилася така сама Мендель. Вона б зупиняла двома твітами епідемію і падіння зе-рейтингів, і собачилася б із міжнародними експертами у фейсбуці, закидаючи їх картинками із Однокласнікав. А ми б дивилися на цю ідилію, і просто благали про чипування.
Хтось скаже, що я це все придумала, що ніякого сексизму з боку влади тут нема.
Але ви просо згадайте, як Зеленський за неї заступився: «Не дам обіжать дєвочку!» Ось воно!
Ось це і є, в очах ЗЕ, ключова риса Юлі - не те, що вона має відповідати рівню професіонала, який обіймає важливу Державну посаду; не те, що від її комунікації залежить імідж країни і президента в світі, а тільки те, що вона - "ДЄВОЧКА".
Сьогодні подружка уславлювача терористів Гордона, взяла в Юлі інтерв'ю як в однієї з найвпливовіших жінок країни, а Зеленський у своєму привітанні заявив, що без жінок всі чоловіки просто БІОЛОГІЧНІ СТВОРІННЯ.
Підозрюю, що таку геніальну просвітницьку думку йому теж написала Мендель.
Хоча він міг і сам, бо у випадку професіоналізму - вони таки на одному рівні. Ось тут, уже знаєте, справжня гендерна рівність.
Тому з рівністю в нашій країні - все добре.
У нас от тільки з мізками останні два роки - туго.
О. Кирилюк
ПРЕКРАСНЬІЙ ТОСТ!
то хочеться всоте кричати - «Іноземці, зрозумійте, що ми, адекватна частина країни, за цих пришелепкуватих - не голосуваааали!».
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 6 мин. ·
А передайте кто-то Юлии Мендель, что Левочкин порешал с Офисом Президента и санкции по Фирташу так и не ввели. И теперь Фирташ продолжает снимать стружку с облгазов, а введенные Минэнерго прайскепы на газ защищают его империю от перетока клиентов к другим поставщикам.
Господи, эти люди даже врать складно и одновременно не умеют. Они же делали вид, что никаких санкций по Фирташу и не планировалось и молчали на эту тему.
Ударили они по Фирташу, как же.
Пусть Русский люд ведёт тропа иная -До их славянских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.Счета сохранны, но не свeдены.
Мы отомстим - цветами в изголовьи. Их северной страны.
Когда сотрётся лыковая проба,Когда заглохнет красных криков гул -
Мы встанем у берёзового гроба В почётный караул."