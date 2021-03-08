Мендель о санкцииях США против Коломойского: "Думаю, что это не конец. Думаю, это начало"

Санкции, которые Соединенные Штаты Америки недавно ввели против украинского олигарха Игоря Коломойского, – это только начало.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель высказала в интервью интернет-изданию "ГОРДОН".



Как известно, на прошлой неделе Мендель написала колонку для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой отметила, что "Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов до политики и медиа".



Журналист уточнила, стоит ли после этого кому-то из олигархов начинать опасаться.



"Это хороший вопрос, четкий очень, но я не буду на него отвечать четко, потому что будущее никто не пишет. Но еще на своей пресс-конференции 20 мая президент сделал намек на то, что некоторые телеканалы должны бы позаботиться о чистоте своего финансирования и чистоплотности своей журналистики. Это был май 2020 года, а санкции против них ввели в конце января 2021 года. Все это время никто не сидел сложа руки, а искали определенные доказательства. Бесполезно искать инструмент санкций, который нас может подставить под вопрос демократии и свободы слова и не иметь каких-то доказательств, – ответила Мендель. – Смотри, что я имела в виду [в колонке]. Меньше двух лет прошло, у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах – на том, за что должны жить украинцы. Такого не делал никто".

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Мендель назвала этих людей: кум президента РФ, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.



"По Коломойскому ты имеешь в виду, что ударили Штаты?" – уточнила журналист.



"Нет, почему? Штаты – это пока довольно... Да, санкция определенная, которая является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", – сказала Мендель и напомнила, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка", который ранее принадлежал Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн грн.



Жерналист уточнила, стоил ли ожидать украинских санкций против Коломойского.



"Ну, посмотрим", – сказала Мендель, но не стала отвечать на уточняющие вопросы.



Она не дала прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена США, где против него ведется расследование.



"Посмотрим, – ответила Мендель. – Я же не гадалка... Будет как будет... Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца".





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