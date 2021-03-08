РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10166 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
14 657 39

В США экспериментальный препарат показал обнадеживающие результаты в борьбе с COVID-19, это может быть прорывом, - ученые

В США экспериментальный препарат показал обнадеживающие результаты в борьбе с COVID-19, это может быть прорывом, - ученые

В ходе тестирования экспериментального препарата ученым в США удалось добиться промежуточных успехов в лечении коронавируса COVID-19. Лекарство молнупиравир продемонстрировало высокую эффективность на ранней стадии болезни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на USA Today, об этом говорится в заявлении американского производителя лекарств Merck.

Сообщается, что разработанный совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics молнупиравир показал быстрое снижение уровня инфекционного вируса у пациентов на раней стадии COVID-19.

Молнупиравир (Molnupiravir) был протестирован на более чем двух сотнях пациентов с коронавирусом, которые не нуждались в госпитализации. В группе больных, получавших препарат, зафиксировали более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у тех пациентов, которые входили в группу плацебо.

По словам ведущего исследователя Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильямиа Фишера, результаты являются многообещающими, но их должны подтвердить дополнительные исследования.

Отметим, молнупиравир - это экспериментальный противовирусный препарат, активный при пероральном приеме, разработанный для лечения гриппа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в девяти регионах, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

лекарства (1222) США (26381) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Вакцина вакциной, но вакцинация не предохраняет от заражения. Нужно лекарство! Именно оно и спасёт от пандемии.
Поэтому приветствую препарат молнупиравир!
показать весь комментарий
08.03.2021 14:00
+7
Сомнительно, вирусы вообще не лечатся лекарствами. Как говорится о простуде - будешь лечится - проболеешь 7 дней, не будешь - проболеешь неделю
показать весь комментарий
08.03.2021 14:04
+7
Навпаки - вакцина попереджує зараження, а якщо вже заразився, то - молнупиравир.
показать весь комментарий
08.03.2021 15:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вакцина вакциной, но вакцинация не предохраняет от заражения. Нужно лекарство! Именно оно и спасёт от пандемии.
Поэтому приветствую препарат молнупиравир!
показать весь комментарий
08.03.2021 14:00 Ответить
Навпаки - вакцина попереджує зараження, а якщо вже заразився, то - молнупиравир.
показать весь комментарий
08.03.2021 15:32 Ответить
не існує лікування від вірусів,крім вакцинування..
все інше-лікування наслідків...
показать весь комментарий
08.03.2021 16:21 Ответить
С таких вот экспериментальных препаратов и следовало сразу начинать а не с вакцины...
Лекарство Всем нужно - потому что никто не проводит в Мире вакцинации в период пандемии !!!
показать весь комментарий
08.03.2021 14:02 Ответить
Предложи себя для экспериментов. Еще и денюх заработаешь. И не только денег - прими к сведению
https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir Safety controversy In April 2020, a whistleblower complaint by former Head of US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) Rick Bright revealed concerns over providing funding for the further development of molnupiravir due to similar drugs having mutagenic (DNA damaging) properties.[4] A previous company, Pharmasset, that had investigated the drug's active ingredient had abandoned it. These claims were denied by George Painter, CEO of DRIVE, noting that toxicity studies on molnupiravir had been carried out and data provided to regulators in the US and UK, who permitted safety studies in humans to move forward in the spring of 2020. Also at this time, DRIVE and Ridgeback Biotherapeutics stated they planned future safety studies in animals.[5]
Удачи.
показать весь комментарий
08.03.2021 14:16 Ответить
спасибо, мне такой муйни не нужно... ответь себе на простой вопрос - Вакцинация идет полным ходом а больных все больше и больше!?.. и это только начало !!! Лекарство нужно а не вакцина...
показать весь комментарий
08.03.2021 14:21 Ответить
не пи..ди,а дивись https://www.worldometers.info/coronavirus/ статистику ЗА ДНЯМИ Британії,де найбільше вакцинують..
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/

About 21.8 million people so far have had a first vaccine dose and more than one million have had a second.
У США експериментальний препарат показав обнадійливі результати в боротьбі з COVID-19, це може бути проривом, - вчені - Цензор.НЕТ 9193
показать весь комментарий
08.03.2021 16:29 Ответить
Статистика не всегда правдива... Вот пример - в Киеве заболело коронавирусом в 143 раза больше людей, чем выздоровело !? Не правда ли, потрясающая разница между числом заболевших и вылечившихся? Кстати, по Украине в целом эта разница не столь разительна. Здесь разница - в 3,2 раза. Что, конечно, тоже много, но не так ужасающе, как в Киеве…
показать весь комментарий
08.03.2021 16:55 Ответить
Вы неправду стрындеть изволили
Коронавірус в Києві
останнє оновлення: 08.03.2021 17:00

Поточна статистика по коронавірусу на 8.03.2021
(м.Київ)Всього інфі­ковано 142 316
Смер­тельні випадки 2 785 2,0%
Виду­жали 96 330 67,6%
Наразі хворіють 43 201 30,4%

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/
показать весь комментарий
08.03.2021 17:16 Ответить
В столице пятый день подряд количество заболевших превышает количество выздоровевших от Covid-19…
показать весь комментарий
08.03.2021 17:57 Ответить
В 143 раза?
показать весь комментарий
08.03.2021 18:06 Ответить
286 киевлян заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, умерли 18 заболевших ранее, выздоровели лишь двое. 286 и 2. Разница - в 143 раза! .....считать не умеешь!?
показать весь комментарий
08.03.2021 18:14 Ответить
Чучело ты косорукое. Ты что, сразе не мог написать, что это по данным одного дня - 8 марта?
Давно все знают, что статистика в выходные и праздничные дни не отражает адекватно ситуацию в целом. Ты что, из длительного запоя внезапно вышел?
показать весь комментарий
08.03.2021 18:41 Ответить
я кста не пью совсем !!! от слова вообще !!! и завали ипало - такой разгон идет уже 5 день и с чем это связано никто не знает..!!!
показать весь комментарий
08.03.2021 19:26 Ответить
А что ж ты маты гнешь как кацап?
показать весь комментарий
08.03.2021 20:43 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2021 21:44 Ответить
це називається "статистична демагогія" )
показать весь комментарий
09.03.2021 08:02 Ответить
Глава Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID .
В Ізраїлі допустили можливість впровадження четвертого локдауну .

Падажити, тока ж недавно громогласно заявили шо пабидили вакцинацией ковид?
Средство, разработнное Moderna и Pfizer, не является вакциной...
показать весь комментарий
08.03.2021 17:09 Ответить
Ви маніпулюєте. https://mignews.com/news/health/050321_104727_82735.html Генеральный директор Pfizer не прилетит в Израиль (Mignews)
"Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла не прилетит на следующей неделе в Израиль. Как оказалось, он до сих пор не привился второй дозой вакцины "собственного производства". " (с)
https://mignews.com/news/health/080321_135106_44467.html Аш: "Вакцины действуют. С их помощью мы сможем выбраться" Профессор Аш дал интервью Бену Каспиту и Инону Магалю на радио 103 FM

https://mignews.com/news/health/080321_103500_85274.html В Израиле снижается коэффициент инфицирования

https://mignews.com/news/politic/080321_100049_09418.html "Если так пойдет дальше, ограничений на Песах не будет"
показать весь комментарий
08.03.2021 17:55 Ответить
я вам таких желтых ссылок могу дать вагон и маленькую ....
показать весь комментарий
08.03.2021 18:00 Ответить
Вот ведь как. Все понимает, но тролит.
показать весь комментарий
08.03.2021 18:29 Ответить
там просто Натаньяху щось спи..дів...

не лише Степановим багаті вакцинатори ...))
показать весь комментарий
09.03.2021 07:59 Ответить
Сомнительно, вирусы вообще не лечатся лекарствами. Как говорится о простуде - будешь лечится - проболеешь 7 дней, не будешь - проболеешь неделю
показать весь комментарий
08.03.2021 14:04 Ответить
лучшие результаты при любых эпидемиях всегда будет показывать препарат описанный ещё боккаччо в "декамероне". ни один из десяти челов там даже не заболел, а не то что умер ))
показать весь комментарий
08.03.2021 14:06 Ответить
против вирусных заболеваний эффективных препаратов не существует...
потому и зверствует до сих пор спид,грипп,вирусный гепатит и др заболевания.
скорее всего и это не панацея
показать весь комментарий
08.03.2021 14:07 Ответить
У США експериментальний препарат показав обнадійливі результати в боротьбі з COVID-19, це може бути проривом, - вчені - Цензор.НЕТ 322
показать весь комментарий
08.03.2021 14:13 Ответить
каков поп таков приход
показать весь комментарий
08.03.2021 14:36 Ответить
"на ранней стадии", она длится 2-3 дня, многие не успевают понять, что происходит.
показать весь комментарий
08.03.2021 14:19 Ответить
ну так это только начало и если препарат будет работать то его улучшат
показать весь комментарий
08.03.2021 14:35 Ответить
ну вот это уже дело а то факиными вакцинами не прошедшими положеного срока испытаний не достичь результатов А вот лекарство против этой гадости -это единственное что нужно
показать весь комментарий
08.03.2021 14:33 Ответить
не існує ліків як панацеї на будь-який вірус...
показать весь комментарий
09.03.2021 08:01 Ответить
кто придумывает названия лекарствам? это жесть какая-то.
показать весь комментарий
08.03.2021 14:36 Ответить
Врата ада так просто не открываются)
показать весь комментарий
08.03.2021 16:07 Ответить
Ага! Хорошо.
показать весь комментарий
08.03.2021 15:11 Ответить
Проблема в том, что коронавирус недостаточно смертелен. 3% или около того - это фигня. И нарид эту штуку не сильно боится, а потому ложит на карантин.
Вон в средние века чума укладывала в деревянный пирожок почти 100% заболевших. И поэтому никто тогда про Била Гейтса, 5Ж и вред прививок не кричал. А сидели на карантине. И победили пандемию без всяких прививок, вакцин и современных лекарств.
показать весь комментарий
08.03.2021 19:10 Ответить
З.Ы. просто тогда сдохли все тупые и невезучие. И всё.
показать весь комментарий
08.03.2021 19:11 Ответить
Чума - це рідкісне інфекційне захворювання тварин і людей, що викликається бактеріями Yersinia pestis

Це все-таки не вірусю .
з бактеріями простіше...
показать весь комментарий
09.03.2021 08:00 Ответить
В США Верховный суд отменил обязательную вакцинацию, потому что механизм действия ВСЕХ предлагаемых вакцин генетически опасен и может привести к необратимым нарушениям ДНК
показать весь комментарий
09.03.2021 01:01 Ответить
 
 