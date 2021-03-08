В США экспериментальный препарат показал обнадеживающие результаты в борьбе с COVID-19, это может быть прорывом, - ученые

В ходе тестирования экспериментального препарата ученым в США удалось добиться промежуточных успехов в лечении коронавируса COVID-19. Лекарство молнупиравир продемонстрировало высокую эффективность на ранней стадии болезни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на USA Today, об этом говорится в заявлении американского производителя лекарств Merck.

Сообщается, что разработанный совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics молнупиравир показал быстрое снижение уровня инфекционного вируса у пациентов на раней стадии COVID-19.

Молнупиравир (Molnupiravir) был протестирован на более чем двух сотнях пациентов с коронавирусом, которые не нуждались в госпитализации. В группе больных, получавших препарат, зафиксировали более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у тех пациентов, которые входили в группу плацебо.

По словам ведущего исследователя Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильямиа Фишера, результаты являются многообещающими, но их должны подтвердить дополнительные исследования.

Отметим, молнупиравир - это экспериментальный противовирусный препарат, активный при пероральном приеме, разработанный для лечения гриппа.

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