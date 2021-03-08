РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10166 посетителей онлайн
Новости
2 265 8

ДТП с автобусом в Польше: двое граждан Украины остаются в тяжелом состоянии, одна из них женщина, ошибочно признанная сразу после аварии погибшей

ДТП с автобусом в Польше: двое граждан Украины остаются в тяжелом состоянии, одна из них женщина, ошибочно признанная сразу после аварии погибшей

По состоянию на понедельник, 8 марта, в больницах Подкарпатского воеводства Польши находятся 25 граждан Украины, которые пострадали в субботу после полуночи в автокатастрофе украинского рейсового автобуса. Число пострадавших в тяжелом состоянии уменьшилось до двух человек.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"В наших больницах находится 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двоих пострадавших как тяжелое ", - заявил Мельничук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТП с автобусом в Польше: 24 гражданина Украины остаются в больницах, 9 из них в тяжелом состоянии

Он добавил, что одной из двух пострадавших в тяжелом состоянии является женщина, которую сразу после аварии ошибочно признали погибшей.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попавший в ДТП в Польше автобус двигался с разрешенной скоростью, оба водителя трезвые, - правоохранители. ВИДЕО

Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.

Автор: 

ДТП (7671) Польша (8395) украинцы (3860)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
водитель уснул, на миг - 100 %, все водители знают, что этого за рулём - вполне достаточно...
где видео с регистратора ?
и почему все о видео -молчат?
показать весь комментарий
08.03.2021 14:04 Ответить
А чи був взагалі той реєстратор?
показать весь комментарий
08.03.2021 14:35 Ответить
не заснув бо тормозив напевно хотів повернути в останній момент на паркінг думаю пасажир попросив попісяти чи покурити
показать весь комментарий
08.03.2021 14:56 Ответить
Он добавил, что одной из двух пострадавших в тяжелом состоянии является женщина, которую сразу после аварии ошибочно признали погибшей.
Нужно бороться …….
показать весь комментарий
08.03.2021 14:07 Ответить
Клоун вважає себе "істотою", ні він маріонетка в руках підсанкційного та *****.
показать весь комментарий
08.03.2021 14:11 Ответить
Нюхнул фена и прешь или белого вмазал
показать весь комментарий
08.03.2021 14:40 Ответить
думаю скоріше за все хтось раптово..в останній момент. попросив водія заїхати на паркінг щоб попісяти чи покурити ну і водій на автоматі почав тормозити і не вписався в поворот бо розгоойдало таку дуру довгу і положив автобус на бік коли почав вирівнювати і ...і зайшов боком між естакадою і поворотом знісши відбійники...так ось тіпа було
показать весь комментарий
08.03.2021 14:54 Ответить
 
 