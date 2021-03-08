ДТП с автобусом в Польше: двое граждан Украины остаются в тяжелом состоянии, одна из них женщина, ошибочно признанная сразу после аварии погибшей
По состоянию на понедельник, 8 марта, в больницах Подкарпатского воеводства Польши находятся 25 граждан Украины, которые пострадали в субботу после полуночи в автокатастрофе украинского рейсового автобуса. Число пострадавших в тяжелом состоянии уменьшилось до двух человек.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"В наших больницах находится 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двоих пострадавших как тяжелое ", - заявил Мельничук.
Он добавил, что одной из двух пострадавших в тяжелом состоянии является женщина, которую сразу после аварии ошибочно признали погибшей.
Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.
Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.
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где видео с регистратора ?
и почему все о видео -молчат?
Нужно бороться …….