В 1991 году Украина могла не стать независимой, а войти в конфедерацию республик СССР, - Кравчук

Украина могла не стать независимым государством в 1991 году, поскольку руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой обсуждался сценарий, при котором Советский Союз мог сохраниться.

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил – Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию? И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Сели за стол, Ельцин говорит: Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию. Горбачев говорит: а образец конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент", - рассказал Кравчук.

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По его словам, "сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть, он не хотел ничего менять, если он не при власти".

"Вот после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет. И через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР. И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", - сказал первый президент Украины.

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