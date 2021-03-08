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В 1991 году Украина могла не стать независимой, а войти в конфедерацию республик СССР, - Кравчук

В 1991 году Украина могла не стать независимой, а войти в конфедерацию республик СССР, - Кравчук

Украина могла не стать независимым государством в 1991 году, поскольку руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой обсуждался сценарий, при котором Советский Союз мог сохраниться.

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил – Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию? И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Сели за стол, Ельцин говорит: Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию. Горбачев говорит: а образец конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент", - рассказал Кравчук.

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По его словам, "сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть, он не хотел ничего менять, если он не при власти".

"Вот после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет. И через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР. И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", - сказал первый президент Украины.

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конференция (292) Кравчук (1226) СССР (812)


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Топ комментарии
+20
В 1991 году Украина могла не стать независимой, а войти в конфедерацию республик СССР, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4626
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08.03.2021 14:32
+14
Только не говори что ты сам принял волевое решение.
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08.03.2021 14:17
+9
Дед исповедуется? Костлявая на пороге,что ли?
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08.03.2021 14:19
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Конфедерація
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08.03.2021 15:30 Ответить
В статті - суперечки з наступною статтею: Державний устрій, де чітко вказані дві форми: унітарна та федеративна. Там також є опис Конфедерації.
Мені дуже шкода, що ви не мали змогу вивчити ці теми в школі.
Можливо, ви вчилися тоді, коли модифікували шкільну програму.
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08.03.2021 16:28 Ответить
Назва держави Швейцарська конфедерація щось говорить??
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08.03.2021 15:53 Ответить
Лише назва. Історична. Але це - звичайна федерація.
Нажаль, ви не мали можливість вивчити це. Цей випадок розглядається особливо в шкільний програмі.
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08.03.2021 16:24 Ответить
Ну у Швейцарії регіони все ж мають трохи більше прав, аніж штати США чи федеральні землі в Німеччині...
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08.03.2021 16:48 Ответить
Нам у школі на праві розповідали, що Швейцарія - єдина конфедерація у світі зараз.
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08.03.2021 16:49 Ответить
Прочитайте статтю про Швейцарiю нiмецькою мовою. Там знайдете вiдповiдь.
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08.03.2021 17:07 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Заходимо на вікіпедію - і дізнаємося, що Євросоюз РАПТОМ теж є де-факто конфедерацією
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08.03.2021 18:55 Ответить
Так. Євросоюз можна вважати конфедерацією.
Але це - не держава.
А держави бувають лише унітарними та федеративними.
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08.03.2021 21:19 Ответить
В сепрні 1991 р українські комуняки ,перелякані подіями в Москві, почали створювати самостійний комунячий заповідник з України !!! Але не так сталось , як гадалось !!!))
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08.03.2021 15:29 Ответить
З 1994 р, ,з приходом до влади Кучми,на комунячому грунті почав формуватись український олігархат !!!)))
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08.03.2021 15:35 Ответить
Для мене великою загадкою є вибір нашого мудрого наріду 1 грудня 1991 року... В той день одночасно проводили референдум за незалежність і вибори президента. Тоді 90,32% проголосували за незалежність і більше 50% - за Кравчука... От як можна одночасно голосувати за вихід з комуно-рабства і обирати президентом комуняку, а не дисидента Чорновола???

Поляки обрали дисидента Валєнсу, Чехи - дисидента Гавела, прибалти - теж дисидентів пообирали. І як вони живуть зараз! Ми обрали Кравчука і маємо те, що маємо (с)...
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08.03.2021 15:43 Ответить
Деду еще и за ядерное нужно припомнить!Процесс сдачи оружия при нем был подписан и флот москалям сдал.
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08.03.2021 16:04 Ответить
я понял следующее с рассказа Кравчука, заслуга независимости Украины(как и всем остальным колониальным республикам) пренадлежит кондовому Горбачеву, еге желанию оставтьс при власти... а Ельцин не хотел его власти, хотел сам посесть на трон, потому и развалили совдепию, убрали Горбачева... роль Кравчука при этом чисто формальная, другими словами - никакая....
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08.03.2021 16:15 Ответить
На момент тієї розмови Україна вже 4 місяці, як була нежалежна...
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08.03.2021 16:17 Ответить
Спасибо за это Кравчуку. Независимость, свобода, демократия- лучшие изобретения человечества.
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08.03.2021 16:20 Ответить
Кравчуку - спасибі за кравчучку. Всі інші винаходи людства належать не йому.
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08.03.2021 17:17 Ответить
Україна ще й зараз не є незалежною країною. Країною править шпигун Московії і проросійськи налаштовані олігархи та євреї. Але війну за незалежність ми вже почали.
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08.03.2021 21:42 Ответить
Энергия распада была просто больше, чем все потуги краснопузых Кравчуков и прочих Горбачевых. Которые себе еще какие-то липовые заслуги приписывают.
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08.03.2021 16:42 Ответить
Незалежность, безумовно, для нас найвеличніша подія 20 го століття, а далі почався і продовжується "блошиний цирк" посткомуняцьких гнид...
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08.03.2021 16:57 Ответить
А я так думав, що першим Президентом України мав стати останній Президент УНР Микола Плав'юк. І Україна мала би не проголошувати Незалежність, а відновлювати.
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08.03.2021 16:58 Ответить
Ельцин задавил комунистический путч ГКЧП. Кравчук тихо выжидал кто победит но своей пассивностью способствовал путчистам. После подавления путча Кравчук с комуняками испугались что Москва и их сейчас прижучит. И поняли что лучше поддержать партию РУХ-овцев Черновила и объявить независимость, чтоб их уже не наказал Ельцин. Так что мифы старперов про то что Независимость нам подарили 20 "бандеровцев" (именно столько было в парламенте РУХ-овцев среди остальных комуняк) могут повторять только особо упоротые тупые крикуны.
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08.03.2021 17:06 Ответить
Могла стати по-справжньому незалежною. Але "дякуючи" продажним ублюдкам та таким ось "керувальникам" - на жаль.......
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08.03.2021 17:51 Ответить
Леонід Кравчук - продажний тип. Свого часу він очікував і сидів сракою на кількох прутнях і сороміцько похрюкував в залежності котрого йому запхають поглибше. Пам"ятаю його виступ, як секретаря ЦККПУ з ідеології на Першому З"їзді Руху, де від до хрипоти вимагав щоб Рух признав керівну ролю компартії (тоді його звідти під свист випровадили...).
Якби, боронь Боже, свого часу перемогла ГКЧП - став би він раком до москви, міцно всівся на московського прутня і влаштував би Леонід Макарович Українцям комуністичну диктатуру. Пішли би чорноволи, горині, горохівські, драчі, поровські, лук"яненки, яворівські, павлички ... етапом в "мєста нє столь отдальонниє". І, можливо надовго.
Кравчук продажний. Хитрий, не дурний, уважний ... але продажний генетично. Сволоч.
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08.03.2021 18:22 Ответить
После провала путча и начала поисков причастных к нему руководители КПУ в страхе за свои кресла сразу проголосовали за отделения от СССР не создания независимой страны а именно отделение.Да вот,как писалось здесь выше,у них что-то-пошло не так благодаря гражданской организации РУХ.
А что самое интересное что в учебниках истории Украины все эти важнейшие события для Независимой Украины описано всего одним абзацем да и то если уже из новых учебников не исчез.
Спроси любого украинца что такое РУХ 99% процентов украинцев вам просто не ответит.
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08.03.2021 18:46 Ответить
Мда, а чтоб Чорновола выбрали вместо этого ******, то может уже давно бы в Европе и НАТО бы были. А моксели бы рузке изыг защищали не в Крыму а в Белоруси.
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08.03.2021 18:57 Ответить
Ап
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08.03.2021 19:28 Ответить
Ти здав Україну. Залишив її без захисту. Тільки за знищення атомної зброї, тебе треба судити пожиттєво.
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08.03.2021 19:42 Ответить
Дедок требует себе памятник, и мавзолей опосля.Типа "туркменбаши". Типа султан Украины.
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08.03.2021 22:18 Ответить
А ТЕБЯ МОГЛИ БЫ КАЗНИТЬ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ЧЕРНОВОЛЕ !)
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09.03.2021 00:34 Ответить
Кравчук это как раз тот человек который просрал и потерял всё !!!
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09.03.2021 01:07 Ответить
А могла бы стать на путь ПОЛНОЙ независимости,экономического процветания и национального возрождения,если бы тогда выбрали Юхновского,а не тебя,красножопую суку.Ну ,мы сами виноваты-сидели по домам и только новости смотрели.А надо было выкидывать нах эту красножопую чуму
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09.03.2021 09:04 Ответить
ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", - сказал первый президент Украины.
---------------------
Чому?
Китай довів, що можливо.
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09.03.2021 11:48 Ответить
В Украине был шанс выбрать покойного В.Чорновола-выбрали кравчука . И теперь был шанс сохранить и приумножить то что сделал П.Порошенко но избрали зеленского который в политике,в экономике далек от всего этого и дай Бог чтобы он не развалил страну окончательно.
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09.03.2021 14:09 Ответить
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