РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10526 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
535 3

В ВСУ за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19, всего болеют 1 294 человека, вакцинированы - 2 796, - командование Медсил

В ВСУ за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19, всего болеют 1 294 человека, вакцинированы - 2 796, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 80 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 80 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 34 человека ", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закарпатью грозит коллапс медсистемы, а рестораны и кафе собираются проигнорировать карантин на 8 марта, - глава ОГА Полосков

Как отмечается, по состоянию на 10:00 8 марта в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 1294 человека. Всего за время пандемии выздоровели 16 273 лиц, летальных случаев 49. На изоляции в том числе самоизоляции находится 373 человека.

Кроме того, с начала прививочной кампании в ВСУ 2 796 человек получили одну дозу вакцины.

"Из них 504 военные медики. За минувшие сутки привито против COVID-19420 человек", - говорится в сообщении.

В ВСУ за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19, всего болеют 1 294 человека, вакцинированы - 2 796, - командование Медсил 01

Автор: 

карантин (16729) ВСУ (6543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ВСУ за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19, всего болеют 1 294 человека, вакцинированы - 2 796, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 9420
показать весь комментарий
08.03.2021 14:55 Ответить
Лорд Шлем!


В ВСУ за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19, всего болеют 1 294 человека, вакцинированы - 2 796, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 8605
показать весь комментарий
08.03.2021 14:56 Ответить
В ЗСУ около 200 000 состава. При таких темпах они и до скончания века не вакцинируют армию. Зато головнокомандуючий всем продемонстрировал свою бритую грудь. Все под впечатлением.
показать весь комментарий
08.03.2021 18:45 Ответить
 
 