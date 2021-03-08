В ВСУ за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19, всего болеют 1 294 человека, вакцинированы - 2 796, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 80 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 80 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 34 человека ", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, по состоянию на 10:00 8 марта в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 1294 человека. Всего за время пандемии выздоровели 16 273 лиц, летальных случаев 49. На изоляции в том числе самоизоляции находится 373 человека.

Кроме того, с начала прививочной кампании в ВСУ 2 796 человек получили одну дозу вакцины.

"Из них 504 военные медики. За минувшие сутки привито против COVID-19420 человек", - говорится в сообщении.