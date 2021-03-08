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Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа

Зеленский примет участие в форуме

Очередной форум "Украина 30" стартует 9 марта и продлится три дня. Президент Украины Владимир Зеленский снова намерен принять в нем участие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что на этот раз форум "Украина 30" будет посвящен культуре, медиа и туризму. В рамках мероприятия пройдет обсуждение культурной и информационной политики государства, защите свободы слова и противодействия пропаганде.

"На сессиях форума также будут подниматься темы сохранения и защиты украинского культурного пространства, будущего креативных индустрий в Украине, реализации проектов "Большая реставрация" и "Туристические магниты", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, книгоиздатели, а также представители креативной, туристической, кино, медиа и модной индустрий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский (20210) Форум Украина 30 (5)


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Топ комментарии
+22
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 6232
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08.03.2021 14:53
+21
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 3632
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08.03.2021 14:57
+16
Скажите, ЗеДятлы и прочии умственно недоразвитые фанаты ЗЕ, вот это культура?
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 1904

А вот это культура?
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 4256
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08.03.2021 15:11
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Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 6232
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08.03.2021 14:53 Ответить
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 3632
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08.03.2021 14:57 Ответить
Все пояснюється важким дитинством...
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08.03.2021 14:59 Ответить
Мне за такую картинку фейсбук ругался, что-то он там неприличное разглядел
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08.03.2021 15:05 Ответить
Мабуть дитячу порнографію...
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08.03.2021 15:09 Ответить
"Демонстрацию обнажённого тела"
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08.03.2021 15:14 Ответить
Какое острое зрение у фейсбука!
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08.03.2021 15:13 Ответить
Вовчик, может, все-таки, на Лигу Смеха?
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08.03.2021 14:57 Ответить
Це прорив!
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08.03.2021 14:57 Ответить
В форуме примут участие представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады... Источник: https://censor.net/ru/n3252003
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08.03.2021 14:57 Ответить
Какой-такой,культур-мультур ?
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08.03.2021 14:59 Ответить
тебя показывать будут без одежды. спляшешь под балалайку.
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08.03.2021 15:25 Ответить
Ну так я и на твоей могилке спляшу а если летом откопытишься ,то даже почти без одежды ...
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08.03.2021 18:25 Ответить
Говорить о культуре,когда в это время кого то убъют...Низко и цинично. Война уносит жизни.Значит одним смерть... Другим культура ?
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08.03.2021 14:59 Ответить
Мас-культура, поп-культура...
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08.03.2021 15:00 Ответить
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 2976
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08.03.2021 15:00 Ответить
Шоу, відосіки...
Це єдине, на що здатне це зелене біологічне...
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08.03.2021 15:06 Ответить
Культура высшего пилотажа от Зеленского - игра на рояле.
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08.03.2021 15:09 Ответить
И то под фонограмму...
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08.03.2021 15:10 Ответить
Скажите, ЗеДятлы и прочии умственно недоразвитые фанаты ЗЕ, вот это культура?
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 1904

А вот это культура?
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 4256
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08.03.2021 15:11 Ответить
...не тем занимаешься, вальдемар
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 355
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08.03.2021 15:12 Ответить
...тушите свет-поперло быдло к верху,как будто дрожжи бросили в дерьмо...
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08.03.2021 15:15 Ответить
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
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08.03.2021 15:26 Ответить
К чему его бекание гундосое? Какой форум к хренам? Давай досвиданье! В ростовский квартал95.
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08.03.2021 15:31 Ответить
форум, кажеш ? с 9 березня, кажешь? про культуру ?? так..так..
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 967

...
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08.03.2021 15:40 Ответить
Так, зебілам на замєтку, 95 квартал і потапи з шманатіками - це не культура, це попса! Культура - це Ліна Костенко, це Оксана Забужко, це Юрій Андрухович, це Ада Роговцева, це Іван Марчук, це Тарас Чубай, це Ніна Матвієнко, Дмитро Павличко, Павло Мовчан, Мирослав Дочинець...
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08.03.2021 15:49 Ответить
Ждём, ладно рояль наша. А больше ты ничего не умеешь, позорный клоун.
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08.03.2021 16:01 Ответить
Зеленський- відомий на весь світ пісюа...піаніст.
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08.03.2021 16:02 Ответить
Зустічаються якось два равина в Одесі. Один другого питає:
- Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет…
- Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
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08.03.2021 16:07 Ответить
приЗЕдент і культура. Анекдот в трьох словах.
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08.03.2021 16:39 Ответить
А про Коломойского и Стерненко молчит.
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08.03.2021 17:15 Ответить
У нас кажуть - не мав пес роботи,то він яйця лиже...От так і президент,найшов себе в тих форумах.
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08.03.2021 17:28 Ответить
Ты где? К тебе уже пошли.
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08.03.2021 17:37 Ответить
Не пускайте-він "бідоносець",все,до чого дотягнеться, перетворює на "лайно"! "Свати","Квартал",і "пенісом на піаніно"-його "культурні горизонти"!
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08.03.2021 18:39 Ответить
"Вот слушал я вас всех долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец- ну и дураки же вы все!" (с)
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08.03.2021 19:19 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм March 6
Читатели несколько раз нас спрашивали, почему мы критикуем команду Зеленского? Мол, есть ведь другие политические силы, почему же от нас достается именно им? Ответ весьма прост. Потому что, они власть. Тематика нашей страницы: тайны и теневые стороны процессов происходящих на Печерском холме. Т.е., в правительственном квартале украинской столицы. Сейчас его плотно занимает команда Зеленского. Естественно, тема наших исследований - они. Мы вообще стараемся держаться подальше от каких-либо политических предпочтений. Украинская власть для нас интересна в первую очередь как объект исследования.
Что же касается так называемой «команды Зеленского» (никакой команды на самом деле там нет, это очевидно), то тут видимо дает о себе знать разочарование наблюдателя. Ну, примерно, как когда ожидаешь увидеть цветок папоротника, а видишь обычный огурец.
Признаемся, проект «Владимир Зеленский» поначалу нас сильно заинтриговал. Ситуация когда главой государства избирают человека не из системы и без какого-либо политического прошлого - без преувеличения, такого не было нигде на постсоветстком пространстве. Даже Гавел и Валенса имели какой-то опыт в политике, тут же был полностью чистый лист. Человек «селф-мейд» и экс-продюсер телеканала «Интер» - с одной стороны, и человек совершенно без политического прошлого с другой. Без связей, но и свободный от обязательств.
Мы точно знали, что в условиях Украины от позиции лидера зависит очень многое. Мы ожидали увидеть, как Зеленский берет на себя ответственность, как он методом проб и ошибок формирует свою собственную команду, как к подбору людей он будет подходить с позиций их эффективности, а не предыдущих заслуг. Да, мы знали о прежних связях Зеленского с Хорошковским и Коломойским. Мы знали так же, что Коломойский до самого второго тура президентских выборов не верил в победу Зеленского. Андрей Богдан не соврал, Коломойский был лишь одним из инвесторов проекта, реальными двигателями которого были Богдан и Разумков.
И что же мы увидели в результате? Ничего. Вообще. Ноль.
Мы увидели картину полного самоустранения президента от власти. Сначала - замену «вечно вредного» Богдана на «вечно угодливого» Ермака. После - концентрацию в руках Ермака всей власти в стране.
Вокруг Зеленского уже не осталось людей, которым верит он лично - они или убраны (как Трофимов), или приняли правила игры и теперь рассказывают президенту то, что велит Ермак (как Баканов.
Мы видим картину того, как Офис президента занят лишь двумя вещами - самообогащением и поддержанием комфортной для первого лица температуры в теплой ванне, в которую первое лицо погружено. Примеров тому мы уже привели немало.
Что все это значит? Во-первых, выражение «новые лица» уже становится издевательским мэмом, таким же, как было «покращеня» при Януковиче. Очевидно, прецедент Зеленского на десятилетия убьет возможность массового прихода во власть полностью новых людей. Прийти они смогут только через структуры уже существующих партий - ступенька за ступенькой. Во-вторых, давайте скажем честно. Мы имеем дело с еще одной олигархической властью. С властью, которая обслуживает олигархов так, как не обслуживал их ни один украинский президент. Собственно, а почему мы должны в этих условиях вообще сочувствовать команде «Слуги народа» и ее номинальному лидеру?
Что же дальше? К чему придет Украина? На этот вопрос мы отвечать не будем. Удержимся от прогнозов - раскачивание власти снизу сейчас Украине не грозит. А до следующих выборов еще очень много времени. В украинской политике на три месяца делать прогноз - дело неблагодарное. Реальность все равно превзойдет все ожидания. А на несколько лет…
Этим-то украинская политика нам интересна.
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08.03.2021 20:08 Ответить
Прозаседавшиеся...
30 форумов к 30-ти летию Независимости, каждый ,в среднем, по 3 дня, заняты на них: правительство ,недопрезидент и пр. Опа + субботы-воскресенья(святое дело!). ИТОГО 150 дней(полгода) из 8ми месяцев власть НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, одна балаканина в духе совковых партпленумов!
А в стране война,эпидемия, люди гибнут...
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08.03.2021 21:30 Ответить
 
 