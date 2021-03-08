Украина рассчитывает, что НАТО поможет остановить вмешательство России в авиапространство вблизи захваченного Крыма, - Криклий

Власти Украины предложили авиации Североатлантического альянса пользоваться воздушным пространством Симферопольского района полетной информации, чтобы, прежде всего, остановить вмешательство российских диспетчеров в украинское авиапространство рядом с оккупированным Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", это объяснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Они создают постоянно препятствия нашим партнерам и авиаперевозчикам, и другим странам, когда пытаются навредить в эфире. Делают какую-то дезинформацию и тому подобное. На сентябрь месяц текущего года запланированы учения НАТО в Черном море и мы, собственно, хотели привлечь к ним внимание, чтобы можно было обезопасить и нас. И, собственно, выработать какие-то решения, чтобы в дальнейшем не было подобных вторжений", ‒ пояснил Криклий.

Если руководство Альянса согласится, самолеты НАТО будут патрулировать воздушные коридоры вблизи Крыма. О полетах авиации Североатлантического альянса непосредственно над Крымом речи нет. По крайней мере, пока.

"Самолеты НАТО полетят, но это будет чуть позже", ‒ сказал Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий

В феврале на сайте украинского министерства появился пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что власти Украины предложили использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации для воздушных операций НАТО. Это спровоцировало шквал сообщений российских медиа о налете авиации альянса на Крым. От представителей российской Госдумы последовали угрозы.

Ранее Соединенные Штаты Америки позволили своим авиакомпаниям выполнять полеты "в определенных районах" района полетной информации Симферополя. Это воздушное пространство, которое кроме Крыма охватывает значительную часть Херсонской области и Черного моря. Как было указано в постановлении, опубликованном на сайте Федерального реестра США, срок введенного ранее запрета заканчивается 27 октября 2020 года. А решение снять данные ограничения принято "в связи с изменением условий в воздушном пространстве и снижением опасности для самолетов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о выходе Украины из 2 соглашений об использовании воздушного пространства в рамках СНГ





В то же время, в документе говорится, что США продлили запрет на полеты над Донбассом до 27 октября 2021 "из-за опасности для гражданской авиации в связи с боевыми действиями на Донбассе".

После этого и. о. директора УкраэрорухаАндрей Ярмак сообщал в комментарии Крым.Реалии, что Федеральное авиационное управление США пересмотрит запрет на использование воздушного пространства возле аннексированного Россией Крыма, но будет ориентироваться на решения официального Киева, который после 2014 года запретил полеты над Крымом.