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Украина рассчитывает, что НАТО поможет остановить вмешательство России в авиапространство вблизи захваченного Крыма, - Криклий

Украина рассчитывает, что НАТО поможет остановить вмешательство России в авиапространство вблизи захваченного Крыма, - Криклий

Власти Украины предложили авиации Североатлантического альянса пользоваться воздушным пространством Симферопольского района полетной информации, чтобы, прежде всего, остановить вмешательство российских диспетчеров в украинское авиапространство рядом с оккупированным Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", это объяснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Они создают постоянно препятствия нашим партнерам и авиаперевозчикам, и другим странам, когда пытаются навредить в эфире. Делают какую-то дезинформацию и тому подобное. На сентябрь месяц текущего года запланированы учения НАТО в Черном море и мы, собственно, хотели привлечь к ним внимание, чтобы можно было обезопасить и нас. И, собственно, выработать какие-то решения, чтобы в дальнейшем не было подобных вторжений", ‒ пояснил Криклий.

Если руководство Альянса согласится, самолеты НАТО будут патрулировать воздушные коридоры вблизи Крыма. О полетах авиации Североатлантического альянса непосредственно над Крымом речи нет. По крайней мере, пока.

"Самолеты НАТО полетят, но это будет чуть позже", ‒ сказал Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий

В феврале на сайте украинского министерства появился пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что власти Украины предложили использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации для воздушных операций НАТО. Это спровоцировало шквал сообщений российских медиа о налете авиации альянса на Крым. От представителей российской Госдумы последовали угрозы.

Ранее Соединенные Штаты Америки позволили своим авиакомпаниям выполнять полеты "в определенных районах" района полетной информации Симферополя. Это воздушное пространство, которое кроме Крыма охватывает значительную часть Херсонской области и Черного моря. Как было указано в постановлении, опубликованном на сайте Федерального реестра США, срок введенного ранее запрета заканчивается 27 октября 2020 года. А решение снять данные ограничения принято "в связи с изменением условий в воздушном пространстве и снижением опасности для самолетов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о выходе Украины из 2 соглашений об использовании воздушного пространства в рамках СНГ



В то же время, в документе говорится, что США продлили запрет на полеты над Донбассом до 27 октября 2021 "из-за опасности для гражданской авиации в связи с боевыми действиями на Донбассе".

После этого и. о. директора УкраэрорухаАндрей Ярмак сообщал в комментарии Крым.Реалии, что Федеральное авиационное управление США пересмотрит запрет на использование воздушного пространства возле аннексированного Россией Крыма, но будет ориентироваться на решения официального Киева, который после 2014 года запретил полеты над Крымом.

Автор: 

авиация (2821) Крым (26363) НАТО (9948) Черное море (1472) Криклий (323)


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Топ комментарии
+5
Однако самое любопытное в том, что беспилотник не просто российский, но и, вероятно, принадлежал Федеральной службе безопасности Российской Федерации. По крайней мере, на его батарее присутствует голографическая бирка с надписью ФСБ РФ и серийным номером.Украина рассчитывает, что НАТО поможет остановить вмешательство России в авиапространство вблизи захваченного Крыма, - Криклий - Цензор.НЕТ 9990
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08.03.2021 15:16
+5
Вряд ли ФСБ России додумается до такого абсурда, чтобы иметь и метить свои беспилотники , которые могут попасть неприятелю. Очередная провокация либо с одной, либо с другой стороны. И никто не узнает почему именно этот дрон со светящейся бирочкой попал в руки бойцов украинской армии, хотя бывает , что цифры на бирочке могут рассказать очень многое внедренному российскому агенту , с которым прервана связь . )))
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08.03.2021 15:52
+4
олень реальный!!! Посмотри карту повнимательнее..!!! Где Донецк и банды там и где Крым и кацапсины там? Куда лететь с Европы...?? Через зону Даунбассии или Крым?Через Украину летали с Европы в направлении Ирана...Индии...и далее... Сейчас все идут южнее Крыма ..через Турцию.... А из Европы в районы Китая..Японии как летали через Беларусь ..рашку..так и летают!!! Глобус купи..Олень.... И на глобусе ниточкой соедини откуда оленя повезут и куда оленя привезут!!! Ой удивишься!!!))))
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08.03.2021 15:42
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Зебіл вже допоміг - йде 2 хвиля захворюваності, щоденно вмирають сотні молодих людей 30-40 років, а масове вакцинування досі не розпочате.
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08.03.2021 15:14 Ответить
_Если и когда путлеровцы пойдут в ещё более масштабное наступление, то очень нужно чтобы наше небо прикрывали Штаты.
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08.03.2021 15:15 Ответить
Чет не припомню такого. А чего Лада больше похожа на кусок говна ,а не машину ? Тоже от волнового оружия пострадала ? ))
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08.03.2021 15:52 Ответить
Ну так и самокаты продают )) Водителям то она ,зачем ? ))
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08.03.2021 16:04 Ответить
Вы отстали и живете прошлым веком."Концепция автомобиля LADA XCODE Concept потенциально предусматривает ряд перспективных решений, в том числе полноприводную трансмиссию и турбомотор.
Кроме того, в концептуальном кроссовере продемонстрированы и новые активные системы помощи водителю:автоматическое экстренное торможение перед препятствием;автоматическая параллельная и перпендикулярная парковка;активный круиз-контроль с функцией поддержания расстояния до впередиидущего автомобиля;дистанционное управление автомобилем.
XCODE Concept прорабатывается с учетом применения перспективной телематической платформы LADA Connect. Она должна объединять автомобиль, устройства пользователя, информационно-развлекательные и навигационные сервисы, а так же активные системы помощи водителю в единую слаженную систему, которая управляется с помощью приложения LADA Connect в смартфоне пользователя. "
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08.03.2021 16:26 Ответить
Хватит тулить рекламу,страны которая убивает каждый день украинцев.Вы забыли кто оккупировал наши земли?Напомнить?
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08.03.2021 16:31 Ответить
Как аукнется - так откликнется . Давайте загонять друг друга в спам. Если нет аргументов, то какого черта вообще писать сюда комментарии.
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08.03.2021 16:34 Ответить
Какие проблемы,не пиши.Если бы меня пару раз загнали в спам,ноги моей бы тут не было.Есть такое понятие-гордость.
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08.03.2021 16:36 Ответить
Это чмо - лахтинец на "работе". Какая нах гордость, да ты что?!
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08.03.2021 17:44 Ответить
Бла-бла-бла...На деле калымага с незакрывающимися дверями и окнами.
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08.03.2021 16:40 Ответить
ты серьезно? концепция автовазовского ведра с гайками? лолище)
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08.03.2021 18:57 Ответить
Не автовазавского , а вазовского . Только тупорылые дебилы могут так назвать - автомобильный волжский автомобильный завод . Наверное сами себя хотят убедить , что завод действительно автомобильный .
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08.03.2021 22:39 Ответить
Конечно потерял, все побежали летающую консерву с гайками смотреть))
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08.03.2021 18:56 Ответить
Ваша кацап, волновая вундервафля не может сравниться с вашим гибридным зажоппным и соевым оружием которое вы успешно испытываете на украинцах .Ничего скоро к вам песец придет ,белый и пушистый но не с той стороны с которой ждете ((
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08.03.2021 20:20 Ответить
На Донбассе бойцы ВСУ захватили беспилотник ФСБ России
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08.03.2021 15:15 Ответить
Ополченцы?😂😂🌷🌷🌷×××
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08.03.2021 17:57 Ответить
Сколько ников уже захрюкал на Цензор,за все время?😂🌷×××
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08.03.2021 18:05 Ответить
Однако самое любопытное в том, что беспилотник не просто российский, но и, вероятно, принадлежал Федеральной службе безопасности Российской Федерации. По крайней мере, на его батарее присутствует голографическая бирка с надписью ФСБ РФ и серийным номером.Украина рассчитывает, что НАТО поможет остановить вмешательство России в авиапространство вблизи захваченного Крыма, - Криклий - Цензор.НЕТ 9990
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08.03.2021 15:16 Ответить
Вряд ли ФСБ России додумается до такого абсурда, чтобы иметь и метить свои беспилотники , которые могут попасть неприятелю. Очередная провокация либо с одной, либо с другой стороны. И никто не узнает почему именно этот дрон со светящейся бирочкой попал в руки бойцов украинской армии, хотя бывает , что цифры на бирочке могут рассказать очень многое внедренному российскому агенту , с которым прервана связь . )))
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08.03.2021 15:52 Ответить
ФСБ РФ ещё и не до такого "додумываются".
Что значит "иметь и метить"? В тексте ясно написано - на батарее. Беспилотники могут использоваться пограничниками, пограничники - это ФСБ.
А самолайк на Цензоре не приветствуется...
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08.03.2021 16:58 Ответить
Там еще и самолайк😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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08.03.2021 17:10 Ответить
а шо,они умеют додумываться? кажись они уже выродились в сугубо инстинктивные органы...
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08.03.2021 17:28 Ответить
ФСБ России додумались спецподразделение по подмене баночек мочи спортсменов создать...
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08.03.2021 18:58 Ответить
Когда такой дебил граничит с ней с востока,который может и гражданские боинги сбить,то и неудивительно что облетают.
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08.03.2021 15:23 Ответить
олень реальный!!! Посмотри карту повнимательнее..!!! Где Донецк и банды там и где Крым и кацапсины там? Куда лететь с Европы...?? Через зону Даунбассии или Крым?Через Украину летали с Европы в направлении Ирана...Индии...и далее... Сейчас все идут южнее Крыма ..через Турцию.... А из Европы в районы Китая..Японии как летали через Беларусь ..рашку..так и летают!!! Глобус купи..Олень.... И на глобусе ниточкой соедини откуда оленя повезут и куда оленя привезут!!! Ой удивишься!!!))))
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08.03.2021 15:42 Ответить
Украина рассчитывает, что НАТО поможет остановить вмешательство России в авиапространство вблизи захваченного Крыма, - Криклий - Цензор.НЕТ 6314
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08.03.2021 15:33 Ответить
... ...Олень... Гражданские самолёты в начале конфликта в Сирии беспрепятственно летали транзитом .... Над Ливией даже в разгаре конфликта разрешалось летать по определённым коридорам.... Над Афганистаном сейчас свободно летают и даже над зоной конфликта между Индией и Пакистаном... В Сирии появились кацапсины... зону для транзита гражданских самолётов закрыли наглухо. Изредка пропускают на больших высотах. В Ливии появились кацапсины... транзит над Ливией закрыли наглухо!! Не имеют права напасть на гражданские самолёты? Так кацапсины своих сбивают не думая.. (Ил-22 в Сирии) а уж транзитный какой нибудь гражданский Ил-76 примут за цель и завалят моментально. Русня ещё те герои... ))) И уж поверьте... над рахой Вы и летаете под постоянным прицелом..))))
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08.03.2021 15:54 Ответить
Ил-22 в Сирии

1) его сбили сирийцы (у РФ С 200 уже не применяется)
2) если по честному - то скорее даже Израиль. Ибо его самолёты увидев обстрел, приблизились к Илу. А ракета у С 200 - с полуактивным самонаведением. Атакует то от чего сильнее всего отражается сигнал станции подсветки. А отличить от чего именно - не в состоянии. Ну естественно от Ила он отражался сильнее. Его и подорвала. Тут уже надо было просто выключать подсветку и оставлять израильтян в покое.
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08.03.2021 16:05 Ответить
От ещё один специЯлист вылез с раасейской теорией сбития Ил-22!!))) Израильские F-16 и близко не приближались к Ил-22. Это рашкоСМИ рассказали о *подлости* израильтян ... типа что якобы они прикрылись рассейцем!))) А израильтяне прекрасно опровергли ложь кацапсин.. F-16 то работали на предельно-малых высотах... что и написали безмозглые кацапы... А Ил бродил на средних высотах. А теперь вопрос идиотам!!?? Какой лётчик с ПМВ начнёт прятаться на средние высоты? И второе.. Ил снижался для захода на посадку... Какой F-16 сможет удержаться рядом с ним на такой скорости. А израильтян то было несколько....))) Правильно!! Идиот начнёт... Рашки так и думают... ))) И уж поверьте... Надо быть просто тупорылым рассеянином..чтобы не отличить цель ..величиной в Ил-22 от F-16... Ну а написанное Вами реально откровенный бред!)))) Вот и не летают над Сирией нормальные люди...зная..что в Хемийме сидят отъявленные идиоты!!!)))
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08.03.2021 18:58 Ответить
кацапы в сирии это и есть "сирийцы")
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08.03.2021 19:01 Ответить
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?Почему ты боишься этого вопроса?
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08.03.2021 17:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KSmePiJAUvg

Добкин был за ХНР, а Кернес против!» Фукс раскрыл сенсационные подробности событий 2014 в Харькове
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08.03.2021 15:33 Ответить
Авжеж розраховуйте на НАТО,як колись розраховувала Грузія.
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08.03.2021 15:46 Ответить
А почему нельзя НАТО предоставить аэродром в Крыму ? И порт в Севасе. По закону. Сдать в аренду.
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08.03.2021 15:56 Ответить
потому что он им там нахрен не нужен) а вот ПРО обязательно
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08.03.2021 19:05 Ответить
Прийде великий дядько і візьме на себе відповідальність за маленького мАльчіка.
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08.03.2021 16:06 Ответить
https://korrespondent.net/world/4335349-smy-uznaly-o-novykh-sanktsyiakh-ssha-protyv-rossyy СМИ узнали о новых санкциях США против России
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08.03.2021 16:07 Ответить
Инет и Сфивт казламордым заменит бояра. ПаРашу крепко обложили различными санкциями, и они делают свое дело. Конечно не так быстро как хотелось.
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08.03.2021 16:27 Ответить
Парашу пока никто никакими санкциями не обкладывал, только поименно всяких бандитских крыс.
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08.03.2021 19:06 Ответить
Повільно і методично кацапів "заганяють під шконку" і "обламують борзоту"...
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08.03.2021 16:15 Ответить
Зї святїм!!!
Україна розраховує, що НАТО допоможе зупинити втручання Росії в авіапростір поблизу захопленого Криму, - Криклій - Цензор.НЕТ 1687
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08.03.2021 17:07 Ответить
...кто пристрелил Оленя? Надо было живьём освежевать!!!))))
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08.03.2021 19:24 Ответить
Якщо вірити, що в Крим завезли близько пів мільйона скотів з кацапстана, то можете повірити його туди звозять на утилізацію. Тому майбутнє кримчан м'яко кажучи сумнівне. Є дуже страшні теорії (не буду їх описувати, поки.)
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08.03.2021 20:58 Ответить
Глупо рассчитывать, что кто-то решит наши проблемы за нас, тем более что практика уже показала, что ждать от НАТО чего либо кроме "глубоких озабоченностей не стоит". Лучше деньги выделяйте тому же Коростылеву на создание отечественного ПВО, а не надейтесь на закордон.
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09.03.2021 00:19 Ответить
ДА ВЗОРВИТЕ ИХ ГАЗОПРОВОДЫ И НЕФТЕПРОВОДЫ И ОНИ САМИ ПОЛЕЗУТ НА НАТО !!! БУДЕТ ЛЕГЧЕ ИХ УНИЧТОЖИТЬ !)
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09.03.2021 00:30 Ответить
 
 