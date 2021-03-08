Родственники опознали тела четырех из пяти погибших в ДТП с украинским автобусом в Польше, - генконсул Павлюк

В больницах Подкарпатского воеводства сейчас находятся 25 украинцев, пострадавших в ДТП с украинским автобусом в субботу, врачи пока не планируют никого выписывать. Родственники опознали уже четырех из пяти жертв автокатастрофы.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется ", - сообщил Павлюк.

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Украинский дипломат сообщил, что родственники опознали уже четырех из пяти жертв катастрофы. Ближайшие родственники пятой жертвы вскоре должны прибыть в Перемышль.

По его словам, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти граждан Украины, то транспортировка тел в Украину может начаться уже завтра.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

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Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.