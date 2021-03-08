Кто завтра будет избирать членов ВСП: среди участников съезда судей приговоривший к штрафу признавшего получение взятки Киву судья Антонов, - адвокат Маселко

Адвокат Маселко отмечает, что участниками стартующего завтра 18-го съезда судей, на котором могут избрать четырех членов Высшего совета правосудия, являются, в частности, судьи, которых Общественный совет доброчестности признал его недоброчестными. В частности, Маселко приводит пример судьи Сергея Антонова, который приговорил в 2013 году Илью Киву за получение взятки к штрафу.

Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаю рубрику: кто завтра будет избирать членов Высшего совета правосудия.

"А вы знали, что Илья Кива сейчас депутат именно благодаря суду. В 2013 его, тогда еще мелкого чиновника, поймали на взятке. Он даже не возражал и признал вину. Однако его дело попало, ну очень хорошему судье - Сергею Антонову. Вместо тюрьмы он присудил ему 10 200 грн штрафа.

А вот к судьям, которые разоблачают коррупцию у него совсем другое отношение. Он радостно приобщался к травле судьи-изобличителя Ларисы Гольник.

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Общественный совет доброчестности признал его недоброчестным. Но это не помешало ВСП недавно назначить его пожизненным судьей, несмотря на требования закона.

Как вы думаете за кого Антонов завтра будет голосовать - за таких как Кива (такие среди кандидатов есть) или за таких как Гольник (таких нет)?

То как Антонов мотивировал штраф для Кивы стоит того, чтобы прочитать:

"При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, конкретные обстоятельства дела, корыстный мотив преступления, личность подсудимого, который разведен, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм, работает председателем правления благотворительного фонда "Визволення" и является президентом всеукраинской национальной федерации дворового футбола, по месту прежней работы и месту жительства характеризуется положительно, к уголовной ответственности привлекается впервые. Суд учитывает также длительное время, прошедшее с момента совершения преступления - более 2 лет и законопослушное поведение ОСОБА_4 в течение этого времени, принятие активного участия последним в общественной деятельности, а также то, что сейчас ОСОБА_4 не занимает должности в органах государственной власти", - рассказал Маселко.

Напомним, 18-й съезд судей должен начаться в 10:00 9 марта и продлится до 11 марта. Съезд судей может избрать четырех членов Высшего совета правосудия по своей квоте, а также судью Конституционного Суда.



