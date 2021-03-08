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Новости Судебная реформа
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Кто завтра будет избирать членов ВСП: среди участников съезда судей приговоривший к штрафу признавшего получение взятки Киву судья Антонов, - адвокат Маселко

Кто завтра будет избирать членов ВСП: среди участников съезда судей приговоривший к штрафу признавшего получение взятки Киву судья Антонов, - адвокат Маселко

Адвокат Маселко отмечает, что участниками стартующего завтра 18-го съезда судей, на котором могут избрать четырех членов Высшего совета правосудия, являются, в частности, судьи, которых Общественный совет доброчестности признал его недоброчестными. В частности, Маселко приводит пример судьи Сергея Антонова, который приговорил в 2013 году Илью Киву за получение взятки к штрафу.

Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаю рубрику: кто завтра будет избирать членов Высшего совета правосудия.

"А вы знали, что Илья Кива сейчас депутат именно благодаря суду. В 2013 его, тогда еще мелкого чиновника, поймали на взятке. Он даже не возражал и признал вину. Однако его дело попало, ну очень хорошему судье - Сергею Антонову. Вместо тюрьмы он присудил ему 10 200 грн штрафа.

А вот к судьям, которые разоблачают коррупцию у него совсем другое отношение. Он радостно приобщался к травле судьи-изобличителя Ларисы Гольник.

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Общественный совет доброчестности признал его недоброчестным. Но это не помешало ВСП недавно назначить его пожизненным судьей, несмотря на требования закона.

Как вы думаете за кого Антонов завтра будет голосовать - за таких как Кива (такие среди кандидатов есть) или за таких как Гольник (таких нет)?

То как Антонов мотивировал штраф для Кивы стоит того, чтобы прочитать:

"При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, конкретные обстоятельства дела, корыстный мотив преступления, личность подсудимого, который разведен, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм, работает председателем правления благотворительного фонда "Визволення" и является президентом всеукраинской национальной федерации дворового футбола, по месту прежней работы и месту жительства характеризуется положительно, к уголовной ответственности привлекается впервые. Суд учитывает также длительное время, прошедшее с момента совершения преступления - более 2 лет и законопослушное поведение ОСОБА_4 в течение этого времени, принятие активного участия последним в общественной деятельности, а также то, что сейчас ОСОБА_4 не занимает должности в органах государственной власти", - рассказал Маселко.

Напомним, 18-й съезд судей должен начаться в 10:00 9 марта и продлится до 11 марта. Съезд судей может избрать четырех членов Высшего совета правосудия по своей квоте, а также судью Конституционного Суда.

Кто завтра будет избирать членов ВСП: среди участников съезда судей приговоривший к штрафу признавшего получение взятки Киву судья Антонов, - адвокат Маселко 01
Кто завтра будет избирать членов ВСП: среди участников съезда судей приговоривший к штрафу признавшего получение взятки Киву судья Антонов, - адвокат Маселко 02

Автор: 

судебная реформа (1802) судья (2643) Кива (398) Высший совет правосудия (568) Маселко (94)


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Топ комментарии
+11
предлагаю, сжечь всех судей и ВСП!.. зачем нужны эти нелепые компромиссы?!..
эти мрази преследуют свой коррупционный интерес и игнорируют интересы государства..
поэтому, всех судей и членов их семей нужно просто уничтожать! ..
это я вам как юрист говорю, с 25 летним стажем..
там всё построено на коррупции, которая убивает государство, страну и народ!..
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08.03.2021 16:09
+11
У страны,в которой такое как Кива во власти,мало шансов.😟
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08.03.2021 16:33
+10
Кто завтра будет избирать членов ВСП: среди участников съезда судей приговоривший к штрафу признавшего получение взятки Киву судья Антонов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3996
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08.03.2021 16:03
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Кто завтра будет избирать членов ВСП: среди участников съезда судей приговоривший к штрафу признавшего получение взятки Киву судья Антонов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3996
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08.03.2021 16:03 Ответить
що це за передаст?
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08.03.2021 16:22 Ответить
Хто завтра обиратиме членів ВРП: серед учасників з'їзду суддів - суддя Антонов, який засудив до штрафу Ківу, котрий визнав отримання хабаря, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 476
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08.03.2021 16:31 Ответить
этому убогому существу даже детей в 1-3 классах доверить страшно...
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08.03.2021 17:30 Ответить
Таки да. У зеленых таких пруд пруди
https://twitter.com/i/status/1361360668436348930
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08.03.2021 17:41 Ответить
На сколько я помню, Василевская-Смаглюк была исключена из СН осенью 2019го года.
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08.03.2021 20:43 Ответить
предлагаю, сжечь всех судей и ВСП!.. зачем нужны эти нелепые компромиссы?!..
эти мрази преследуют свой коррупционный интерес и игнорируют интересы государства..
поэтому, всех судей и членов их семей нужно просто уничтожать! ..
это я вам как юрист говорю, с 25 летним стажем..
там всё построено на коррупции, которая убивает государство, страну и народ!..
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08.03.2021 16:09 Ответить
Сколько сейчас стоит официально и неофициально обучение в юр.универе Ярослава Мудрого? Таких и готовят.
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08.03.2021 16:41 Ответить
безвідносно до цієї теми, константую: ти, друже, виявився розумнішим. А того нашого друга і однодумця доведеться ще виховувати - але в прямому контексті...
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08.03.2021 17:46 Ответить
Спасибо на добром слове, но есть у меня стойкое подозрение, что друг то не совсем и друг. А казачок шифрующийся. Он там не только на меня кидался. Во-общем, будем посмотреть.
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08.03.2021 18:03 Ответить
я на тебя точно не кидался!.. надеюсь, вы не про меня!.
а сколько сейчас стоит, я не знаю..
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08.03.2021 18:20 Ответить
Никак нет, не про тебя
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08.03.2021 21:47 Ответить
У страны,в которой такое как Кива во власти,мало шансов.😟
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08.03.2021 16:33 Ответить
Кивы приходят и уходят, а вот с такими "судьями" и такой насквозь прогнившей судебной системой, не проявляющей и намека на оздоровление, а скорей наоборот, деградирующей все сильнее, действительно шансов немного...
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08.03.2021 16:52 Ответить
В черговий раз кажу - доки не буде судовоі реформи, поки не буде конкретного чищення кадрів, реальної люстрації курва а не цИрковоі фікції, нічого не буде в цій країні, звідси всі біди (!)
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08.03.2021 17:05 Ответить
НЕМЫТЫЕ !,..
, СОГЛАСНО ВАШЕМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, вас -- 83 миллиона , согласно СТРАТЕГИЧЕССКОГО ФОНДА резарва - - - - - 86 миллионов.... А ГДЕ ЕЩЕ 50-55 миллионов ?? . НА ЗАРОБОТКАХ ??,......
..
,а 20 лет ЗОЛОТОГО НЕФТЕ-ГАЗОВОГО ДОЖДЯ - вам досталось около 40 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛОРОВ !! - - - ЭТО 40 тысч тысч тысч миллионов ?? - - - А вы живете хужэ ЭСТОНЦЕВ или РУМЫН.. ?? .. ГДЕ ЛЮДИ и ДЕНЬГИ ??,,. КАКАЯ РАЗНИЦА - - -???...ОПЯТЬ АМЕРИКОССЫ ??.. или ИЛЮМИНАТЫ с ИЛЮМИНАТОРОВ все с...или....?.
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08.03.2021 17:07 Ответить
На манеже - все те же.
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08.03.2021 17:11 Ответить
Пока судді самі будуть вибирати собі арбітрів, ніхрена в цій країні не змінеться... На жаль...
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08.03.2021 17:12 Ответить
Тому він і учасник з'ізду. Все йде по накатанному
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08.03.2021 17:28 Ответить
Может вернуться к предложениям о СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ ?
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08.03.2021 18:36 Ответить
При суде присяжных - присяжные решают - виновен или нет. А наказание все равно назначает судья. Да и присяжных у нас умеют побирать "как надо".
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08.03.2021 20:45 Ответить
вы не в теме...- присяжные только в уголовных, и не просто, а в самых тяжких преступлениях...по кражам их нема..- по баблу в млн-млрд ..хихих-хихххх= их нема и никогда не будет..( вот как-то так...(((
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09.03.2021 02:37 Ответить
И что кто-то удивлен? Только ТОТАЛЬНАЯ люстрация судей с презумпцией виновности в отношении имущества их самих и их ближайших родственников (они просто должны доказать, что нажили все это честным путем) сможет сломать эту СИСТЕМУ, потому что "реформы" аля переименования милиции в полицию и всяческие там переаттестации это замыливание глаз и не более того. Ну и конечно же нельзя допускать возможности стать судьями всю эту шушеру что учится в юракадемиях сейчас, потому что практически все они детишки судей, чиновников, депутатов и прочих паразитов которые надеются пристроить своих детишек к хлебной кормушке в будущем.
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09.03.2021 00:14 Ответить
 
 