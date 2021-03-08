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Две трети тропических лесов на планете уничтожены или пришли в упадок,- экологи

Две трети тропических лесов на планете уничтожены или пришли в упадок,- экологи

В результате деятельности людей было уничтожено 34% первоначальных старовозрастных тропических лесов, еще 30% - пришли в упадок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", согласно анализу организации Rainforest Foundation Norway, больше половины разрушений пришлись на район реки Амазонка в Южной Америке. Второе место по площади уничтожения тропических лесов занимают острова Юго-Восточной Азии, в основном принадлежащие Индонезии. Центральная Африка – третья, большая часть разрушений приходится на бассейн реки Конго.

Общие потери лесов с 2002-го по 2019 год – больше площади Франции (643 тыс. км²), отметил автор отчета Андерс Крог.

По его словам, по мере уничтожения тропических лесов возрастает вероятность изменения климата, что, в свою очередь, затрудняет выживание оставшихся лесов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 80% промышленных объектов, поврежденных в ходе войны на Донбассе, опасны для окружающей среды, - представитель ОБСЕ Вилладсен

Уровень потерь тропических лесов в 2019 году примерно соответствовал годовому уровню разрушений за последние 20 лет: лес размером с футбольное поле исчезает каждые шесть секунд, отмечает Reuters, ссылаясь на данные Института мировых ресурсов.

Масштабы вырубки лесов Амазонии достигли максимума с 2008 года. Об этом в ноябре 2020 года сообщил телеканал Globo. С августа 2019 года по июль 2020 года в Амазонии вырубили больше 11 тыс. км² леса. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Всемирном фонде дикой природы указывают на угрозы для людей из-за экологических проблем в Украине

Автор: 

вырубка (159) лес (627) экология (1607)


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Топ комментарии
+10
Вы посмотрите на гугл карты Украины - это же внутри леса вырубка участками, как шахматная доска. Половины лесов уже нет. Вешать за такое.
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08.03.2021 17:30
+7
Людство має вимерти як динозаври. Така його доля.
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08.03.2021 17:19
+7
Дві третини тропічних лісів на планеті знищені або занепали, - екологи - Цензор.НЕТ 1133
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08.03.2021 17:24
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Тех, кто кушает мацу, я узнаю по лицу. Где брат твой Авель?
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08.03.2021 19:19 Ответить
Припустимо - бидло не має а ні віри ,а ні національності .

Бидло це такий стан свідомості , а точніше -- її відсутності . Тому бидло легко впізнати по його умовній рефлекії ... як того песика дока Павлова !
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08.03.2021 19:25 Ответить
Життя - боротьба. Борись, дитино
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08.03.2021 18:58 Ответить
та нАрмальнА!! Китайці (або якісь інші правильні пацани) підсуїтяться і випустять ще якийсь вірус, який вже точняк пів людства згноїть і планета відновиться... Всього-то ділів! Планета переживала на багато, БАГАТО гірші провали у флорі і фауні, і все одно відновлювалась! Це у людства - проблеми, а не у планети.
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08.03.2021 18:57 Ответить
Не знаю какого происхождения ковид-19, но по-любому природа найдет способ добить человечество.
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08.03.2021 18:58 Ответить
_Человечество убьёт само человечество. Точней нелюдь. Такая как гитлер. Такая как путлер. Всё может произойти в считанные несколько часов, ядерная война и - прости, прощай, человечество...
В глyбокой шахте котоpый год
Таится чyдище-змей.
Стальные неpвы, стальная плоть,
Стальная хватка когтей.
Он копит силы, лениво ждет,
Hапpавив в небо pадаp.
Одна ошибка, слyчайный взлет -
И неизбежен yдаp.
(с)
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08.03.2021 19:50 Ответить
Дихлофосом их.. дихлофосом
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08.03.2021 19:17 Ответить
Наша планета дуже замала, щоб вгамувати жадібність людей
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08.03.2021 20:57 Ответить
Тропічні ліси. Ага. У вказаних локаціях ростуть екваторіальні, а не тропічні. Видавництву "Гордон" треба перестати торгувати пірамідками і почати читати підручник по географії за 7-й клас, а журналістам Цензора пора думати перед тим, як перепощувати з інших джерел.
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08.03.2021 23:38 Ответить
НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ САМЫХ БОГАТЫХ ПРЕСТУПНИКОВ И ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ !)
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09.03.2021 00:27 Ответить
Тропічні ліси, тропічні ліси, а на картинці зображені Карпати. Тут проблема в тому що, наші ліси більш ніж на половину вирубані, а нам звездять про тропічні ліси.
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09.03.2021 10:15 Ответить
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