Две трети тропических лесов на планете уничтожены или пришли в упадок,- экологи

В результате деятельности людей было уничтожено 34% первоначальных старовозрастных тропических лесов, еще 30% - пришли в упадок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", согласно анализу организации Rainforest Foundation Norway, больше половины разрушений пришлись на район реки Амазонка в Южной Америке. Второе место по площади уничтожения тропических лесов занимают острова Юго-Восточной Азии, в основном принадлежащие Индонезии. Центральная Африка – третья, большая часть разрушений приходится на бассейн реки Конго.



Общие потери лесов с 2002-го по 2019 год – больше площади Франции (643 тыс. км²), отметил автор отчета Андерс Крог.



По его словам, по мере уничтожения тропических лесов возрастает вероятность изменения климата, что, в свою очередь, затрудняет выживание оставшихся лесов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 80% промышленных объектов, поврежденных в ходе войны на Донбассе, опасны для окружающей среды, - представитель ОБСЕ Вилладсен

Уровень потерь тропических лесов в 2019 году примерно соответствовал годовому уровню разрушений за последние 20 лет: лес размером с футбольное поле исчезает каждые шесть секунд, отмечает Reuters, ссылаясь на данные Института мировых ресурсов.



Масштабы вырубки лесов Амазонии достигли максимума с 2008 года. Об этом в ноябре 2020 года сообщил телеканал Globo. С августа 2019 года по июль 2020 года в Амазонии вырубили больше 11 тыс. км² леса. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Всемирном фонде дикой природы указывают на угрозы для людей из-за экологических проблем в Украине