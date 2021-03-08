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Новости Приговор Стерненко
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"Мовчання тримає за ґратами": Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Конча-Заспе, что под Киевом, сторонники приговоренного к 7 годам тюрьмы одесского активиста Сергея Стерненко устроили акцию протеста под государственной дачей, на которой проживает президент Владимир Зеленский.


Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

"23 февраля Сергея Стерненка цинично бросили за решетку за то, что он не молчал. Начиная с того дня тысячи людей по всей Украине и за рубежом выходили на акции, чтобы выразить свой протест, потому что понимают - молчание держит за решеткой.

Но за все это время Президент, гарант наших прав и свобод, не сказал ничего.
И хотя Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму", - писали организаторы акции в Facebook.

Перед прибытием активистов на место проведения акции прибыли автобусы с полицейскими и грузовики с бойцами Нацгвардии для охраны правопорядка.

Около 200 протестующих приехали на место колоннами, собравшись возле станции метро "Выдубичи" в Киеве. Они скандируют "Стерненко волю, Рифмастеру волю", громко включили музыку и использовали дымовые шашки и файеры.

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Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 01
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 02
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 03
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 04
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 05
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 06
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 07
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 08
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 09
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 10
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 11
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 12
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 13
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 14
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 15
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 16
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 17
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 18
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 19
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 20
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 21
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 22
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 23
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 24
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 25
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 26
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 27
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 28
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 29
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 30
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 31
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 32
Мовчання тримає за ґратами: Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко 33

Фото и видео Олега Богачука.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

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Автор: 

акция (2423) Зеленский (20210) протест (5854) Конча-Заспа (86) Стерненко (394)


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Топ комментарии
+40
"Мовчання тримає за гратами": Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко - Цензор.НЕТ 4317
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08.03.2021 18:07
+37
"Мовчання тримає за ґратами": Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка - Цензор.НЕТ 9186
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08.03.2021 18:20
+28
Нормально так гомика Зеленского с международным женским днем поздравили!
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08.03.2021 18:23
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ТАК ОН НА СТАДИОНЕ И СКАЗАЛ --- Я ВАШ ВЫРОК --- А ЧЕМ НАШ ..МУДРЫЙ .. НАРИД СЛУХАВ *** ЕГО ЗНАЕТ
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09.03.2021 06:08 Ответить
тачмупох
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09.03.2021 08:31 Ответить
Всё,сдулся по видимому протест небелорусов и нероссиян.Постояли час -другой и разошлись бо холодно .В Хабаровске и то дольше ходили
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09.03.2021 10:39 Ответить
а чого "волю" тільки Стерненку? А його "поддельнік" Демчук нехай сидить?
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09.03.2021 11:28 Ответить
он як.. А написано "цензор. нет"...
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09.03.2021 11:30 Ответить
Чудово !!! Нова генерація /молодь / вступає у свої права-- рішуче виборює нову Україну без корумповано-- продажних . пропутінських суддів... Одне прикро : що у святковий день. день народження нашого генія і пророка ТАРАСА--- змушені корчувати наслідки вибору ЗОМБО-- МАСИ--73 ! --- Чи ми такі дурні ?... служимо тим. хто першим одягнув нам хомута . так запопадливо. так ревно. що й рідний батько позаздрив би .Ми аж біжимо продваатися. просимо й вимолюємо : візьміть нас у раби .їздіть на нас. бо самі дурні та нікчемні. У вас усе краще...і попи ваші мудріші. і гузниці у ваших жінок більші... Візьміть їх за так та потовчіть нам за те ребра... Юрій Мушкетик-- " Погоня "
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09.03.2021 13:49 Ответить
сподіваюсь другий термін гарант зі своїми оками не отримає. Хіба як Бульбашеску...
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10.03.2021 12:12 Ответить
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