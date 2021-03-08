"Мовчання тримає за ґратами": Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Конча-Заспе, что под Киевом, сторонники приговоренного к 7 годам тюрьмы одесского активиста Сергея Стерненко устроили акцию протеста под государственной дачей, на которой проживает президент Владимир Зеленский.



Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

"23 февраля Сергея Стерненка цинично бросили за решетку за то, что он не молчал. Начиная с того дня тысячи людей по всей Украине и за рубежом выходили на акции, чтобы выразить свой протест, потому что понимают - молчание держит за решеткой.

Но за все это время Президент, гарант наших прав и свобод, не сказал ничего.

И хотя Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму", - писали организаторы акции в Facebook.

Перед прибытием активистов на место проведения акции прибыли автобусы с полицейскими и грузовики с бойцами Нацгвардии для охраны правопорядка.

Около 200 протестующих приехали на место колоннами, собравшись возле станции метро "Выдубичи" в Киеве. Они скандируют "Стерненко волю, Рифмастеру волю", громко включили музыку и использовали дымовые шашки и файеры.

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Фото и видео Олега Богачука.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

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