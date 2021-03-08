В Украине более 863 тысяч или 46% ФЛП-женщин: в каких сферах они заняты. ИНФОГРАФИКА

Более 863 тысяч украинок работают как ФЛП, что состовляет почти половину от всех предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сервиса для работы с открытыми данными Opendatabot.

"863455 женщин работают в Украине как ФЛП, это почти половина от всех предпринимателей - 46,6%. Доля женщин растет из года в год - еще в 2016 году их было 44,8%", - говорится в сообщении.

Так, в 2016 году разница между количеством мужчин и женщин-ФЛП составляла 10,4%, в 2020 - 7%, в 2021 - 6,7%.







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Больше всего женщин - 43,6% или 376895 человек - заняты в сфере розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, и в сфере предоставления других индивидуальных услуг - 9,3% (80165 человек).

42609 или 4,9% женщин-ФЛП заняты в сфере компьютерного программирования, консультирования и связанной с этим деятельностью.

Отмечается, что ежегодно доля женщин среди ІТ-ФЛП существенно возрастает. Так, в 2017 году их процент составил 20,9%, в этом году - уже 24,7%.

Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта - в этой сфере работают 41557 женщин.

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41039 женщин-ФЛП занимаются оптовой торговлей (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), более 35 тысяч - операциями с недвижимым имуществом.

Деятельностью по обеспечению блюдами и напитками занимаются - 31131 женщина, предоставлением информационных услуг - 17141, деятельностью в области права и бухгалтерского учета - 14382, рекламной деятельностью и исследованием рынка - 13106 женщин.