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В Украине более 863 тысяч или 46% ФЛП-женщин: в каких сферах они заняты. ИНФОГРАФИКА

В Украине более 863 тысяч или 46% ФЛП-женщин: в каких сферах они заняты. ИНФОГРАФИКА

Более 863 тысяч украинок работают как ФЛП, что состовляет почти половину от всех предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сервиса для работы с открытыми данными Opendatabot.

"863455 женщин работают в Украине как ФЛП, это почти половина от всех предпринимателей - 46,6%. Доля женщин растет из года в год - еще в 2016 году их было 44,8%", - говорится в сообщении.

Так, в 2016 году разница между количеством мужчин и женщин-ФЛП составляла 10,4%, в 2020 - 7%, в 2021 - 6,7%.

В Украине более 863 тысяч или 46% ФЛП-женщин: в каких сферах они заняты 01

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Больше всего женщин - 43,6% или 376895 человек - заняты в сфере розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, и в сфере предоставления других индивидуальных услуг - 9,3% (80165 человек).

В Украине более 863 тысяч или 46% ФЛП-женщин: в каких сферах они заняты 02

42609 или 4,9% женщин-ФЛП заняты в сфере компьютерного программирования, консультирования и связанной с этим деятельностью.

Отмечается, что ежегодно доля женщин среди ІТ-ФЛП существенно возрастает. Так, в 2017 году их процент составил 20,9%, в этом году - уже 24,7%.

Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта - в этой сфере работают 41557 женщин.

В Украине более 863 тысяч или 46% ФЛП-женщин: в каких сферах они заняты 03

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41039 женщин-ФЛП занимаются оптовой торговлей (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), более 35 тысяч - операциями с недвижимым имуществом.

Деятельностью по обеспечению блюдами и напитками занимаются - 31131 женщина, предоставлением информационных услуг - 17141, деятельностью в области права и бухгалтерского учета - 14382, рекламной деятельностью и исследованием рынка - 13106 женщин.

Автор: 

бизнес (1620) женщины (884) OpenDataBot (13)


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Топ комментарии
+4
Естественно. Если прокурорский оформляет фирму на жену, то скорее всего эта жена - женщина. То же самое и с тёщами.
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08.03.2021 18:59
+4
Не понимаю - а что - в законодательстве выделено распределение предпринимателей по национальности, полу, цвету кожи, сексуальной ориентации?..

Или просто дебилам делать нехер?
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08.03.2021 19:39
+1
Для гендерного равноправия введите закон набирать швеями только 50/50 мужчин и женщин. И в армии комплектовать отделения только 50/50. идиоты
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08.03.2021 19:40
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Правила форума Совет форумчан
Естественно. Если прокурорский оформляет фирму на жену, то скорее всего эта жена - женщина. То же самое и с тёщами.
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08.03.2021 18:59 Ответить
ФОП якось несолідно для прокурорів, бо тут мова саме про ФОПи.
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08.03.2021 19:17 Ответить
У нас 863 тисячі прокурорських дружин?
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08.03.2021 19:55 Ответить
На рахунок прокурорських це дійсно туфта, а реално як мінімум 50% це жінки ФОПи які оформлені чооловіками на жінок мам тещь, я цим не хочу принизити жінок, просто треба писати реальну статисику і треба міняти податкову систему бо чоловіки при великих оборотах торгівлі щоб не переходити на загальну систему оподаткування оформляють ФОПа на жінку, маму і т.д., другий приклад в мого знайомого перукарня, всі робітниці жінки, щоб за них не платити ЕСВ на віх оформлен ФОП но він хазяін перукарні і всі основні доходи його.
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08.03.2021 20:29 Ответить
Очень надеюсь, что меньше. Но всякое может быть.
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08.03.2021 21:07 Ответить
Кажуть, що жінка, хоч не спирт - але п'янить!

але на відміну від спирту

-Не стає слабшою, коли розведена...

-Не стає менш привабливою для чоловіків...
-Не надає нікому звіту - куди зникла, з ким і як надовго...
-Пере вдвічі менше білизни...
-Готує їсти - в тричі менше...
-Витрачає на життя менше вчетверо...
-А різноманіття вражень - безмежне...
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08.03.2021 21:03 Ответить
Это вам только что на "Одноглазниках" рассказали?
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08.03.2021 21:06 Ответить
Скоро всіх,скоріше за все знову закриють.А чи будуть платити по 8 тисяч?
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08.03.2021 19:04 Ответить
Даже кухарка может быть начальником дохлого СССра незаменимых у нас быдлосов шариковых нет.товаристчи Сралин-Джугашвили чЛенин Орджоникидзе и Берия все продумали до 1991 года
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08.03.2021 19:10 Ответить
Сенатор, мы доживаем то что было создано в СССР. Своего ничего не создали. Скоро все доживем, предприятия закроются и что можно на металлолом и тогда капец. Правда Кличко предлагает узаконить проституцию и бордели открыть. Может они спасут
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09.03.2021 04:43 Ответить
Ты плохо знаешь экономическую ситуацию в Украине,от слова СОВСЕМ
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09.03.2021 06:32 Ответить
Сралин кстати сдох 5 марта 1953 года... веночки Мавзолейное быдло носило на могилку Мудака всех народов и племен на Новодевичье кладбище Мокшандии?
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08.03.2021 19:15 Ответить
Не понимаю - а что - в законодательстве выделено распределение предпринимателей по национальности, полу, цвету кожи, сексуальной ориентации?..

Или просто дебилам делать нехер?
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08.03.2021 19:39 Ответить
Для гендерного равноправия введите закон набирать швеями только 50/50 мужчин и женщин. И в армии комплектовать отделения только 50/50. идиоты
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08.03.2021 19:40 Ответить
А для сексуального равноправия части должны быть обязательно укомплектованы геями и лесбиянками. Там ещё права карликов нужно учесть.
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08.03.2021 19:42 Ответить
Гендерів ну ніяк не 2.
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08.03.2021 19:43 Ответить
Или просто дебилам делать нехер.
В этом вы правы.
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08.03.2021 21:09 Ответить
 
 