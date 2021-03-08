МОК отказался признавать избрание сына узурпатора Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси
Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел результаты выборов главы Национального олимпийского комитета Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации, на заседании 26 февраля устав НОК обновили "в соответствии с обычными стандартами надлежащего управления", однако не было выполнено решение МОК от 7 декабря 2020 года об отстранении старого руководства, которое "не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны".
В частности, МОК не признал избрание главой НОК Виктора Лукашенко - старшего сына захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.
Его "избрали" главой НОК 26 февраля - после того, как МОК запретил его отцу возглавлять организацию и участвовать во всех мероприятиях комитета, включая Олимпийские игры. Узурпатор возглавлял НОК Беларуси с 1997 года до декабря 2020 года.
Также МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.
Оба Лукашенко и Басков по-прежнему отстранены от участия в Олимпиадах и любой деятельности, связанной с Играми.
Напомним, в 2020 году Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.
В декабре МОК принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации.
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шапкамибукетиками.
Общественный спорт уже в 21 веке почти исчерпал себя и в деньгах и физически.
Или САМ физически занимайся спортом или превратишься в недоделаного смартфончика в трамвае или в маршрутке.
Что-бы выжить в эпоху "сматфончиков" снедалеких времен выборов в Укране 2019 идиотизма, нужно самим смартфончикам подключать свои бестолковки а не трамвайно-маршруточные тухесо-жопы с гаджетами возле этих своих тухесо-жоп.
К сожалению.
https://twitter.com/i/status/1368843806628605953
зашкорублий фанатик савецького саюза
він реально не розуміє
Бетонные мячи, анальные расширители и камеры пыток. Таким был спорт под руководством сына Хуссейна
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/yvesgondon/2785497.html
Перед Олимпиадой-80 всех неугодных советской власти людей выселяли из Москвы, начиная с конца 1979 года по 1980 год "за 101 километр", но оставили в Москве тысячи московских проституток в качестве шпионок за иностранцами в гостиницах Москвы, Ленинграда.