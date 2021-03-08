МОК отказался признавать избрание сына узурпатора Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел результаты выборов главы Национального олимпийского комитета Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации, на заседании 26 февраля устав НОК обновили "в соответствии с обычными стандартами надлежащего управления", однако не было выполнено решение МОК от 7 декабря 2020 года об отстранении старого руководства, которое "не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны".

В частности, МОК не признал избрание главой НОК Виктора Лукашенко - старшего сына захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Его "избрали" главой НОК 26 февраля - после того, как МОК запретил его отцу возглавлять организацию и участвовать во всех мероприятиях комитета, включая Олимпийские игры. Узурпатор возглавлял НОК Беларуси с 1997 года до декабря 2020 года.

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Также МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.

Оба Лукашенко и Басков по-прежнему отстранены от участия в Олимпиадах и любой деятельности, связанной с Играми.

Напомним, в 2020 году Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.

В декабре МОК принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации.

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