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Новости Репрессии в Беларуси
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МОК отказался признавать избрание сына узурпатора Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси

МОК отказался признавать избрание сына узурпатора Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел результаты выборов главы Национального олимпийского комитета Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации, на заседании 26 февраля устав НОК обновили "в соответствии с обычными стандартами надлежащего управления", однако не было выполнено решение МОК от 7 декабря 2020 года об отстранении старого руководства, которое "не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны".

В частности, МОК не признал избрание главой НОК Виктора Лукашенко - старшего сына захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Его "избрали" главой НОК 26 февраля - после того, как МОК запретил его отцу возглавлять организацию и участвовать во всех мероприятиях комитета, включая Олимпийские игры. Узурпатор возглавлял НОК Беларуси с 1997 года до декабря 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет справедливости в мире": Лукашенко назвал руководство МОК "бандой" и пригрозил подать в суд за запрет участия в Олимпиаде

Также МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.

Оба Лукашенко и Басков по-прежнему отстранены от участия в Олимпиадах и любой деятельности, связанной с Играми.

Напомним, в 2020 году Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.

В декабре МОК принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации. 

Также читайте: МВД Беларуси насчитало 2,5 тыс. "преступлений", связанных с протестами

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) МОК (178) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+44
Білоруське ***** ...
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08.03.2021 19:34
+24
Детишек чучело рассаживает по кабинетам. Тоже мне король.
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08.03.2021 19:41
+9
Дурбелик, своїх дітей марає. Якщо поставлять до стінки як чаушеску, то щоб веселіше було. Ну от як можна допускати до влади таких уй....ів ?!?
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08.03.2021 19:47
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Білоруське ***** ...
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08.03.2021 19:34 Ответить
яка то є мерзість, те вусате чмо і його диктаторські потуги...
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08.03.2021 21:03 Ответить
Но, *****, более опасное...
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08.03.2021 21:54 Ответить
список поповнбюється....
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08.03.2021 19:36 Ответить
Детишек чучело рассаживает по кабинетам. Тоже мне король.
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08.03.2021 19:41 Ответить
Дурбелик, своїх дітей марає. Якщо поставлять до стінки як чаушеску, то щоб веселіше було. Ну от як можна допускати до влади таких уй....ів ?!?
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08.03.2021 19:47 Ответить
Согласен. Зачем детей втягивать. Пользы для них от этого не будет...
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08.03.2021 19:52 Ответить
Король бульбостану
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08.03.2021 20:32 Ответить
А "Бацькові" всі ці "движняки" - до "одного місця"......
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08.03.2021 19:42 Ответить
А тобі?😂🌷
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08.03.2021 19:46 Ответить
Чаушеску і Каддафі теж були крутими перцями. ІМХО, чаушеску трішки більше повезло даже пальто не зняли до розстрілу, а з каддафі все "трішки" пішло не так !
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08.03.2021 19:52 Ответить
Ну й нехай двигає бульбу в себе на городі тепер своїм одним місцем....🤣
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08.03.2021 20:02 Ответить
Як гадаєш, воно образиться та вийде з МОК? Зламає систему.
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08.03.2021 20:03 Ответить
Если для тебя бульбофюрер "батько", то русский тебе брат.
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08.03.2021 20:09 Ответить
МОК отказался признавать избрание сына узурпатора Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси - Цензор.НЕТ 3027

...
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08.03.2021 19:44 Ответить
Бацька-2 ))) дуже схожі)))
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08.03.2021 19:48 Ответить
Невже в нього чуйка не спрацьовує, шо пора робити ноги ?
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08.03.2021 19:53 Ответить
Такой же плешивый подонок.
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08.03.2021 19:56 Ответить
Недавно папа дал ему генерала.
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08.03.2021 20:09 Ответить
Ще волосся в білий колір пофарбувать і ок. Ніхто різниці не побачить
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08.03.2021 20:34 Ответить
Танунах...в младшем явно армянское просматривается. Старший - типовый Слов'янин.
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08.03.2021 20:46 Ответить
Надо бы и внучка назначить директором всех там пионеров----триумвират власти!
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08.03.2021 22:05 Ответить
Вместо олимпиады проведут спартакиаду.
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08.03.2021 20:00 Ответить
Московиты говно метают на дальность, а эти будут, что метать? Тоже говно?
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08.03.2021 20:01 Ответить
Вони закидають Луку шапками букетиками.
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08.03.2021 20:05 Ответить
... по перетягу канату на кордоні брянської та білоруської області 🤣
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08.03.2021 20:04 Ответить
Бульболіаду... А що? Звучить!
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08.03.2021 20:35 Ответить
Це ідея!
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08.03.2021 21:07 Ответить
Там, в новом лепрозории, что нынче зовётся "Беларуссия", у бульборождённого и вышащенного с любовью жителями означенного чумного барака №2 бульбофюрера Сашки, подрастает ещё один конченный ушлёпок Коленька.
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08.03.2021 20:00 Ответить
харя у сынули-генерала зачетная сиротская...
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08.03.2021 20:04 Ответить
Значит будет проталкивать Колю.
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08.03.2021 20:07 Ответить
Патамушта рылом,б###дь,не вышел-с.
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08.03.2021 20:13 Ответить
Ну хоть какие-то Европейские чиновники "от спортсменов" не забздели назвать вещи своими именами,
Общественный спорт уже в 21 веке почти исчерпал себя и в деньгах и физически.
Или САМ физически занимайся спортом или превратишься в недоделаного смартфончика в трамвае или в маршрутке.

Что-бы выжить в эпоху "сматфончиков" снедалеких времен выборов в Укране 2019 идиотизма, нужно самим смартфончикам подключать свои бестолковки а не трамвайно-маршруточные тухесо-жопы с гаджетами возле этих своих тухесо-жоп.
К сожалению.
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08.03.2021 20:13 Ответить
Военкомат Ленобласти в честь 8 марта предложил женщинам сдать бывших в армию.

https://twitter.com/i/status/1368843806628605953
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08.03.2021 20:28 Ответить
Призвание не призвание , а они живут себе и здравствует себе.
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08.03.2021 20:32 Ответить
Лука Мудищев глибоко радянська людина
зашкорублий фанатик савецького саюза
він реально не розуміє
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08.03.2021 20:32 Ответить
Рыбалка не входит в Олимпийские виды спорта, значит плевать на МОК.
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08.03.2021 20:33 Ответить
Я вот думаю,отнести тебя на деактив за твои лайки(а за лайки деактивируют))) ,или еще трошки попинать тебя?Шо скажешь?😂🌷
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08.03.2021 20:48 Ответить
Подумай короче😂🌷Но ты уже задержался на этом сайте,под этим ником.Я так думаю😂🌷
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08.03.2021 21:54 Ответить
Есть на этой планете 2- У*бана ...- Куйло-1. Картофельно- Куйло-2 ... 3-й не за горами...
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08.03.2021 20:34 Ответить
Зато его друзья из Северной Кореи признают и плешивый дедушка 😁😁😁
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08.03.2021 20:38 Ответить
МОК відмовився визнавати обрання сина узурпатора Лукашенка главою олімпійського комітету Білорусі - Цензор.НЕТ 8800
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08.03.2021 20:38 Ответить
Порочная семейка лукашенок до сих пор считала олимпийский бюджет частью своего семейного бюджета.... А теперь придётся делиться с кем-то ещё.... Думаю, в Белоруси по такому случаю объявят траур....
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08.03.2021 20:51 Ответить
Удей Саддам Хусейн ат-Тикрити (18 июня 1964, Тикрит - 22 июля 2003, Мосул) - старший сын бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. Занимал должности руководителя Олимпийского комитета Ирака...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
Бетонные мячи, анальные расширители и камеры пыток. Таким был спорт под руководством сына Хуссейна

https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/yvesgondon/2785497.html
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08.03.2021 20:57 Ответить
Зачистка Москвы перед Олимпиадой-80: кгбня, кого не успела посадить в ГУЛАГ то просто выслали за 101-й километр от Москвы в тургеневские избушки, если высланным повело приютиться в подмосковных деревенских избушках без сральников и с нормальными хозяевами, которые приютили.

Перед Олимпиадой-80 всех неугодных советской власти людей выселяли из Москвы, начиная с конца 1979 года по 1980 год "за 101 километр", но оставили в Москве тысячи московских проституток в качестве шпионок за иностранцами в гостиницах Москвы, Ленинграда.
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08.03.2021 21:54 Ответить
МОК відмовився визнавати обрання сина узурпатора Лукашенка главою олімпійського комітету Білорусі - Цензор.НЕТ 8343
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08.03.2021 21:08 Ответить
Это вам не цацки пецки.
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08.03.2021 21:11 Ответить
У ********** свой мир, свои олимпийцы. Весь мир живет и развивается в одном измерении, мир орков и изгоев в параллельном. Чем раньше исчезнет рашистское зазеркалье, тем лучше для земной цивилизации.
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08.03.2021 21:57 Ответить
Правильно!долой белорусскую фашисткую хунту Лукашенко!!
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09.03.2021 11:45 Ответить
 
 