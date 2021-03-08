Вместе с террористом Авидзбой в СИЗО оккупированной Абхазии отправили троих его бывших охранников из Донецка
Вместе с задержанным террористом "ДНР" Ахрой Авидзбой в СИЗО оккупированной Абхазии отправили троих жителей Донецка и россиянина из Кабардино-Балкарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказский Узел".
Трое жителей Донецка Талех Гасанов, Станислав Культа и Андрей Локтионов, а также прибывший из Кабардино-Балкарии Аслан Гуатижев отправились в СИЗО как соучастники по незаконному хранению оружия. Под арестом им предстоит оставаться до 5 апреля.
По данным издания арестованные - бывшие охранники Авиздбы.
Новости Донбасса пишут, что Авиздба в прошлом - полевой командир незаконного вооруженного формирования "Пятнашка" в Донецке. Он имеет российское гражданство.
В январе 2021 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск, обвинив в создании террористической организации на Донбассе, похищении людей и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.
Ахра Авидзба - близкий родственник известного абхазского "вора в законе" Алхаза Авидзбы, одного из тех, кто был убит во время расстрела в ресторане в Сухуми в ноябре 2019 года.
Отдельные СМИ называют Авидзбу генератором смены власти в Абхазии в январе 2020 года.
Напомним, 6 марта в оккупированной Россией Абхазии следствие выдвинуло бывшему помощнику "президента" Абхазии и боевику незаконного вооруженного формирования "ДНР" Ахре Авидзбе обвинения в незаконном хранении оружия.
Так называемое "МВД Абхазии" ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжения и радиопередатчики.
Ахра Авидзба участвовал в войне против Украины на Донбассе в составе террористов, за что был удостоен звания "герой ДНР".
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