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Новости
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Вместе с террористом Авидзбой в СИЗО оккупированной Абхазии отправили троих его бывших охранников из Донецка

Вместе с террористом Авидзбой в СИЗО оккупированной Абхазии отправили троих его бывших охранников из Донецка

Вместе с задержанным террористом "ДНР" Ахрой Авидзбой в СИЗО оккупированной Абхазии отправили троих жителей Донецка и россиянина из Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказский Узел".

Трое жителей Донецка Талех Гасанов, Станислав Культа и Андрей Локтионов, а также прибывший из Кабардино-Балкарии Аслан Гуатижев отправились в СИЗО как соучастники по незаконному хранению оружия. Под арестом им предстоит оставаться до 5 апреля.

По данным издания арестованные - бывшие охранники Авиздбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Абхазии задержали "героя ДНР" Авидзбу: Террорист дома незаконно хранил пулеметы, гранатометы и автоматы

Новости Донбасса пишут, что Авиздба в прошлом - полевой командир незаконного вооруженного формирования "Пятнашка" в Донецке. Он имеет российское гражданство.

В январе 2021 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск, обвинив в создании террористической организации на Донбассе, похищении людей и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.

Ахра Авидзба - близкий родственник известного абхазского "вора в законе" Алхаза Авидзбы, одного из тех, кто был убит во время расстрела в ресторане в Сухуми в ноябре 2019 года.

Отдельные СМИ называют Авидзбу генератором смены власти в Абхазии в январе 2020 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны. ФОТО

Напомним, 6 марта в оккупированной Россией Абхазии следствие выдвинуло бывшему помощнику "президента" Абхазии и боевику незаконного вооруженного формирования "ДНР" Ахре Авидзбе обвинения в незаконном хранении оружия.

Так называемое "МВД Абхазии" ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжения и радиопередатчики.

Ахра Авидзба участвовал в войне против Украины на Донбассе в составе террористов, за что был удостоен звания "герой ДНР".

Автор: 

Абхазия (374) арест (10454) оружие (10198) СИЗО (1360) Донбасс (26955) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+14
Зверьки стали неудобны для хозяев. Только не надо мне рассказывать, шо никто в Абхазии до сих пор не знал за склады оружия, которые "вдуХ" обнаружили.
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08.03.2021 21:16
+9
Не. Русские. Такие же, как *****, шойга или рамзанка дыров.
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08.03.2021 21:13
+8
Вместе с террористом Авидзбой в СИЗО оккупированной Абхазии отправили троих его бывших охранников из Донецка - Цензор.НЕТ 8005
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08.03.2021 20:53
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Спам коцапской падали😂🌷
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08.03.2021 20:55 Ответить
Не. Русские. Такие же, как *****, шойга или рамзанка дыров.
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08.03.2021 21:13 Ответить
Вместе с террористом Авидзбой в СИЗО оккупированной Абхазии отправили троих его бывших охранников из Донецка - Цензор.НЕТ 8005
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08.03.2021 20:53 Ответить
Он имеет российское гражданство.
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08.03.2021 21:15 Ответить
неужели в солнечной Абхазии нет ни одного рабочего лифта и закрыты все кафе "Сепар" ?
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08.03.2021 21:16 Ответить
Они носители информации,которая их ликвидирует руками фсб
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08.03.2021 20:57 Ответить
Ахру пусть шпилят его же охрана. Так по честному.
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08.03.2021 21:08 Ответить
Пусть козляра подхватит ковид, смфилис, спид и туберкулёз... И побыстрее окочурится от пера в бок...
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08.03.2021 21:15 Ответить
Зверьки стали неудобны для хозяев. Только не надо мне рассказывать, шо никто в Абхазии до сих пор не знал за склады оружия, которые "вдуХ" обнаружили.
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08.03.2021 21:16 Ответить
так він всю зброю в военторгзі придбав ! що чеки не зберіг ? от халепа ! громадяни зберігайте чеки , особливо на зброю !
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08.03.2021 21:21 Ответить
хер его знает, к власти в Абхазии пришла оппозиция в 2020 во главе с Бжанией.. может против Бжании что-то мутил вместе с бывшим Ардзинбой и его замели...
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08.03.2021 21:22 Ответить
Зверьки друг с дружкой грызутся!
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08.03.2021 21:43 Ответить
В свое время, была информация, что именно этот "герой днр" взорвал в лифте другого "героя днр" - мотороллу, после того, как самка последнего после приглашения первым героем в Абхазию очень нелестно отозвалась о местных жителях. Кстати, насколько понимаю, этот "герой днр" - этнический армянин, с паспортом гражданина РФ.
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08.03.2021 21:33 Ответить
А як пороли... тьху, боролися за сруський світ! Як ділдовоювали!
І тут раптом - А-тя-тя-тя-тя!..

Разом з терористом Авідзбою до СІЗО окупованої Абхазії відправили трьох його колишніх охоронців із Донецька - Цензор.НЕТ 8007
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08.03.2021 21:33 Ответить
А теперь все дружно в пассивных ролях в отдельных камерах шпили-вили или подштанники странгуляционная борозда )))))
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08.03.2021 21:40 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=J3Ofd8WGgDU
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08.03.2021 21:41 Ответить
Не опустили бы-неловко,как то...😂
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08.03.2021 21:43 Ответить
https://youtu.be/nC8WzgGQ5Xs Пистон! Сделай телевизор погромче!

Разом з терористом Авідзбою до СІЗО окупованої Абхазії відправили трьох його колишніх охоронців із Донецька - Цензор.НЕТ 9209
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08.03.2021 21:49 Ответить
Шо за бандит, что его должна знать вся Украина?
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08.03.2021 22:07 Ответить
Так званий Абхаз. Виродок і терорист, що вбивав наших військових.
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08.03.2021 22:21 Ответить
Украина будет счастлива если их отправят вГААГу
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08.03.2021 22:13 Ответить
дамбасяне даже у мака на подтанцевке
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08.03.2021 22:35 Ответить
"это просто какая то чудовищная ошибка!" - подумали белорусские пенсионеры )
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08.03.2021 23:52 Ответить
одне слово, під@ри
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09.03.2021 20:41 Ответить
 
 