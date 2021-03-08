Двоих украинцев, пострадавших во время аварии автобуса в Польше, не хотели лечить - у них не оказалось страховки, - консул в Люблине Павлюк

Двоих украинцев, оказавшихся в больницах польских Ярослава и Жешува отказывались лечить, потому что не оказалось страховки.

Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом. Будет оплачено лечение, каким образом - увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы", - отметил консул.

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Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.