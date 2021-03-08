Двоих украинцев, пострадавших во время аварии автобуса в Польше, не хотели лечить - у них не оказалось страховки, - консул в Люблине Павлюк
Двоих украинцев, оказавшихся в больницах польских Ярослава и Жешува отказывались лечить, потому что не оказалось страховки.
Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом. Будет оплачено лечение, каким образом - увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы", - отметил консул.
Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А может просто всё из-за того, что падлы поляки...
Что вы ответите? Наверное, "извини, не могу, я должен работать".
А он говорит: тогда наймите мне такси, мне очень-очень нужно.
Вот так же и с медобслуживанием. Если ситуация угрожает жизни и страховки нет - будут лечить и спасать в реанимации, несмотря ни на что. Но если угрозы жизни нет, например, перелом руки, и требуется операция на переломе - то кто будет платить за тебя? Медики из своего кармана? А с какой стати они будут отрывать деньги от своих детей? Всё давно и чётко отрегулировано. С каждого мизерная сумма на страховку. Если ты здоров, то хорошо. Но если что-то случилось, то за деньги сотен и тысяч таких как ты будут лечить тебя.
Просто обзаведись медицинской страховкой, как это требуется и написано на всех сайтах.
Не знаю как так получилось, но действительно отдельная каста. Как мусорня примерно.
Для меня - так на одно лицо. Вот я, как человек ОЧЕНЬ законопослушный - мусарню ну совсем не люблю. И с другой стороны - как человек ведущий исключительно здоровый образ жизни с максимальной антипатией отношусь к так называемым медикам.
Говоря проще - ненавижу мразей. Поубивал бы. Сук. Хоть и очень добрый и незлобивый человек в принципе. Вот не знаю откуда это. Но не просто так же?
Сварщиков, токарей, фрезеровщиков и шахтёров - не поубивал бы. А врачей и мусорню - да.
Автоцивилка - это что?
Почему я, ответственный и аккуратный водитель должен оплачивать расходы какого-то ****** шашечника, который въедет в соседа по дороге? Оно, гамно, должно за всё платить. А не лохи, которые скидываются по копеечке на его банкет. А мусорне процентик с этих страховок к потным ручкам прилипает. Или простой человек, ФОП, мат иго этим страховым бизнесом занимается, а не мусорня и подмусорёныши?
Это конечно замечательно. А врачи значит должны бесплатно лечить?
Но я не понимаю причину вашего перевозбуждения. В Украине нет обязательного мед страхования. Вы сначала заплатите налоги, а потом заплатите напрямую врачу/клинике. Вас это, похоже, вполне устраивает. Ну а мне как-то без разницы .
А тут - загибайте пальцы: украинцы - раз, да ещё и в Польше - два.
А люди - да. Должны.
Я не скажу за "все" страны, но те, которые рядом и про которые знаю - везде страховка и её наполнение напрямую зависит от суммы, которую за неё платишь.
Да, в обеспеченных странах есть социальные бесплатные страховки, которые предоставляются тем, у кого ну совсем нет бабла (бомжам, инвалидам, наркетам etc). Но качество мед услуг по ним совсем не то же самое, что по платным версиям.
А "одна працююча людина в сім'ї забезпечує медобслуговування всій родині" - это немного другой вопрос, а именно вопрос заработка.
В кап странах уравниловка идёт не за счёт страховки, а за счёт налогов. Больше зарабатываешь - больше платишь. Хотя в каждой стране конечно же пляшут по разному.
Наши быдло только через штрафы понимает.
И еще можно на турфорумах почитать когда народ спрашивает обязательно ли иметь страховку, так сразу куча советчиков "да не надо, ее никто не проверяет".