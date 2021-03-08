РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11634 посетителя онлайн
Новости
15 196 344

Мендель о втором сроке для Зеленского: Думаю, он еще сам не решил, но я бы хотела, это лучший президент Украины

Мендель о втором сроке для Зеленского: Думаю, он еще сам не решил, но я бы хотела, это лучший президент Украины

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает его лучшим президентом в истории Украины.

Об этом она заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю [пойдет ли он на второй срок], посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", - сказала Мендель.

Она отметила, что не уверена, хочет ли оставаться пресс-секретарем президента в случае его повторного избрания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах

"Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. И я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать", - предположила пресс-секретарь Зеленского.

Бацман спросила, что ему нужно сделать, чтобы избраться еще раз.

"Думаю, закончить хотя бы половину его программы, - сказала Мендель. - Это человек очень масштабного мышления. Мы очень отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Вы понимаете, это мальчик из бедной семьи, такой же, как большинство наших семей. Интеллигенты-родители, 90-е годы, самостановление, влияние России, распад Советского Союза и так далее. Но посмотрите, где он. Потому что он не боится мечтать".

Напомним, во время избирательной кампании Владимир Зеленский обещал, что не пойдет на второй срок, но уже неоднократно намекал на обратное.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года Зеленский сообщил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы реализовать все стоящие перед ним на данном посту задачи.

Также смотрите: "Мовчання тримає за ґратами": Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На праздновании своего дня рождения 25 января он подтвердил своему ближайшему окружению, что намерен баллотироваться на второй срок.

Автор: 

Зеленский (20224) Президент (4424) Мендель (232)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+81
кокаиновый бред, надо полагать
показать весь комментарий
08.03.2021 21:49
+60
Шо это было?
показать весь комментарий
08.03.2021 21:47
+48
Мендель о втором сроке для Зеленского: Думаю, он еще сам не решил, но я бы хотела, это лучший президент Украины - Цензор.НЕТ 959
показать весь комментарий
08.03.2021 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Тьху, та і все.
показать весь комментарий
09.03.2021 00:14 Ответить
А не много ли чести этой кобыле мАндели? Ну дура ж дурой. Налепили на неё гавнища знатно да и хватит. Магазин-то в гавномёте поди не безразмерный. А клоунов-то в ЗЕ-шапито дохрена и больше. Им же тоже на налепить надлежит хоть что-то придержать. Людям же, если им на налепить не останется, обидно ж будет, хоть они и ЗЕ-мудаки.
показать весь комментарий
09.03.2021 00:15 Ответить
Саме цікаве, що і ти, https://censor.net/ru/user/478283 - один із "клоунов-то в ЗЕ-шапито"
Думаєш, забулося?
показать весь комментарий
09.03.2021 08:06 Ответить
"Чорт ти, висрана твоя морда"©
"Насрати твоїй мамі у великодній очіпок!"©
"Насрати твоїй бабці у капці"©
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Мені насрати на те, що тобі, МУРло смердюче, забулося чи не забулося.
показать весь комментарий
09.03.2021 09:42 Ответить
пнх, і згинь, зебільний виродку
показать весь комментарий
09.03.2021 14:26 Ответить
Іди, придурастий порохоботе, смоктати надвеликий льодяник "Рошен" на патичкові зі збільшеним вмістом ферментованого лайна підвищеної смердючості.
показать весь комментарий
09.03.2021 14:47 Ответить
Шоумен Владимир Зеленский в своей предвыборной программе ЗАВЕРИЛ, что собирается на президентский пост только на один срок, чтобы "изменить систему", а затем передаст Украину "в руки нового поколения политиков".

"СРАЗУ ХОЧУ ЗАВЕРИТЬ - ИДУ НА ОДИН СРОК, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/25/7204854/

Можно верить такому человеку???!!!
Можно верить его заверениям?
Единожды солгав....
показать весь комментарий
09.03.2021 00:17 Ответить
Уже не единожды, а каждодневно...
показать весь комментарий
09.03.2021 00:20 Ответить
Зеленский ПОДТВЕРДИЛ, что не пойдет на второй президентский срок
Об этом Зеленский заявил в интервью израильскому «9 каналу».

https://glavcom.ua/ru/news/zelenskiy-podtverdil-chto-ne-poydet-na-vtoroy-prezidentskiy-srok-655218.html
показать весь комментарий
09.03.2021 00:23 Ответить
Хвали мене моя губонько...
показать весь комментарий
09.03.2021 00:33 Ответить
Дійсно більш тупого преЗЕдента в нас ще не було. Тут Янелох може змагатись хіба що з Бандюковичем!!
показать весь комментарий
09.03.2021 03:41 Ответить
У Зеленского просматривается очень запущенный комплекс неполноценности, отягощённый симптомами мании величия, раз он позволяет своей подчинённой такой примитивный публичный подхалимаж.... Не понимаю, зачем демонстрировать всему миру свои душевные расстройства и психические отклонения? Этим будут умело пользоваться опытные переговорщики на международном уровне....Подскажите кто-нибудь Зеленскому и его имиджмейкерам, что нельзя опускаться до уровня плинтуса, если не планируешь там находиться всегда...
показать весь комментарий
09.03.2021 06:06 Ответить
До уровня плинтуса им надо скорее подниматься - на данном этапе зекоМанда успешно под него забилась. Ну и, все, кому надо, уже всё поняли, а Вове просто нравится, когда ему лижут.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:31 Ответить
Мендель явно Зєлю тролить. Є такий тип стервозних жінок. Зєля ж не її, не жалко. І її ніколи не буде, вона це розуміє. Тому підставити підніжку президенту, щоб він недосидів свій термін, буде для неї задовільненням власного его. Ніхто ж не закине їй, що вона щось погане на президента казала! Але іноді такий "друг" гірше ворога, якщо він робить ведмежу послугу.
Даремно Зєля не слухається власну жінку. Вона йому погане не скаже. І не зробить. Але це вже не мої справи.
___________
Зєлю геть. Дострокові. Обираємо ЄДИНУ нормальну кандидатуру на дострокові:
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо.
показать весь комментарий
09.03.2021 06:14 Ответить
дебілів спамлю...
показать весь комментарий
09.03.2021 08:07 Ответить
Ти точно дебіл. Спочатку публікуєшся, а потім себе ж і спамиш. До Пєці в ботоферму нормальні вже не йдуть?
показать весь комментарий
09.03.2021 08:25 Ответить
Слава богу, нет в списке Ульянки. Мабуть, в сторонке нервно курит... А шо ей ботоксной делать...ХЕХ...
показать весь комментарий
09.03.2021 18:19 Ответить
Пєця? В тебе ніків - офігєть можна. Прокинувсь після свята?
показать весь комментарий
09.03.2021 20:33 Ответить
Ще іванушку-дурачка.
показать весь комментарий
16.04.2021 09:37 Ответить
Навіть опудало було б кращим президентом, воно не зробило б державної зради, воно б не крало, воно б не брехало, воно б територій не здавало б, воно б не тринькало кошти по Оманам, воно б з емісарами фюрера РФ не зустрічалось, воно б коломойшам не допомагало грабувати Україну. Одні тільки плюси. А що солома в голові в опудала то це не проблема, головне що воно порядне.
показать весь комментарий
09.03.2021 06:49 Ответить
К чему эти разглагольствования, "твиттанула" бы лучше пару постов, чтобы рейтинг ЗЕ поднять.
показать весь комментарий
09.03.2021 06:57 Ответить
Мудень который раз гонит! А ведь дедушка Крылов предупреждал: "Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только всё не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок".
Или другое: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку".
Да-а-а. Как говорят, если ума с рождения нет, то и не купишь! И вообще, кокс это сильная вещь, но идиотам не в прок.
показать весь комментарий
09.03.2021 07:10 Ответить
Зелі на цьому терміні залишилося не більше 6-ти місяців.
показать весь комментарий
09.03.2021 07:45 Ответить
Про Порошенко начиная с конца 2015-го на этом же форуме примерно такое же писали. И михомайданы ходили и свинарчук-гейты были. И ничего. Досидел благополучно Пётр весь свой срок. Точно так же и с Зеленским. Личностное неприятие какой-то части населения, даже довольно большой, это отнюдь не признак утраты власти. Самому уходить у Зеленского никаких веских причин нет, а для Майдана 3.0. нет абсолютно никаких предпосылок. Я бы на сегодняшний день дал 60% к 40% на то, что Зеленский будет баллотироваться на второй срок. И, опять таки на сегодняшний день, у него лучшие шансы из всех ближайших конкурентов.
Не голосовал за Зе в 19-ом и скорее всего не проголосую в 24-ом. Просто трезво смотрю на вещи.)
показать весь комментарий
09.03.2021 11:02 Ответить
Преступники-пропагандисты должны отвечать и висеть на гиляке наравне со своими преступными хозяевами.
показать весь комментарий
09.03.2021 08:21 Ответить
Второй срок где вот в чем вопрос
показать весь комментарий
09.03.2021 08:25 Ответить
Все цены за 2 года при Зеленском поднялись в 2 раза!
Оливкое масло уже по 60 грн.. лучший президент? *****
показать весь комментарий
09.03.2021 09:04 Ответить
Какое оливковое? Подсолнечное!!!
показать весь комментарий
09.03.2021 10:13 Ответить
99% даю что он и первого не досидит
показать весь комментарий
09.03.2021 09:46 Ответить
В ОП заявили про великі досягнення Зе в борьбі з корупцією . При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала. Мендель - середньостатистичний "кадр" Зе- команди . Профнепригодність -її головна якість .
показать весь комментарий
09.03.2021 10:23 Ответить
Зате неабиякі гроші в конверті має щомісяця. Якщо голова комітету у ВР вигрібає 50 000 доларів, то ця мандель не менше. Чому б їй і не похвалити свого в доску шефа.
показать весь комментарий
16.04.2021 09:47 Ответить
Мендель, лучше горохом займись!
показать весь комментарий
09.03.2021 11:01 Ответить
порохом?
показать весь комментарий
09.03.2021 11:04 Ответить
"Як модель для своїх досліджень Грегор Мендель вибрав горох посівний (Pisum sativum),
показать весь комментарий
09.03.2021 11:41 Ответить
Мальчик из бедной семьи Зеленский, мечтает наворовать больше чем его предшественники, и при этом хочет выглядить честным!!
показать весь комментарий
09.03.2021 11:44 Ответить
Чем же этот неуч зеленский лучший президент Украины!! Тем, что он дебил, или тем что он не профессионал и не способен учится, или тем, что зеленский подыгравает и заигрывает с пуйлом -******, или тем, что за два года его правления, ВВП Украины упало на 10%, или тем , что за два года количество нищих в Украине увеличилось в двое, или тем, что не способен, вместе со своей воровитой бандой зеленых, таких же тупых как он , провести нормальную вакцинацию в Украине, или тем, что полностью развалил в Украине судебную реформу, или тем, . что "целуется" с олигархами и не занимается борьбой с коррупцией., или тем , что за два года развалил ВСУ, или тем, что имеет 15 квартир, в Украине и за рубежом и ведёт бизнес с Россией и нигде не платит налоги в бюджет Украины???! Дебил, неуч, нахальный наглый врунишка и вор , вот кто он президент зеленский!!! И не хрен делать ему на втором сроке президенства!! Пусть он сначала досидит ещё этот срок!!
показать весь комментарий
09.03.2021 12:00 Ответить
Надеюсь, по завершении каденции Вова пойдет на еще один первый срок, но уже в другое место.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:36 Ответить
ага! на "второй срок"... років так на 25-ть, а то й на "пожиттєво", за усі його "художества" на посаді Президента. такий варіант мене особисто повністю влаштовує
показать весь комментарий
09.03.2021 16:37 Ответить
по відношенню до "профффесора"- кращий, але не на багато
показать весь комментарий
09.03.2021 19:08 Ответить
"Величайший лидер современности"..."Лучший президент Украины"... Представляю, что она говорит Зелепуху во время ролевых игр.

Эта женщина очень глупа, как и предмет её обожания...
показать весь комментарий
09.03.2021 19:41 Ответить
Страница 4 из 4
 
 