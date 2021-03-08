Мендель о втором сроке для Зеленского: Думаю, он еще сам не решил, но я бы хотела, это лучший президент Украины

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает его лучшим президентом в истории Украины.

Об этом она заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю [пойдет ли он на второй срок], посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", - сказала Мендель.

Она отметила, что не уверена, хочет ли оставаться пресс-секретарем президента в случае его повторного избрания.

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"Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. И я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать", - предположила пресс-секретарь Зеленского.

Бацман спросила, что ему нужно сделать, чтобы избраться еще раз.

"Думаю, закончить хотя бы половину его программы, - сказала Мендель. - Это человек очень масштабного мышления. Мы очень отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Вы понимаете, это мальчик из бедной семьи, такой же, как большинство наших семей. Интеллигенты-родители, 90-е годы, самостановление, влияние России, распад Советского Союза и так далее. Но посмотрите, где он. Потому что он не боится мечтать".

Напомним, во время избирательной кампании Владимир Зеленский обещал, что не пойдет на второй срок, но уже неоднократно намекал на обратное.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года Зеленский сообщил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы реализовать все стоящие перед ним на данном посту задачи.

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На праздновании своего дня рождения 25 января он подтвердил своему ближайшему окружению, что намерен баллотироваться на второй срок.