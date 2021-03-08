Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук
Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. Израильская сторона пока не собирается одобрять индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которая применяется в Украине.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ.
"Хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство, спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества, нужен ли так называемый паспорт вакцинации. Мы над этим вопросом работаем совместно, и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer i Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - отметил Корнийчук.
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Як можна цього не розуміти????
отвергнуть может родина-мать в случае шухера - остается тока ростов.
Чому баранам? Тому що ясно було, що привезли не вакцину, а бодягу. І всі українці затихарилися, ЗНОВ ВСЕ проковтнули.
буткевичу фильму переснимать)
за откаты, а про астрозенеку в статье не слова,
так что мима
У нас УЖЕ только 2 жида накрали на 7 миллиардов баксов. Это приветбанк + нефть. ОНИ даже не в СИЗО. Поэтому в разы больше доверия тому что колят евреии своим гражданам чем тому что склепали индусы в мегапартиях (надо много).
И КТО будет отвечать за последствия? фирма рога и копыта ?
- Рива! - Шо? - В нашем доме русские есть? - Нет, а шо? - А кому мстит этот мальчик?
А вообще всё что мы знаем это что вацина дешёвая, успешная и работает. (Но намного намного больше иследыванией чем в Россеи где выпустили вакцину на второй фазе и "тестируют" её прямо на своих гражданах.)
Індійського аналогу АстраЗенеки там немає....https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-and-curevac-to-develop-next-generation-mrna-covid-19-vaccines/ GSK and CureVac to develop next generation mRNA COVID-19 vaccines
.... а в цей самий час...
Українська наука пішла трохи іншим шляхом....https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a1139216-po-piv-charki-trichi-na-den-lvivski-likari-otrimali-patent-na-likuvannja-koronavirusu ПО ПІВ ЧАРКИ ТРИЧІ НА ДЕНЬ: ЛЬВІВСЬКІ ЛІКАРІ ОТРИМАЛИ ПАТЕНТ НА ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ