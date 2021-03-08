Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук

Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. Израильская сторона пока не собирается одобрять индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которая применяется в Украине.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство, спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества, нужен ли так называемый паспорт вакцинации. Мы над этим вопросом работаем совместно, и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer i Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - отметил Корнийчук.

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