Зеленский войдет в учебники истории за борьбу с олигархатом и полную трансформацию Украины, - Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский войдет в учебники истории за борьбу с олигархатом, полную трансформацию страны и развитие Украины как конкурентного государства.
Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.
"Он уже вошел туда (в учебники. - Ред.), ну он шестой президент Украины, конечно. Он уже вошел туда, как только он выиграл эти выборы с такой электоральной революцией, он сразу должен войти в историю", – считает она.
Мендель также отметила, что о Зеленском в будущем еще много чего напишут в учебниках.
"Он уже вошел и еще войдет, и будет много чего написано: и о той же борьбе с олигархатом, и о полной трансформации страны, о выведении ее на абсолютно другой глобальный уровень, о развитии нас как абсолютно конкурентного государства. Я думаю, [войдет] как человек, который будет формулировать вот эту самоидентичность нашу, которую, к сожалению, пытались упростить какими-то формулами, которые никак не накладывались, которые он хорошо очень интуитивно понимает", - добавила пресс-секретарь Зеленского.
Отвечая на вопрос, будут ли называть именем Зеленского улицы, Мендель отметила, что его именем уже называют детей.
"Я не знаю, как улицы, я этим не занимаюсь, но среди имен уже есть Зеленский. Видели, что самые экзотические имена - там есть имя Зеленского", - рассказала она.
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Но это не единственные его достижения! Он может стать первым в Украине,но не первым в мировой истории,кто сменил кресло главы страны на тюремные нары!
ПРЯТАТЬСЯ от ЖУРНАЛИСТОВ ???. ..
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Чи вони всі там несповна розуму, народ з них рже, а вони себе в підручники записують. Придурки
но и врать у них плохо получается, одни проколы
Но объективности ради стоит сказать, что есть годная вещь - это перевод всего и вся в цифровой вид. Хоть у зеленых рукожопов не всё получается, да и саму идею диджитализации они украли у Сергея Терёхина, но сам процесс это единственный плюс зеленых времён.
Чем же этот неуч зеленский лучший президент Украины!! Тем, что он дебил, или тем что он не профессионал и не способен учится, или тем, что зеленский подыгравает и заигрывает с пуйлом -******, или тем, что за два года его правления, ВВП Украины упало на 10%, или тем , что за два года количество нищих в Украине увеличилось в двое, или тем, что не способен, вместе со своей воровитой бандой зеленых, таких же тупых как он , провести нормальную вакцинацию в Украине, или тем, что полностью развалил в Украине судебную реформу, или тем, . что "целуется" с олигархами и не занимается борьбой с коррупцией., или тем , что за два года развалил ВСУ, или тем, что имеет 15 квартир, в Украине и за рубежом и ведёт бизнес с Россией и нигде не платит налоги в бюджет Украины???! Дебил, неуч, нахальный наглый врунишка и вор , вот кто он президент зеленский!!! И не хрен делать ему на втором сроке президенства!! Пусть он сначала досидит ещё этот срок!!
https://censor.net/ru/comments/locate/3252028/01921472-bd0a-711d-9cc6-cbc69b5452e9Ответить
В пословицы и поговорки.
Чем же этот неуч зеленский лучший президент Украины!! Тем, что он дебил, или тем что он не профессионал и не способен учится, или тем, что зеленский подыгравает и заигрывает с пуйлом -******, или тем, что за два года его правления, ВВП Украины упало на 10%, или тем , что за два года количество нищих в Украине увеличилось в двое, или тем, что не способен, вместе со своей воровитой бандой зеленых, таких же тупых как он , провести нормальную вакцинацию в Украине, или тем, что полностью развалил в Украине судебную реформу, или тем, . что "целуется" с олигархами и не занимается борьбой с коррупцией., или тем , что за два года развалил ВСУ, или тем, что имеет 15 квартир, в Украине и за рубежом и ведёт бизнес с Россией и нигде не платит налоги в бюджет Украины???! Дебил, неуч, нахальный наглый врунишка и вор , вот кто он президент зеленский!!! И не хрен делать ему на втором сроке президенства!! Пусть он сначала досидит ещё этот срок!!
https://censor.net/ru/comments/locate/3252028/01921472-bd0a-711d-9cc6-cbc69b5452e9
1. ЖИД украл 7 миллиардов баксов.
2. ЖИД наплевал на 10000 трупов и призвал "подружиться" с руцкими свиньями и войти в таежный союз.
Как только беню и боголюбова посадят на пожизненное с онлайн-камерами, чтоб все видели что мрази сидят - люди поверят.
https://ua24ua.net/zelenskiy-eshche-ne-opredelilsya-no-mendel-hochet-vtorogo-sroka-dlya-luchshego-prezidenta-za-vsyu-istoriyu-strani/ Зеленский еще не определился, но Мендель хочет второго срока для "лучшего президента за всю историю страны"
Только как припизидент предатель!