Зеленский войдет в учебники истории за борьбу с олигархатом и полную трансформацию Украины, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский войдет в учебники истории за борьбу с олигархатом, полную трансформацию страны и развитие Украины как конкурентного государства.

Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Он уже вошел туда (в учебники. - Ред.), ну он шестой президент Украины, конечно. Он уже вошел туда, как только он выиграл эти выборы с такой электоральной революцией, он сразу должен войти в историю", – считает она.

Мендель также отметила, что о Зеленском в будущем еще много чего напишут в учебниках.

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"Он уже вошел и еще войдет, и будет много чего написано: и о той же борьбе с олигархатом, и о полной трансформации страны, о выведении ее на абсолютно другой глобальный уровень, о развитии нас как абсолютно конкурентного государства. Я думаю, [войдет] как человек, который будет формулировать вот эту самоидентичность нашу, которую, к сожалению, пытались упростить какими-то формулами, которые никак не накладывались, которые он хорошо очень интуитивно понимает", - добавила пресс-секретарь Зеленского.

Отвечая на вопрос, будут ли называть именем Зеленского улицы, Мендель отметила, что его именем уже называют детей.

"Я не знаю, как улицы, я этим не занимаюсь, но среди имен уже есть Зеленский. Видели, что самые экзотические имена - там есть имя Зеленского", - рассказала она.

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