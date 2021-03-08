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Зеленский войдет в учебники истории за борьбу с олигархатом и полную трансформацию Украины, - Мендель

Зеленский войдет в учебники истории за борьбу с олигархатом и полную трансформацию Украины, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский войдет в учебники истории за борьбу с олигархатом, полную трансформацию страны и развитие Украины как конкурентного государства.

Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Он уже вошел туда (в учебники. - Ред.), ну он шестой президент Украины, конечно. Он уже вошел туда, как только он выиграл эти выборы с такой электоральной революцией, он сразу должен войти в историю", – считает она.

Мендель также отметила, что о Зеленском в будущем еще много чего напишут в учебниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель о втором сроке для Зеленского: Думаю, он еще сам не решил, но я бы хотела, это лучший президент Украины

"Он уже вошел и еще войдет, и будет много чего написано: и о той же борьбе с олигархатом, и о полной трансформации страны, о выведении ее на абсолютно другой глобальный уровень, о развитии нас как абсолютно конкурентного государства. Я думаю, [войдет] как человек, который будет формулировать вот эту самоидентичность нашу, которую, к сожалению, пытались упростить какими-то формулами, которые никак не накладывались, которые он хорошо очень интуитивно понимает", - добавила пресс-секретарь Зеленского.

Отвечая на вопрос, будут ли называть именем Зеленского улицы, Мендель отметила, что его именем уже называют детей.

"Я не знаю, как улицы, я этим не занимаюсь, но среди имен уже есть Зеленский. Видели, что самые экзотические имена - там есть имя Зеленского", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мовчання тримає за ґратами": Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) олигарх (1027) учебники (241) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+105
Да что она там нюхает?!
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08.03.2021 23:13
+72
Та якась таки "заборіста" шняга, цілий вечір всіляку пуйню несе.
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08.03.2021 23:14
+63
Дайте їй сєльоткі!
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08.03.2021 23:15
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Страница 4 из 4
менделиху на пару с зебобой не посадят-даже Порох,а вот тебе устроит хорошую жизнь -напомнит,убогому,что пора разминировать,то что вы просрали
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09.03.2021 08:23 Ответить
Цитировать эту никчемную ************, - это себя не уважать, и констатировать факт того, что журналисты в этой стране уже давно перевились...
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09.03.2021 06:20 Ответить
Верно, все уже позанимали другие "хлебные" места. А иные, уж извините за некорректность, обладают собачим инстинктом, лают, пока их не накормлят.
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09.03.2021 06:28 Ответить
Мендель подсела на кокаин.
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09.03.2021 06:39 Ответить
Зеленський вже вляпався в історію як державний зрадник, берхун і неосвітчене чмо.
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09.03.2021 06:44 Ответить
Эпитетов конечно много, но из главных это клоун, беспредельщик - в общем днище.
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09.03.2021 06:54 Ответить
Сподіваюсь, що після першого строку у Зе знову буде перший. Років 15-20.
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09.03.2021 06:59 Ответить
Да уж....Трансформатор))).....Олигархам это расскажите...они этого не знают)))....А узнают со смеху лопнут......Следущему Президенту придется долго исправлять" дела "этого Трансформатора.
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09.03.2021 07:00 Ответить
Пiдлабузництво наивысшего уровня!
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09.03.2021 07:02 Ответить
Действительно,в историю он уже ВЛИП,как единственный скакун по фонтанам и игрок фуем на рояле,избранный на должность президента!
Но это не единственные его достижения! Он может стать первым в Украине,но не первым в мировой истории,кто сменил кресло главы страны на тюремные нары!
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09.03.2021 07:20 Ответить
таки да. войдёт. как первый президент, оказавшийся за решёткой после своего правления.
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09.03.2021 07:21 Ответить
Зеленський увійде до підручників історії за боротьбу з олігархатом і повну трансформацію України, - Мендель - Цензор.НЕТ 3373
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09.03.2021 07:24 Ответить
Ні, реально, вони щось ну дуже круте і забористе вживають в тій ОПі.
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09.03.2021 07:37 Ответить
ничего не может этот предвестник геноцида. Сейчас он начал уничтожать в Запорожье кожно-венерологический диспансер. Его немедленно надо отстранять от власти и судить вместе с олигархами и другими их прихвостнями.
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09.03.2021 07:59 Ответить
Зеленський увійде до підручників історії за боротьбу з олігархатом і повну трансформацію України, - Мендель - Цензор.НЕТ 8889
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09.03.2021 07:59 Ответить
A cможэт ли теперь -- 3э

ПРЯТАТЬСЯ от ЖУРНАЛИСТОВ ???. ..
.
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09.03.2021 08:01 Ответить
За что кукушка хвалит петуха? За то. что хвалит он кукушку . А вообще - то очень хорошая пословица для Зеленского : Не в свои сани не садись - не по Сеньке шапк
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09.03.2021 08:03 Ответить
За что кукушка хвалит петуха? За то. что хвалит он кукушку . А вообще - то очень хорошая пословица для Зеленского : Не в свои сани не садись - не по Сеньке шапка
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09.03.2021 08:05 Ответить
Шо оно несет.
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09.03.2021 08:09 Ответить
Темная ночь в голове у этой жидовки, ни одной здездочки.
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09.03.2021 08:16 Ответить
Преступники-пропагандисты должны отвечать и висеть на гиляке наравне со своими преступными хозяевами.
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09.03.2021 08:20 Ответить
Фу как пошло и где Вас учили манерам на какой помойке Мендель
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09.03.2021 08:23 Ответить
Кращий Презик, невтомний борець з корупцією, - нові титули ГАРАНТА!!!:- вони всі там колються?, усім театром???
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09.03.2021 08:26 Ответить
вы ничего не понимаете. это днем владимир александрович валяет дурака, жидко обсерается, лажает и всяко показывает, как люди ошиблись с выбором. а ночью он в латексном костюме, плаще и в маске супермена борется с коррупцией, преступностью, олигархатом, российской агрессией и т.д. герой, которого мы заслужили.
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09.03.2021 08:26 Ответить
итутюлюпонесло...........
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09.03.2021 08:28 Ответить
***** ты, крашена!
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09.03.2021 08:28 Ответить
Непонятно одно: зачем, мягко говоря, у лишенной интеллекта и зачатков ума биологической субстанции во-первых интересоваться ее мнением, во-вторых потом дерибанить на цитаты и скармливать громадянам?
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09.03.2021 08:36 Ответить
В підручники, напевне, ні, в хату, точно...
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09.03.2021 08:37 Ответить
Зеленський увійде до підручників історії за боротьбу з олігархатом і повну трансформацію України, - Мендель - Цензор.НЕТ 9774
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09.03.2021 08:41 Ответить
войти в историю и в неё - вляпаться... понятия разные
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09.03.2021 08:47 Ответить
А олигархи эту борьбу почувствовали?
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09.03.2021 08:50 Ответить
Зеленський сяде на пожиттєво. А в підручники історії увійде як той, чьє ім'я не можна називати як лайку.
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09.03.2021 09:01 Ответить
А сможєт теперь Зенелейсский прятаться от журналистов ????????????.
.
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09.03.2021 09:07 Ответить
Шо це чудо мендель курить???😂
Чи вони всі там несповна розуму, народ з них рже, а вони себе в підручники записують. Придурки
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09.03.2021 09:09 Ответить
А может ли войти в историю человек без убеждений,веры,национальной идентичности? А может ли войти в историю человек,который не имея соответствующего образования,опыта,подготовки ,все-же решился на политическую авантюру-стать президентом Украины? А если политическая авантюра увенчалась успехом,то,в таком случае,такой человек-президент Зеленский ,является не чем иным ,как политическим авантюристом! Очень сомнительно,что такой человек может боротьсся с олигархами и латифундистами.Президента Зеленского,скорее всего,ждут лавры не борца с олигархатом,а лавры политического Герострата!
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09.03.2021 09:10 Ответить
В учебники это чудо войдет как ставленник олигарха, получивший коленом под сраку.
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09.03.2021 09:11 Ответить
У нас от выборов к выборам, фактически каждый день, происходит упорная борьба олигархических группировок за власть, за доступ к дерибану. Но все они паталогически не принимают борьбу против олигархии как таковой. Олигархия их всех полностью устраивает.
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09.03.2021 09:13 Ответить
Він уже ввійшов туди і ще введе. Мендель.
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09.03.2021 09:28 Ответить
Пани Мендель, где такую шмаль берёте ? В ОП наверное?
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09.03.2021 09:36 Ответить
Кажуть що до ОПи завезли партію свіжого коксу 😁. Прямо з Колумбії .
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09.03.2021 11:14 Ответить
Ахахаха)))) Щось останні дні мендєліху нехіло так плющить)))
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09.03.2021 09:36 Ответить
какой президент такой и секретарь, кстати такие и избиратели, все 73%
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09.03.2021 09:43 Ответить
Ця людина (зеля) "буде формулювати ось цю самоідентичність нашу, яку, на жаль, намагалися спростити якимись формулами..."
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09.03.2021 11:25 Ответить
У Кожного свій смак.
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09.03.2021 11:36 Ответить
вот именно вкуса и мозгов у нашего населения и нет. как учителя (с высшим образованием) могли поверить в з.п 4000 у.е, когда в сша они получают 1500-2000 у.е))))
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09.03.2021 14:06 Ответить
годы правления вовика конечно войдут в историю Украины, но только "как бесцельно потраченные"! йуля, ты шо думаешь шо ты вечно будешь сидеть на тёплом месте прославляя некомпетентность и ничтожество? ты забыла шо вы там в оп отнюдь не вечные Дунканы Маклауфы? ты не думала, шо потом из-за сегодняшней тупой активности и лизоблюдства тебя вообще никуда не возьмут? вот помнишь пример ганя герман, сначала ее хоть на интервью приглашали , так как интересно было шо там зэк у себя шмуклерил, а потом вооще забыли на фиг!!!
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09.03.2021 09:52 Ответить
это власть как на россии на белое говорит чёрное, на чёрное говорит белое
но и врать у них плохо получается, одни проколы
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09.03.2021 09:53 Ответить
А ***** ль права, він ввійде в книгу "криміналістика про шахраїв", які за допомогою телевізора зумів захопити не банк, не підприємство, а всю країну з банками, підприємствами, навіть судами і поліцією.
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09.03.2021 10:01 Ответить
З такими помічниками і ворогів не потрібно. Взагалі то, зібрати всіх політтехнологів Зеленського і Порошенко та відправити їх на нуль аби показали хто краще вміє відвойовувати території. Бо, інакше вони такий срач тут піднімуть за пріорат свого босса що, й України не залишиться.
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09.03.2021 10:13 Ответить
Просто з цікавості, а ти сам давно з фронту? Чи ти занадто старий? А скільки ж тобі років?
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09.03.2021 12:43 Ответить
Він з 3 Білоруського.
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09.03.2021 13:46 Ответить
Собаки лают, а караван идет! Медленно, но идет!
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09.03.2021 10:15 Ответить
Цікаво куди йде цей "караван"? З таким провідником він точно не дійде до оази, щезне в пісках.
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09.03.2021 12:44 Ответить
У нас один кур: Європа і НАТО.
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09.03.2021 13:45 Ответить
За, обратите внимание, проигранную борьбу с олигархатом. Всё остальное, выдуманный Мендель шлак.

Но объективности ради стоит сказать, что есть годная вещь - это перевод всего и вся в цифровой вид. Хоть у зеленых рукожопов не всё получается, да и саму идею диджитализации они украли у Сергея Терёхина, но сам процесс это единственный плюс зеленых времён.
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09.03.2021 10:15 Ответить
В ОП заявили про великі досягнення Зе в борьбі з корупцією . При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала. Мендель - середньостатистичний "кадр" Зе- команди . Профнепригодність -її головна якість .
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09.03.2021 10:21 Ответить
Мендельша таки добралась до заначки Потерпевшего ))))
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09.03.2021 10:34 Ответить
Уже вошел как Вова-сцикло
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09.03.2021 10:39 Ответить
Зеленский войдет в историю как позор Украины, выбравших его идиотов, и как клоун с видосиками о шаурме.
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09.03.2021 10:52 Ответить
Вони *******
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09.03.2021 11:03 Ответить
такого поворота событий как https://wei-shi.com.ua/elektroshokery здесь никто не ожидал из Ольгархов это 100%
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09.03.2021 11:04 Ответить
Да нет он вляпается
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09.03.2021 11:14 Ответить
Раденька,що дурненька...
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09.03.2021 11:21 Ответить
Було б непогано заборонити Мендель доступ до всіх ЗМІ. Такі дурниці несе...
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09.03.2021 11:33 Ответить
Чи може їй хтось закрити тупий рот..? Грьобаний іспанський встид.
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09.03.2021 11:51 Ответить
Побачимо бо поки що в історію вляпався.
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09.03.2021 11:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/459894

Чем же этот неуч зеленский лучший президент Украины!! Тем, что он дебил, или тем что он не профессионал и не способен учится, или тем, что зеленский подыгравает и заигрывает с пуйлом -******, или тем, что за два года его правления, ВВП Украины упало на 10%, или тем , что за два года количество нищих в Украине увеличилось в двое, или тем, что не способен, вместе со своей воровитой бандой зеленых, таких же тупых как он , провести нормальную вакцинацию в Украине, или тем, что полностью развалил в Украине судебную реформу, или тем, . что "целуется" с олигархами и не занимается борьбой с коррупцией., или тем , что за два года развалил ВСУ, или тем, что имеет 15 квартир, в Украине и за рубежом и ведёт бизнес с Россией и нигде не платит налоги в бюджет Украины???! Дебил, неуч, нахальный наглый врунишка и вор , вот кто он президент зеленский!!! И не хрен делать ему на втором сроке президенства!! Пусть он сначала досидит ещё этот срок!!
https://censor.net/ru/comments/locate/3252028/01921472-bd0a-711d-9cc6-cbc69b5452e9Ответить
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09.03.2021 12:02 Ответить
Якщо він вже в тебе увійшов, то в історію як два пальці...
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09.03.2021 12:08 Ответить
Ой не в учебники.....
В пословицы и поговорки.
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09.03.2021 12:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/459894

Чем же этот неуч зеленский лучший президент Украины!! Тем, что он дебил, или тем что он не профессионал и не способен учится, или тем, что зеленский подыгравает и заигрывает с пуйлом -******, или тем, что за два года его правления, ВВП Украины упало на 10%, или тем , что за два года количество нищих в Украине увеличилось в двое, или тем, что не способен, вместе со своей воровитой бандой зеленых, таких же тупых как он , провести нормальную вакцинацию в Украине, или тем, что полностью развалил в Украине судебную реформу, или тем, . что "целуется" с олигархами и не занимается борьбой с коррупцией., или тем , что за два года развалил ВСУ, или тем, что имеет 15 квартир, в Украине и за рубежом и ведёт бизнес с Россией и нигде не платит налоги в бюджет Украины???! Дебил, неуч, нахальный наглый врунишка и вор , вот кто он президент зеленский!!! И не хрен делать ему на втором сроке президенства!! Пусть он сначала досидит ещё этот срок!!
https://censor.net/ru/comments/locate/3252028/01921472-bd0a-711d-9cc6-cbc69b5452e9
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09.03.2021 13:16 Ответить
Как там беня КАЛОмойский?
1. ЖИД украл 7 миллиардов баксов.
2. ЖИД наплевал на 10000 трупов и призвал "подружиться" с руцкими свиньями и войти в таежный союз.
Как только беню и боголюбова посадят на пожизненное с онлайн-камерами, чтоб все видели что мрази сидят - люди поверят.
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09.03.2021 13:55 Ответить
Зеленский войдет в учебники истории/ Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных(!) людей в мире, - Мендель.Это Мендель, хайло мафии Коломойского ,впаривает украинцам о воре. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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09.03.2021 14:59 Ответить
Тільки чомусь замість України із українськими олігархами бореться США а не ЗЕ,Зе тільки біжить за америкосами як бобик за велосипедом і всі заслуги собі присвоює.Може проти ньго завести кримінальну справу за плагіат?
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09.03.2021 15:05 Ответить
Ну и чем "русская д@рочка Маша" хуже "украинской д@рочки Юли"?

https://ua24ua.net/zelenskiy-eshche-ne-opredelilsya-no-mendel-hochet-vtorogo-sroka-dlya-luchshego-prezidenta-za-vsyu-istoriyu-strani/ Зеленский еще не определился, но Мендель хочет второго срока для "лучшего президента за всю историю страны"
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09.03.2021 15:32 Ответить
Зеленський увійде до підручників історії за боротьбу з олігархатом і повну трансформацію України, - Мендель - Цензор.НЕТ 7323
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09.03.2021 15:56 Ответить
так довго не було "етой дєвочкі" чути... подумалось, що "за умную" вирішила видатись... а - нє, знову "умниє рєчі" патякати вилізла. та ще й так вірно-піддано! ой, не переусєрдствуй Йулько, а то залижеш Найвеличнішому так, що какати не зможе...
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09.03.2021 16:33 Ответить
Конечно войдет в историю!
Только как припизидент предатель!
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09.03.2021 18:16 Ответить
у мендель щось дивне творится в мізках. або "сон рябої кобили". а щодо війти в історію- та він уже в неї вляпався і відмитись не вийде.
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09.03.2021 19:07 Ответить
вляпаться в историю , как никчемный уклонист от армии, боягуз времен Маруси Звиробий.
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09.03.2021 19:39 Ответить
В пиз...у он войдет твою .дура ты тупая мендельсье
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10.03.2021 00:48 Ответить
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