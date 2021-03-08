Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали 118 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более ста нарушений режима прекращения огня на Донбассе за период с вечера 5-го по вечер 7-го марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии, опубликованный 8 марта.
Согласно документу, зафиксировано 106 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 12 - в Луганской области.
Сообщается, что за предыдущий отчетный период (26-28 февраля) в Донецкой области было задокументировано, соответственно, 59 таких нарушений, а в Луганской области 46 нарушений.
Также в ОБСЕ проинформировали, что потеряли беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса (БПЛА) у подконтрольного правительству населенного пункта Романовка Донецкой области. БПЛА потерял сигнал обоих модулей GPS по техническим причинам.
Сообщается, что 5-7 марта СММ ОБСЕ осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого, Петровского и наблюдала за ситуацией с передвижением гражданского населения, в том числе на 3 КПВВ и соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Луганской области.
Подчеркивается, что свобода передвижения миссии была по-прежнему ограничена.
Как отмечают в ОБСЕ, после заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 3 927 взрывов, 1 416 пролетевший неопределенный боеприпас, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 932 очереди и выстрела.
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Например, большинство территории России располагается в Азии. Да русские исповедуют христианство, но и Филиппины например исповедуют христианство,хотя это азиатский народ.
Говорят на славянском языке,но и пол африки говорят на английском и французском языке, это бывшая колония Украины.