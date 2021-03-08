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Новости Агрессия России против Украины
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Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали 118 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали 118 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более ста нарушений режима прекращения огня на Донбассе за период с вечера 5-го по вечер 7-го марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии, опубликованный 8 марта.

Согласно документу, зафиксировано 106 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 12 - в Луганской области.

Сообщается, что за предыдущий отчетный период (26-28 февраля) в Донецкой области было задокументировано, соответственно, 59 таких нарушений, а в Луганской области 46 нарушений.

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Также в ОБСЕ проинформировали, что потеряли беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса (БПЛА) у подконтрольного правительству населенного пункта Романовка Донецкой области. БПЛА потерял сигнал обоих модулей GPS по техническим причинам.

Сообщается, что 5-7 марта СММ ОБСЕ осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого, Петровского и наблюдала за ситуацией с передвижением гражданского населения, в том числе на 3 КПВВ и соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Луганской области.

Подчеркивается, что свобода передвижения миссии была по-прежнему ограничена.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 3 927 взрывов, 1 416 пролетевший неопределенный боеприпас, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 932 очереди и выстрела.

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Автор: 

ОБСЕ (4871) обстрел (26891) Донбасс (26955)


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Прозрели? Стали зрячими?
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08.03.2021 23:50 Ответить
Зелене перемир"я триває!!! 118 порушень не зараховано !!!)))
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09.03.2021 00:03 Ответить
Оккупац.администр. в ОРДЛО начали готовиться к боев. действиям. Вечером и ночью через КПП "Должанский" и КПП "Малиновка" проходят колоны с дизтопливом и бронетехника. По маршруту Алчевск - Стаханов - Первомайск к линии фронта привезли лесоматериалы для укрепл. позиций. Донбасс ждет полномасштабное возобновление боевых действий! Впереди - замес в Донбассе. Оркестр уже там... (с)
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09.03.2021 01:07 Ответить
Монах привет.... Что и следовало ожидать.Они тактически использовали время в свою пользу...Что-то троллей меньше тут стало))))Прикрыли https://hvylya.net/news/226559-sbu-prikryla-prorossiyskuyu-botofermu-v-kieve
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09.03.2021 04:05 Ответить
Предлагаю объявить Россию азиатским государством на международном уровне.
Например, большинство территории России располагается в Азии. Да русские исповедуют христианство, но и Филиппины например исповедуют христианство,хотя это азиатский народ.
Говорят на славянском языке,но и пол африки говорят на английском и французском языке, это бывшая колония Украины.
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09.03.2021 01:17 Ответить
 
 