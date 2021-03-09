Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа о результатах президентских выборов

Верховный суд США 8 марта отклонил последнюю из трех апелляций, поданных юристами 45-го президента Дональда Трампа в попытке оспорить его поражение на выборах.

Суд без комментариев отклонил апелляцию, в которой поддавалась сомнению действительность нескольких тысяч бюллетеней для заочного голосования, поданных в ключевом штате Висконсине, где республиканец Трамп отстал от демократа Джо Байдена более чем 20 000 голосов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Это последняя из трех апелляций, поданных в Верховный суд незадолго до окончания президентства Трампа. 22 февраля суд отклонил две другие апелляции Трампа: одна из них также касалась Висконсина, а вторая - Пенсильвании. Ранее суды низшей инстанции вынесли решения против Трампа по всем трем делам.

В случае с Висконсином Трамп обратился в суд через два дня после того, как штат утвердил результаты голосования. Юристы экс-президента попытались оспорить несколько правил проведения выборов в штате. И федеральный суд, и 7-й окружной апелляционный суд отклонили иски. Одним из аргументов было то, что иски были поданы слишком поздно.

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В понедельник Верховный суд также отклонил другой иск о выборах, поданный союзником Трампа Лином Вудом, который просил судей заблокировать второй тур выборов в Сенат в Джорджии, состоявшийся 5 января. Суд не удовлетворил ходатайство, и демократы выиграли в обеих гонках, получив небольшой перевес в Сенате.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября этого года. Наибольшее количество голосов выборщиков набрал демократ Джо Байден. Дональд Трамп отрицает свое поражение и распространяет ложные обвинения, что демократы "украли" его победу. Также он оспаривал результат подсчета голосов в судах.

20 января 2021 года Дональд Трамп покинул пост президента США. Новым президентом стал Джо Байден.