Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа о результатах президентских выборов
Верховный суд США 8 марта отклонил последнюю из трех апелляций, поданных юристами 45-го президента Дональда Трампа в попытке оспорить его поражение на выборах.
Суд без комментариев отклонил апелляцию, в которой поддавалась сомнению действительность нескольких тысяч бюллетеней для заочного голосования, поданных в ключевом штате Висконсине, где республиканец Трамп отстал от демократа Джо Байдена более чем 20 000 голосов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Это последняя из трех апелляций, поданных в Верховный суд незадолго до окончания президентства Трампа. 22 февраля суд отклонил две другие апелляции Трампа: одна из них также касалась Висконсина, а вторая - Пенсильвании. Ранее суды низшей инстанции вынесли решения против Трампа по всем трем делам.
В случае с Висконсином Трамп обратился в суд через два дня после того, как штат утвердил результаты голосования. Юристы экс-президента попытались оспорить несколько правил проведения выборов в штате. И федеральный суд, и 7-й окружной апелляционный суд отклонили иски. Одним из аргументов было то, что иски были поданы слишком поздно.
В понедельник Верховный суд также отклонил другой иск о выборах, поданный союзником Трампа Лином Вудом, который просил судей заблокировать второй тур выборов в Сенат в Джорджии, состоявшийся 5 января. Суд не удовлетворил ходатайство, и демократы выиграли в обеих гонках, получив небольшой перевес в Сенате.
Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября этого года. Наибольшее количество голосов выборщиков набрал демократ Джо Байден. Дональд Трамп отрицает свое поражение и распространяет ложные обвинения, что демократы "украли" его победу. Также он оспаривал результат подсчета голосов в судах.
20 января 2021 года Дональд Трамп покинул пост президента США. Новым президентом стал Джо Байден.
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рыжий, как последня базарная торговка будет бормотать - " i'm fucking the best anyways"...
дешевка....
я никогда не обращал внимания на его твиты но результаты его деятельности мне нравились
то есть быть можно конченым трампистом и патриотом Украины одновременно 🤟
разбрыкон с союзниками по НАТО в Европе (***** на радость) и его бесконечное - нет ето не *****, ето конечно же не в счет.
где еще понтовило могло отшмаркаться? - конечно же в твитах....
я бы и сам воспользовался если б мог
для меня вообще заполнение самому налогов это часть American experience 😄
я начал дома за сараем выгонять из полудикого винограда кусты остались в наследство от предыдущих владельцев
получается итальянская Граппа - так дает по мозгам шо караул 😳
но это в пяти милях где сходятся Шенандоа и Потомак и три штата - Вирджиния, Западная Вирджиния и Мериленд
надо будет окультурить - все это на поляне в лесу на склоне горы
win-win як в нас кажуть, 50 иль від Білого Дому
хотів би переїхати ще миль на сто на захід в гори але мені треба спілкуватися фізично з персоналом щоби їм час від часу чарівні пенделі виписувати 😀
надо было из Украины одолжить Тупицкого с Вовком
и стал бы не то что президентом
а даже Цезарем
И больше всех набравший законных достоверных голосов за всю историю США.