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Новости Президент Трамп
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Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа о результатах президентских выборов

Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа о результатах президентских выборов

Верховный суд США 8 марта отклонил последнюю из трех апелляций, поданных юристами 45-го президента Дональда Трампа в попытке оспорить его поражение на выборах.

Суд без комментариев отклонил апелляцию, в которой поддавалась сомнению действительность нескольких тысяч бюллетеней для заочного голосования, поданных в ключевом штате Висконсине, где республиканец Трамп отстал от демократа Джо Байдена более чем 20 000 голосов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Это последняя из трех апелляций, поданных в Верховный суд незадолго до окончания президентства Трампа. 22 февраля суд отклонил две другие апелляции Трампа: одна из них также касалась Висконсина, а вторая - Пенсильвании. Ранее суды низшей инстанции вынесли решения против Трампа по всем трем делам.

В случае с Висконсином Трамп обратился в суд через два дня после того, как штат утвердил результаты голосования. Юристы экс-президента попытались оспорить несколько правил проведения выборов в штате. И федеральный суд, и 7-й окружной апелляционный суд отклонили иски. Одним из аргументов было то, что иски были поданы слишком поздно.

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В понедельник Верховный суд также отклонил другой иск о выборах, поданный союзником Трампа Лином Вудом, который просил судей заблокировать второй тур выборов в Сенат в Джорджии, состоявшийся 5 января. Суд не удовлетворил ходатайство, и демократы выиграли в обеих гонках, получив небольшой перевес в Сенате.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября этого года. Наибольшее количество голосов выборщиков набрал демократ Джо Байден. Дональд Трамп отрицает свое поражение и распространяет ложные обвинения, что демократы "украли" его победу. Также он оспаривал результат подсчета голосов в судах. 

20 января 2021 года Дональд Трамп покинул пост президента США. Новым президентом стал Джо Байден.

Автор: 

выборы (24722) США (26401) Трамп Дональд (5083)


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Топ комментарии
+10
😂Битому неймётся!💩
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09.03.2021 00:07
+10
Трампакс - це ганьба великої Америки. Бобре шо воно вже у минулому.
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09.03.2021 00:10
+8
Трамп-всьо!
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09.03.2021 00:06
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рыжий не джентьмен - те принимают поражение достойно.
рыжий, как последня базарная торговка будет бормотать - " i'm fucking the best anyways"...
дешевка....
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09.03.2021 01:00 Ответить
well ... he is
я никогда не обращал внимания на его твиты но результаты его деятельности мне нравились
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09.03.2021 01:08 Ответить
главное что я понял - быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей
то есть быть можно конченым трампистом и патриотом Украины одновременно 🤟
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09.03.2021 01:11 Ответить
рад шо хоть шо то вас не обминуло...
разбрыкон с союзниками по НАТО в Европе (***** на радость) и его бесконечное - нет ето не *****, ето конечно же не в счет.
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09.03.2021 01:14 Ответить
твиты? - тут смеятся или плакать?
где еще понтовило могло отшмаркаться? - конечно же в твитах....
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09.03.2021 01:16 Ответить
Like what? Avoiding fed. taxes for 10 years?
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09.03.2021 01:16 Ответить
он пользовался законными лупхолами
я бы и сам воспользовался если б мог
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09.03.2021 01:21 Ответить
this explains a lot
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09.03.2021 01:25 Ответить
так отож 😀
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09.03.2021 01:27 Ответить
without ******* - do you really think crooks like you or him - this is the best President that Amerika deserves?
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09.03.2021 01:31 Ответить
crooks for crook - always knew that.
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09.03.2021 01:33 Ответить
Угу. Я тоже. Совершенно легально не платил фед. налогов с 2016 по 2020. Правительство рыжей русмартышки от меня не имело ни ломаного цента. И, шо характерно, заказы у меня после 2016 подросли так, шо я на сегодня ищу субконтракторов на столярку.
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09.03.2021 01:40 Ответить
люблю американскую налоговую систему - всегда сам с наслаждением заполнял формы и искал где и что можно списать с налогооблагаемого дохода балансируя на уровне когда надо платить AMT - alternative minimal tax
для меня вообще заполнение самому налогов это часть American experience 😄
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09.03.2021 02:53 Ответить
я знаю сталкивался с этим тоже - глубина противоречий между католиками, англиканцами и протестантами не знает себе равных 🤨 такова c'est la vie
я начал дома за сараем выгонять из полудикого винограда кусты остались в наследство от предыдущих владельцев
получается итальянская Граппа - так дает по мозгам шо караул 😳
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09.03.2021 01:04 Ответить
Ты ж, насколько я помню, в Вирджинии? То окультурь свой одичалый виноград, подкорми , ухаживай за ним - гoда через 3 сможешь свое вино делать плюс граппа из отжимков.
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09.03.2021 01:11 Ответить
Вест Вирджинии - долина реки Шенандоа
но это в пяти милях где сходятся Шенандоа и Потомак и три штата - Вирджиния, Западная Вирджиния и Мериленд
надо будет окультурить - все это на поляне в лесу на склоне горы
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09.03.2021 01:19 Ответить
В мене там родня по зятю, але не из Вашего кола - real country-ass rednecks. And I love'em, God bless'em.
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09.03.2021 01:33 Ответить
я на межі - працюю серед лібералів у IT але веду досить реднецьке життя
win-win як в нас кажуть, 50 иль від Білого Дому
хотів би переїхати ще миль на сто на захід в гори але мені треба спілкуватися фізично з персоналом щоби їм час від часу чарівні пенделі виписувати 😀
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09.03.2021 02:44 Ответить
Придурок-
надо было из Украины одолжить Тупицкого с Вовком
и стал бы не то что президентом
а даже Цезарем
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09.03.2021 02:02 Ответить
Трамп виграв вибори!
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09.03.2021 02:35 Ответить
Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо результатів президентських виборів - Цензор.НЕТ 7223
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09.03.2021 03:14 Ответить
Молодец Трамп, самый эффектный президент.
И больше всех набравший законных достоверных голосов за всю историю США.
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09.03.2021 02:49 Ответить
ты удмурт?
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09.03.2021 03:27 Ответить
Фсё. Теперь надежда только на *****
Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо результатів президентських виборів - Цензор.НЕТ 7640
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09.03.2021 03:13 Ответить
Ага, бросить клич "Путин введи!"
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09.03.2021 06:43 Ответить
Он сейчас занят! Ему нужно любой ценой довести развал до конца!
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09.03.2021 09:16 Ответить
На нары лохматое чмо! А скорее даже под нары. В камере BLM.
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09.03.2021 09:21 Ответить
После того, как Байден легализирует 11 млн. пока незаконно проживающих в США иммигрантов, Трампу уже не победить никогда, учитывая, что и на этих выборах перевес 6 млн. избирателей в пользу Байдена
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09.03.2021 10:20 Ответить
результаты американской демократии на лицо "без комментариев отклонил"
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09.03.2021 11:30 Ответить
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