Четырех украинских легкоатлеток после чемпионата Европы оставили на изоляции в Польше из-за коронавируса

Вечером 8 марта украинская сборная по легкой атлетике должна была вернуться из польского Торуня, где проходил чемпионат Европы, в Киев.

Однако у трех атлеток обнаружили коронавирус - Анны Рыжиковой, Алины Логвиненко и Екатерины Климюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на XSPORT.ua. Кроме того, Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, тоже отправилась на изоляцию.

Главный тренер сборной Украины Вячеслав Тыртышник постоянно в контакте с девушками и рассказал, когда они смогут вернуться домой: "Они сделали повторный тест - он подтвердился. Их перевезли в гостиницу, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не разрешают. Мы будем стараться и все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, должны провести там десять дней".

Напомним, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении сборная Украины завоевала две золотые и одну серебряную медали, заняв шестое место в общем зачете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинка Бех-Романчук завоевала золото на ЧЕ по легкой атлетике, - НОК. ФОТО