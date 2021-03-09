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Новости Коронавирус и карантин
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Четырех украинских легкоатлеток после чемпионата Европы оставили на изоляции в Польше из-за коронавируса

Четырех украинских легкоатлеток после чемпионата Европы оставили на изоляции в Польше из-за коронавируса

Вечером 8 марта украинская сборная по легкой атлетике должна была вернуться из польского Торуня, где проходил чемпионат Европы, в Киев.

Однако у трех атлеток обнаружили коронавирус - Анны Рыжиковой, Алины Логвиненко и Екатерины Климюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на XSPORT.ua. Кроме того, Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, тоже отправилась на изоляцию.

Главный тренер сборной Украины Вячеслав Тыртышник постоянно в контакте с девушками и рассказал, когда они смогут вернуться домой: "Они сделали повторный тест - он подтвердился. Их перевезли в гостиницу, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не разрешают. Мы будем стараться и все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, должны провести там десять дней".

Напомним, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении сборная Украины завоевала две золотые и одну серебряную медали, заняв шестое место в общем зачете.

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Топ комментарии
+2
Суточные - по 40 евро? Эдак и я бы остался...
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09.03.2021 01:28
+2
дурак ты, братец
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09.03.2021 02:01
+1
Співчуваю дівчаткам. Але то така зараза, що всі хто контактував, всі захворіють.
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09.03.2021 02:17
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Суточные - по 40 евро? Эдак и я бы остался...
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09.03.2021 01:28 Ответить
дурак ты, братец
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09.03.2021 02:01 Ответить
И пол бы сменил?
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09.03.2021 02:18 Ответить
Співчуваю дівчаткам. Але то така зараза, що всі хто контактував, всі захворіють.
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09.03.2021 02:17 Ответить
та ні
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09.03.2021 08:22 Ответить
Выступали без масок...?
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09.03.2021 06:37 Ответить
Вживали коронавірус в якості допінга. Тепер всім загорожує дискваліфікація.
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09.03.2021 10:26 Ответить
Жаль нельзя с ними остаться на две недели. Готов идти массажистом в женскую сборную по легкой атлетике))
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09.03.2021 09:42 Ответить
Невже ти зміг би гарно м'яти дівчат?
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09.03.2021 10:30 Ответить
Я да) а вот у вас похоже близость с женщинами вызвает смутные тревоги?
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09.03.2021 11:04 Ответить
 
 