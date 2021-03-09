"Проверять нужно самые вопиющие случаи", - Милованов рассказал, кого может коснуться пересмотр приватизации 90-х
Советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов считает правильным, что в случае обещанной СНБО проверки приватизированной в 1990-х собственности часть предприниматели могут лишиться приобретенного нечестным путем. К остальным можно применить "нулевую декларацию".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он рассказал в эфире "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".
"Пересмотреть приватизацию – значит проверить, где было нарушено право собственности, в том числе и государства. Но проверять нужно самые вопиющие случаи – там где украли предприятия и где в них не инвестировали и не вкладывали, там, где по сути грабили Украину", - отметил он.
В пример такого вопиющего случая незаконной приватизации Милованов привел Запорожский алюминиевый комбинат, который был выкуплен в свое время российским "Русалом" и фактически уничтожен, а сейчас вернулся в государственную собственность, однако уже разрушенным.
"Именно такие или подобные случаи, когда по сути предприятия разрушались, а не развивались, должны быть пересмотрены. Это важно для экономики", – убежден экс-министр.
Если же предприниматель приватизировал с нарушениями или даже не доплатил за предприятие, но он его развивал – оно работает, создает рабочие места и платит налоги – то можно применить "нулевую декларацию", добавил Милованов.
Напомним, Милованов считает, что Украине не имеет смысла объявлять дефолт, поскольку сейчас в стране "все стабильно", а его последствия могут только ухудшить ситуацию.
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