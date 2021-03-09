В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек

За минувшие сутки в Украине выявлен 3 261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"3 261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 09 марта 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 837 человек;

летальных случаев - 76;

выздоровели - 975 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 3 432).

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За все время пандемии в Украине

заболел - 1 410 061 человек;

выздоровели - 1 199 229 человек;

летальных случаев - 27 204;

проведено ПЦР-тестов - 7 154 442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г. Киев (201)", - рассказал Степанов.





