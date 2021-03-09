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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек

За минувшие сутки в Украине выявлен 3 261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"3 261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 09 марта 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 03госпитализированы - 1 837 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 03летальных случаев - 76;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 03выздоровели - 975 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 3 432).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 08заболел - 1 410 061 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 08выздоровели - 1 199 229 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 08летальных случаев - 27 204;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 08проведено ПЦР-тестов - 7 154 442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г. Киев (201)", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Осуществлено тестирований за сутки 18207. А 5 марта было 83000 тестирований !!!
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09.03.2021 08:20
+1
Українська статистика.... В кожного з вас є десятки знайомих,що перехворіли ковідом. Їх лікували лікарі... по мобілці. І звісно ніяке тестування не проводилося. І звісно вони в загальну статистику не попали
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09.03.2021 08:38
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Осуществлено тестирований за сутки 18207. А 5 марта было 83000 тестирований !!!
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09.03.2021 08:20 Ответить
Брешут. Они могут сказать 18 тыс, могут сказать 1.8 тыс, могут сказать 180 тыс. Настоящие цифры ты не узнаешь. Увы, судить о реальном масштабе эпидемии можно только по цифрам роста общей смертности от всех болезней - и эти цифры впечатляют. Реальная заболеваемость в десятки раз выше официальной.
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09.03.2021 08:45 Ответить
Напишу следующее, для сведения:
Соседи решили НЕ принуждать учителей к "вакцинации" от ковида.
Причина простая: успех "дистанционного" обучения в школах у соседей столь "высок" и среди учащихся, и среди их родителей, и особенно среди учителей, что в учителя удут только последние *удаки, все, кто могли, из школ сбежали на более плодородные "пастбища".
Например, я читала, что в одной из школ Владивостока нет ни учителя литературы, ни учителя химии, то есть эти предметы НЕ преподаются вообще.
А Владивосток, замечу, это не провинция, население вообще тяготеет к Японии да Корее Южной.

Заставите учителей в Украине ширяться принудительно - и в Украине в школах учителей не будет.
И если вы думаете, что тупой, необразованный лохторат - это хорошо, и они проголосуют за "бубочку", то вы ошибаетесь, это будет лохторат Шария: чем меньше учителей, чем меньше образованных людей - тем больше лохторат Шария.
А выводы делайте сами, может, "бубочка" на второй срок и не идет и вам, Слуги народа, "пiхуй"(С) тогда??
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09.03.2021 08:32 Ответить
Дополню: не только дистанционное обучение в школах соседей привело к миграции из школ учителей, но и ковидобесие чиновников, требующих от учителей постоянной смены классных комнат (нет постоянных классных комнат у учителей-предметников), непрерывными "прожариваниями" какими-то лампами помещений учебных (убивают "вирусы" ковида)и прочей *утотой.

Заставьте учителей в Украине дальше фиготой заниматься - получите 73% лохтората, голосующих за Шария. И тогда "держитесь там"(С).
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09.03.2021 08:37 Ответить
Українська статистика.... В кожного з вас є десятки знайомих,що перехворіли ковідом. Їх лікували лікарі... по мобілці. І звісно ніяке тестування не проводилося. І звісно вони в загальну статистику не попали
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09.03.2021 08:38 Ответить
Да. На цифры степашки можно вообще не обращать внимания. Единственные цифры, которые чиновникам затруднительно скрыть - это рост общей сметрности от болезней.
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09.03.2021 08:48 Ответить
О количестве заболеваний говорит сейчас только госпитализация.
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09.03.2021 08:45 Ответить
Ну как бы тоже не совсем. Возможности госпитализации ограничены, степашка ж больниц не построил, те что есть, кислородом не обеспечил. Люди будут болеть все больше и больше - а загрузка больниц будет постоянной.
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09.03.2021 08:52 Ответить
‎‎09.‎03.‎2021
Закарпатье. "Красная" эпидемическая зона. ВСЕ курорты работают в штатном режиме. В больницах запас кислорода - 12% суточной потребности.
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09.03.2021 08:56 Ответить
Зато новых больных -195. Ещё несколько выходных, и полностью победим.
Коллега из УжНУ в субботу заболел. Высокая температура, кашель, тяжело дышать, слабость.
Спросил у него сделал ли он тест, коллега ответил, что врачи сказали тест можно будет сдать во вторник ...
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09.03.2021 09:12 Ответить
у свята люди не помирають? До свят було 160- 180 жмурів стабільно
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09.03.2021 09:04 Ответить
Степанов наварил норм на откатах, тупо палится, засекретив закупки . Курорты открыты . Теперь начинается сортировка, кому жить... В миллионниках в больницу только по блату и только м бпблом от 125 ее"благотворительного"взноса. Дешевле а частную о 50 ее. К сожалению так. Очень надеюсь , сто эти мрази не успеют сбежать в свое время
..
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09.03.2021 09:24 Ответить
 
 