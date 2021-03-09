В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксирован 3 261 случай заражения, выздоровели 975 человек
За минувшие сутки в Украине выявлен 3 261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"3 261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 09 марта 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 837 человек;
летальных случаев - 76;
выздоровели - 975 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 3 432).
За все время пандемии в Украине
заболел - 1 410 061 человек;
выздоровели - 1 199 229 человек;
летальных случаев - 27 204;
проведено ПЦР-тестов - 7 154 442.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г. Киев (201)", - рассказал Степанов.
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Соседи решили НЕ принуждать учителей к "вакцинации" от ковида.
Причина простая: успех "дистанционного" обучения в школах у соседей столь "высок" и среди учащихся, и среди их родителей, и особенно среди учителей, что в учителя удут только последние *удаки, все, кто могли, из школ сбежали на более плодородные "пастбища".
Например, я читала, что в одной из школ Владивостока нет ни учителя литературы, ни учителя химии, то есть эти предметы НЕ преподаются вообще.
А Владивосток, замечу, это не провинция, население вообще тяготеет к Японии да Корее Южной.
Заставите учителей в Украине ширяться принудительно - и в Украине в школах учителей не будет.
И если вы думаете, что тупой, необразованный лохторат - это хорошо, и они проголосуют за "бубочку", то вы ошибаетесь, это будет лохторат Шария: чем меньше учителей, чем меньше образованных людей - тем больше лохторат Шария.
А выводы делайте сами, может, "бубочка" на второй срок и не идет и вам, Слуги народа, "пiхуй"(С) тогда??
Заставьте учителей в Украине дальше фиготой заниматься - получите 73% лохтората, голосующих за Шария. И тогда "держитесь там"(С).
Закарпатье. "Красная" эпидемическая зона. ВСЕ курорты работают в штатном режиме. В больницах запас кислорода - 12% суточной потребности.
Коллега из УжНУ в субботу заболел. Высокая температура, кашель, тяжело дышать, слабость.
Спросил у него сделал ли он тест, коллега ответил, что врачи сказали тест можно будет сдать во вторник ...
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