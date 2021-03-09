Враг за сутки 9 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе: бил из гранатометов и дистанционно минировал местность. Боевых потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 8 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В частности, вблизи населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье и поселка Пески оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Рядом с населенным пунктом Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотого-4 - еще и из стрелкового оружия. К тому же, в районе поселка Лебединское противник обстреливал наши позиции из станкового противотанкового гранатомета.
"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - сказано в сообщении.
В штабе отмечают, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают систематически игнорировать подписанные 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня: "Целью провокаций было создание напряженности вдоль линии разграничения, осуществление огневых провокаций и поддержание российской пропаганды относительно системных нарушений режима прекращения огня с украинской стороны. Традиционно оккупантами продуцировались фейки об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины населенных пунктов. В свою очередь, наши воины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств".
Также сообщается, что с начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В частности, вблизи населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку от Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
"На провокационные действия противника наши воины реагировали огнем. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", добавили в пресс-центре ОС.
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Вся эта шизофрения накануне войны выглядит крайне тревожно. Понимает ли это Зеленский? Судя по действиям, а точнее - полному кадровому бездействию - нет…
В эту весну Украине придется столкнуться одновременно, как минимум, с двумя кризисами.
Такой прогноз https://ord-ua.com/2021/03/08/nakanune/ озвучил журналист Сергей Никонов в статье для «ОРД».
Эпидемическим.
К третьей волне, как и к двум предыдущим, власть оказалась совершенно неготова. А третья волна будет сильнее двух предыдущих.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA.html Коронавирус на Закарпатье: ситуация критическая, до конца недели может настать коллапс медсистемы
Понятно, что никому в мире, в том числе и нашей власти, нет дела до сокращения численности украинцев. Меньше безработных, меньше пенсионеров - чистый профит. Но, были в истории «холерные бунты», возможны и коронавирусные.
И это будут уже не протесты против локдаунов, а «кислородные» бунты. Когда люди будут просто требовать кислород для своих близких.
Второй кризис - военно-политический.
РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) стягивает войска в ОРДЛО. Количество обстрелов увеличивается ежедневно. Уже очевидно, что как только подсохнут дороги - начнутся боевые действия. Непонятно, какого масштаба.
И мы к этим боевым действиям подходим не в лучших стартовых позициях. В армии - разброд. Слабоумный Таран публично скандалит с Хомчаком, с боеприпасами и техникой ситуация не из лучших, ветераны войны уходят из армии.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80.html Катастрофа в Минобороны: четыре генерала судятся с министром Тараном - Гриценко
Так как войны у нас номинально нет, а есть некая ООС, то важную роль в ней по прежнему должна играть СБУ. Но вот, сыграет ли? Это вопрос к Баканову и Наумову, которые все это время методично «зачищали» СБУ от ветеранов АТО.
Зачем? Уже не важно. Но вот результат этой деятельности явно будет плачевным. Реальный глава СБУ Наумов об ООС вообще не думает. Он думает о контрабанде, налоговых схемах и прочем бабле. Ну и попутно, пытается нейтрализовать журналистов, отследивших его криминальные контакты и схемы - при помощи имитации покушения на себя.
То есть, СБУ живет сейчас совсем не в военной парадигме, скорее в коммерческой. Под шум вечных разговоров о реформе СБУ. И с таким «коммерческим» начальством СБУ будет куда менее боеспособна, чем при Василии Грицаке. В какой-то степени деятельность Баканова-Наумова похожа на деятельность Якименко. Тот точно так же обескровливал «службу», занимаясь исключительно коммерцией. А может и по заданию друзей из ФСБ. Не исключено, что и в этот раз мотивы у Баканова-Наумова - не только коммерция.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD.html В окружении Баканова начались криминальные разборки. Зеленский собрал вокруг себя исключительных дебилов
Управленческий центр, который так важен во время войны или такой беды как пандемия. В нашей ситуации это - ОП. Совершенно безумная структурка, где Ермак воюет с Тимошенко, Смирнов до сих пор работает на Богдана, все друг на друга стучат, принимают на работу откровенных мошенников вроде Подоляка или Арестовича - и ничего, кроме скандалов не производят.
Последние скандалы вокруг «дела вагнеровцев» - это уже вообще за пределами нормальной мозговой деятельности. Даже если предположить, что «дела вагнеровцев» не было, Ермак своими попытками «замять скандал» просто опозорил Зеленского. Гениальная идея Ермака позвонить руководителю «Bellingkat» Христо Грозеву и пытаться его уговорить не выпускать сюжет о «деле вагнеровцев» и даже предлагать деньги за это - достойна «Оскара».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BE%D0%BF-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.html ОП Зеленского проводит самоубийственные попытки скрыть свое предательство - Бутусов
Ермаку не приходило в голову, что этот телефонный звонок Грозев запишет и использует в своем фильме как одно из доказательств того, что именно Ермак слил операцию? Ну и вообще, это как-то очень по-троещински, пытаться наехать на всемирно-известную контору, фактически филиал МИ-6.
Но одного позора Ермаку мало и он идет дальше. Посылает уже к официальному представителю МИ-6 Машовца и Буданова с поручением уговорить МИ-6 надавить на Грозева, чтобы тот фильм не выпускал.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BE%D0%BF-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%80.html ОП Зеленского просил замдиректора британской разведки и посла остановить выход фильма о Вагнергейте
Уровень идиотизма - «Бог». Особенно учитывая то, что МИ-6 постоянно открещивается от связей с «Bellingkat». А тут так вот тупо, по-баклански, ну, все ж знают, что «Bellingkat» - это вы.
Представляю, какую оценку этой околопрезиденсткой камарильи Лоуренс даст своему руководству в Лондоне. И ведь в Лондоне будут думать, что послал «парламентеров» не Ермак, а лично Зеленский. Что в очередной раз подтвердит для Запада невменяемость Владимира Александровича.
И вся вот эта шизофрения накануне войны выглядит крайне тревожно. Понимает ли это Зеленский? Судя по действиям, а точнее - полному кадровому бездействию - нет.
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