Враг за сутки 9 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе: бил из гранатометов и дистанционно минировал местность. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 8 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, вблизи населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье и поселка Пески оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотого-4 - еще и из стрелкового оружия. К тому же, в районе поселка Лебединское противник обстреливал наши позиции из станкового противотанкового гранатомета.

"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают систематически игнорировать подписанные 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня: "Целью провокаций было создание напряженности вдоль линии разграничения, осуществление огневых провокаций и поддержание российской пропаганды относительно системных нарушений режима прекращения огня с украинской стороны. Традиционно оккупантами продуцировались фейки об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины населенных пунктов. В свою очередь, наши воины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств".

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку от Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

"На провокационные действия противника наши воины реагировали огнем. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", добавили в пресс-центре ОС.



