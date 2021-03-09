ДТП с гражданами Украины в Польше: в больницах остаются 24 человека, 9 из них все еще в тяжелом состоянии
По состоянию на 7 часов утра 9 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что событие находится на контроле МИД Украины.
Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погиблои 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.
При содействии консулов 24 человека отправлены в Украину.
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