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Новости ДТП
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ДТП с гражданами Украины в Польше: в больницах остаются 24 человека, 9 из них все еще в тяжелом состоянии

ДТП с гражданами Украины в Польше: в больницах остаются 24 человека, 9 из них все еще в тяжелом состоянии

По состоянию на 7 часов утра 9 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что событие находится на контроле МИД Украины.

Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погиблои 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.

При содействии консулов 24 человека отправлены в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоих украинцев, пострадавших во время аварии автобуса в Польше, не хотели лечить - у них не оказалось страховки, - консул в Люблине Павлюк

ДТП (7671) МИД (6934) Польша (8398)


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