Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него: Спросил: "Ты в положении?". Это было смешно

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Зеленский перевел тему ее якобы беременности от него в шутку, а с женой президента Мендель эту тему не обсуждала.

Об этом она рассказала в интервью "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.



По словам Мендель, в июле 2020 года, когда случился "вброс" о ее якобы беременности, Зеленский перевел эту тему в шутку. "Ну, спросил: "Как дела?" – посмеялся, типа: "Ты в положении?" Ну, он сам смеялся, это было смешно", – сказала она.



В то же время, отметила спикер, неприличных шуток президент себе не позволял. "Мы не переходим какие-то грани", – подчеркнула Мендель.

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"Вы знаете, он очень занятой человек на самом деле, а это – очередная глупая абсолютно атака, которая показывает примитив мышления, потому что как ты можешь атаковать молодую девушку? Ну самое примитивное – секс с начальником", – добавила Мендель. Она отметила, что основной удар был нацелен не на нее, а "по главной чете государства", и они с президентом это обсуждали. "Я завтра ухожу, послезавтра никто не знает, кто такая Мендель. Вопрос же не во мне", – пояснила пресс-секретарь.



С женой президента Еленой Зеленской Мендель эту тему не обсуждала, но подчеркнула, что она – "абсолютно трезвомыслящий человек, который понимает, что происходит".



"Это настолько низко и далеко вообще от чего-либо, что нет смысла это обсуждать. Это может быть уровень "60 минут", но точно не наш", – заявила она и рассказала, что российское ток-шоу посвятило ее выдуманной беременности целый блок. "60 минут, пять экспертов и ни одной беременности", – пошутила Мендель.



Бацман отметила, что в видеообращении, в котором Мендель заявила, что слухи – фейк, она выступила в "образе Эсмеральды": с голыми плечами и распущенными волосами. "Почему ты выбрала эту одежду?" – спросила журналистка.



"Я была на фотосъемке. И я понимала, что оно разгорается и что обычным, нормальным людям, которые сидят онлайн, – им просто нужно было сказать, что это фейк... Мне нужно было послать месседж, это нужно было сделать быстро", – заявила Мендель.



Она не считает, что ее выбор одежды был чем-то неправильным. "Это было очень длинное, кстати, черное платье, с длинными рукавами... Красивое платье. Оно не из дешевых", – добавила пресс-секретарь.

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По ее информации, некий известный блогер посвятил этому платью целый выпуск, но она его не видела.



"Ты никогда не знаешь в моей ситуации, на что будут смотреть – то каблук обсудят, то прическу, то еще что-то. Есть даже Telegram-канал "Брови Мендель". Реально брови взяли! Зачем? Кто это делает?" – подчеркнула Мендель.