РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10411 посетитель онлайн
Новости
20 825 118

Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него: Спросил: "Ты в положении?". Это было смешно

Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него: Спросил:

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Зеленский перевел тему ее якобы беременности от него в шутку, а с женой президента Мендель эту тему не обсуждала.

Об этом она рассказала в интервью "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

По словам Мендель, в июле 2020 года, когда случился "вброс" о ее якобы беременности, Зеленский перевел эту тему в шутку. "Ну, спросил: "Как дела?" – посмеялся, типа: "Ты в положении?" Ну, он сам смеялся, это было смешно", – сказала она.

В то же время, отметила спикер, неприличных шуток президент себе не позволял. "Мы не переходим какие-то грани", – подчеркнула Мендель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский войдет в учебники истории за борьбу с олигархатом и полную трансформацию Украины, - Мендель

"Вы знаете, он очень занятой человек на самом деле, а это – очередная глупая абсолютно атака, которая показывает примитив мышления, потому что как ты можешь атаковать молодую девушку? Ну самое примитивное – секс с начальником", – добавила Мендель. Она отметила, что основной удар был нацелен не на нее, а "по главной чете государства", и они с президентом это обсуждали. "Я завтра ухожу, послезавтра никто не знает, кто такая Мендель. Вопрос же не во мне", – пояснила пресс-секретарь.

С женой президента Еленой Зеленской Мендель эту тему не обсуждала, но подчеркнула, что она – "абсолютно трезвомыслящий человек, который понимает, что происходит".

"Это настолько низко и далеко вообще от чего-либо, что нет смысла это обсуждать. Это может быть уровень "60 минут", но точно не наш", – заявила она и рассказала, что российское ток-шоу посвятило ее выдуманной беременности целый блок. "60 минут, пять экспертов и ни одной беременности", – пошутила Мендель.

Бацман отметила, что в видеообращении, в котором Мендель заявила, что слухи – фейк, она выступила в "образе Эсмеральды": с голыми плечами и распущенными волосами. "Почему ты выбрала эту одежду?" – спросила журналистка.

"Я была на фотосъемке. И я понимала, что оно разгорается и что обычным, нормальным людям, которые сидят онлайн, – им просто нужно было сказать, что это фейк... Мне нужно было послать месседж, это нужно было сделать быстро", – заявила Мендель.

Она не считает, что ее выбор одежды был чем-то неправильным. "Это было очень длинное, кстати, черное платье, с длинными рукавами... Красивое платье. Оно не из дешевых", – добавила пресс-секретарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мендель о втором сроке для Зеленского: Думаю, он еще сам не решил, но я бы хотела, это лучший президент Украины

По ее информации, некий известный блогер посвятил этому платью целый выпуск, но она его не видела.

"Ты никогда не знаешь в моей ситуации, на что будут смотреть – то каблук обсудят, то прическу, то еще что-то. Есть даже Telegram-канал "Брови Мендель". Реально брови взяли! Зачем? Кто это делает?" – подчеркнула Мендель.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) слухи (38) беременность (80) Елена Зеленская (222) Мендель Юлия (232)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
она наверняка даже не поняла что только что спалила вавия
показать весь комментарий
09.03.2021 08:45
+37
Мендель розповіла про реакцію Зеленського на чутки щодо її вагітності від нього: Запитав: "Ти при надії?". Це було смішно - Цензор.НЕТ 7975
показать весь комментарий
09.03.2021 08:58
+29
Таки да. И не в первый раз

Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него: Спросил: "Ты в положении?". Это было смешно - Цензор.НЕТ 5156
показать весь комментарий
09.03.2021 08:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не слишком ли много внимания этой преЗедентской шлюшке?
показать весь комментарий
09.03.2021 10:23 Ответить
Ну, а о чём вам тут ещё позвездеть?
показать весь комментарий
09.03.2021 13:26 Ответить
Вона тупа курка, що з неї взяти?
показать весь комментарий
09.03.2021 10:36 Ответить
Хіба аналізи...
показать весь комментарий
09.03.2021 10:55 Ответить
Нагадались "Бони НеМ" з їх пісенькою "Ты беременна, и это навсегда!"
показать весь комментарий
09.03.2021 10:54 Ответить
как ты можешь атаковать молодую девушку?(с)

Возраст дамы , вещь конечно деликатная, но 34 годика это уже не молодая девушка, Юлечка, тебя обманули, скорее молодая женщина.
показать весь комментарий
09.03.2021 10:58 Ответить
"Мне нужно было послать месседж"
Меендель, граматейка, "меседж" - это и есть "послание"!
показать весь комментарий
09.03.2021 11:21 Ответить
"Ну, спросил: "Как дела?" - посмеялся, типа: "Ты в положении?" Ну, он сам смеялся, это было смешно", - сказала она.

Зеля, как настоящий клован, прикололся с Мандель...
Типа, разве от орального секса можно забеременнеть.
показать весь комментарий
09.03.2021 11:37 Ответить
Ну да. "Это было смешно" - полгода гьiцав не слезая, а потом удивлённо - "Ты в положении?". Конечно, "это было смешно", прям обхохочешься.
показать весь комментарий
09.03.2021 11:42 Ответить
Мендель-красивая молодая женщина,которая не замужем,а пора.Как и любому человеку ей хочется счастья,выйти замуж ,родить детей.Быть пресс-секретарем у Зеленского и не выйти замуж-это плохо.Не может быть,чтобы еврейская девушка Мендель,просто так ,от не...уй делать забеременела? Есть анекдот,что нельзя изобрести вечный двигатель,обмануть еврея и ,третье,кажется ,поверить женщине.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:41 Ответить
Это не смешно! Это позорище! Аслунд правильно охарактеризовал эту работницу!
показать весь комментарий
09.03.2021 13:07 Ответить
А в чем тогда причина, что г-н Зеленский так дорожит этой дамой, защищает все её выходки, которые она себе позволяет как минимум как его доверенное лицо?
показать весь комментарий
09.03.2021 13:20 Ответить
"Как можно быть в положении, не глотая?" - ответила Мандель Велічайшєму.
показать весь комментарий
09.03.2021 14:16 Ответить
ЖДМЕНДЕЛЬ !!!
показать весь комментарий
09.03.2021 15:04 Ответить
мда... тема беременности явно не раскрыта... ждём новых твиттов на эту тему от "молодой девушки" 34года возрастом
показать весь комментарий
09.03.2021 17:07 Ответить
Тупая овца...
показать весь комментарий
10.03.2021 01:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 