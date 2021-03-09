Немчинов отчитался о годе работы Кабмина Шмыгаля: Правительство провело едва ли не самое большое количество заседаний в истории Украины

Кабинет Министров за год работы провел более 160 заседаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов по случаю первой годовщины работы правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"На протяжении этого года Секретариат Кабинета Министров подготовил более 160 заседаний Кабинета Министров. Это, наверное, самый большой показатель за всю историю украинских правительств. За 365 дней 164 заседания Кабинета Министров состоялись - фактически раз в два дня. Это было связано с тем, что у нас новые вызовы, новые задачи, и мы должны были принимать так называемые решения с колес, когда надо было немедленно реагировать на ситуацию", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что одним из первых решений правительства было разблокирование выплат шахтерам.

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Немчинов отметил, что правительству пришлось работать в период пандемии коронавируса. Уже после недели работы этого состава Кабмина были введены карантинные ограничения. По словам министра Кабинета Министров, самое главное, что удалось удержать ситуацию, предотвратить "падение" медицинской системы и начать вакцинацию.

По словам Немчинова, вызовом стало сохранение профессиональной госслужбы. На время действия карантина было временно прекращено проведение конкурсов на госслужбу, в исключительных случаях были введены так называемые доборы, на которых по квалификационным требованиям у людей была возможность попадать на государственную службу. Больше всего таких доборов, по словам министра КМУ, происходило в органах местной власти и их территориальных подразделениях.

"Это стало большим вызовом, ведь за год были проведены несколько десятков тысяч таких доборов, и сейчас, с принятием закона и подписанием его Президентом Владимиром Зеленским, ... мы получили новый вызов на 2021 год - возобновление конкурсной процедуры, и все люди, которые прошли такие доборы, пройдут полноценный конкурсный отбор", - подчеркнул Немчинов.

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Он также напомнил, что была принята концепция реформы оплаты труда на госслужбе, и с марта в четырех центральных органах исполнительной власти, в том числе в Секретариате КМУ, она будет проведена. Продолжается внедрение информационной системы управления человеческим ресурсами HRMIS - вскоре начнется второй этап.

Как сообщалось, 4 марта 2020 года Верховная Рада утвердила персональный состав действующего Кабинета Министров.