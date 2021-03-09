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Новости Новый Кабмин
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Немчинов отчитался о годе работы Кабмина Шмыгаля: Правительство провело едва ли не самое большое количество заседаний в истории Украины

Немчинов отчитался о годе работы Кабмина Шмыгаля: Правительство провело едва ли не самое большое количество заседаний в истории Украины

Кабинет Министров за год работы провел более 160 заседаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов по случаю первой годовщины работы правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"На протяжении этого года Секретариат Кабинета Министров подготовил более 160 заседаний Кабинета Министров. Это, наверное, самый большой показатель за всю историю украинских правительств. За 365 дней 164 заседания Кабинета Министров состоялись - фактически раз в два дня. Это было связано с тем, что у нас новые вызовы, новые задачи, и мы должны были принимать так называемые решения с колес, когда надо было немедленно реагировать на ситуацию", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что одним из первых решений правительства было разблокирование выплат шахтерам.

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Немчинов отметил, что правительству пришлось работать в период пандемии коронавируса. Уже после недели работы этого состава Кабмина были введены карантинные ограничения. По словам министра Кабинета Министров, самое главное, что удалось удержать ситуацию, предотвратить "падение" медицинской системы и начать вакцинацию.

По словам Немчинова, вызовом стало сохранение профессиональной госслужбы. На время действия карантина было временно прекращено проведение конкурсов на госслужбу, в исключительных случаях были введены так называемые доборы, на которых по квалификационным требованиям у людей была возможность попадать на государственную службу. Больше всего таких доборов, по словам министра КМУ, происходило в органах местной власти и их территориальных подразделениях.

"Это стало большим вызовом, ведь за год были проведены несколько десятков тысяч таких доборов, и сейчас, с принятием закона и подписанием его Президентом Владимиром Зеленским, ... мы получили новый вызов на 2021 год - возобновление конкурсной процедуры, и все люди, которые прошли такие доборы, пройдут полноценный конкурсный отбор", - подчеркнул Немчинов.

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Он также напомнил, что была принята концепция реформы оплаты труда на госслужбе, и с марта в четырех центральных органах исполнительной власти, в том числе в Секретариате КМУ, она будет проведена. Продолжается внедрение информационной системы управления человеческим ресурсами HRMIS - вскоре начнется второй этап.

Как сообщалось, 4 марта 2020 года Верховная Рада утвердила персональный состав действующего Кабинета Министров.

Автор: 

Кабмин (14025) отчет (412) Немчинов Олег (170)


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Топ комментарии
+13
и - шо?
ж*опы грели, айкосы - курили, сосн тестили и .. отчитались о "самом большом количестве заСЕДАЛИЩ"?
отчитываются о ЭФФЕКТИВНОСТИ работы, а не о том сколько зады насиживали..
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09.03.2021 08:55
+10
Ну кількість - зрозуміло. А як щодо якості ? Пшик !
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09.03.2021 08:55
+8
С таким успехом они в ближайшей пивнушке могли заседать,на выходе ноль..
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09.03.2021 08:58
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Правила форума Совет форумчан
Ну кількість - зрозуміло. А як щодо якості ? Пшик !
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09.03.2021 08:55 Ответить
и - шо?
ж*опы грели, айкосы - курили, сосн тестили и .. отчитались о "самом большом количестве заСЕДАЛИЩ"?
отчитываются о ЭФФЕКТИВНОСТИ работы, а не о том сколько зады насиживали..
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09.03.2021 08:55 Ответить
С таким успехом они в ближайшей пивнушке могли заседать,на выходе ноль..
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09.03.2021 08:58 Ответить
Не о них ли это писал Маяковский - "Прозаседавшиеся"?
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09.03.2021 08:58 Ответить
Официальное подтверждение уровня интеллекта действующего кабмина - мерять работу количеством заседаний. Больше мерять нечего! Дебилы даже не в курсе - пока начальство заседает - подчиненые НИХРЕНА не делают! Шоб потом не переделывать если шо назаседают...
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09.03.2021 09:08 Ответить
- Мы насрали самую большую кучу гована !
- Но это же говно !!!
-Зато самая большая куча ! Шах и мат !
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09.03.2021 09:14 Ответить
Прозаседавшиеся)))
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09.03.2021 09:14 Ответить
ППР - в армии это была партийно-политическая работа, а в украинском кабмине тоже ППР - посидели, попи*дели, разошлись...
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09.03.2021 09:18 Ответить
Нехай зроблять відповідь на одне маленьке запитання, що є економічною базою розвитку наприклад Києва, Дніпра, Одеси...? Нарколабораторії, банди, базари секондхенда, торгові центри збуту китайських і європейських товарів? Адже без економічної бази, без індустріалізації Київ, і інші колоніальні міста , як Троя стануть руїнами і памяткою археології.
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09.03.2021 09:32 Ответить
а эффективность этих заседаний, ноль))) все равно решает все беня с рыжим
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09.03.2021 09:52 Ответить
Другими словами, одно заседание правительства Яценюка или Гройсмана было эффективнее, чем все наши 130.
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09.03.2021 10:10 Ответить
У Маяковского есть стихотворение "Прозаседавшиеся". Читал очень давно, помню уже плохо, но там есть приблизительно такие слова -"Провести бы ещё одно заседание, по искоренению всех заседаний!" Я к тому, что заседаний много, а результатов 0.
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09.03.2021 10:12 Ответить
Да хоть миллион заседаний,промпроизводство падает,рабочие места сокращаются,пол страны за границей,цены и тарифы растут,казнокрады,махинаторы и взяточники все на свободе и при делах,агент кремля гетьманович продолжает повышать налоги и усложнять отчетность,инвестиций нет и не будет,зачем нам эти ахметковские заседальщики.
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09.03.2021 10:27 Ответить
«...Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».©
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09.03.2021 10:35 Ответить
 
 