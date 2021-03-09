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Новости Конституционный кризис
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"Ні з’їзду суддівської нечесті!": под стенами "Президент Отеля" проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 марта в 9:00 возле "Президент Отеля" на улице Госпитальной, 12 запланирована акция протеста против проведения съезда судей, на котором планируют назначить новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) и судью Конституционного Суда (КС).

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию из-под "Президент-Отеля", где будет проходить съезд судей и акция протеста.

Как рассказала одна из организаторов митинга, на сегодняшнем съезде соберутся 290 судей со всей Украины: "К сожалению, это наиболее недостойные представители. Среди них шестеро судей Майдана, которые бросали активстов за решетку и лишали прав участников Автомайдана и, которые успешно избежали наказания. Также есть судьи, которые явно не живут на свою зарплату. Например, Виктор Остапук - судья Верховного Суда...".

Также активистка добавила, что в последние несколько лет судейские съезды в Украине собираются просто для того, чтобы формализовать выбор, который сделали судейские кланы: "Судьи уже получили указания за кого голосовать и сегодня они просто выполнят указание".

Вместе с тем, фамилии возможных людей, которые могут войти в ВСП и другие органы, активистам неизвестны.

Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 01

Участники митинга "Ні з’їзду суддівської нечесті!" намерены призывать не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КС. По их словам, именно несовершенная процедура назначения членов этих органов привела к конституционному кризису, сделала вынесения беспредельного приговора Сергею Стерненко и другие политические заключения в Украине.

Среди организаторов акции - Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции и Автомайдан.

Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 02

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О полной перезагрузке Конституционного Суда сможем заговорить в ближайшее время, - Ермак

Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 03

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мовчання тримає за ґратами": Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 04
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 05

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 06

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 07

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 08
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 09
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 10
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 11
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 12
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 13
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 14
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 15
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 16
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 17
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 18
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 19
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 20
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 21
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 22
Ні з’їзду суддівської нечесті!: под стенами Президент Отеля проходит акция протеста 23
Фото и видео: Олег Богачук

КС (2248) судья (2644) съезд (367) Стерненко Сергей (394) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+31
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 8661
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09.03.2021 09:31
+20
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 47
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09.03.2021 09:09
+20
Не знаю де це "у вас", можливо на Расєє, але "тітушки" набагато менше небезпечні, ніж продажні судді. Останні можуть просто знищити державу.
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09.03.2021 09:34
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Правила форума Совет форумчан
И только у нас продажные титушки выступают против продажных судей.
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09.03.2021 09:00 Ответить
Не знаю де це "у вас", можливо на Расєє, але "тітушки" набагато менше небезпечні, ніж продажні судді. Останні можуть просто знищити державу.
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09.03.2021 09:34 Ответить
Посли Великої Сімки звернулися до суддів з проханням відстрочити проведення зьїзду. Та Зє і суддям на це плювати. Судді ж бо в нас незалежні. А Зє Гарант їх незалежності. В яку позу побажать поставити Україну,в таку й поставлять.
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09.03.2021 09:36 Ответить
крысы в мантиях снуют ...
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09.03.2021 09:01 Ответить
Вы правы - костюмированный воровской сходняк.... Авторитеты в мантиях.... Мафия судейская....
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09.03.2021 11:06 Ответить
Боширов, Петров, аууу?
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09.03.2021 09:06 Ответить
- Діду, а як бі ти від нечисті позбувся?
- То я би оту усю нечесть зібрав би в одному місці, закрив би та й спалив...
- і що?
- на похорони нечисті прийшла б така сама нечисть, то я би їх також спалив...
- то й що?
- і так раза чотири, поки всю нечисть не перебив би...
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09.03.2021 09:08 Ответить
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 47
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09.03.2021 09:09 Ответить
Про уХйла - Т.Г. Шевченко

У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
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09.03.2021 09:15 Ответить
Виселицу туда бы не мешало - судьи коррумпированы полностью 😀😀😀
Мама папа ребёнок - все судьи- семейные подряды в Украине . Блин, бизнес у них .

МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ СУД ПРИСЯЖНЫХ СОЗДАТЬ ? Иначе Украина нет очистится от коррупции
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09.03.2021 09:11 Ответить
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 8661
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09.03.2021 09:31 Ответить
виборність суддів ефективніша(звичайно серед тих ,хто має базову юридичну освіту..)
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09.03.2021 09:32 Ответить
Нееть. Судей выпускает одесская академия имени Кивалова и Харьковская имени Портнова .
Этим судейским безобразиям конца не будет
А суд присяжных - Не пожизненная должность судьи
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09.03.2021 09:39 Ответить
Ківалов- Підрахуй , ще за часів Овоча вчить діток як потрібно "рахувати " ... чи голоси на виборах , а чи грошики в кишенях продажним суддям .
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09.03.2021 10:19 Ответить
я про базову юридичну освіту... адвокати теж її мають.
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09.03.2021 10:44 Ответить
Адвокаты,купившие свидетельства,конечно.
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09.03.2021 12:40 Ответить
Присяжных тоже можно купить. Выход один - внешнее и прямое (пусть через "шабуниных") управление Госдепа, иначе толку не будет.
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09.03.2021 09:40 Ответить
Флажок щас отклеиться 😀😀😀
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09.03.2021 09:41 Ответить
Всмысле?
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09.03.2021 09:42 Ответить
В смысле -Госдеп 😀😀😀
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09.03.2021 09:43 Ответить
Моя твоя не понимать.
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09.03.2021 09:45 Ответить
Слово « Госдеп» употребляют только кацапы 😀😀😀 теперь - понимать?
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09.03.2021 09:52 Ответить
Чушь несешь. "Госдеп" - это сокращенно "Госдепартамент США". Ты под влиянием клише и ярлыков. Меньше кацапов читай...
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09.03.2021 09:59 Ответить
Вот именно - так кацапы и говорят - Госдеп
Так шо ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША , троль
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09.03.2021 10:01 Ответить
Думал ты адекватная, но ты меня переубедила.
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09.03.2021 10:12 Ответить
українською -Держдеп )
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09.03.2021 10:45 Ответить
Шабунін ПНХ.
це не Держдепу ,а "пташина Сороса"..
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09.03.2021 10:46 Ответить
Що одне кліше "соросята". Одним око муляє "Госдеп", а другим "Соросята". Мені плювати, як ви їх там називаєте. Головне, щоб дрючили всю мразоту в Україні. Так і буде. Байден вздрючить Бубачку ніпадєцкі. Він вже його дрючить.
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09.03.2021 11:24 Ответить
Павло, прибери з фамілії другу букву д.
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09.03.2021 12:41 Ответить
Сейчас присяжные - в основном самые из аморальных представителей
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09.03.2021 09:44 Ответить
так как в харькове с ними надо , причем со всеми кто в квартире
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09.03.2021 21:32 Ответить
Т.Г.Шевченко - про укросудів та всю іншу непотріб

А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. "Нехай, - каже, -
Може, так і треба".
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09.03.2021 09:17 Ответить
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 7450
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09.03.2021 10:54 Ответить
Сходняк законних злодіїв України буде обирати паханів із таких же "правильних пацанів".
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09.03.2021 09:27 Ответить
Судейский заповедник в центре Европы 😀
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09.03.2021 09:42 Ответить
Там ще десь за "кулисами" збіговиська "суддів" , має бути дирижер Ківалов-Підрахуй ...
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09.03.2021 10:21 Ответить
на часі введення ВИБОРНОСТІ СУДДІВ...
вони ж непідконтрольні нікому !
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09.03.2021 09:27 Ответить
а лучше забить ногами парочку...)
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09.03.2021 09:41 Ответить
парочку тысяч?
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09.03.2021 09:52 Ответить
Как уничтожить преступность? Убить главаря,а на его похоронах уничтожить всех,кто пришел проститься.
Как уничтожить продажных судей? Да точно так же,собрать съезд и там их всех иопнуть.
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09.03.2021 09:45 Ответить
якщо б ви таке написали у Європі чи Амеріці - ви уже були б за гратами...
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09.03.2021 11:25 Ответить
Якщо б в Европi чи Америці крали та виносили такі рішення як у нас, то вони б набагато раніше сіли,ніж я написав цей пост.
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09.03.2021 12:07 Ответить
Ой, не надо здесь вашей мусоровской пропаганды. В америках-европах это судейско-прокуроское кубло бы уже давно на электрическом стуле жарилось.
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09.03.2021 12:31 Ответить
Ви були в "амеріках - европах" під судом? Ось так у Європі влада розмовляє з активістами

dw.com/ru/vodomety-v-centre-berlina-kak-korona-skeptikov-ottesnjali-ot-rejhstaga/a-55654802

Берлинская полиция применила водометы в центре столицы Германии - чтобы не допустить к Рейхстагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите.

"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 8117
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09.03.2021 12:43 Ответить
В америках-европах все это продажное активистское кубло уже б мордой в асфальт лежало.
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09.03.2021 13:50 Ответить
Залишилося тільки подякувати дебілам 73% які відсиджувалися вдома під диванами, коли беркутпівні вбивали найкращих за майбутнеє України на Майдані, що скинули банду Януковича, а сьогодні вони привели її назад. Товаріщь портнов знає що робити, щоб без шуму повернути все взад.
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09.03.2021 09:45 Ответить
Ещё немного и порохоботы запоют песню, что Майдан зробылы Пэцько с Лешой Гончаренко при поддержке их знакомых и родичей
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09.03.2021 09:54 Ответить
а хто, крім їх?
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09.03.2021 11:21 Ответить
Одесский дом профсоюзов по ним плачет.
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09.03.2021 09:46 Ответить
Этих насекомых нужно объявить вне закона! Чтобы каждый мог грохнуть продажного судью в любой момент. А продажные они все.
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09.03.2021 09:51 Ответить
Суддівська нечесть чи суддівська нечИсть...
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09.03.2021 09:55 Ответить
Нынешние судьи это нечистые на руку узурпаторы.
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09.03.2021 09:55 Ответить
Аби ви стільки заплатили за мантію то, теж розраховували б відбити вкладені в бізнес гроші.
Доки судді будуть призначатися високопосадовцями надії не має жодної. Тільки виборність судей на загальних засадах і на п'ять років.
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09.03.2021 10:27 Ответить
Мысли вслух: закрыть окна и двери, поджечь снизу и наблюдать за этими, так называемыми судьями.
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09.03.2021 10:41 Ответить
Надо обязательно двери подпереть снаружи, чтобы тепло не выходило....
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09.03.2021 11:10 Ответить
https://www.facebook.com/groups/388861717938338/user/100003246916323/?__cft__[0]=AZWTa8kwZ0CpZnPk00ZZo1Xa78kjTX02Cm-bxPC2_A4cfRZ7DB1FG0mOsk2QEovG8KzLj6h40cAnsjL9s4Osdp2-TEV7YweMb4qD600M_EvMH45iM-*******************************************************************-qfymg1-qdk404&__tn__=-UC%2CP-R Анатолий Шамрин https://www.facebook.com/groups/388861717938338/permalink/1824216664402829/?__cft__[0]=AZWTa8kwZ0CpZnPk00ZZo1Xa78kjTX02Cm-bxPC2_A4cfRZ7DB1FG0mOsk2QEovG8KzLj6h40cAnsjL9s4Osdp2-TEV7YweMb4qD600M_EvMH45iM-*******************************************************************-qfymg1-qdk404&__tn__=%2CO%2CP-R 25 хв ·
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09.03.2021 10:42 Ответить
ДО КОЖНОГО ДЕЛЕГАТА З'ЇЗДУ СУДДІВ !Тьотушки і тітушки - нащадки дітей капітана Шмідта і Остапа Бендера це ваш Зірковий час!Сьогодні або ніколи! Є шанс сьогодні створити вперше в світі нову імперію Свавілля з обличчям Добра! Тільки сьогодні можна назавжди очолити те, що ніколи ні ким не вибиралось і не обговорювалось, очолити світ судівського свавілля з обличчям Добра і начебто Захисту громадян! Тільки сьогодні взявши владу ви зможете встановити Тисячолітнє правління Закону, встановити єдине монопольне право використовувати Ім'ям України і нікому більше! Ви станете Абсолютними жрицями і жрицями закону! нарешті ви станете Богами на землі - Ваші Рішення будуть абсолютом, оскаржувати які буде злочином. Ніяких конкурентів, ніяких колишніх звільнених "Верховних судів", ніяких конкурентів - Влада тільки вашим нащадкам! "Не судіть, да несудимими будете" - це для світської влади, - То сьогодні Ваш час реально стати помазаниками Божими!!!!! Мати абсолютне незаперечне право судити Ім'ям Господа і Землі обітованої України! Залишилось зробити один один крок, все вже договорено і куплено, Судова влада просто лежить на землі і чекає свого Українського Імператора Закону! То подайте руку лежачого, в яку потім потечуть річки абсолютної влади! Гідність має стати єдиним джерелом вашого існування, і саме ви будете наповнювати його своїм абсолютним свавіллям - до тих кого визначили злочинцями! Ваше право давати законні індульгенції тим хто покаявся і відмовився від зайвих грошей! Тому що ви станете справжніми захисниками народу! А щоб цього досягти - сьогодні нарешті треба вибрати найнастирнішого суддю ГИРИЧА С. тричі невдаху КАНДИДАТА до ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ СУДДЮ ГАЛИЦЬКОГО СУДУ міста Львова - вже сотвореного в своєму суді Імперію абсолютної Влади і свавілля! Він не підвладний вже ані Законам світським, ані Президенту, та іншим органам контролю в державі.
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09.03.2021 10:43 Ответить
Нічого не зміниться, поки не буде ось так:

"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 9627
Суддя, з якого за продажність здерли шкіру
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09.03.2021 10:42 Ответить
Добре сказано: шабаш суддівської нечисті! Згинь, згинь сатана!
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09.03.2021 11:39 Ответить
Що робити з суддями,якi набудували собi палаци,мають елiтнi авто тощо? Вести вiйсковий стан,вiйськовi трибунали.Потiм по законам вiйськового стану,по рiшенню вiйськових трибуналiв привести запроданцiв -суддiв до iхнiх палацiв,особнякiв,там iх розтрiляти ,а особняки,палаци пiдiрвати вибухiвкою,щоб потенцiйнi корупцiонери -суддi надовго це запам'ятали.Побiльше цих продажних тварюк(тварей) розтрiляти,бо iнакше вони не розумiють.
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09.03.2021 13:48 Ответить
Интересно, а за какую зарплату живут все эти активисты? Разгар рабочего дня, а они не на работе.
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09.03.2021 13:48 Ответить
Чудово !!! Нова генерація /молодь / вступає у свої права-- рішуче виборює нову Україну без корумповано-- продажних . пропутінських суддів... Одне прикро : що у святковий день. день народження нашого генія і пророка ТАРАСА--- змушені корчувати наслідки вибору ЗОМБО-- МАСИ--73 ! --- Чи ми такі дурні ?... служимо тим. хто першим одягнув нам хомута . так запопадливо. так ревно. що й рідний батько позаздрив би .Ми аж біжимо продваатися. просимо й вимолюємо : візьміть нас у раби .їздіть на нас. бо самі дурні та нікчемні. У вас усе краще...і попи ваші мудріші. і гузниці у ваших жінок більші... Візьміть їх за так та потовчіть нам за те ребра... Юрій Мушкетик-- " Погоня "09.03.2021 13:49ВідповістиМені подобаєтьсяСторінка 3 з 3<<<123КоментуватиРада форумчанПравила форумаІм'я:Віктор Дорош ДорошТекст повідомлення:

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https://censor.net/ua/comments/locate/3252015/01921472-c924-70cf-b1f3-d8ca65745f82ВідповістиМені подобаєтьсяСторінка 3 з 3https://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/1#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/2#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/1#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/2#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/3#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/3#commentformhttps://censor.net/ru/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoruhttps://censor.net/ru/forum/2000002/pravila_forumaІм'я:
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09.03.2021 14:09 Ответить
Рюкзаков уже предупредил своих подельников и они перебежали в другое место.
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09.03.2021 14:46 Ответить
мало вам в харькове бошки резали кривосудьи поганые
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09.03.2021 21:29 Ответить
 
 