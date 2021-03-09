"Ні з’їзду суддівської нечесті!": под стенами "Президент Отеля" проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 марта в 9:00 возле "Президент Отеля" на улице Госпитальной, 12 запланирована акция протеста против проведения съезда судей, на котором планируют назначить новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) и судью Конституционного Суда (КС).

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию из-под "Президент-Отеля", где будет проходить съезд судей и акция протеста.

Как рассказала одна из организаторов митинга, на сегодняшнем съезде соберутся 290 судей со всей Украины: "К сожалению, это наиболее недостойные представители. Среди них шестеро судей Майдана, которые бросали активстов за решетку и лишали прав участников Автомайдана и, которые успешно избежали наказания. Также есть судьи, которые явно не живут на свою зарплату. Например, Виктор Остапук - судья Верховного Суда...".

Также активистка добавила, что в последние несколько лет судейские съезды в Украине собираются просто для того, чтобы формализовать выбор, который сделали судейские кланы: "Судьи уже получили указания за кого голосовать и сегодня они просто выполнят указание".

Вместе с тем, фамилии возможных людей, которые могут войти в ВСП и другие органы, активистам неизвестны.

Участники митинга "Ні з’їзду суддівської нечесті!" намерены призывать не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КС. По их словам, именно несовершенная процедура назначения членов этих органов привела к конституционному кризису, сделала вынесения беспредельного приговора Сергею Стерненко и другие политические заключения в Украине.

Среди организаторов акции - Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции и Автомайдан.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

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5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

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19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.





Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

































Фото и видео: Олег Богачук