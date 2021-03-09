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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 171 человека, всего - 19 118, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 171 человека, всего - 19 118, - Минздрав

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине привиты одной дозой вакцины 19 118 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За 8 марта 2021 г. привили 1 171 человека, из них вакцинирован 1 дозой - 1 171 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек", - говорится в сообщении.

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"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2 474 прививки), наименьшая - в Сумской области (350 прививок)", - уточнили в МОЗ.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 171 человека, всего - 19 118, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 171 человека, всего - 19 118, - Минздрав 02

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Ипатий Коловратий, какое позорище ...
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09.03.2021 09:08 Ответить
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 171 человека, всего - 19 118, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3793
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09.03.2021 09:14 Ответить
шапито 95 как всегда на высоте)) сколько бабла потратили на байки степанова)) 1000 человек это рекорд))
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09.03.2021 09:16 Ответить
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 1 171 особу, загалом - 19 118, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8070
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09.03.2021 09:17 Ответить
В лідерах постійно Донеччина.
Це вони хлопців обколюють ???
Бо більше ніде ніхто не хоче брати !
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09.03.2021 09:55 Ответить
А когда будет миллион? Уже первую партию людишек нужно будет повторно колоть?
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09.03.2021 10:05 Ответить
Наше дно не має дна (с)
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09.03.2021 10:09 Ответить
 
 