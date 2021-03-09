За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 171 человека, всего - 19 118, - Минздрав
С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине привиты одной дозой вакцины 19 118 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"За 8 марта 2021 г. привили 1 171 человека, из них вакцинирован 1 дозой - 1 171 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек", - говорится в сообщении.
"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2 474 прививки), наименьшая - в Сумской области (350 прививок)", - уточнили в МОЗ.
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Це вони хлопців обколюють ???
Бо більше ніде ніхто не хоче брати !