Аслунд о конфликте с Мендель: Она получила высокую должность, но не очень хорошо знает, как делать такую работу

Экономист, сотрудник Атлантического совета, бывший член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Андерс Аслунд прокомментировал конфликт с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Вы прекрасно понимаете, это не очень серьезно выглядит. Мы вообще не имеем никаких связей с ней. Я ее не видел и не знаю", - сказал Аслунд.

Экономист подчеркнул, что его не увольняли из Набсовета "Укрзализныци": "Это я ушел из-за того, что украинский парламент и президент считали, что не надо платить людям, которые сидят в наблюдательных советах, что, конечно, политика по борьбе с коррупцией… И, в конце концов, это премьер-министр Денис Шмыгаль этот вопрос решил. Но это он сделал после того, что я сделал достаточно много шума, когда я ушел. Потому что корпоративное управление на государственных предприятиях не очень хорошо работает…".

По его словам, он не ожидает извинений со стороны пресс-секретарь президента Украины Юлии Мендель, поскольку она не является профессионалом.

"Я ничего не жду от нее. Я ее не знаю. Эта молодая девушка. Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу", - добавил Аслунд.

Напомним, ранее Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах.

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