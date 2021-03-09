Аслунд о конфликте с Мендель: Она получила высокую должность, но не очень хорошо знает, как делать такую работу
Экономист, сотрудник Атлантического совета, бывший член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Андерс Аслунд прокомментировал конфликт с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
"Вы прекрасно понимаете, это не очень серьезно выглядит. Мы вообще не имеем никаких связей с ней. Я ее не видел и не знаю", - сказал Аслунд.
Экономист подчеркнул, что его не увольняли из Набсовета "Укрзализныци": "Это я ушел из-за того, что украинский парламент и президент считали, что не надо платить людям, которые сидят в наблюдательных советах, что, конечно, политика по борьбе с коррупцией… И, в конце концов, это премьер-министр Денис Шмыгаль этот вопрос решил. Но это он сделал после того, что я сделал достаточно много шума, когда я ушел. Потому что корпоративное управление на государственных предприятиях не очень хорошо работает…".
По его словам, он не ожидает извинений со стороны пресс-секретарь президента Украины Юлии Мендель, поскольку она не является профессионалом.
"Я ничего не жду от нее. Я ее не знаю. Эта молодая девушка. Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую работу", - добавил Аслунд.
Напомним, ранее Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах.
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Аслунд хоч мав совість сам піти, коли побачив, що його ніхто не слухай, а Сірожа досі в УЗ ніфіга не робить, зате 300 тис. зарплати щомісяця отримує! І це ж його не папередніки назначили, а зелені!
P.S. Так смішно, коли неграмотні люди корчать із себе ікспердів і намагються повчати інших... Поняття пунктуації тобі взагалі не знайоме, я так бачу... Що за утворення в тебе?)))
У мене червоний диплом кращого вузу України, я сам можу ярлики іншим навішати))
Дура - нечто, получившая высокую должность, но не очень хорошо знающая, как выполнять такую работу. Классика жанра - Мендель. У нее прекрасно получается доказывать истинность этого утверждения. Но по-моему ее уже замного. Пора АСТАНАВИТЬСЯ.
- Владимир Александрович, а это разве не одно и то же?
- Вы приняты на работу 🤣🤣🤣
Підозрюю, що таку "геніальну" просвітницьку думку йому теж написала Мендель.
Хоча він міг і сам, бо у випадку професіоналізму - вони таки на одному рівні.
Ось тут, уже знаєте, справжня гендерна рівність.
Тому з рівністю в нашій країні - все добре.
У нас от тільки з мізками останні два роки - туго 😏
Я б сказав простіше - скоріш за все вона хвора на голову, таке буває
******
Аслунд оскорбіл єйо "дєвушкой". А це вже нєпрікритий сєксізЬм і угнєтєніє патріархатом!
За таке в прогрєсівних лібєральних європах бьють по шапці, і очінь больно.
Хотя, коли співають про "гендерні квоти", то чомусь теж дивляться поміж ноги. Дивно, - нє?
Mendel-prosta;tupa kurka !
Зеленский поздравил женщин с 8-мым марта : "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности".
Вот и открылась нам еще одна тайна Банковой. Как только Юличка Мендель выходит из кабинета вовы - вова тут же превращается в биологическое существо.
Позже, когда Мендель возвращается в кабинет вовы, и, допустим, приводит к нему какую-то зарубежную делегацию, так и представляет его : "Знакомьтесь, это владимир ссаныч - уже не биологическое существо, а Людь и Личность. Наівеличніша!"
P.S. Вобщем, надо чтоб с вовой постоянно кто-то был, чтоб он поменьше принимал облик биологического существа.
P.P.S. Казалось бы - всю жизнь человек на сцене, должен уметь говорить. Но нет. Даже играя роль Президента говорит о каких-то" терминаторах", "чужих" и прочих биологических существах.
https://www.facebook.com/100001551209111/posts/3982366371825030/ Nick Vest
Скажу больше: "Она получила высокую должность. И, оказывается, тот, кто раздаёт должности не очень хорошо знает, как делать такую работу"
Источник: https://censor.net/ru/n3252053
Не скажите, не скажите.
Полагаю, что в определенных гхм... отраслях она не просто профессиональна, а даже, возможно, искусна, и весьма.
Неужто ее просто по родственным связям???
https://www.dialog.ua/ukraine/225337_1615315125
Вот как уметь лизнуть и обосрать одновременно - для этого Алеська женушка и пытала эту дуру!!!
З іншого боку, вона не послала його подалі прямим текстом, як офіційна особа, радник глави офіса президента Арестович посилає коментаторів, і не пообіцяла втоптати Аслунда в землю, як робить він же.
І це вже хорошо
(іронія)Євген Булавка