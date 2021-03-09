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Аслунд о конфликте с Мендель: Она получила высокую должность, но не очень хорошо знает, как делать такую работу

Аслунд о конфликте с Мендель: Она получила высокую должность, но не очень хорошо знает, как делать такую работу

Экономист, сотрудник Атлантического совета, бывший член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Андерс Аслунд прокомментировал конфликт с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Вы прекрасно понимаете, это не очень серьезно выглядит. Мы вообще не имеем никаких связей с ней. Я ее не видел и не знаю", - сказал Аслунд.

Экономист подчеркнул, что его не увольняли из Набсовета "Укрзализныци": "Это я ушел из-за того, что украинский парламент и президент считали, что не надо платить людям, которые сидят в наблюдательных советах, что, конечно, политика по борьбе с коррупцией… И, в конце концов, это премьер-министр Денис Шмыгаль этот вопрос решил. Но это он сделал после того, что я сделал достаточно много шума, когда я ушел. Потому что корпоративное управление на государственных предприятиях не очень хорошо работает…".

По его словам, он не ожидает извинений со стороны пресс-секретарь президента Украины Юлии Мендель, поскольку она не является профессионалом.

"Я ничего не жду от нее. Я ее не знаю. Эта молодая девушка. Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу", - добавил Аслунд.

Напомним, ранее Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах.

Читайте: Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из "Укрзализныци": Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции

Автор: 

Аслунд Андерс (39) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+65
Недоумок оточив себе недоумками, а його обрали 73% недоумків. Ось така фігня малята.
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09.03.2021 09:17
+58
от клоунских шлюшек Украина получила невосполнимые репутационные потери
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09.03.2021 09:16
+44
К сожалению, большинству украинцев не знакомо такое понятие, как репутация. Иначе тупого ватного клоуна не выбрали б в президенты.
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09.03.2021 09:29
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Страница 3 из 3
да вы что ?!!! это вы сейчас про внешнее управление Украины говорите , как российские пропагандисты ? .... Дорогой, товарищ, вы слишком преувеличиваете значимость всяких аслундов ..... для контроля есть консулы стран-доноров ... а вот такие промокашки как Аслунд нужны коррумпированной власти в качестве ширмы
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09.03.2021 11:23 Ответить
А для чого зеленій владі потрібні в УЗ такі промокашки, як Сірожа Лєщенко? Він кращий експерт за Аслунда?)))

Аслунд хоч мав совість сам піти, коли побачив, що його ніхто не слухай, а Сірожа досі в УЗ ніфіга не робить, зате 300 тис. зарплати щомісяця отримує! І це ж його не папередніки назначили, а зелені!
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09.03.2021 11:36 Ответить
Аслунд и совесть? ... смешное сочетание )))))))
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09.03.2021 11:43 Ответить
Ще раз питаю - назначений зеленими Лєщенко кращий?
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09.03.2021 11:49 Ответить
конечно да ... Как не крутите, а персональный враг Ахметова , как минимум и товарища Порошенко явно лучше чем приспособленец и халявщик Аслунд
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09.03.2021 11:57 Ответить
І що ж такого хорошо зробив Лєщ для УЗ?

P.S. Так смішно, коли неграмотні люди корчать із себе ікспердів і намагються повчати інших... Поняття пунктуації тобі взагалі не знайоме, я так бачу... Що за утворення в тебе?)))
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09.03.2021 12:09 Ответить
Так яке утворення?)) Просто цікаво...

У мене червоний диплом кращого вузу України, я сам можу ярлики іншим навішати))
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09.03.2021 12:51 Ответить
Важко сказати, яке утворення?)) Чи соромно просто?
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09.03.2021 13:07 Ответить
А що зробив Аслунд для УЗ?
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10.03.2021 09:04 Ответить
Хатку отримав)))) але то жінка на ді-джеї ла .... Подивись де вона цицьками трясе.... Лещ то латентний полу покер 🤫....
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09.03.2021 13:30 Ответить
Ничего нового... зебылы продолжают позорить Украину....
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09.03.2021 10:07 Ответить
Інтелігентна людина інтелігентно назвала вазеленську шмендель тупою вівцею, клюнутою скаженим півнем.
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09.03.2021 10:09 Ответить
ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! В ОП заявили про великі досягнення Зе в борьбі з корупцією . При чому тут ОП та наш Зе- президент ?. Про які конкретно дії Зе йдеться ?. Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала. Мендель - середньостатистичний "кадр" Зе- команди . Профнепригодність -її головна якість .
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09.03.2021 10:16 Ответить
шо ты мелеш?
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09.03.2021 10:28 Ответить
страной рулят хамовитые неучи ... эпоха Достоинства в прошлом, добро пожаловать в эпоху зеленого днища.
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09.03.2021 10:17 Ответить
В епоху Гідності ЛЮДИ віддавали своє життя заради країни, а теперішні щури (медведчуки,коломойські,зеленські...), віддадуть країну заради свого солодкого життя.
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09.03.2021 12:17 Ответить
Так і припіздєнт, такий самий, як ця дурепа...
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09.03.2021 10:22 Ответить
Культура не позволила Аслунду просто сказать "ТУПАЯ ОВЦА"
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09.03.2021 10:24 Ответить
Идиот - человек с абсолютным отсутствием мотивации для дальнейшего развития своих интеллектуальных способностей. Классическим примером выступает зебил обыкновенный.

Дура - нечто, получившая высокую должность, но не очень хорошо знающая, как выполнять такую работу. Классика жанра - Мендель. У нее прекрасно получается доказывать истинность этого утверждения. Но по-моему ее уже замного. Пора АСТАНАВИТЬСЯ.
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09.03.2021 10:28 Ответить
Достатньо дипломатична промова.
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09.03.2021 10:29 Ответить
Ха-ха - зарвавшуюся жидовскую шлюху послали,туда откуда не слазит культурно и без мата.)))
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09.03.2021 10:34 Ответить
щось занадто багато Мандель в ефірі, значить щось десь роблять в угоду КаламойшіАхмета чи Татарова. Клоуни просто так інформ простір гавном не закидають
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09.03.2021 10:47 Ответить
ей дали должность не работу делать во благо народа Украины ,а для того,что бы ее пищеприемник похвальные "оды" пела про "зе"
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09.03.2021 10:51 Ответить
- Юля! Чем отличается, Литва от Латвии?
- Владимир Александрович, а это разве не одно и то же?
- Вы приняты на работу 🤣🤣🤣
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09.03.2021 10:55 Ответить
да гнать этого прокацапского холуя ссаными тряпками.
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09.03.2021 11:25 Ответить
Да, Бубачку давно пора гнать.
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09.03.2021 13:53 Ответить
ооо, ко всем названиям пьётра добавилось еще и "бубочка". Вообщето я имел ввиду Андерс Аслунда, бывшего советника премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80 Егора Гайдара , комуняки Кучмы, и совкодрочера Акаева. Подмахивающего Пинчуку.
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09.03.2021 14:36 Ответить
Сьогодні подружка уславлювача терористів Гордона, взяла в Юлі інтерв'ю як в однієї з найвпливовіших жінок країни, а Зеленський у своєму привітанні заявив, що без жінок, всі чоловіки - просто БІОЛОГІЧНІ СТВОРІННЯ 🤣🥶
Підозрюю, що таку "геніальну" просвітницьку думку йому теж написала Мендель.
Хоча він міг і сам, бо у випадку професіоналізму - вони таки на одному рівні.
Ось тут, уже знаєте, справжня гендерна рівність.
Тому з рівністю в нашій країні - все добре.
У нас от тільки з мізками останні два роки - туго 😏
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09.03.2021 11:26 Ответить
Шмендель позорит всю Украину 😡
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09.03.2021 11:26 Ответить
Що ж ви хочете?Проста єврейська дівчинка, а тут така висока посада, яка потребує певного розуму...
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09.03.2021 11:36 Ответить
"Я ничего не жду от нее. Я ее не знаю. Эта молодая девушка. Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу", - добавил Аслунд Источник: https://censor.net/ru/n3252053

Я б сказав простіше - скоріш за все вона хвора на голову, таке буває
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09.03.2021 11:45 Ответить
Дешевая, грязноротая, тупая шлюха.Получающая зарплату за наши налоги. Так вернее.73 процента могут гордиться.
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09.03.2021 12:09 Ответить
Эта молодая девушка

******
Аслунд оскорбіл єйо "дєвушкой". А це вже нєпрікритий сєксізЬм і угнєтєніє патріархатом!
За таке в прогрєсівних лібєральних європах бьють по шапці, і очінь больно.
Хотя, коли співають про "гендерні квоти", то чомусь теж дивляться поміж ноги. Дивно, - нє?
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09.03.2021 12:12 Ответить
"Я ничего не жду от нее. Я ее не знаю. Эта молодая девушка. Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу" - очень деликатно и дипломатично дано определение... И не только Мендель, но и многая, многая...
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09.03.2021 12:16 Ответить
Pravda !
Mendel-prosta;tupa kurka !
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09.03.2021 12:19 Ответить
...tupa kurva !
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09.03.2021 12:23 Ответить
Язиката ХВеська пішла по хутору.... І не має кому її ... попросити "закрить рот с той сторони"...
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09.03.2021 12:21 Ответить
если такие вот меньдели будут рулить нашей вненей политикой то Украина (далеко пойдет). кто ей дал право выходить на международную арену и что то вякать. это работа дипломатов а она всего лиь вчерашняя студентка с нулевым опитом
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09.03.2021 12:34 Ответить
Все ясно і зрозуміло.Якою хіба повинна бути прислуга в криворагульного гопника? Ото ж.
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09.03.2021 12:34 Ответить
100% не готова та не знає як.
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09.03.2021 12:36 Ответить
Да дура она круглая..хоть и еврейка))
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09.03.2021 12:38 Ответить
Да дура она круглая..хоть и еврейка))/ На каждую дуру -еврейку и каждого придурка-еврея из правящей Украиной элиты наверняка приходятся десять гениальных евреек и десять гениальных евреев. Но они пока не известны.
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09.03.2021 12:56 Ответить
А я и не спорю что есть гении
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09.03.2021 13:29 Ответить
А я и не спорю что есть гении/ но не среди евреев ВР , министров, офиса Буратины несущего херню Коломойского . Там некого назвать просто умным.
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09.03.2021 13:44 Ответить
Логічно же
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10.03.2021 09:23 Ответить
Зеленое время отличается тем, что стало нормой не скрывать тупость, а, наоборот, гордиться и демонстрировать её... От главной зеленой шмаркли - до всех остальных ниже....
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09.03.2021 13:10 Ответить
А чем пресс секретарь ОП Мендель отличается от секретаря ОП Ермака , ну кроме половых признаков , где и в каком законе это можно прочитать ?
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09.03.2021 13:11 Ответить
"Вона отримала високу посаду. І, виявляється, що не дуже добре знає, як робити таку роботу", - додав Аслунд". - Це на 100% стосується і неЛоха.
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09.03.2021 13:14 Ответить
Ох ця дипломатична мова ....Тупа вона пан Аслунд , просто ТУ-ПА. Фсьо
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09.03.2021 13:42 Ответить
Ох же мені ці европейці... А міг би просто сказати- звичайна тупа п##да...
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09.03.2021 13:43 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26381057.html X-files офиса президента
Аслунд про конфлікт із Мендель: Вона отримала високу посаду, але не дуже добре знає, як робити таку роботу - Цензор.НЕТ 8874

Зеленский поздравил женщин с 8-мым марта : "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности".

Вот и открылась нам еще одна тайна Банковой. Как только Юличка Мендель выходит из кабинета вовы - вова тут же превращается в биологическое существо.

Позже, когда Мендель возвращается в кабинет вовы, и, допустим, приводит к нему какую-то зарубежную делегацию, так и представляет его : "Знакомьтесь, это владимир ссаныч - уже не биологическое существо, а Людь и Личность. Наівеличніша!"

P.S. Вобщем, надо чтоб с вовой постоянно кто-то был, чтоб он поменьше принимал облик биологического существа.

P.P.S. Казалось бы - всю жизнь человек на сцене, должен уметь говорить. Но нет. Даже играя роль Президента говорит о каких-то" терминаторах", "чужих" и прочих биологических существах.
https://www.facebook.com/100001551209111/posts/3982366371825030/ Nick Vest
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09.03.2021 14:11 Ответить
Аслунд про конфлікт із Мендель: Вона отримала високу посаду, але не дуже добре знає, як робити таку роботу - Цензор.НЕТ 6386
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09.03.2021 15:21 Ответить
Она получила высокую должность, но не очень хорошо знает, как делать такую работу - такая характеристика для всей зелешушеры.Проще сказать покажите во всей кучке зелёного гавна хоть одного умного или просто порядочного.(
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09.03.2021 14:13 Ответить
Наверное найдется какой то гурман или садо-мазо на такой продукт
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09.03.2021 14:23 Ответить
Корова менделіха за свою бубочку порве кого хочеш
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09.03.2021 14:38 Ответить
ДУРОЧКА С ПЕРЕУЛОЧКА !)
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09.03.2021 15:02 Ответить
"Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу" Вот неожиданность-то какая! надо быть иностранцем, чтобы сказать очевидное.
Скажу больше: "Она получила высокую должность. И, оказывается, тот, кто раздаёт должности не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу"
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09.03.2021 15:06 Ответить
"По его словам, он не ожидает извинений со стороны пресс-секретарь президента Украины Юлии Мендель, поскольку она не является профессионалом"
Источник: https://censor.net/ru/n3252053

Не скажите, не скажите.
Полагаю, что в определенных гхм... отраслях она не просто профессиональна, а даже, возможно, искусна, и весьма.
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09.03.2021 15:07 Ответить
я думаю и ТАМ - все не очень хорошо .ТОМУ тоже надо учиться - а они все ленивые
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09.03.2021 15:10 Ответить
А, знаете, может Вы и правы.
Неужто ее просто по родственным связям???
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09.03.2021 15:14 Ответить
скорее, по запаху
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09.03.2021 15:18 Ответить
Уровень коммуникации - базарная баба. Хотя нет, на базаре иногда такие остроумньіе базарньіе бабьі бьівают. А єта просто тупая.
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09.03.2021 15:15 Ответить
ви уж извините ее вчера был день как это сказать это не ко всем женщинам а именно как она день проституток и она с бодуна не отошла потому что она начала отмечать еще с февраля-запой ***
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09.03.2021 15:30 Ответить
мандель, ти у порівнянні з Аслундом - просто воша
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09.03.2021 15:31 Ответить
вона в порівнянні навіть з вошою - найтупіша воша
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10.03.2021 01:13 Ответить
Ну что вы хотели от этой ненормальной дебилки, на лучшее она не способна.
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09.03.2021 15:41 Ответить
краще за класика не скажеш: "...ай Моська (Мендель)! знать она сільна, коль лаєт на Слона (Аслунда)!..."
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09.03.2021 16:40 Ответить
Бачите, західний народ отримує зовсім іншу освіту, ніж в Україні чи на інших пост-радянських теренах. То ж зразу мітять в ціль, що є - то є.
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09.03.2021 17:06 Ответить
Как,как власти зеленского удалось собрать столько тупых евреев в одной команде?
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09.03.2021 17:59 Ответить
Тупа Мандель...
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09.03.2021 18:41 Ответить
Срок правления Зеленского войдёт в учебники как правление самой некомпетентной и коррумпированной власти
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09.03.2021 21:40 Ответить
Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон назвал главную ошибку президента Владимира Зеленского на посту главы государства. По его словам, Зеленский, формируя команду, составил ее из людей, которые слабее его интеллектуально.

https://www.dialog.ua/ukraine/225337_1615315125

Вот как уметь лизнуть и обосрать одновременно - для этого Алеська женушка и пытала эту дуру!!!
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09.03.2021 21:49 Ответить
Комунікативні навички нинішньої влади - це рівень Мендель, яка на рівному місці спровокувала https://detector.media/infospace/article/185581/2021-03-07-mendel-posperechalasya-v-twitter-z-ekonomistom-aslundom-cherez-stattyu-pro-prezydenta-ta-oligarkhiv/ конфлікт з міжнародними експертами в дискусії чи справді Зеленський бореться з олігархами. Хамовита зверхність до Андерса Аслунда, який вказав на те що влада боїться вголос вимовити прізвище Коломойського, говорить, що на Банковій геть не розуміють наслідків псування таких стосунків. Адже, скажімо, у гучній публікації The Washington Post щодо відставки голови НБУ Смолія влітку минулого року резюмуюча фраза "слово Зеленського нічого не значить" https://www.radiosvoboda.org/a/30723082.html належить саме цьому відомому експерту, до якого звернулися за коментарем.
З іншого боку, вона не послала його подалі прямим текстом, як офіційна особа, радник глави офіса президента Арестович посилає коментаторів, і не пообіцяла втоптати Аслунда в землю, як робить він же.
І це вже хорошо
(іронія)Євген Булавка
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10.03.2021 01:11 Ответить
Классная эта Мендель! Пара фраз, а жопы у Парахнявых горят два дня, как минимум!
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10.03.2021 01:40 Ответить
Кто ты такой Аслунд, что лезешь к нам с советами и оскорбляешь молодую Даму, называя её девушкой. Что ты имеешь в виду под словом "Девушка!"
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10.03.2021 08:49 Ответить
То что об Юлии Мендель так много говорят и пишут, указывают на то что это незаурядная особа!
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10.03.2021 08:52 Ответить
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