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Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена

Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена

В том, что телефонные переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пока не состоялись, нет никакого негатива.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Олеси Бацман, передает Цензор.НЕТ.

Она считает, что лидеры двух стран не поговорили по телефону, поскольку американский президент еще не успел сформировать полностью свою администрацию.

"Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не сформировал свою администрацию. То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться", — сказала она.

Мендель подчеркнула, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ

"Я, например, с пресс-службой связалась. Я сказала: "Мы здесь". "Очень хорошо, что связались, давайте оставаться на связи". Но, если там половина людей не назначена", — уточнила она.

По словам Мендель, контакты между президентами Украины и США "происходят постоянно на определенном уровне".

"...И нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и различными службами. Был обмен письмами президентов. И были достаточно четкие месседжи, которые показали, что происходит", — сказала она.

Также Мендель подчеркнула, что для общения Зеленского с Байденом нужно подготовить "платформу". Она также напомнила, что со дня инаугурации Байдена прошло всего полтора месяца.

"У Джо Байдена есть склонность к результативности, как и у Владимира Зеленского. Поговорить — это хорошо, а, чтобы было действие, то для этого нужно подготовить платформу. Я думаю, у нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке", — отметила Мендель.

Она добавила, что ведется большая работа и между дипломатами, так и между различными службами, президенты обменялись письмами. Также она напомнила, что Байдена пригласили на торжества в честь 30-летия Независимости Украины.

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"Этого визита ожидают, но сейчас еще рано об этом говорить", — резюмировала она.

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20224) США (26401) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+35
Это контрольный....)))))))))уберите припадочнуююю!!!!
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09.03.2021 09:34
+25
То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться", - сказала она.

Всьо помогла ще й Баденом!
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09.03.2021 09:33
+25
Цензор! Дякую Вам з гарний ранок!
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09.03.2021 09:36
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Правила форума Совет форумчан
То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться", - сказала она.

Всьо помогла ще й Баденом!
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09.03.2021 09:33 Ответить
Столько вреда стране не принесёт даже явный враг.
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09.03.2021 09:39 Ответить
Її туди посадили, щоб на її фоні бубочка здавалась не такою безнадійною.
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09.03.2021 09:43 Ответить
Скорее она там для выполнения других функций. Другой причины держать такую тупицу не вижу

Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена - Цензор.НЕТ 5063
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09.03.2021 09:47 Ответить
Почитайте у Вікіпедії законом виписані її обов"язки - який керівник така й його секретар....
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09.03.2021 09:50 Ответить
Та да. Но у нас старший по скрепка и дыроколам вообще ведет переговоры от имени страны. Я уже ничему не удивляюсь.
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09.03.2021 09:58 Ответить
Так в тих обов"язках Мендель й виконання доручень від "старшого по скрепках" )
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09.03.2021 10:05 Ответить
просто міністр телефонує міністрові, президент - презедентові, а для бубочки, в американську адміністрацію просто ще не набрали прибиральника
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09.03.2021 11:35 Ответить
А про що Джо говорити з брехлом і демагогом?
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09.03.2021 09:40 Ответить
- я здєся...
- оставайтєсь на связі (лунає легка мелодійна музика)
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09.03.2021 09:34 Ответить
... Рибнікову й писати нічого не треба - ctrl С, ctrl V
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09.03.2021 09:35 Ответить
- вы очереди 100500... оставайтесь на связи... нам очень важен ваш звонок...))))
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09.03.2021 09:46 Ответить
Не, ну прям таки все она знает и все она понимает. Только эта отмазка очень похожа на отмазки нашего правительства по вакцинации - звучит неплохо. Но: почему со многими уже встретился и созвонился, а с нашим - даже переговоров об этом нет.
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09.03.2021 09:34 Ответить
Это контрольный....)))))))))уберите припадочнуююю!!!!
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09.03.2021 09:34 Ответить
От тепер сімейка Гордонів почне на вихід готувати Смєшка - ат любві да нєнавісті ... А як любив Лисий гадалка ВОВУ, як любив...
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09.03.2021 09:37 Ответить
А ха ха ха ха!!!!!
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09.03.2021 09:35 Ответить
Подняла таки настроение Мендель-шк а . С утоа класно посмеялся
Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена - Цензор.НЕТ 7390
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09.03.2021 09:36 Ответить
дайте ему 100 дней!
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09.03.2021 09:36 Ответить
Цензор! Дякую Вам з гарний ранок!
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09.03.2021 09:36 Ответить
Єрмак вирішив - горить сарай гори і хата... Попросив Гордонів взяти інтервью у цієї поїхавшої дахом...
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09.03.2021 09:44 Ответить
Господи! Что она курит такое забористое!
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09.03.2021 09:37 Ответить
тупая корова, возомнившая себя хрен знает чем (не кем...а чем))))
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09.03.2021 09:47 Ответить
"Мендель в ультимативной форме потребовала от Президента США в кратчайшие сроки сформировать администрацию, заявив, что держит данный вопрос на строгом контроле" 😂🤣
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09.03.2021 09:55 Ответить
Мабуть, їй і не обов'язково щось курити...
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09.03.2021 10:44 Ответить
До неё просто "пыль" от шефа долетает!
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09.03.2021 11:12 Ответить
Та ніби Бубочка не такий старий, щоб із нього пилюка сипалась .
...Чи, може, то в нього така перхоть люта?..
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09.03.2021 15:02 Ответить
Мається на увазі специфічний і дуже дорогий "пил"з Латинської Америки
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09.03.2021 16:18 Ответить
Я зрозумів, але не втримався від спокуси відпустити "один копен-дупен на двох" .
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09.03.2021 16:27 Ответить
вот - это уровень и власти и тех дегенератов которые за нее голосовали
жрите зе-овцы
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09.03.2021 09:37 Ответить
ЗО лет независимости, а и не скажешь, африканские страны как-то чисто субъективно быстрее развиваются при их то ресурсах и прочем, чем у нас положением центр Европы, Ресурсы. Интересно в чем же дело, наверное - я предвзят
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09.03.2021 09:38 Ответить
Пока ЗЕля не разучит новую композицию ля минор для фортепьяно, разговора с Байденом не будет
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09.03.2021 09:39 Ответить
он боится... а когда боится смычок опадает ))))
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09.03.2021 09:48 Ответить
Без смичка він не буде цікавим навіть для панянки Мендель...
Як сумно! Аж сльози клавіатуру залили...
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09.03.2021 15:06 Ответить
Зато с 42 представителями других стран лично поговорить успел и санкции против бени ввел зеле...
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09.03.2021 09:39 Ответить
Я надеюсь пресс-служба Белого дома внесла мендаль в список,,е**тые,,?
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09.03.2021 09:39 Ответить
зачем? они понимают юмор...им тоже хочется поржать )))
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09.03.2021 09:49 Ответить
Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена - Цензор.НЕТ 548
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09.03.2021 09:50 Ответить
не добавить - не отнять!!! ))

просто - умничка !
(она случайно для 95кв. не писала репризы???))))
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09.03.2021 09:57 Ответить
😀
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09.03.2021 10:08 Ответить
Для "величайшего"

Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 6842
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09.03.2021 10:46 Ответить
https://sport.ua/news/405126-vladimir-klichko-budet-prepodavat-v-garvarde Владимир Кличко будет преподавать в Гарварде Легендарный украинский боксер будет вести курс «Управление вызовами»
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09.03.2021 12:02 Ответить
Я всегда считал и считаю братьев очень умными. Исключение в рядах боксеров.
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09.03.2021 12:11 Ответить
Жах. Криндик Гарварду.
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09.03.2021 15:12 Ответить
https://klitschko.com/en/ru/challenge-management ДОКТОР !! Клико, вот так и https://focus.ua/uk/sport/475779-garvard-vklyuchil-v-svoi-uchebnye-programmy-kurs-klichko Гарвард включив у свої навчальні програми курс Кличка
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09.03.2021 18:40 Ответить
Мабуть, Бубочка у кличковий образ вжися дуже якісно. А вийти з того образу вже й не сила.
...Страшно подумати, що трапиться, коли Бубочка почне стібатися з Льоні Космоса. Або з панянки Мендель...
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09.03.2021 15:11 Ответить
"Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена" - це щось типу: "ви не повноцінні і ми з вами не хочемо вести діалог."
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09.03.2021 09:40 Ответить
Наверно Байден ещё не намерен устраивать корпоратив поэтому Зе пока без любимой работы.
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09.03.2021 09:41 Ответить
Она из тех людей, которая чтобы не говорила - получается уморно)
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09.03.2021 09:41 Ответить
Это потому,что кроме полной дичи из ее рта ничего не выходило.
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09.03.2021 09:43 Ответить
Вот со всеми, кроме полных отморозков, Байден поговорил, а для разговора с 95-м кварталом ему нужна вся администрация президента.

А санкции против шефа ЗЕ почему-то без всяких разговоров вобще ввели.
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09.03.2021 09:43 Ответить
Хто перекупив цю тупу курку і чіє завдання вона виконує зливаючи Буратіну?
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09.03.2021 09:48 Ответить
та не треба так закручувати )))
вона і безкоштовно старається... звикла до цирку.....куди їй до Версалів? )))
рівень - плінтус Кривий ріг!
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09.03.2021 09:51 Ответить
вона була лиш була інформаційним прикриттям Єрмака з його необмеженними доступами до Сцаря
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09.03.2021 09:53 Ответить
Мендель наговорила на тиждень жартів
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09.03.2021 09:48 Ответить
я вчера успокоиться не мог...а тут опять )))
що такое??? может действительно их там чем-то...опыляют ))))) обкуривают ? ))))
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09.03.2021 09:55 Ответить
А вы знаете они с зекретином,как две половинки...ленок прям "унылое гомно" на фоне этих двух кретинов))))
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09.03.2021 09:50 Ответить
Смеяться тут или плакать? Фиг его знает... И ведь не поймет дура, что лучше бы молчала))) Классический пример эффекта Даннинга - Крюгера...
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09.03.2021 09:50 Ответить
вот на те вона там дура і сиділа
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09.03.2021 09:54 Ответить
Если это была "заготовка"(для отвлечения внимания и т.д.), то это еще хуже...
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09.03.2021 10:56 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/u-arestovicha-problemy-s-ermakom.html Арестовича Єрмак відпистив ; а її, напевне, віддубати не зміг...
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09.03.2021 10:19 Ответить
Сформировали или нет администрацию, это дело третье. Байден уже несколько раз дал понять зелёному чего он хочет. Спецслужбы США работают не зависимо от администраций, и информация о "деятельности" клоуна уже была у Байдена на столе.
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09.03.2021 09:54 Ответить
в каждой компании есть брехунишка-сказочник-звездунов...их не перебивают, но самое главное - не заржать громко, когда это хвалько переходит межу...
из таких льстецов и пустозвонов преЗЕ и набрал себе... "теплую ванну"...
*****...как жеж задолбал этот плят** цирк..
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09.03.2021 09:54 Ответить
В администрации Байдена существуют две точки зрения по поводу отношений с администрацией Зеленского. Первая - государственный секретарь США Энтони Блинкен и его группа, вторая советник по национальной безопасности) (сокр. анг. APNSA) Джейк Салливан и его группа.

Блинкен сторонник "принципа МВФ" - задание-выполнение-поощрение.
Салливан - "Зеленский должен уйти". При этом Салливан показывает длинный список нарушений Зеленским договоренностей с МВФ, указывает, что Зеленский просто недоговороспособен и открыто говорит, что "... ... tо be bold as brass is their lifestyle".
Байден колеблется именно межу этими точками зрения. Следующие две недели буут решающими. Сигнальная точка - что предпримет Зеленский против Коломойского. По решению этого вопроса либо Байден пойдет на сближение, либо последуют Нескоромные и Bellingcat.

Попытка нынешнего режима Зеленского, вопреки Конституции, легализовать двойное гражданство - это фактически попытка легализовать выведенные за пределы Украины денежные средства, которые будут легализованы под другой гражданской юрисдикцией вне Украины.
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09.03.2021 09:56 Ответить
Як тільки ця шмарката "міска" відкриває своє ото, на українців нахлинає хвиля сорому. А їй свій рівень 6 класу єнах@євської школи допомогає класти до кишені зовсім не адекватну вьісєрам ЗП з наших податків. Питання, нагоа вона нам?
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09.03.2021 09:57 Ответить
Байден не увлекается садо -мазо.Это что надо сделать самому себе ,что бы позвонить тому кто унижал на весь мир сына и возбуждал уголовные дела ,против семейства Байденов?
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09.03.2021 09:57 Ответить
"Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу"
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09.03.2021 09:57 Ответить
Это ей лично Байден сказал, оправдываясь во время утренней планёрки в ОП....
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09.03.2021 09:58 Ответить
Мендель нечто уникальное в ОП. Она все знает и МОГЁТ:
1. Байден не готов к высокоинтеллектуальной беседе с наместником Бога в Украине.
2. Надо пригласить актерский состав стриптиз-клуба из Лас-Вегаса и готова администрация Байдена.
3. Она ловко умеет менять памперсы и слюнявчики, поэтому она есть первая леди страны.
4. И ваще: она из рода Менделей, который знаменит самим Менделеевым и Мандельштамом.
5. Предупреждение журналистам: - Не задавайте глупых вопросов, а то получите умные ответы, понять смысл которых не каждому дано.
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09.03.2021 10:00 Ответить
Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 2642
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09.03.2021 10:00 Ответить
Пороблено, без варіантів.
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09.03.2021 10:00 Ответить
Слышал, что между Байденом и зЕленским конфликт...
Байден хочет забрать мендель к себе, в прес секретари а зЕленский не отдаёт этот ценный кадр... =)
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09.03.2021 10:04 Ответить
Триндець, вавки у баби.
"Байден ще не готовий"
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09.03.2021 10:04 Ответить
Зе!Женщина!!!
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09.03.2021 10:08 Ответить
У них жінок немає, лише зЕ!сосни!!! Тому такий і результат.
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09.03.2021 10:50 Ответить
Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 1130
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09.03.2021 10:04 Ответить
Мендель - середньостатистичний "кадр" Зе- команди . Профнепригодність - головна якість .
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09.03.2021 10:12 Ответить
Похоже, Мендель, как и бубочка, тоже войдет в учебники. По психиатрии.
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09.03.2021 10:14 Ответить
"Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения"© (Марк Твен)
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09.03.2021 10:19 Ответить
Заткните рот этой идиотке кто-нибудь.
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09.03.2021 10:19 Ответить
Такое впечатление, будто она секретутка Байдена, а не Зеленского. Знает, что пол администрации еще не назначили.
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09.03.2021 10:25 Ответить
Мендель:Мальчик не боится мечтать, посмотрите, где он.
Саакашвілі: Щороку на корупційних схемах в українців крадуть 37 млрд.
Гарні мрії у хлопчика. І головне здійснюються, а не те, що у вас.

Йозеф Кнехт
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09.03.2021 10:26 Ответить
просто примхлива розкішниця.
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09.03.2021 10:30 Ответить
******* не заметила, что это всё не помешало Байдену, уже давно с ******, переговорить.
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09.03.2021 10:41 Ответить
- не звони Байдну... у него там еще не вся *******... мендль жеж брехать не будет )))
Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 4006

...
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09.03.2021 10:49 Ответить
Они таки готовятся

https://www.worldpianonews.com/historical/white-house-piano/


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worldpianonews.com%2Fhistorical%2Fwhite-house-piano%2F&psig=AOvVaw0wBliH_lXL8ysBh6baz2D9&ust=1615366201337000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjmi5jqou8CFQAAAAAdAAAAABAD The White House Pianos

Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 8223
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09.03.2021 10:52 Ответить
Байден,завтра в Белый дом с родителям!
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09.03.2021 11:29 Ответить
"У Джо Байдена есть склонность к результативности, как и у Владимира Зеленского. Источник: https://censor.net/ru/n3252058. Здесь я не знал, мне плакать или смеяться. Надо понимать, что величальный Зе достиг неимоверных результатов, а у дядюшки Джо, есть только к этому склонность. Ну, зачем же нам в очередной раз краснеть, из за тупых высказываний недалекой девушки (прости меня Господи, за то, что я произнес не вслух).
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09.03.2021 12:11 Ответить
она просто дура, поменьше обращайте на нее внимание...
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09.03.2021 12:13 Ответить
Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 2641
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09.03.2021 12:25 Ответить
Брехня, все сформовано, приклад гарячих санкцій проти ворогів українського народу.
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09.03.2021 12:39 Ответить
испанский стыд! Украине нужна хунта!
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09.03.2021 12:42 Ответить
Мы здесь!Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 9979
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09.03.2021 13:10 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1369202131417333762 3 ч

Оказывается, что Байден не звонит Вове потому что он "еще не сформировал свою администрацию" ! Автор теории - Мендель, которую смешит Зеленский Для справки. На 08.03.2021 г. Президент США Джо Байден провел личные переговоры с главами 29 стран мира.
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09.03.2021 13:41 Ответить
да засуньте ей в рот что-нибудь!!!!!
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09.03.2021 13:42 Ответить
Не думаю что Байден будет разговаривать с убийцей.
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19.03.2021 13:16 Ответить
Млять!
Вічно Україні везе, як не Юрась Хмельниченко то Улянка Мендель, як не Володя Винниченко то Володя Зелебенський!
І всі ідіоти!
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07.06.2021 17:55 Ответить
 
 