Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена
В том, что телефонные переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пока не состоялись, нет никакого негатива.
Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Олеси Бацман, передает Цензор.НЕТ.
Она считает, что лидеры двух стран не поговорили по телефону, поскольку американский президент еще не успел сформировать полностью свою администрацию.
"Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не сформировал свою администрацию. То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться", — сказала она.
Мендель подчеркнула, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.
"Я, например, с пресс-службой связалась. Я сказала: "Мы здесь". "Очень хорошо, что связались, давайте оставаться на связи". Но, если там половина людей не назначена", — уточнила она.
По словам Мендель, контакты между президентами Украины и США "происходят постоянно на определенном уровне".
"...И нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и различными службами. Был обмен письмами президентов. И были достаточно четкие месседжи, которые показали, что происходит", — сказала она.
Также Мендель подчеркнула, что для общения Зеленского с Байденом нужно подготовить "платформу". Она также напомнила, что со дня инаугурации Байдена прошло всего полтора месяца.
"У Джо Байдена есть склонность к результативности, как и у Владимира Зеленского. Поговорить — это хорошо, а, чтобы было действие, то для этого нужно подготовить платформу. Я думаю, у нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке", — отметила Мендель.
Она добавила, что ведется большая работа и между дипломатами, так и между различными службами, президенты обменялись письмами. Также она напомнила, что Байдена пригласили на торжества в честь 30-летия Независимости Украины.
"Этого визита ожидают, но сейчас еще рано об этом говорить", — резюмировала она.
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Всьо помогла ще й Баденом!
- оставайтєсь на связі (лунає легка мелодійна музика)
...Чи, може, то в нього така перхоть люта?..
жрите зе-овцы
Як сумно! Аж сльози клавіатуру залили...
просто - умничка !
(она случайно для 95кв. не писала репризы???))))
...Страшно подумати, що трапиться, коли Бубочка почне стібатися з Льоні Космоса. Або з панянки Мендель...
А санкции против шефа ЗЕ почему-то без всяких разговоров вобще ввели.
вона і безкоштовно старається... звикла до цирку.....куди їй до Версалів? )))
рівень - плінтус Кривий ріг!
що такое??? может действительно их там чем-то...опыляют ))))) обкуривают ? ))))
из таких льстецов и пустозвонов преЗЕ и набрал себе... "теплую ванну"...
*****...как жеж задолбал этот плят** цирк..
Блинкен сторонник "принципа МВФ" - задание-выполнение-поощрение.
Салливан - "Зеленский должен уйти". При этом Салливан показывает длинный список нарушений Зеленским договоренностей с МВФ, указывает, что Зеленский просто недоговороспособен и открыто говорит, что "... ... tо be bold as brass is their lifestyle".
Байден колеблется именно межу этими точками зрения. Следующие две недели буут решающими. Сигнальная точка - что предпримет Зеленский против Коломойского. По решению этого вопроса либо Байден пойдет на сближение, либо последуют Нескоромные и Bellingcat.
Попытка нынешнего режима Зеленского, вопреки Конституции, легализовать двойное гражданство - это фактически попытка легализовать выведенные за пределы Украины денежные средства, которые будут легализованы под другой гражданской юрисдикцией вне Украины.
1. Байден не готов к высокоинтеллектуальной беседе с наместником Бога в Украине.
2. Надо пригласить актерский состав стриптиз-клуба из Лас-Вегаса и готова администрация Байдена.
3. Она ловко умеет менять памперсы и слюнявчики, поэтому она есть первая леди страны.
4. И ваще: она из рода Менделей, который знаменит самим Менделеевым и Мандельштамом.
5. Предупреждение журналистам: - Не задавайте глупых вопросов, а то получите умные ответы, понять смысл которых не каждому дано.
Байден хочет забрать мендель к себе, в прес секретари а зЕленский не отдаёт этот ценный кадр... =)
"Байден ще не готовий"
Саакашвілі: Щороку на корупційних схемах в українців крадуть 37 млрд.
Гарні мрії у хлопчика. І головне здійснюються, а не те, що у вас.
Йозеф Кнехт
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https://www.worldpianonews.com/historical/white-house-piano/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worldpianonews.com%2Fhistorical%2Fwhite-house-piano%2F&psig=AOvVaw0wBliH_lXL8ysBh6baz2D9&ust=1615366201337000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjmi5jqou8CFQAAAAAdAAAAABAD The White House Pianos
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1369202131417333762 3 ч
Оказывается, что Байден не звонит Вове потому что он "еще не сформировал свою администрацию" ! Автор теории - Мендель, которую смешит Зеленский Для справки. На 08.03.2021 г. Президент США Джо Байден провел личные переговоры с главами 29 стран мира.
Вічно Україні везе, як не Юрась Хмельниченко то Улянка Мендель, як не Володя Винниченко то Володя Зелебенський!
І всі ідіоти!