Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 117,7 млн, число жертв достигло 2,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 марта в мире зарегистрировали 292 422 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 516 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 117 765 145 случаев инфицирования, из них 292 422 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 612 554 человек, из них 6 516 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 93,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4.