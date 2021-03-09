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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине началась третья волна коронавируса: растет заболеваемость и количество госпитализированных, - Степанов. ВИДЕО

В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю в стране выявили почти 55 тысяч новых случаев, что на 10 тысяч более, чем неделей ранее.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в Украине сейчас началась третья волна коронавируса. При этом за неделю подтвердили 54 666 новых случаев COVID-19.

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"Мы видим рост, если сравнивать с позапрошлой неделей, где было немного более 44 тысяч случаев. Почти на 10 тысяч больных мы зафиксировали за прошлую неделю больше", - отметил Степанов.

Министр добавил, что в стране продолжает также расти количество госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью.

"Мы фиксируем рост количества больных и количества госпитализированных. Людей, которые нуждаются в оказании медицинской помощи в условиях стационара. На утро понедельника в больницах пребывало 26 525 человек", - заявил Степанов.

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Степанов . Ты сядешь. Или сбежишь на Ростов .
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09.03.2021 10:00
+5
Интересно кто-то еще в это верит???
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09.03.2021 10:09
+5
В школах вже нема третини дітей: діти основний поширювач інфекції, бо хворіють непомітно, але несуть вірус до рідних. Не тягніть, поки всі лікарні заповняться хворими.
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09.03.2021 10:16
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Настоящий поэт всегда провидец. Вот и Высоцкий, словно ваш Нострадамус все заранее и точно предсказал):

Грипповирус, три четыре,
Очень вырос в целом мире,
Ширется растетет заболевани-еее!
Если хилый - сразу гроб,
Сохранить здоровья чтоб
Водными займитесь проце-ду-ра-ми.)
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09.03.2021 09:53 Ответить
Текст повтори и букварь купи .
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09.03.2021 10:16 Ответить
Базикать любой томенко может, не нравиться что-то, учись делать самостоятельно, а не просить взрослых дядей.
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09.03.2021 11:02 Ответить
Мальчик , уроки сделал ?
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09.03.2021 13:21 Ответить
Сергей вы реально дурак причем агрессивный. Здесь никто вам не обязан цитировать русского народного поэта буква к букве. Хамить ума много не надо, а наезжать когда у самого ( впрочем как у абсолютного большинства обывателей) нет ни одной своей мысли по гуманитраным вопросам еще проще.
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09.03.2021 19:05 Ответить
Можно и не цитировать слово в слово , но как пишется слово ширИтся можно было бы выучить . Ведь вы же не дурак , конечно , сразу определили , что я детсадовского возраста и мыслей у меня в голове нет вообще никаких .
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09.03.2021 19:39 Ответить
Ладно, со словом ширится действительно лоханулся) Сорри, если что
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09.03.2021 21:58 Ответить
Только зачем спамить интерпретацию бессмертного Выскоцкого?))
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09.03.2021 22:01 Ответить
Это не ко мне , Высоцкого уважаю .
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09.03.2021 22:05 Ответить
"дядя", загляни в первоисточник
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09.03.2021 20:53 Ответить
В школах вже нема третини дітей: діти основний поширювач інфекції, бо хворіють непомітно, але несуть вірус до рідних. Не тягніть, поки всі лікарні заповняться хворими.
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09.03.2021 10:16 Ответить
В Україні почалася третя хвиля коронавірусу: зростає захворюваність і кількість госпіталізованих, - Степанов - Цензор.НЕТ 1123
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09.03.2021 10:17 Ответить
Таких як ти знищували у військовий час за разповсюдження паніки.
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09.03.2021 12:09 Ответить
москалюка, йди... за поребрік!
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09.03.2021 18:14 Ответить
не тобі з дирляндії тявкати
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10.03.2021 09:10 Ответить
том п*дар ти кацапський, заціпся
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10.03.2021 11:36 Ответить
Зачем же ты перевираешь поэта ?

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре
Ширятся, растет заболевание
Если хилый, - сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, обтирание.
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09.03.2021 17:32 Ответить
Здесь вроде как не Диссернет, а слова Высоцкого в Инете найти наука для 6 летних. . Сколько инспекторов качества однако. А мысли есть свои?
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09.03.2021 19:01 Ответить
Ну так ты не справился даже с этой элементарной задачей для 6-ти летних. Причём, очевидно же, что фразы "ширится, растёт заболевание" и "водными займитесь процедурами" совершенно не рифмуются. Но "глубочайшие" мысли о том, что шуточная песня Высоцкого - это какое-то невероятное пророчество, не позволили тебе это заметить....
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10.03.2021 00:15 Ответить
Не люблю когда "тыкают". Ничего ты не знаешь ни про постмодернизм, ни про метатекст, ни про сакразм и иронию, зато любишь контролировать и читать морали. Скушный, стереотипный чел.
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10.03.2021 08:53 Ответить
А я не люблю, когда коверкают классику и в том, что я позволяю себе поправлять таких людей, не нахожу никакого морализаторства. Лично я никогда не оправдываюсь и не встаю в позу, если мне указывают на какие-либо фактические огрехи в комментариях. На постмодернизм и подобную псевдофилософскую лабуду мне наплевать, а вот ирония и сарказм мне не чужды. Неужели не заметно ?
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10.03.2021 21:45 Ответить
Степанов . Ты сядешь. Или сбежишь на Ростов .
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09.03.2021 10:00 Ответить
Интересно кто-то еще в это верит???
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09.03.2021 10:09 Ответить
73%
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09.03.2021 11:01 Ответить
Конечно бред,это ещё и первая волна не закончилась.Они ничего не делали ждали что само пройдет,делали типа локдаун для вида а сами в дороги деньги закатывали.
Кто назовет когда первая и вторая волна началась и закончилась?
Сейчас идёт имитация вакцинации индийским шмурдяком но даже смешно смотреть икак они по тысяче или по несколько сотен вакцинируют)))
Клоуны все имитируют - власть,медицину внешнюю политику и т д.
Например в Великобритании вакцинируют по 260000 где-то в день! И при том нормальной вакциной.
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09.03.2021 20:02 Ответить
Судя по диаграмме развития эпидемии у нас только вторая волна заболевания..
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09.03.2021 10:09 Ответить
Хавнули говна с этим Зеленским, и еще хавнём... (надеюсь, порохоботов это не коснётся)
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09.03.2021 10:22 Ответить
Будет и четвертая и пятая и пятьдесят-пятая пока это нужно степанову и Ко
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09.03.2021 10:23 Ответить
пока степанов на шмурдяке не заработает
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09.03.2021 10:47 Ответить
Чому не перевести на дистанційну форму навчання всю освіту??? Це б вберегло сотні тисяч людей в Україні від зараження на короновірус..
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09.03.2021 10:31 Ответить
Це брехня. Науково доведено, що в школах зараження майже не відбувається. Діти не є переносниками вірусу.
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09.03.2021 11:37 Ответить
А сокілко це похідне від сокіл чи від кілок??
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09.03.2021 19:48 Ответить
а вася це від дебіл чи від ідіот?
немає чого робити, то до прізвищ прискіпуєшся? знайди собі роботу, телепню
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10.03.2021 11:17 Ответить
Вася то від Вася! А ось твоє висловлювання викликало запитання! Так що Андруша іноді краще жувати щоб потім не давати інші відповіді на інші питання!!
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11.03.2021 02:35 Ответить
Дуже цікава точка зору (ні).
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11.03.2021 14:52 Ответить
Дурості пишите, бо це не пандемія. Пандемія це коли не встигають робити гроби
для вмерлих, а епідемія це те що буває кожен рік від грипу. У нас в Україні друге
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09.03.2021 12:12 Ответить
Це саме друге було торік в Італії! Але в дебілів вже третє
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09.03.2021 19:49 Ответить
Зате вірус імбецилізму пошириться ще більше!
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09.03.2021 15:44 Ответить
И? Может, наконец сделаете локдаун или хотя бы студентов на дистанционку переведёте? Или будете дальше просто сотрясать воздух и констатировать факт?
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09.03.2021 10:41 Ответить
В Ізраїлі вже майже 3 місяці вакцинють і локдаун не припиняється. Подивися тепер на їх статистику. Сенсу 0 цілих 0 десятих. В листопаді до початку вакцинної компанії були набагато менші показники.
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09.03.2021 11:37 Ответить
2050 год " с завтра начинается 100500 волна коронавируса"
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09.03.2021 10:46 Ответить
звіт 22 вчених про те, що гівнотести дають до 90 і більше хибнопозитивних результатів
https://cormandrostenreview.com/report/

тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс

звідси уся ця брехлива статистика
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09.03.2021 11:35 Ответить
Та вже в Китаю розроблена більш надійна технологія ПЛР-тестів. У Китаї для виявлення COVID-19 іноді використовують анальні мазки. https://hromadske.ua/posts/yak-dobre-vi-znayete-tarasa-shevchenka-test Кажуть, вірус може довше виживати у задньому проході. Хоча японці проти.https://www.bbc.com/ukrainian/news-56249428 Японія просить Китай припинити анальні тести на Covid-19.
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09.03.2021 17:12 Ответить
ага, шукати в сраці респіраторний вірус
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09.03.2021 17:14 Ответить
«Схід - справа тонка!».
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09.03.2021 17:24 Ответить
А грипп и орви сейчас существуют?
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09.03.2021 11:44 Ответить
Їх відмінили наказами влади по всьому світу
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09.03.2021 12:05 Ответить
Попугай "від медицини"! Якби ще хоч щось крім "розпилу" грошей почав робити. На жаль, це марні надії...
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09.03.2021 11:45 Ответить
В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю в стране выявили почти 55 тысяч новых случаев, что на 10 тысяч более, чем неделей ранее. Источник: https://censor.net/ru/n3252065

Мало грошей мабуть заробили на масках, антисептікаї, ліках, тепер вакцинах -

будуть придумувати ще 4, 5, 6 хвилю захворювання

ЯК РАНІШЕ БУЛО - У ЛЮДИНИ ТЕМПЕРАТУРА 38.8 І ВІН СИДИТЬ ДОМА ДОКИ
НЕ ВИДУЖАЄ, А ТУТ ЛЮДЯМ СКАЗАЛИ ЩО короновірус ЦЕ СПІД 21 СТОРІЧЧЯ
І ЛЮДИ ЗАМІСТЬ ЗАЛИШАТИСЯ ДОМА ВИЗИВАЮТЬ СКОРУ І ІДУТЬ В ЛІКАРНЮ,
а там ім дають ліки які знищують імунітет і здатність самостійно дихати свома легенями,

тому і підключають до ШВЛ і кисню. С.ка, афера вийшла на славу по всьому світу.
Далі буде вакцинування РНК вакцинами після яких скоріше за все людина стане рабом
фармкомпаній і працювати буде на ліки бо вакцина здоровля не доплюсовує
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09.03.2021 12:04 Ответить
людина стане рабом фармкомпаній

---
А де про чіпи
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09.03.2021 16:03 Ответить
мама твоя тобі на ніч розкаже, почекай трохи
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09.03.2021 16:06 Ответить
розкажи ти, козломордий)
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09.03.2021 16:22 Ответить
що тобі чушка кацапська розказувати, все одно не дійде, тому дочекайся своєї мамці
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09.03.2021 17:47 Ответить
такі?
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
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09.03.2021 17:16 Ответить
Не треба паніки. Сніг в Карпатах ще є. Гірськолижні курорти все ще працюють на повну котушку. Як буде скрутно, то чемпіон по боротьбі з ковідом на власному прикладі зробить відео як з допомогою лиж легко побороти ковід. Ну а вже в крайньому разі, якого чесна влада нових облич від 95-ого кварталу навряд допустить, в них є потужний засіб вирішення будь якої проблеми: МАгія МЕндель. Як буде треба, то вона просто т в і т н е: " ковід - згинь" і ніяких проблем. А потім, десь через три тижні, повторна вакцинація, с.т., ще раз повторно т в і т н е, і на пів року маєте імунітет. А потім, все повторити.
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09.03.2021 17:02 Ответить
9 березня нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вакцинувався препаратом Covishield
https://t.me/oleksiihoncharenko/5378
Справжній гівнолам!
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09.03.2021 19:06 Ответить
Не помилюсь як що скажу що Короновірус то великий Фейк де вірус який
визиває пневмонію видають за вірус ***** - міліардів доларів вже заробили
на цьому фармкомпанії. За те люди навчились ходити у масках -

А КОЛИСЬ РЖАЛИ З ЯПОНЦІВ ЩО ВОНИ ХОДЯТЬ У МАСКАХ

Може маски то ще не все, а може ще скоро ошийники з являться.
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09.03.2021 22:57 Ответить
Как по команде. Или без "как"?.
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10.03.2021 00:55 Ответить
Як вже в печінках це ковідодрочерство від Цензора...
Хотілось би знати, скільки вам фарммафія грошей за це відвалює?
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10.03.2021 01:18 Ответить
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10.03.2021 01:21 Ответить
Тут про те, як ця вся ковідобздура корелюється із законодавством: https://www.youtube.com/watch?v=HQh19NYtot0
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10.03.2021 01:21 Ответить
"Белая зоня" в Италии только на Сардинии.
Вирус ковида - он умный и сообразительный и очень боится итальянской мафии.

Для тех, кто в танке, сообщаю: на Сардинии мафия была столь активна, что для выкупа детей богатеев похищала еще в 90-х годах прошлого века, так что вирус правильно опасается.
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10.03.2021 05:45 Ответить
 
 