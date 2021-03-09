В Украине началась третья волна коронавируса: растет заболеваемость и количество госпитализированных, - Степанов. ВИДЕО
В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю в стране выявили почти 55 тысяч новых случаев, что на 10 тысяч более, чем неделей ранее.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в Украине сейчас началась третья волна коронавируса. При этом за неделю подтвердили 54 666 новых случаев COVID-19.
"Мы видим рост, если сравнивать с позапрошлой неделей, где было немного более 44 тысяч случаев. Почти на 10 тысяч больных мы зафиксировали за прошлую неделю больше", - отметил Степанов.
Министр добавил, что в стране продолжает также расти количество госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью.
"Мы фиксируем рост количества больных и количества госпитализированных. Людей, которые нуждаются в оказании медицинской помощи в условиях стационара. На утро понедельника в больницах пребывало 26 525 человек", - заявил Степанов.
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Грипповирус, три четыре,
Очень вырос в целом мире,
Ширется растетет заболевани-еее!
Если хилый - сразу гроб,
Сохранить здоровья чтоб
Водными займитесь проце-ду-ра-ми.)
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре
Ширятся, растет заболевание
Если хилый, - сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, обтирание.
Кто назовет когда первая и вторая волна началась и закончилась?
Сейчас идёт имитация вакцинации индийским шмурдяком но даже смешно смотреть икак они по тысяче или по несколько сотен вакцинируют)))
Клоуны все имитируют - власть,медицину внешнюю политику и т д.
Например в Великобритании вакцинируют по 260000 где-то в день! И при том нормальной вакциной.
немає чого робити, то до прізвищ прискіпуєшся? знайди собі роботу, телепню
для вмерлих, а епідемія це те що буває кожен рік від грипу. У нас в Україні друге
https://cormandrostenreview.com/report/
тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс
звідси уся ця брехлива статистика
Мало грошей мабуть заробили на масках, антисептікаї, ліках, тепер вакцинах -
будуть придумувати ще 4, 5, 6 хвилю захворювання
ЯК РАНІШЕ БУЛО - У ЛЮДИНИ ТЕМПЕРАТУРА 38.8 І ВІН СИДИТЬ ДОМА ДОКИ
НЕ ВИДУЖАЄ, А ТУТ ЛЮДЯМ СКАЗАЛИ ЩО короновірус ЦЕ СПІД 21 СТОРІЧЧЯ
І ЛЮДИ ЗАМІСТЬ ЗАЛИШАТИСЯ ДОМА ВИЗИВАЮТЬ СКОРУ І ІДУТЬ В ЛІКАРНЮ,
а там ім дають ліки які знищують імунітет і здатність самостійно дихати свома легенями,
тому і підключають до ШВЛ і кисню. С.ка, афера вийшла на славу по всьому світу.
Далі буде вакцинування РНК вакцинами після яких скоріше за все людина стане рабом
фармкомпаній і працювати буде на ліки бо вакцина здоровля не доплюсовує
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А де про чіпи
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
https://t.me/oleksiihoncharenko/5378
Справжній гівнолам!
визиває пневмонію видають за вірус ***** - міліардів доларів вже заробили
на цьому фармкомпанії. За те люди навчились ходити у масках -
А КОЛИСЬ РЖАЛИ З ЯПОНЦІВ ЩО ВОНИ ХОДЯТЬ У МАСКАХ
Може маски то ще не все, а може ще скоро ошийники з являться.
Хотілось би знати, скільки вам фарммафія грошей за це відвалює?
Вирус ковида - он умный и сообразительный и очень боится итальянской мафии.
Для тех, кто в танке, сообщаю: на Сардинии мафия была столь активна, что для выкупа детей богатеев похищала еще в 90-х годах прошлого века, так что вирус правильно опасается.