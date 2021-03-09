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Новые штаммы COVID-19 в три раза заразнее и поражают не только органы дыхания, - Степанов
"Британский" и "южноафриканский" штаммы COVID-19 имеют втрое большую заразность, а также поражают почки, печень и ЦНС.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот штам коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли без сиптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", - подчеркнул глава Минздрава.
По словам Степанова, кроме органов дыхания, вирус начал поражать почки, печень центральную нервную систему.
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До речі, в Україны від усіх видів онкологічних захворювань за добу помирає 270 чоловік. Ви цю смертність порівнюєте з смертністю від одного з різновидів вірусів. Але десь близько десятка разів добова смертність від одного ковіду перевищувала сумарну смертність від усіх видів онкологічних захворювань.
Втомлюєшся? Нервуєш? Стрес? Це ковід, 100%.