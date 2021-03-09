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Новости Коронавирус и карантин
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Новые штаммы COVID-19 в три раза заразнее и поражают не только органы дыхания, - Степанов

Новые штаммы COVID-19 в три раза заразнее и поражают не только органы дыхания, - Степанов

"Британский" и "южноафриканский" штаммы COVID-19 имеют втрое большую заразность, а также поражают почки, печень и ЦНС.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот штам коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли без сиптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, кроме органов дыхания, вирус начал поражать почки, печень центральную нервную систему. 

Также читайте: Тяжелых последствий после вакцинации в Украине не зафиксировали, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Ну и вирус создали кацапы !!! Рашку надо развалить
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09.03.2021 09:59
+8
Не вибирав... жру
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09.03.2021 10:14
+5
Выбрали клоунов? Жрите.
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09.03.2021 10:06
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"Новые штаммы COVID-19 являются втрое заразными и поражают не только органы дыхания, - Степанов" - Як же приємно це чути, коли знаєш що вакцинації в Україні ще довго не буде... бо її провалила команда самого Стєпашки.
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09.03.2021 09:55 Ответить
Выбрали клоунов? Жрите.
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09.03.2021 10:06 Ответить
Не вибирав... жру
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09.03.2021 10:14 Ответить
Так куча людей хочет но им не дают пока вакцинироваться. Даже за свои деньги. В том то и прикол. Уже родичи давно в очередь записались но по возрасту ещё мол рано. Так пусть вакцинируються пока те кто хочет.
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09.03.2021 11:06 Ответить
Ну и вирус создали кацапы !!! Рашку надо развалить
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09.03.2021 09:59 Ответить
Втрое, это как? Вирус в 3 раза меньше, шо и противогаз не поможет или скорость полета в 3 раза больше или траектория полета? ><
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09.03.2021 10:01 Ответить
А если показать ему паспорт вакцинации?;
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09.03.2021 10:04 Ответить
тип в израиле седня после теста -сказал корона-болел простудой почка болела((
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09.03.2021 10:23 Ответить
Хе-хе - впереди он еще с легочной чумой встретится,а потом заразиться холерой с оспой ,правда не знаю кто сверху будет...но гибриды страшные и ужасные будут ,может быть...главное -продажи саванов наперед возрастут...
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09.03.2021 10:45 Ответить
Ему с три короба наврешь и делаешь что хошь!
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09.03.2021 10:46 Ответить
Вірогідність померти від серцево -судинних в 20 разів ,а онкології в 15 разів більше ніж від ковіду- ну то таке....На ковіді швидше бабло піднімається...
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09.03.2021 10:51 Ответить
А як там із заразністю у серцево -судинних, та у онкології?
До речі, в Україны від усіх видів онкологічних захворювань за добу помирає 270 чоловік. Ви цю смертність порівнюєте з смертністю від одного з різновидів вірусів. Але десь близько десятка разів добова смертність від одного ковіду перевищувала сумарну смертність від усіх видів онкологічних захворювань.
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09.03.2021 11:42 Ответить
Я про соціально-психологічну та санітарну складову,про маніпуляцію інформацією...А смертність від цієї зарази біля 2%.
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09.03.2021 14:29 Ответить
всё, бегу прививаться
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09.03.2021 10:51 Ответить
Продам кров перехворівшого ковідом ,недорого...Всі фото аналізів мої.
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09.03.2021 14:31 Ответить
Степанов забыл добавить, что закупленная им в Индии вакцина неэффективна против южноафриканского штамма.
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09.03.2021 11:34 Ответить
Не факт. Как вектор у Астразенеки взят аденовирус шимпанзе. Африканцы могли с ним контактировать и иметь к нему иммунитет.
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09.03.2021 11:43 Ответить
Ага. В кожного нового штаму по 200 симптомів. Знайди в себе кілька з них.
Втомлюєшся? Нервуєш? Стрес? Це ковід, 100%.
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09.03.2021 11:41 Ответить
Щоб легко керувати масою,оцю ж масу потрібно максимально залякати та принизити,похер яким чином!
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09.03.2021 11:47 Ответить
перш за все ці штами вражають кору головного мозку приматів.
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09.03.2021 13:13 Ответить
Нові штами COVID-19 є втричі заразними й уражають не лише органи дихання, - Степанов - Цензор.НЕТ 1124
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09.03.2021 15:41 Ответить
 
 