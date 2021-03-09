Степанов рассказал, что COVID-вакцинация в Украине идет не по плану: Уже должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки. ВИДЕО
В Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, с начала вакцинации, 24 февраля, в Украине привили 19 118 человек.
"Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем 3 тысяч", - заявил Степанов.
Министр добавил, что в связи с этим, решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".
"Сегодня проведем селектор, в котором будут принимать участие главы областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения, которые являются координаторами. Чем больше мы вакцинируем лиц, тем больше мы защищены", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мне кажется, что в данном конкретном случае - отсутствие оных.
Анонсированная Министерством здравоохранения Украины поставки 1,7 млн. доз вакцины AstraZeneca ChAdOx1-S по системе COVAX до конца мая невозможна, в связи с отсутствием предоплаты и переходу основных производственных линий на производство вакцины ChAdOx1-S2 (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Сам
клизпрививки делать будешь?
https://censor.net/ru/n3252071Какой он смешной, это "манагер"...
"пока вышли на показатель в 3000 привитых." © степанов
"количество вакцинированных за вчера 1171" © минздрав Украины
16 февраля Спустя неделю после приостановки процесса тест-вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca власти Южно-Африканской республики попросили Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля 1 млн доз.
смерті: 16 листопада - 3, 18 листопада - 3, 8 березня - 24
нові випадки: 16 листопада - 1014, 18 листопада - 794, 8 березня - 3016
спробуй не виривати окремі дні з контексту
"начали и карантин послаблять"
і що далі? вірусу плювати на карантин, це як махати руками, щоб відігнати крокодилів
нагадаю, що в червні вже треба буде вакцинуватися по другому колу, бо імунітет від першого закінчиться
нічого веселого у впливі радіохвиль частотою 25-300 ГГц немає
ознайомся із цим (точка зору вчених: радіофізиків, біологів)
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
все ще смішно?
ось ще наукове дослідження професора медичних наук та біохімії про наслідки опромінення людини радіохвилями, на яких працює 5ж
тобі досі весело?
почніть штрафувати і бити палками, як з масками
Вот я хочу вакцинироваться - КАК мне это сделать?
ну так в Ізраїлі це відбувається
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА 2021 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/8/7285893/ с начала кампании вакцинировано 17947 человек, все они получили первую дозу вакцины.
https://censor.net/ru/news/3252103/na_vaktsinatsiyu_ot_covid19_zapisalis_bolee_190_tys_ukraintsev_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75817117
Интересно, кто Степанову мешает организовать вакцинацию, не уж-то Зеленский?