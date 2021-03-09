За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 7 человек, выздоровевших нет, выявили 201 новый случай, - Кличко

С начала пандемии COVID-19 в Киеве выявили 142 517 случаев заражения, в то же время выздоровели 96 330 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки выявили 201 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 142 517).

Среди заболевших 95 женщин в возрасте от 21 до 90 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за минувшие сутки 7 человек умерли от коронавируса в Киеве (всего 2 792 летальных случаев с начала пандемии). 37 пациентов госпитализировали.

Выздоровевших за сутки нет. Всего 96 330 жителей Киева побороли коронавирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (73), Деснянском (37) и в Шевченковском (24).

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