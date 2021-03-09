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"У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным", - Рябошапка

Рябошапка заявил, что Венедиктова лояльна к Зеленскому и не умеет говорить "нет", – дела против Порошенко это подтверждают.

Подозрение Петру Порошенко, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова, является необоснованным. Об этом в эфире программы "Рандеву" Янины Соколовой заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет 5 канал, передает Цензор.НЕТ.

"У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным", – сказал он.

"Венедиктова лояльна к Зеленскому и не умеет говорить "нет", – дела против Порошенко это подтверждают", – подчеркнул бывший глава Генпрокуратуры.

Во время интервью Руслан Рябошапка в то же время выступил с критикой в адрес Петра Порошенко с чисто политических позиций и вспомнил, как, по его мнению, по указанию Порошенко в свое время против него открывалось производство за незаконное обогащение, которое, впрочем, было закрыто уже через неделю.

В июне 2020 года, когда Генеральную прокуратуру уже возглавляла Ирина Венедиктова, Петру Порошенко пытались вручить подозрение по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что проект подозрения относительно 5-го президента Петра Порошенко, который ему предлагало подписать Государственное бюро расследований, – это "юридический треш".

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Порошенко Петр (19588) Рябошапка Руслан (409) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+19
Навіть "100% свій генпрокурор" розуміє, що ці підозри виписані через одне місце...

А що ви ще хотіли від пані, яка провалила елементарний іспит з правознавства?
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09.03.2021 10:40
+15
дивився я це відео. тотальна образа на парашенка, звинувачення в розпалюванні ворожнечі та ботофермі(доказів жодних. але бла бла)...і досі бідося не може визнати що Зе і ко його просто поматросілі і бросілі
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09.03.2021 10:41
+15
Рифу подписал подозрение "честный и принципиальный" Рабашапка и беркутов пуйлу отдал.
А так да, очччень честный, независимый и принципиальный.
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09.03.2021 10:52
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ну а чом би й ні, якщо це вже для них стало "нормою"...
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09.03.2021 12:04 Ответить
Алла, Ви не читали "Новітній тлумачний політичний словник"? Та нова стаття з"явилась.
"ЗЕбіл - людська істота з вищою ступінню політичного ідіотизму...". Розвинулась в українському суспільстві, коли у переважної більшості населення шлунок став превалювать над мозком...
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09.03.2021 12:46 Ответить
Бо ії немає. Вже один Юлін портнов поніс за кордон "докази" на Порошенко і отримав там проти себе справу. Бо то наклепи, а не докази. Ще одна свора через собичий рот Дубінського і Деркача змонтували плівки і що, отримали санкції США за брехню. От чому і ці не несуть свої "докази", бо то є брехня.
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09.03.2021 12:21 Ответить
які результати перевірок по тим "доказам" - нагадаєш, зебіл?
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09.03.2021 11:31 Ответить
жодних, як і щодо розстрілів на Майдані... всюди нуль.
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09.03.2021 11:33 Ответить
"беркутята" які були під судом, напередодні винесення вироків - де? Чому - нуль?
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09.03.2021 11:44 Ответить
бо результатом є судове рішення... а де хоч одне судове рішення?
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09.03.2021 11:45 Ответить
Так по "доказам" Шишкіна і Зінченко взагалі справи не відкривались! Яке судове рішення?
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09.03.2021 11:49 Ответить
по розстрілам на Майдані... хто з виконавців, я не кажу вже про замовників, сидить?
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09.03.2021 11:51 Ответить
Виконавці сиділи, але Зєля із Рябошапкою віддали їх пуйлу.
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09.03.2021 11:52 Ответить
як сіли, без вирока?
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09.03.2021 11:59 Ответить
Рябошапка переписував їм вироки.
Шукайте, читайте, мені набридає постійно це робити за інших.
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09.03.2021 12:00 Ответить
а Рябошапка виносив вироки хіба, а не "реформований суд"..
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09.03.2021 12:05 Ответить
Суд виносив рішення згідно поданих рябошапкіними прокурорами маляв.
Звикли все валити тільки на суд.
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09.03.2021 12:07 Ответить
а Луценко перед тим що робив - у дупі колупав...
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09.03.2021 12:09 Ответить
Якби Луценко таке робив, то вони були би на волі при ньому.
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09.03.2021 12:15 Ответить
тобто прокуратура не спромоглася зібрати докази, як за часів Луценка так Рябошапки для "реформованого суду"... вірно?
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09.03.2021 12:21 Ответить
Реформований чи нереформований суд не винесли вироки, бо Зеля і Ко віддали "беркутівців-вбивців" їх пуйлу взамін на таксистів. Навіть Цемаха віддали, чим спровокували незадоволення европейських країн, громадяни яких там загинули.
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09.03.2021 12:24 Ответить
Таким, як ці беркута, кремль та місцеві впливові рашисти наймали адвокатів, які знають як затягнути судове розслідування.
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09.03.2021 12:33 Ответить
Моральное уродство далеко не всегда карается законом. Порошенко 30 лет в системе власти. Именно при этой коррупционно-олигархической системе он благополучно сколотил миллиардное состояние. Именно в ней он занимал целый ряд топ-должностей. У него было 5 лет всей полноты власти, за которые паразитарная суть этой системы была лишь слегка загримирована армовирой. И у этого субъекта до сих пор хватает наглости с серьёзным видом вдувать вам в уши о том, что он якобы хочет сломать эту систему. Квинтэссенция лицемерия и цинизма! Только за это не садят.
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09.03.2021 11:37 Ответить
Тобто, вони брехали про докази.
Що і слід було довести.
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09.03.2021 11:45 Ответить
Они выдавали желаемое за действительное. Это не совсем лож. Это переоценка собственных возможностей.
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09.03.2021 11:48 Ответить
Видавати "желаемое за действительное" це і є брехня.
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09.03.2021 11:48 Ответить
Такі, як александров брешуть, як дихають. У них це "з молоком матушки".
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09.03.2021 13:07 Ответить
У тебя все передергивание, манипуляция и ложЬ... Саме так на твоєму,кацапському, вірно писати про те,чим ти тут займаєшся,лапоть Афанасій.
Ти елементарно безграмотний,то ж про що ти тут можеш взагалі щось розумне написати?
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10.03.2021 06:14 Ответить
Тобі зебіл , ніхто нічого не вдуває . Щось не подобається - проходь мимо . .
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09.03.2021 11:47 Ответить
Точнее задача генпрокурора была поставить такую задачу и следить за ее выполнением. А не устраивать цирк с 56-ю потешными делами, играя в борьбу нанайских мальчиков
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09.03.2021 11:14 Ответить
дебіл, коли Рябошапка став Генпрокурором - юридично такі завдання перед ГПУ вже не стояли. А, якщо хто йому такі ставив - то це вже було порушенням Закону.
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09.03.2021 11:33 Ответить
Я не вам отвечал. Поэтому не надо представляться. Тем более это и так видно
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09.03.2021 11:37 Ответить
дебіл, якщо через кому - то це звернення. Вчи граматику
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09.03.2021 12:03 Ответить
Тоді треба змінювать відмінок, дебіле. Вчи граматику
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09.03.2021 12:08 Ответить
Тоді переходь на українську, хамелеон нещасний)). Чи агент впливу має знати дві мови.
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09.03.2021 12:45 Ответить
Хамелеоне, пардон.
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09.03.2021 12:47 Ответить
Це Ви про пана Гражданскіх атсєчь?
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09.03.2021 13:36 Ответить
Так, я пожартувала. А пан Гражданских атсєчь жартувати не буде.
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09.03.2021 16:18 Ответить
Ну так он же и говорит, что доказательств не нашёл, поэтому и ушёл. Все знали кто такой Капоне в 30-е годы в США, а посадить кровавого мафиози смогли только за неуплату налогов, и то нарушив при этом все возможные демократические нормы. Так что не всё так просто, как хотелось бы. Вот если бы была в УК статья за лицемерие, Порошенко точно имел бы по ней уже несколько ходок.))
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09.03.2021 11:21 Ответить
Тобто Тимошенко, Саакашвілі, роками трясучи стосами паперів із "стовідсотковими доказами злочинів ПП" на різних г-ношоу, тупо брехали?
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09.03.2021 11:24 Ответить
Порошенко очень успешно прикрывается политикой. Закрыть жулика, пусть даже и очень богатого- это одно, а закрыть действующего политика- это совсем другое. Вы (15%) дали Петру индульгенцию.)) Хоть он втихаря вас и призирает, за то, что вынужден перед вами кривляться и пританцовывать, но будет продолжать это делать, ибо его свобода и благосостояние в ваших руках.
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09.03.2021 11:45 Ответить
Кривляється та пританцьовує Зєля.
Ви точно розрізняєте цих осіб?
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09.03.2021 11:51 Ответить
у Афоні ще з боторахунка дещо капає
старається...
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09.03.2021 11:56 Ответить
Есть определённое сходство. Но разница всё же велика. Зеленский хочет искренне понравиться. Ему нужны аплодисменты. Им движет честолюбие. Порошенко движет циничный расчёт. Ему плевать на негативное отношение большинства украинцев.. Главное, что бы хоть 15% продолжали верить в изображаемый им образ. Деструктива в таком подходе горздо больше. Вот если бы к расчётливости Порошенко пересадить честолюбие Зеленского, получили бы не плохого президента. А так... торговца сменил артист. Затасканно, но очень точно.
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09.03.2021 12:10 Ответить
Алєксандров із тих унікумів, які вважають, що читають чужі думки...
Це виглядить неадекватно.
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09.03.2021 12:12 Ответить
Все мы пытаемся читать чужие мысли. С разным успехом, разумеется. На этом и базируется наша оценка других личностей. Ведь мы не можем подключить USB и заглянуть в сознание другого.)) Проницательные люди, путём поведенческого анализа, сопоставления слов и действий, декларируемых целей и реальных результатов, порой дают довольно точные оценки. Для менее проницательных это возможно выглядит странно. Им требуется более близкий и длительный контакт с индивидуумом, что бы получить более-менее адекватную картину личности. А когда эта личность на большой дистанции, для них очень велики шансы купиться на вымышленный образ. В этом нет ничего неадекватного.
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09.03.2021 12:30 Ответить
Прочитайте їхні думки

https://glavcom.ua/img/article/6581/91_main.jpg
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09.03.2021 12:49 Ответить
На какую именно тему? Межличностных взаимоотношений друг с другом? Сексуального подтекста точно между ними не нахожу.)) Давние знакомые. Хорошо знают друг друга, десятилетиями вращаясь в одной социально-профессиональной среде. Готовы использовать друг друга при подходящем случае. Равно как и уничтожить друг друга при необходимости.
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09.03.2021 13:12 Ответить
Цікаво, що наштовхнуло на думку про готовність цих голубків знищити одне одного?
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09.03.2021 13:32 Ответить
Сама среда в которой они сосуществуют. Там понятия дружба, неприязнь, партнёрство, вражда... , всё это очень условно. Не работают в этой среде общечеловеческие нормы отношений. Эти люди давно в роли. Цель игры- власть. А наши с вами умы, это путь к таковой. И каждый из них понимает, что другой точно так же играет для «своих». В таких условиях никто не руководствуется сентиментами и порывами. Тимошенко и Медведчук политически токсичны друг для друга. Вести при этом какую-то подпольную личную дружбу слишком глупо для их уровня холодного прагматизма. Локальное сотрудничество в каких-то отдельных вопросах «игры» вполне возможно. Но это совсем не повод проецировать на это сотрудничество какие-то межличностные отношения. Их там нет.)
Вообще я могу долго писать. Но тема эта уже не актуальна, и её уже не читают. А поскольку мне к сожалению никто не платит, я стараюсь рационально использовать свой труд. Посему до встречи в более свежей и читаемой теме!😉
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09.03.2021 14:38 Ответить
"Но тема эта уже не актуальна, и её уже не читают. А поскольку мне к сожалению никто не платит, я стараюсь рационально использовать свой труд. Посему до встречи в более свежей и читаемой теме!"

Дивне виправдання для людини, яка тут не на роботі.
Для тих, хто на форумі не по роботі, якраз не важлива свіжість, читабельність теми.
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09.03.2021 14:43 Ответить
Не вдавайтесь в конспирологию.))
Всё проще.. Мне вас не переубедить это ведь очевидно. У вас очень чётко сформирована парадигма Порошенко-найкращий. Но наш диалог могут читать люди с более гибким восприятием реальности. Которые только в поиске парадигм. Возможно мои посты уберегут кого-то от той бациллы заблуждений, которой инфицировали вас. Шанс очень не велик. Поэтому нужна большая аудитория.))
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09.03.2021 15:05 Ответить
У вашій парадигмі хто зараз "найкращий" в українській політиці на даний момент?
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09.03.2021 15:36 Ответить
От тощей коровы не жди жирного молока.)) Украинский политикум болен с рождения. Поэтому ваши кавычки вполне уместны. По моему твёрдому убеждению никакая отдельно взятая личность не способна сломать устоявшуюся за 30 лет систему власти в стране. Такие цивилизационные сдвиги провоцируются только целым комплексом неординарных событий. Большим консолидированным социальным запросом с одной стороны, толчком снизу вроде Майдана с другой, и приходом наверх деятельных неординарных личностей с третьей. Такой уникальный шанс предоставился в 2014-ом. Сложились два обстоятельства из трёх. Но избрание Порошенко перечеркнуло всё в зародыше. Исходя из обоймы политиков, которая была актуальна на тот момент, самым логичным завершением Майдана должно было стать конечно же президентство Тимошенко. А сегодня говорить о «найкращем», и тем более агитировать бесплатно за какого-то конкретного политика я не намерен.)) Могу только с уверенностью гнобить просравшего шанс. И гнобил бы любого, независимо от фамилии.
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09.03.2021 16:51 Ответить
Зрозуміло, ваша задача полягає виключно в тому, щоб накидувати на Порошенка.
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09.03.2021 16:58 Ответить
Да. Не задача, а скорее цель. Это практически личное. Я очень болел за Майдан.
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09.03.2021 17:02 Ответить
Зєля кращий за Порошенко?
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09.03.2021 17:14 Ответить
Це словоблуддя нагадує виття пса на місяць.
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09.03.2021 13:01 Ответить
Чуть шире можно развернуть аллегорию? Иначе мне нечего ответить. Или ответ и не требуется?))
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09.03.2021 13:14 Ответить
Вам так далеко до особистості найкращого Президента України Порошенка, що ваше злобство проти нього недосяжне.
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09.03.2021 13:29 Ответить
Я прекрасно понимаю, что до сознания среднестатистического порохобота (это уже давно не ругательство) достучаться мне не удастся. Поэтому моя целевая аудитория люди, которые пока не попали под зомбо-излучатель лучшенго Президента Украины Порошенка. Моя цель предотвратить их зомбирование. С вами к сожалению уже опоздал.
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09.03.2021 14:50 Ответить
Мені цікаво--вам платять за кількість слів.чи за якийсь брехливий вкид. Але зразу видно ,що бот.
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09.03.2021 12:28 Ответить
Я работаю с вашим сознанием безвозмездно. Бывают такие боты-волонтёры?))) Не могу оставаться равнодушным, когда один человек дурачит другого с целью использования его доверия в своих эгоистичных целях. А особенно, когда это массовое явление.
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09.03.2021 12:39 Ответить
Саме за успішну зовнішню політику , і агресивне відстовання інтересів України , він і отримав індульгецію . І ще раз отримає . . А інше ,, теж важливо , але не настільки .

Під час війни , країні , в першу чергу , потрібен Порох ,, а вазелін можливо й був би доречним , але то вже в мирний час .
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09.03.2021 11:59 Ответить
Именно так и работает зомбирование. Так в кругу врагов существовал ссср, а его голозадые граждане готовы были потерпеть на зло империалистам и подождать в очереди за трусами, когда догниёт тлетворный Запад. Точно так же и нынешний фюрер в россии «поднял с колен» империю, поставил на место пендосов, и теперь можно ещё 100 лет ходить по большому в дырку в земле.))
Ты ведь пенсионер уже? Или очень близок по возрасту? Порохоботы- наша вата.)) Патриотичная, проукраинская... но вата.
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09.03.2021 12:50 Ответить
Я для кого підкреслив - ПІД ЧАС ВІЙНИ . ? Не дійшло .?

Під час війни я готовий терпіти все що завгодно , лише б керівництво країни не думало про капітуляцію .

А от ,у граждан ссср, не було потреби терпіти ,, на відміну від України , ссср не вів визвольну війну за свої території і свою незалежність ( якщо не брати до уваги другу вітчизняну ) ,, навпаки .

А ще ( якщо вже торкнулися цієї теми ) уяви , якби під час тої війни ,, громадяни совка , перестали терпіти агресивно войовниче керівництво ссср , на чолі зі сраліним , і обрали б щось схоже на нинішнього Зе ,, яке побігло б до Гітлера ,шукати в його очах миру . !? Жах ... . Навіть в жахливому сні таке не присниться .
До речі , чому ти говориш про якесь - терпіння за минулої влади . Я наприклад , якщо вже й говорити про теріння , терпів владу овоча ,, і зараз терплю Зе . При Порошенку я навпаки радів , що країна нарешті визначилась зі своїм майбутнім , і остаточно розвернулась у бік Європи . А зараз я не впевнений .
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09.03.2021 13:41 Ответить
Это вам крысам Мавзолейным повезло что Порошенко с 7 июня 2014 года стал президентом,сейчас бы сосали как Лукашеску у Путлера...МРАЗИ тупорылые,тошнит вас БАРАНОВ
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09.03.2021 11:13 Ответить
Кому повезло, простите, что Порошенко стал президентом?
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09.03.2021 11:17 Ответить
Навіть будиночок у Франції не зміг посилити симпатій?
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09.03.2021 11:15 Ответить
https://zaxid.net/proti_eks_genprokurora_ruslana_ryaboshapki_vidkrili_kriminalne_provadzhennya_n1501858 Детальніше про відкриту "за вказівкою Порошенка" кримінальну справу проти Рябошапки в 2016-му році - в наступній публікації :

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (в травні 2020-го року - ред.) вчергове відкрила кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Як інформує https://lb.ua/pravo/2020/05/06/456872_protiv_eksgenprokurora_ryaboshapki.html LB.ua з посиланням на САП, дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч.4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу.
«Ми виконали рішення Вищого антикорупційного суду і внесли дані в ЄРДР за ст. 366-1 і 368 ч. 4», - зазначили в САП.
Водночас сам Рябошапка зазначив, що йому стало відомо про відкриття провадження кілька днів тому.
«Мені відомо стільки, скільки і вам. Що було судове рішення і САП зобов'язали відкрити провадження. Спочатку вони (САП. - Ред.) відмовилися, а потім через суд зобов'язали. Це - типова процедура», - зазначив він.
Також він сказав, що не бачив заяви, за якою відкрили провадження. На запитання, де він колишній генпрокурор, зараз перебуває - він сказав, що не в Україні, а зі своєю сім'єю в Страсбурзі (Франція).
У коментарі «https://hromadske.ua/posts/sap-vidkrila-provadzhennya-proti-eksgenprokurora-ryaboshapki?fbclid=iwar0-m3p0qh-lyq2igfweclphubk0cjvpjeev4sc-ylqascdmtj51xnglby8 Громадському », Рябошапка зазначив, що на його думку провадження відкрили за заявою колишнього прокурора Андрія Шевченка.
«Ця вся історія з точки зору кримінального права й кримінального процесу безперспективна. Вона спостерігається в інформаційному просторі відколи мене призначили генеральним прокурором. Це історія з нібито погашеним кредитом, яка роздувалася з різних сторін. Я її вже десятки разів пояснював і нібито вона вже заглохла, всі про неї забули. Заява цього звільненого нами прокурора, ображеного, мабуть, на нас, стосується того факту, про який багато разів говорили в засобах масової інформації», - сказав Рябошапка у коментарі https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-riaboshapka/30596141.html «Радіо Свобода» .
Він зазначив, що декларував цей кредит, починаючи з 2016 року, і його продовжують виплачувати. На думку Рябошапки, провадження використовують для медійних атак на нього. Він припускає, що «ця нова історія» виникла через його незгоду з тим, що зараз відбувається у владі, критику президента та його оточення і заяви щодо можливої участі в політиці.
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09.03.2021 11:24 Ответить
Да уж, члены секты Сывочолого Гетмана самые смешные и доставляющие на данном ресурсе. Вечно со всем подряд спорят до всирачки, что-то доказывают, все несогласные у них 146% "зебилы" и "ватники", Петя самый честный,неберущий, компетентный и умный политик в Украине, а все остальные идиоты. Только вот обосрался жиденько на выборах, но в этом виноваты все избиратели, а вот он сегодня со своими 15% самый гениальный... Не цените вы все своё упущенное счастье, в лице потужного хреформатора Пэтра, который любый друзь, если кто забыл 2005-й
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09.03.2021 11:24 Ответить
риг зебільний, оцінюй, тільки в своєму кагалі.
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09.03.2021 11:35 Ответить
нет никаких симпатий к Порошенко. Но / растолковывает владелец диплома университета Соломона.
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09.03.2021 11:43 Ответить
іванушкіних до сих пір трясця трясе від Пороха
моськи Карл...
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09.03.2021 11:45 Ответить
"У меня нет никаких симпатий к Порошенко..." - у меня тоже к Порошенко нет каких-то симпатий-антипатий, но их и не должно быть. Президента (чиновника - по сути) избирают не по-принципу "хороший парень", а для выполнения работы, очерченной Конституцией. Из всех президентов он справлялся со своей работой лучше всех предыдущих и нынешнего, на мой взгляд я бы поставил ему 7-8 из 10 баллов.
Беда у нас с населением - 3/4 его продолжает жить с "совком" в голове, по системе "нравится-не нравится", "а в телевизоре сказали" и т.д.... Да даже тот факт, что х*йло говорило "кто угодно, только не Порошенко", должен был насторожить их, но...
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09.03.2021 12:19 Ответить
Одна ненависть в малоросов і кацапів до Порошенко--бо став на боротьбу проти фашистської росії і її фюрера путіна. Фейки,брехня,злість,ненависть--це все за те ,що Порошенко не став на коліна перед путіним.
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09.03.2021 12:33 Ответить
Фейки,брехня,злість,ненависть--це все за те ,що Порошенко не став на коліна перед путіним. .

Саме так і є ..
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09.03.2021 13:58 Ответить
так і тут *********** піною сходять
від безсилля..
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09.03.2021 12:43 Ответить
Слава Україні! Смерть ворогам!
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09.03.2021 13:43 Ответить
Читаешь откровения всех этих "несостоявшихся" и понимаешь, что движет ими не забота о государстве, а затаенная обида на Пороха: Саакашвили - что не сделал премьером, Бени - что не отдал имущество Ахметова, Авакова- что не прикрыл дело о рюкзаках, наема - что не дали место Авакова, Зеля- что проигрывает во всем, Рябокепки- что не дали возглавить НАЗК и т.п. Но никто из них и даже все вместе они не сделали для страны столько, сколько сделал Порох. Место всех этих обиженных на свалке истории
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09.03.2021 14:49 Ответить
К сожалению нет такой статьи "просрал народное доверие и надежды". Поэтому с т.з УК Порошенко предъявить нечего. Можно было бы пройтись по его коммерческим структурам. Схематоз, офшоры и прочее. Но это не честно. Если браться, то за всех. Не думаю, что бизнес Пороха самый схематозный.
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09.03.2021 15:23 Ответить
бачив я цей відос, таке собі...
поперше явно замовне інтерв'ю, дуже компліментарне
по друге мабуть що головна теза там прорекламувати нову політичну силу, як вони кажуть, україноцентриську
по третє ці образи на Зю и Пороха це взагалі дико для майбутнього політика
ну і бла-бла-бла...як краще зараз набрати рейтингу? найголовніше обісрати Пороха (цим взагалі всі зловживають через тупість населення), ну і новий тренд обісрати Зе (тут по ділу).
ще одне, можливо сама Соколова буде теж обличчям тої політ сили, бо жодних гострих запитань. разом погнобили Пороха, ліпецкафабрика, рошенки, ботоферми Порошенко, мародерство, корупція і таке інше без жодних доказів та фактів, лише всім відомі байки... те саме і про Зю.
я б не дуже довіряв би цьому висеру на 40 хвилин, окрім того що рябошапка, клімкін і ко роблять новий політ проєкт...яка чудова новина, голос просрався і новий проєкт готується)
п.с. ще б знати хто головний спонсор того проекту
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10.03.2021 10:35 Ответить
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