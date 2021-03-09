"У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным", - Рябошапка
Рябошапка заявил, что Венедиктова лояльна к Зеленскому и не умеет говорить "нет", – дела против Порошенко это подтверждают.
Подозрение Петру Порошенко, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова, является необоснованным. Об этом в эфире программы "Рандеву" Янины Соколовой заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет 5 канал, передает Цензор.НЕТ.
"У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным", – сказал он.
"Венедиктова лояльна к Зеленскому и не умеет говорить "нет", – дела против Порошенко это подтверждают", – подчеркнул бывший глава Генпрокуратуры.
Во время интервью Руслан Рябошапка в то же время выступил с критикой в адрес Петра Порошенко с чисто политических позиций и вспомнил, как, по его мнению, по указанию Порошенко в свое время против него открывалось производство за незаконное обогащение, которое, впрочем, было закрыто уже через неделю.
В июне 2020 года, когда Генеральную прокуратуру уже возглавляла Ирина Венедиктова, Петру Порошенко пытались вручить подозрение по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что проект подозрения относительно 5-го президента Петра Порошенко, который ему предлагало подписать Государственное бюро расследований, – это "юридический треш".
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"ЗЕбіл - людська істота з вищою ступінню політичного ідіотизму...". Розвинулась в українському суспільстві, коли у переважної більшості населення шлунок став превалювать над мозком...
Шукайте, читайте, мені набридає постійно це робити за інших.
Звикли все валити тільки на суд.
Що і слід було довести.
Ти елементарно безграмотний,то ж про що ти тут можеш взагалі щось розумне написати?
Ви точно розрізняєте цих осіб?
старається...
Це виглядить неадекватно.
https://glavcom.ua/img/article/6581/91_main.jpg
Вообще я могу долго писать. Но тема эта уже не актуальна, и её уже не читают. А поскольку мне к сожалению никто не платит, я стараюсь рационально использовать свой труд. Посему до встречи в более свежей и читаемой теме!😉
Дивне виправдання для людини, яка тут не на роботі.
Для тих, хто на форумі не по роботі, якраз не важлива свіжість, читабельність теми.
Всё проще.. Мне вас не переубедить это ведь очевидно. У вас очень чётко сформирована парадигма Порошенко-найкращий. Но наш диалог могут читать люди с более гибким восприятием реальности. Которые только в поиске парадигм. Возможно мои посты уберегут кого-то от той бациллы заблуждений, которой инфицировали вас. Шанс очень не велик. Поэтому нужна большая аудитория.))
Під час війни , країні , в першу чергу , потрібен Порох ,, а вазелін можливо й був би доречним , але то вже в мирний час .
Ты ведь пенсионер уже? Или очень близок по возрасту? Порохоботы- наша вата.)) Патриотичная, проукраинская... но вата.
Під час війни я готовий терпіти все що завгодно , лише б керівництво країни не думало про капітуляцію .
А от ,у граждан ссср, не було потреби терпіти ,, на відміну від України , ссср не вів визвольну війну за свої території і свою незалежність ( якщо не брати до уваги другу вітчизняну ) ,, навпаки .
А ще ( якщо вже торкнулися цієї теми ) уяви , якби під час тої війни ,, громадяни совка , перестали терпіти агресивно войовниче керівництво ссср , на чолі зі сраліним , і обрали б щось схоже на нинішнього Зе ,, яке побігло б до Гітлера ,шукати в його очах миру . !? Жах ... . Навіть в жахливому сні таке не присниться .
До речі , чому ти говориш про якесь - терпіння за минулої влади . Я наприклад , якщо вже й говорити про теріння , терпів владу овоча ,, і зараз терплю Зе . При Порошенку я навпаки радів , що країна нарешті визначилась зі своїм майбутнім , і остаточно розвернулась у бік Європи . А зараз я не впевнений .
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (в травні 2020-го року - ред.) вчергове відкрила кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Як інформує https://lb.ua/pravo/2020/05/06/456872_protiv_eksgenprokurora_ryaboshapki.html LB.ua з посиланням на САП, дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч.4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу.
«Ми виконали рішення Вищого антикорупційного суду і внесли дані в ЄРДР за ст. 366-1 і 368 ч. 4», - зазначили в САП.
Водночас сам Рябошапка зазначив, що йому стало відомо про відкриття провадження кілька днів тому.
«Мені відомо стільки, скільки і вам. Що було судове рішення і САП зобов'язали відкрити провадження. Спочатку вони (САП. - Ред.) відмовилися, а потім через суд зобов'язали. Це - типова процедура», - зазначив він.
Також він сказав, що не бачив заяви, за якою відкрили провадження. На запитання, де він колишній генпрокурор, зараз перебуває - він сказав, що не в Україні, а зі своєю сім'єю в Страсбурзі (Франція).
У коментарі «https://hromadske.ua/posts/sap-vidkrila-provadzhennya-proti-eksgenprokurora-ryaboshapki?fbclid=iwar0-m3p0qh-lyq2igfweclphubk0cjvpjeev4sc-ylqascdmtj51xnglby8 Громадському », Рябошапка зазначив, що на його думку провадження відкрили за заявою колишнього прокурора Андрія Шевченка.
«Ця вся історія з точки зору кримінального права й кримінального процесу безперспективна. Вона спостерігається в інформаційному просторі відколи мене призначили генеральним прокурором. Це історія з нібито погашеним кредитом, яка роздувалася з різних сторін. Я її вже десятки разів пояснював і нібито вона вже заглохла, всі про неї забули. Заява цього звільненого нами прокурора, ображеного, мабуть, на нас, стосується того факту, про який багато разів говорили в засобах масової інформації», - сказав Рябошапка у коментарі https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-riaboshapka/30596141.html «Радіо Свобода» .
Він зазначив, що декларував цей кредит, починаючи з 2016 року, і його продовжують виплачувати. На думку Рябошапки, провадження використовують для медійних атак на нього. Він припускає, що «ця нова історія» виникла через його незгоду з тим, що зараз відбувається у владі, критику президента та його оточення і заяви щодо можливої участі в політиці.
моськи Карл...
Беда у нас с населением - 3/4 его продолжает жить с "совком" в голове, по системе "нравится-не нравится", "а в телевизоре сказали" и т.д.... Да даже тот факт, что х*йло говорило "кто угодно, только не Порошенко", должен был насторожить их, но...
Саме так і є ..
від безсилля..
поперше явно замовне інтерв'ю, дуже компліментарне
по друге мабуть що головна теза там прорекламувати нову політичну силу, як вони кажуть, україноцентриську
по третє ці образи на Зю и Пороха це взагалі дико для майбутнього політика
ну і бла-бла-бла...як краще зараз набрати рейтингу? найголовніше обісрати Пороха (цим взагалі всі зловживають через тупість населення), ну і новий тренд обісрати Зе (тут по ділу).
ще одне, можливо сама Соколова буде теж обличчям тої політ сили, бо жодних гострих запитань. разом погнобили Пороха, ліпецкафабрика, рошенки, ботоферми Порошенко, мародерство, корупція і таке інше без жодних доказів та фактів, лише всім відомі байки... те саме і про Зю.
я б не дуже довіряв би цьому висеру на 40 хвилин, окрім того що рябошапка, клімкін і ко роблять новий політ проєкт...яка чудова новина, голос просрався і новий проєкт готується)
п.с. ще б знати хто головний спонсор того проекту