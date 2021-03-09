"У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным", - Рябошапка

Рябошапка заявил, что Венедиктова лояльна к Зеленскому и не умеет говорить "нет", – дела против Порошенко это подтверждают.

Подозрение Петру Порошенко, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова, является необоснованным. Об этом в эфире программы "Рандеву" Янины Соколовой заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет 5 канал, передает Цензор.НЕТ.



"У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным", – сказал он.



"Венедиктова лояльна к Зеленскому и не умеет говорить "нет", – дела против Порошенко это подтверждают", – подчеркнул бывший глава Генпрокуратуры.

Во время интервью Руслан Рябошапка в то же время выступил с критикой в адрес Петра Порошенко с чисто политических позиций и вспомнил, как, по его мнению, по указанию Порошенко в свое время против него открывалось производство за незаконное обогащение, которое, впрочем, было закрыто уже через неделю.



В июне 2020 года, когда Генеральную прокуратуру уже возглавляла Ирина Венедиктова, Петру Порошенко пытались вручить подозрение по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.



Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что проект подозрения относительно 5-го президента Петра Порошенко, который ему предлагало подписать Государственное бюро расследований, – это "юридический треш".