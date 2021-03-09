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В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину "Спутник V" с русской рулеткой. В РФ требуют извинений

В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину

Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" потребовали извинений от председателя правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщается в официальном аккаунте "Спутника V" в твиттере.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы [вакцины, который начало EMA]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине против коронавируса. Создатели "Спутника V" считают, что такие комментарии подрывают доверие к агентству и его экспертизе.

Криста Виртумер-Хохе также является представителем Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов. 8 марта в эфире австрийского телеканала ORF ей задали вопрос, стоит ли Австрии одобрять применение "Спутника V" до разрешения EMA. Виртумер-Хохе рекомендовала этого не делать, сославшись на недостаток данных о вакцине. "Это в чем-то похоже на русскую рулетку", - сказала она (цитата по AFP).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ

Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу вакцины "Спутник V" 4 марта. Регулятор проверит препарат на соответствие действующим в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.

Два государства ЕС - Венгрия и Словакия - уже одобрили применение препарата (Чехия заказала "Спутник V" и допустила ее одобрение до решения EMA). Также, по данным разработчиков вакцины, она одобрена еще в 44 странах.

вакцина (3815) россия (95361) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+22
Да действительно ,азартную игру обидели ЗРЯ ,в ней шансов выжить побольше чем после прививки ватным дерьмом ...
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09.03.2021 11:05
+10
Ой извините, конечно не рулетка, ваша вакцина просто дерьмо.
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09.03.2021 11:10
+10
В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину "Спутник V" с русской рулеткой. В РФ требуют извинений - Цензор.НЕТ 4239
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09.03.2021 11:14
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Да действительно ,азартную игру обидели ЗРЯ ,в ней шансов выжить побольше чем после прививки ватным дерьмом ...
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09.03.2021 11:05 Ответить
Она сравнила вакцину с единственным брендом России на международной арене) Больше не с чем сравнивать...
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09.03.2021 11:09 Ответить
А батуты с балалайками? Вы необъективны)
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09.03.2021 11:11 Ответить
Балалайка не совсем российский бренд, как впрочем и медведи. Это штампы внутренней российской пропаганды)
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09.03.2021 11:16 Ответить
Вы покушаетесь на скрепы. Теперь получается, что кроме кокошника и новичка и гордиться нечем кацапскому организму.
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09.03.2021 11:21 Ответить
Кокошник это финский предмет. Попробуйте на ком то из славян - чехов, поляков, украинцах найти кокошник. Никто нормальный никогда эту колокольню на голову не наденет) А кацапский организм всегда найдет чем гордиться,как только найдет бутылку бражки)))
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09.03.2021 11:26 Ответить
😁😁😁
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09.03.2021 11:29 Ответить
пареная репа, щи, лапти...
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09.03.2021 11:50 Ответить
АК-47, балалайка, кокошник, баян. Ну еще может быть самовар
У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 1958
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09.03.2021 11:20 Ответить
все это украдено/награблено
даже лапти кажись украли
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09.03.2021 11:54 Ответить
Тоже мне откыл Америку . Но зачем кайф обламывать ? Пусть винторогие гордятся ...
У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 5204
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09.03.2021 12:46 Ответить
На паРаше всё черезжопное, фальшивое, краденое.... Всё, начиная с их фальшивой, ложной "церкви" РПЦ с фальшивым патриархатом....Как гласит история, мокши захватили в заложники Вселенского Патриарха, мучили его, издевались, держали на подвале, пока он, спасая свою жизнь, не признал их "патриархатом"....И всё на кацапии такое - гнусное, преступное, дикое и омерзительное....
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09.03.2021 17:27 Ответить
А матрёшки? А кокошники на головах сруцких красавиц, страшных как смерть? А дамский напиток- боярышник? А потомственное семейное пьянство? Многими "прелестями" знаменита мокшанская помойка....
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09.03.2021 11:20 Ответить
Коцепцию матрёшки спёрли у японцев. Если поинтересоваться насчет всего остального то могут остаться лишь лапти. И те по-моему у финнов стырили)
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09.03.2021 11:30 Ответить
Выпьем с горя. Где кружка?
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09.03.2021 12:12 Ответить
А новичек?
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09.03.2021 11:29 Ответить
Это вещество они используют, но откровенно признают, что не знают как смогли его получить. Т.е. все как с автоматом калашникова)
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09.03.2021 11:37 Ответить
Современная русская рулетка - револьвер с одним патроном, а пуля из говна
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09.03.2021 11:37 Ответить
Цю вакцину у Європі називають "Ху-ху не ХОХЕ"!
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09.03.2021 11:44 Ответить
В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину "Спутник V" с русской рулеткой. В РФ требуют извинений - Цензор.НЕТ 5704
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09.03.2021 11:06 Ответить
У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 2306
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09.03.2021 11:47 Ответить
А то шо? Весь российский бомонд бросит Лондона с Веной и уедет назло Байдену куда-нибудь под Вязьму?
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09.03.2021 11:06 Ответить
У сруского бомонда ещё есть Италия, у вечернего мудозвона - Соловёва-Шапиро там вилла
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09.03.2021 11:40 Ответить
Козломорді отравити не можуть, а беруться вакцинувати
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09.03.2021 11:09 Ответить
Ой извините, конечно не рулетка, ваша вакцина просто дерьмо.
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09.03.2021 11:10 Ответить
Что такое? Раньше кацапы очень русской рулеткой гордились. Мировй бренд. Да мельчает расея Даешь призовую игру в "Спутник V"
В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину "Спутник V" с русской рулеткой. В РФ требуют извинений - Цензор.НЕТ 4046
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09.03.2021 11:12 Ответить
В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину "Спутник V" с русской рулеткой. В РФ требуют извинений - Цензор.НЕТ 4239
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09.03.2021 11:14 Ответить
В данном случае рулетка не с револьвером, а с пистолетом... Суперприз, т.с...
https://youtu.be/***********

У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 2663
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09.03.2021 11:44 Ответить
Мля, да запретите уже это кацапскую бормотуху по всему миру!
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09.03.2021 11:13 Ответить
Спутник-бояра-5, колоти ватникам і зомбі мокшанського походження.
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09.03.2021 11:24 Ответить
Ну, можно извиниться за то, что обидели русскую рулетку. Спутник V опаснее.
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09.03.2021 11:15 Ответить
Отмечается, что EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине против коронавируса. --- ну так никакие другие производители вакцин не говорили (а стоило бы) что роиссянская вакцина - гавно и от нее люди подыхают, а наши - клёвые

шо посеешь - то и пожнешь, как говорится.
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09.03.2021 11:17 Ответить
Русская рулетка ))У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 9554
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09.03.2021 11:17 Ответить
заслужили кацапи ви завжди цього хотіли бути бидлом в цьму світі
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09.03.2021 11:23 Ответить
У армянского радио спрашивают:
-Что общего между "Новичком" и "Спутник V" ?
- От обоих смертность не 100% )))
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09.03.2021 11:30 Ответить
Набутылочники обиделись.бгг
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09.03.2021 11:31 Ответить
Не надо было такое говорить председателю комиссии которое начало экспертизу российской вакцины. Теперь придется сказать что вакцина хорошая, иначе скажут что Криста Хохе все подстроила. Это как с руководителями WADA, которых меняли раз за разом из-за того что они не могли сдержать эмоций говоря о русских.
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09.03.2021 11:33 Ответить
Да криворукие рукожопы нормальный аспирин не могут сделать,которому больше 100 лет,какую вакцину они могут слепить на коленке грязной - фуфломицин только...
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09.03.2021 11:53 Ответить
вони навчили і своїх кібер-шалав на оцінку їх коментів так абижаться, наляпає якусь бредятину, а потім "тьі зачем на личнасти переходишь?", вони хочуть ляпать, убивать, і одночасно бути пухнастими, бо їх дії не можна оцінювати відітє-лі.
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09.03.2021 12:01 Ответить
У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 2380"
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09.03.2021 12:04 Ответить
Уявляю, як японці підчас війни на Тихому океані постачають вакцину від жовтої лихоманки американським військам..
Або гітлер постачає вакцину від правцю англійцям, що відбиваються у Дюнкерку..

але наші "адеквати" хочуть отримати від пуйла вакцину і колоти її військовим на східному фронті.. шиза!!
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09.03.2021 12:04 Ответить
https://www.dw.com/uk/bashar-asad-ta-yoho-druzhyna-zarazylysia-koronavirusom/a-56807973 Сирийский диктатор Башар Асад и его жена Асма заболели COVID-19 (после вакцинации «Спутник V») . В понедельник, 8 марта, администрация президента Сирии распространила информацию о положительном результате ПЦР-теста супругов, передает https://p.dw.com/p/3qMLd Deutsche Welle .

В Дамаске подчеркнули, что состояние здоровья Асада и его жены «хорошее и стабильное».
В Сирии, где уже больше 10 лет продолжается гражданская война с активным вмешательством иностранных государств, зафиксировано 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 умерли 1063 сирийца. Однако официальная статистика включает информацию только о ситуации на подконтрольной правительству Асада территории.
Эксперты считают, что реальный уровень заболеваемости гораздо выше, так как в стране производится явно недостаточное количество тестов.
На прошлой неделе в Сирии началась вакцинация. Министерство здравоохранения заявило, что получило вакцину от некой «дружественной страны», не став уточнять, о каком препарате идет речь. Однако известно, что это российская вакцина «Спутник V».
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09.03.2021 12:08 Ответить
Цікаво, а в тих 44-х країнах прибічниках рашизму перевіряють кожну дозу цього V-ОВ?
Бо це властивість російської рулетки як зазначено: "пусте г", "пусте г","пусте г", Новічок
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09.03.2021 12:13 Ответить
Придется извиниться, ибо "Спутник V" ХУЖЕ и ОПАСНЕЕ расейской рулетки.
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09.03.2021 12:23 Ответить
ВСЕХ С РФ В КИТАЙ НА АНАЛЬНЫЙ ТЕСТ !)
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09.03.2021 15:35 Ответить
Vot i prichina, pochemu siklivoje ***** ne vakcionirovalos, on zhe znajet chto ne vsegda veziot, da i dobrozjelatelei gotovih postavitj podnoshku bolshe chem nado.
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09.03.2021 16:05 Ответить
 
 