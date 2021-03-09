Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 9 марта в девяти областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской области превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 70,6% (при норме меньше 65%).
В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.
Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.
При этом по состоянию на 8 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регинах - в Киеве (70,2 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (147), Винницкой (118,3), Черновицкой (99,8), Закарпатской (95,6), Житомирской (88), Николаевской (72,7), Тернопольской (60,1) и Хмельницкой (68,3) областях.
Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%).
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-Бениной.
виходить ми усі (бо так відбувається не лише в Україні) живемо в тих умовах, які визначаються абсолютно недостовірним тестуванням
звіт 22 вчених про те, що гівнотести дають до 90 і більше хибнопозитивних результатів
https://cormandrostenreview.com/report/
тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс