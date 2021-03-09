Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 9 марта в девяти областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской области превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 70,6% (при норме меньше 65%).

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В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 8 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регинах - в Киеве (70,2 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (147), Винницкой (118,3), Черновицкой (99,8), Закарпатской (95,6), Житомирской (88), Николаевской (72,7), Тернопольской (60,1) и Хмельницкой (68,3) областях.

Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%).





